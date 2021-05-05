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"І правда має моторошний вигляд", - на трасі Київ-Одеса згорів пасажирський автобус. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Сьогодні на трасі Одеса-Київ згорів пасажирський автобус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, інцидент стався в районі повороту на Ширяєве в сторону Києва. Транспорт повністю знищений, попередньо, всі пасажири встигли покинути автобус.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
і не весь врятований багаж...
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05.05.2021 15:23
+7
Смотрю у лишнехромосомных ни страны, ни флага? 404 федераска "Выглядит и правда жутко", - на трассе Киев-Одесса сгорел пассажирский автобус - Цензор.НЕТ 3043
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05.05.2021 15:26
+2
Проехались с огоньком.
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05.05.2021 15:41
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Смотрю у лишнехромосомных ни страны, ни флага? 404 федераска "Выглядит и правда жутко", - на трассе Киев-Одесса сгорел пассажирский автобус - Цензор.НЕТ 3043
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05.05.2021 15:26 Відповісти
В пасажирів куча емоцій...
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05.05.2021 15:17 Відповісти
і не весь врятований багаж...
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05.05.2021 15:23 Відповісти
"..запретить трасу Одесса - Киев .." "І правда має моторошний вигляд", - на трасі Київ-Одеса згорів пасажирський автобус - Цензор.НЕТ 1044
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05.05.2021 15:37 Відповісти
правильное решение. пусть все едут через кривой рог -родина уродина-Николаев. скорость не выше 25 км час.
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05.05.2021 15:44 Відповісти
Проехались с огоньком.
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05.05.2021 15:41 Відповісти
А шо за автобус, якийсь курятник на колесах чи Неоплан, Неоплан жалко красивенна машина!
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05.05.2021 20:08 Відповісти
Неоплан
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06.05.2021 02:01 Відповісти
А злі язики кажуть що тільки електромобілі горят...
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16.07.2021 03:28 Відповісти
 
 