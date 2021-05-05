Мотопробіг прихильників "русского мира" в Празі зустріли протестувальники з Путіним без штанів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Замість російських "Нічних вовків" мотопробігом у Прагу вирушили кілька десятків любителів "русского мира" з Чехії та Словаччини. На місці їх зустріли чеські патріоти з прапорами НАТО і лялькою у вигляді Путіна без штанів, що сидить на золотому унітазі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Кілька десятків чеських і словацьких шанувальників російського мотоклубу "Нічні вовки" зустрілися в середу вранці на Ольшанському цвинтарі в Празі, де щороку біля меморіалу загиблим у Другій світовій радянським воїнам проходить вшанування їх пам'яті. Там байкерів зустріли противники агресивної політики Кремля і президента Росії Володимира Путіна.

Активісти прийшли з прапорами НАТО і ЄС. Як тільки байкери добралися кладовища, їх зустріли з криками: "Ганьба!". Активісти також принесли голу ляльку, схожу на президента Росії Володимира Путіна.

"Мене обурює те, як багато уваги вони намагаються до себе привернути щороку. Одна справа, коли вони тихо прийдуть, покладуть квіти і підуть. А інша справа - коли вони їздять по всій країні на мотоциклах і пропагують "русскій мір", - прокоментувала протестувальниця Олена Догналова.

Інший учасник акції протесту Іржі Новотни заявив: "Якби не війна в Україні, якби Путін не став втручатися в чужі країни і нав'язувати там свою політику, я б сидів спокійно вдома і не переживав би через це. Однак, коли тиснуть на мене і на мою країну, я змушений реагувати".





За порядком під час акції стежило кілька десятків правоохоронців. За інформацією кореспондента "Радіо Свобода", під час акції затримали одного активіста.

Байкери з російського клубу "Нічні вовки" не приїхали до Чехії вже другий рік поспіль через коронавірусні обмеження.





