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Гордон (110) Зеленський (17376) Єрмак Андрій (1226)

"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Глава Офісу президента Андрій Єрмак може стати одним з кандидатів на наступних президентських виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Дмитро Гордон в ефірі телеканалу Украина 24, зазначивши організаторські здібності Єрмака. У той же час Гордон розкритикував кадрову політику президента Володимира Зеленського, назвавши його оточення "гівном".

"Як він міг понабирати таке гівно поруч із собою? Ось це у мене взагалі не вкладається в думках! Я не розумію цього ... Він же зміг підібрати собі прекрасного главу офісу. Ось я дивлюся на Андрія Єрмака і, я вважаю, що це видатний організатор. Те, як він організував роботу навколо Володимира Зеленського і як він організував офіс, говорить про його видатні здібності ... Я, до речі, не здивуюся якщо я побачу Андрія Єрмака на наступних виборах президентських як кандидата", - сказав Гордон.

Читайте також: За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+93
Наш мудрый нарид может и за Ермака проголосовать лишь бы не Порошенко.
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05.05.2021 15:54
+74
Гордон, якщо для тебе Зеленський - "моральна людина", то тобі варто змінить букву "Р" у прізвищі, на "Н"... Тобі твоє прізвище більше відповідатиме твоїй внутрішній сутності...
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05.05.2021 15:55
+58
Нащот моральності Зеленського - ето тьі мощно задвінул! "Как такой моральный человек, как Зеленский, мог понабирать такое говно рядом с собой? Ермак на следующих выборах может быть кандидатом в президенты", - Гордон - Цензор.НЕТ 339
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05.05.2021 15:55
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Человек, продававший "золотые пирамидки" топит за агента Козиря. Совпадение? Не думаю...
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05.05.2021 17:08 Відповісти
Вечная песня Гондона о плохих боярах и хорошем царе. Пора уже менять пластинку.
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05.05.2021 17:10 Відповісти
Одно хитрожопое продвигает другого.
Учитывая идиотизм титульной биомасы - шансы есть.
Шануйтеся...
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05.05.2021 17:24 Відповісти
Скільки тобі Єрмак забашляв,гомдом????Починаш холуя путінського вигороджувати...всі погані один зеля і єрмак топ чиновники.Порівняно з єрмаком всі решта то фігня.Сто процентів пару лямів занесли гомдому!!!
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05.05.2021 17:25 Відповісти
Голос крови никто не отменял...
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05.05.2021 17:43 Відповісти
Как вы уже задрали этим своим царь хороший, бояре плохие.
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05.05.2021 17:36 Відповісти
Янелох - моральна людина?!! Такий же виродок, як і сам гордон!
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05.05.2021 17:39 Відповісти
Гордоном он всегда был, гордоном он и останется...
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05.05.2021 17:56 Відповісти
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 5785
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05.05.2021 17:59 Відповісти
Йому було 2 рочки, коли ковбаса була по 2,20. Він тоді був ще "лох", а зара через вже 40+2 рочки і він вже "нє лох" якийсь там).
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05.05.2021 19:20 Відповісти
была ЦЕНА на колбасу 2,20 а самой колбасы было xрен купишь! "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 3641
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05.05.2021 22:14 Відповісти
Ну по "бумагах" точно була - по ГОСТу)
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05.05.2021 22:27 Відповісти
Пирамидку подари ему
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05.05.2021 18:02 Відповісти
Так это же гордоны-пальчевские и иже с ними придумали для лехтората умного-порядочного-морального бубочку. И продали бесстыдного игруна х-ром, необучаемого тупицу и труса лентяя. Будете еще за вранье отвечать
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05.05.2021 18:15 Відповісти
Господи ,какое же это Говно , Гардон , ну с Зеленский и так все понятно 😠😠😠
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05.05.2021 18:23 Відповісти
Если симпатизируете Украине - объявите из персонами нон грата в Израиле! Вместе с Беней и Боголюбовым! "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 4046
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05.05.2021 22:15 Відповісти
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 6533
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05.05.2021 18:29 Відповісти
Може, може, як пальчевський "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 4916
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05.05.2021 18:30 Відповісти
Гордон, ты смешон. Ты же прекрасно понимаешь, что негодяй собирает вокруг себя таких же негодяев, а например ученый окружен учеными, бизнесмен - бизнесменами, хиппи тусуются с хиппи и т.д. Зачем ты это говориш? 100500-й аванс Вове выдаешь в надежде, что он исправится? Ты просто тролль. Твои поклонники - тупые люди. Умные все видят и все понимают.
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05.05.2021 18:32 Відповісти
Нееее, он пирамидку юшинсе барыжил, о нариде переживамши!
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05.05.2021 19:04 Відповісти
Вы просто не в курсе дела!
Есть информация, что Гордон будет пресс-секретарём Зеленского вместо Мендель!
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05.05.2021 18:37 Відповісти
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 3359
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05.05.2021 20:50 Відповісти
100%
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05.05.2021 19:07 Відповісти
Страна у нас хорошая....Народ у нас говно!!!
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05.05.2021 18:46 Відповісти
Ну. Хто ще сумнівається на кого працює цей му-к гордон. "єрмака в президенти України". Це що новий вкид з-за поребрика. Україна просто "кишить" фсбешними агентами, зрадниками типу гордона. Якщо відкрити очі то агресія росії не виглядає такою апокаліптичною у порівнянні з внутрішніми ворогами України.
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05.05.2021 19:00 Відповісти
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 9874
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05.05.2021 19:16 Відповісти
А нормальный туда и непойдет "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 2567
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05.05.2021 19:16 Відповісти
Гоуно гоуно притягає.
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05.05.2021 19:17 Відповісти
У Гордона є кандидати в президенти не фсбшніки?
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05.05.2021 19:17 Відповісти
Вот лизнул - так лизнул. От души и до самой глубины.
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05.05.2021 20:00 Відповісти
моральна людина? "скажи хто твій друг і я скажу хто ти"
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05.05.2021 20:03 Відповісти
"Как он мог понабирать такое говно рядом с собой? Вот это у меня вообще не укладывается в мыслях! Я не понимаю этого."зе"- прорашистский слуга в Украине ,который сам он не набирал и не набирает ,Всякое антиукраинское говно ему назначает "капутин" для того,что бы прорашистское говно ,воняло от имени Украины
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05.05.2021 20:04 Відповісти
Почему евреем командует ка--цап, тобто Пу? А почему еврей Гордон продвигает в презы Ермака, как цапа....
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05.05.2021 21:01 Відповісти
у ***** прадедушка Мордехай Блинчиков (гугль, одно лицо). где ты там кацапа увидел "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 9342
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05.05.2021 22:18 Відповісти
Мавзолейный Агент Козырь говорите? "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 2286Так это знает весь Мир,кроме 73 % баранов...Штирлицы сраные... "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 2286
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05.05.2021 20:07 Відповісти
И тут Гардона понесло... А что, со Смешко то номер прошел. Только благодаря раскрутке от Гардона вообще на пустом месте Смешко стал забирать у проукраинских сил 4-5%.. Но делать из Ермака "хероя нашего времени" это конечно уже что то... А может сразу попросим тогда у Путина его Козака к нам на президентство ( тем более что он то родом с бывшей Кировоградской обл УССР и окончил вуз в Виннице)
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05.05.2021 20:11 Відповісти
Андрей Андреевич Пионтковский ПЕРВЫМ еще до назначения дЕрмака выдал и погремушку и всю матню про эту крысу Мавзолейную,можно подумать что Гордон не знает Пионтковского... "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 7203
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05.05.2021 20:12 Відповісти
СССр сдох,сдохнет и РАБссия...Карма такая у быдла Мавзолейного,по 2 раза за Столетие просирать все до нитки... "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 5063 "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 2343
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05.05.2021 20:17 Відповісти
ПРОДАЖНОЕ ЛЫСОЕ ПАДЛО. ЕЩЕ ДВА ГОДА НАЗАД НА ПАРУ С СО СТАРЫМ МОРАЗМАТИКОМ АГИТИРОВАЛО ЗА ЗЕЛЕНОЕ " Я НЕ ЛОХ" А ТЕПЕРЬ РВЕТ ЖОПУ ЗА ТУПОГО ЛАРЕЧНИКА. Вот сейчас у меня к Порошенко одна претензия: зачем надо было играть с мудаками в демократию? может стоило всетаки установить диктатуру и стремиться к ПОБЕДЕ?
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05.05.2021 20:18 Відповісти
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 7007
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05.05.2021 20:19 Відповісти
Моральна людина?
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05.05.2021 20:27 Відповісти
Блюдолиз.
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05.05.2021 20:28 Відповісти
Учиться и еше раз учиться....... офшорить через Зайцева
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05.05.2021 20:29 Відповісти
Ермак на следующих выборах может быть кандидатом в президенты

Т.е. это уже предрешено? Это у нас судьба такая? И кем же прописана?
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05.05.2021 20:38 Відповісти
Діма, ,,Вова" підібрав собі такі кадри, яким є сам.
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05.05.2021 20:38 Відповісти
А я бы за Мендель проголосовал. Она вообще двумя твитами все решает
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05.05.2021 21:11 Відповісти
А может это сарказм?
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05.05.2021 21:23 Відповісти
Кто нормальный ? Скоморох ? Я вас прошу...Он вообще живёт в другой реальности, в которой ещё существует совок, в котором было не так уж и плохо..Поэтому, путлер ему не враг...Ну подумаешь, ГУЛАГ, депортация больше 20 народностей, из которых где-то 9 народностей полностью потеряли свой идентитет....Миллионы расстрелянных и заморенных до смерти...Ах, да...его любимого это похоже не коснулось...похоже и его родителей тоже...не трогали только агентов гэбни...вывод напрашивается сам собой....тогда , конечно....зачем знать страшную историю многих народов совка?...главное, что жирный пломбир был очень вкусным, потому-что сравнить было не с чем.....нищета в стране...так плюнуть в лицо трём президентам стран Балтии и президенту Польши на встрече пару дней назад - это хамство, тупость и цинизм типичного любителя обнулённого.....Но, самое страшное, что он,похоже, не понимает того, что он тупая, невоспитанная и полностью деградированная личность. Проведите кто-нидудь с ним уроки политвоспитания и объясните доступно - "что такое хорошо и что такое плохо".
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05.05.2021 21:32 Відповісти
Очередное днище!
ермак, существо которое Запад определил как агента ФСБ ---для гордона следующий президент Украины????? Вместо смешко)))
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05.05.2021 21:42 Відповісти
Мдаа..., ЗЕ окружил себя говном, и из этой кучи торчит человечище Ермак, жесть...
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05.05.2021 21:51 Відповісти
...ждем еврейскиx погромов "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 4942
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05.05.2021 22:21 Відповісти
І навіть не моргнув...собака "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 6832
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05.05.2021 22:42 Відповісти
Гордон протягивает очередное г..вно? Да что же это такое?!
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05.05.2021 22:55 Відповісти
ну якщо сам гордон протягує, то точно не пройде )
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06.05.2021 00:21 Відповісти
А вот и пробный заброс на тему Ермак президент
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05.05.2021 22:58 Відповісти
От Ермака пора избавляться.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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05.05.2021 23:24 Відповісти
в вилизуванні Гордон перевершив себе.
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06.05.2021 00:19 Відповісти
це самотролінг ?
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06.05.2021 00:20 Відповісти
Бутусов, досить вже публікувати цих моральних презервативів!
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06.05.2021 01:28 Відповісти
ну д'Єрмак і вже де-факто є президентом, а від зелен-ого вимагається тільки підписувати те, що "то" подасть, читати, що "то" йому подасть і їздити куди "то" вкаже....

ну і логіка гоНдона доставляє: казати "Як він міг понабирати таке гівно поруч із собою?" і через пару речень казати: "Він же зміг підібрати собі прекрасного главу офісу." Так звичайно треба вміти!!!! гоНдон хай визначиться: все-таки "гівно" чи "прекрасне"???
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06.05.2021 01:44 Відповісти
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 5601
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06.05.2021 05:50 Відповісти
У 'морального' Зеленського навіть асфальт родючий.
Можна картопельку вирощувати..
Воно ж стараитца.

YuriіTymchуshin

ЕленаБабий: вул.Зелена заасфальтована у 2020.

"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 8470
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06.05.2021 06:22 Відповісти
как этот лысый гондон ****** всех вместе с васькой головановым --- две протухшие кремлевские консервы --- корчат умные ***** и вякают о политике в которой оба нихера не понимают --- да еще одна задрота на анале ахмета -- наташа влащенко . так эта промлядь как и вова квартальный неровно дышит в сторону ПОРОХА и это просто прет из всех ее вонючих дырок --- звездуны ахметовского тв гордоны . бужанские . головановы . влащенки и прочая ******** --- достаточно несколько вечеров посмотреть канал чтобы увидеть там ***** еще двух пидоров ляшка и кузьмина ---- КОРОЧЕ ПОМОЙНАЯ ЯМА --- НЕЗАВИСИМОЙ АНАЛИТИКИ ТАМ НЕТ --- СПЛОШНАЯ ЗАКАЗУХА
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06.05.2021 06:28 Відповісти
що воно меле як з високоі температури 2 моралісти
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06.05.2021 06:51 Відповісти
Ой, вэйзмир. Он такой умный и воспитанный еврейский мальчик. У него такие хорошие родители. Но у него такое дерьмовое окружение. А все почему? Да потому что гои и селюки.
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06.05.2021 08:06 Відповісти
Діма Гордан це завдяки таким як ти "агентам Кремля" українському народу підсунули чергове лайно Янелоха та "видатного" організатора-маніпулятора Дерьмака!! Розумні українці давно вже зрозуміли хто є ХУ як говорив М.С. Горбачев. "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 544
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06.05.2021 08:15 Відповісти
Оце так підлизнув ! Елітні путани ,мабуть, так не зможуть. Маладєц. Но Єрмака в прези --- пасібкі за перспективу. При такому сценарії, в другому турі, вангую опонента-науКІВця. "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 9724
Змилостивя ,Господи, над домом нашим.
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06.05.2021 08:55 Відповісти
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 2122
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06.05.2021 09:40 Відповісти
ну навіщо цензору цитувати всяких тупих гандонів
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06.05.2021 10:10 Відповісти
Гордон молодец.
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06.05.2021 10:59 Відповісти
И где этот лысый хрен Гордон увидел в лице Зеленского ЧЕЛОВЕКА!!?? Там одно пророссийское, продажное ЧМО !!
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06.05.2021 12:56 Відповісти
Посмотрите на Силаного и Честьного борца за правду! Презерватив вымазался по уши в гиркинском говне и теперь пытается выкарабкаться наверх попутно обмазав других. И клоуну ту так уж мерзко вылизывает... Фу
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06.05.2021 16:47 Відповісти
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