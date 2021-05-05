У Туреччині затримали декількох дівчат з України через оголену фотосесію на яхті. ВIДЕО

У Туреччині затримали декількох дівчат з України після того, як вони влаштували оголену фотосесію на яхті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Гордон, дівчата були на яхті в районі Фетхіє на південному заході бірюзового узбережжя Туреччини.

На кадрах видно двох чоловіків і шістьох дівчат, частина з яких були повністю голі. Така поведінка обурила турецьке населення, яке дотримується посту в місяць Рамадан.

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Оголених українок у процесі зйомки встигли сфотографувати з іншого судна. Після цього знімки потрапили в інтернет і місцеві ЗМІ, дівчат затримала поліція. Майже весь день затримані провели в дільниці, а потім їх відпустили.

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