"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон. ВIДЕО
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак може стати одним з кандидатів на наступних президентських виборах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Дмитро Гордон в ефірі телеканалу Украина 24, зазначивши організаторські здібності Єрмака. У той же час Гордон розкритикував кадрову політику президента Володимира Зеленського, назвавши його оточення "гівном".
"Як він міг понабирати таке гівно поруч із собою? Ось це у мене взагалі не вкладається в думках! Я не розумію цього ... Він же зміг підібрати собі прекрасного главу офісу. Ось я дивлюся на Андрія Єрмака і, я вважаю, що це видатний організатор. Те, як він організував роботу навколо Володимира Зеленського і як він організував офіс, говорить про його видатні здібності ... Я, до речі, не здивуюся якщо я побачу Андрія Єрмака на наступних виборах президентських як кандидата", - сказав Гордон.
Будь ласка, зачекайте...
Учитывая идиотизм титульной биомасы - шансы есть.
Шануйтеся...
Есть информация, что Гордон будет пресс-секретарём Зеленского вместо Мендель!
Т.е. это уже предрешено? Это у нас судьба такая? И кем же прописана?
ермак, существо которое Запад определил как агента ФСБ ---для гордона следующий президент Украины????? Вместо смешко)))
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
ну і логіка гоНдона доставляє: казати "Як він міг понабирати таке гівно поруч із собою?" і через пару речень казати: "Він же зміг підібрати собі прекрасного главу офісу." Так звичайно треба вміти!!!! гоНдон хай визначиться: все-таки "гівно" чи "прекрасне"???
Можна картопельку вирощувати..
Воно ж стараитца.
YuriіTymchуshin
ЕленаБабий: вул.Зелена заасфальтована у 2020.
Змилостивя ,Господи, над домом нашим.