На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області під час патрулювання кордону перекинувся човен із чотирма прикордонниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

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"Сьогодні близько 16-ї години на озері Тудоров перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби.

Троє військовослужбовців дісталися до суші, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Всі врятовані переохолодилися, один зазнав травми ніг. Зараз їм надається необхідна допомога. Пошуки ще одного прикордонника тривають", - сказано в повідомленні.

До пошуків залучено прикордонників прилеглих підрозділів, співробітників сектора водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалок. Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено гелікоптер Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.

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"Обставини, за якими сталася надзвичайна подія, з'ясовуються. Поінформовано органи прокуратури і призначено службове розслідування", - Зазначили в ДПСУ.