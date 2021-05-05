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У Туреччині затримали декількох дівчат з України через оголену фотосесію на яхті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Туреччині затримали декількох дівчат з України після того, як вони влаштували оголену фотосесію на яхті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Гордон, дівчата були на яхті в районі Фетхіє на південному заході бірюзового узбережжя Туреччини.
На кадрах видно двох чоловіків і шістьох дівчат, частина з яких були повністю голі. Така поведінка обурила турецьке населення, яке дотримується посту в місяць Рамадан.
Оголених українок у процесі зйомки встигли сфотографувати з іншого судна. Після цього знімки потрапили в інтернет і місцеві ЗМІ, дівчат затримала поліція. Майже весь день затримані провели в дільниці, а потім їх відпустили.
Топ коментарі
+32 Anatoly Nichikov 15029d40
показати весь коментар05.05.2021 17:32
+32 Дмитро Черних 794bd8a2
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+31 стакато
показати весь коментар05.05.2021 17:33
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Иначе зачем сиськами - письками в местах скопления людей светить!
Ти десь бачив простітуток, які так, по тупому, будуть підставлятися?
Рядом с берегом... Много др плавсредств.
Час для розваг вибрали неудачно, в піст негоже таким займатися)
Туда все страшные уехали?
Це Турція , дядечку ... ось посадять їх на років 5-10 в тюрягу , то якими там "красивими" вийдуть ці дівчата ?!!!!!!!!!!!!!
Турція це гості , це не в дома ...
В США в одно время цельный фильмец сняли про то , как чувак прошёл через все круги ада в турецкой тюряге , когда необдуманно купил на "блошином рынке" какой-то дешёвый сувенир ... типа под старину . А этому фильму лет 30 уже и тогда у власти в турции были секулярные проевропейские силы : кемалисты , а не как сейчас -- исламист Эрдоган (хотя и умеренный) .
До речі більше всього ПРОСТИТУТОК І ПОРНОАКТОРОК У СВІТІ ЯК РАЗ З МОСКОВІЇ