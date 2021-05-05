"І правда має моторошний вигляд", - на трасі Київ-Одеса згорів пасажирський автобус. ВIДЕО

Сьогодні на трасі Одеса-Київ згорів пасажирський автобус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, інцидент стався в районі повороту на Ширяєве в сторону Києва. Транспорт повністю знищений, попередньо, всі пасажири встигли покинути автобус.

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