УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14708 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
3 054 6
євроінтеграція (427) членство в ЄС (925) Євросоюз (6990) Дещиця (105)

Низка країн ЄС підпишуть двосторонні декларації щодо євроінтеграції України, - Дещиця. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Низка країн Євросоюзу висловить підтримку Україні на шляху євроінтеграції у вигляді двосторонніх декларацій.

Про це в коментарі телеканалу "Дом" повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 3 травня лідери багатьох країн відвідали Польщу у зв'язку з 230-річчям Конституції Речі Посполитої. Президенти України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну декларацію про європейську перспективу України. Тепер же планують підписати двосторонні документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про членство України в ЄС і НАТО: Не треба самим собі встановлювати якісь терміни, щоб потім не розчаровуватися

"Під час публічної дискусії, яка проходила у Варшаві, президенти цих країн підтвердили свою підтримку Україні й в майбутньому членству України в Євросоюзі. Це було в межах  дискусії, але ми сподіваємося, що це буде також переведено в конкретні документи, які будуть підписані незабаром", - сказав Дещиця.

Однак не варто вважати, що підписана декларація дасть конкретні результати вже наступного дня після її ухвалення, додав посол. Проте позитивні тенденції є.

"По-перше, це стимул для нас продовжувати реформи та рух в євроінтеграційному напрямку. По-друге, ми можемо розраховувати на Польщу, що вона нас буде підтримувати на цьому шляху. І третє — це приклад для інших країн-членів ЄС, щоб вони солідарно разом з Польщею підтримували Україну в прагненні до ЄС", — наголосив Дещиця.

Він зазначив, що шлях України в ЄС — це довгий процес. Є країни, які розуміють значення України як сусіда Євросоюзу, як члена Євросоюзу в майбутньому.

Читайте: У МЗС Франції заявили, що не вважають членство України в ЄС "серйозною перспективою"

"А є країни, які скептично до цього ставляться. Для них членство України в ЄС — це не пріоритет, скажімо так. Тому що наше лобі буде сильніше, чим більше країн висловлять нам підтримку в форматі двосторонніх декларацій, тим легше буде переконувати скептиків. Нам потрібно збирати своєрідну коаліцію країн, які нас підтримують на шляху до ЄС", — підкреслив він.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По тундре, по широкой дороге, Где мчит курьерский «Воркута - Ленинград», А мы бежали с тобою, мы ж теперь на свободе, О которой так много в лагерях говорят. Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС,- Коломойский. 02.12.10.
показати весь коментар
06.05.2021 09:23 Відповісти
вот оно-это самое еврейство в лице зэ-быдла и коломы как раз мчит локомотивом по направлению обратному европейскому -в колыму Низка країн ЄС підпишуть двосторонні декларації щодо євроінтеграції України, - Дещиця - Цензор.НЕТ 5475
показати весь коментар
06.05.2021 17:41 Відповісти
Путін *****! Дещиці респект.
показати весь коментар
06.05.2021 09:24 Відповісти
и снова зеленеет....Надо писать не "подпишут", а "подписали"! А то сообщают тут свои влажные мечты, а зебилы восхищаются - как наша власть активно работает....
показати весь коментар
06.05.2021 09:43 Відповісти
"зе квартал" перед выбоами много надекларировал украинскому народу - толку ноль ," "квартальный ЕС" после 30 лет Независимости Украины снова будет кормить лжедекларациями , как и "зе квартальщики" украинский народ
показати весь коментар
06.05.2021 09:54 Відповісти
всё верно!!можно перефразировать (совковым термином),,правильным путём идёте товарищи!!"пусть кто ,,заинтересован"этим и занимаются а украинский ,,мудрый нарід"(73%) зеленских-ермаков поставит в европу много и разных!! Низка країн ЄС підпишуть двосторонні декларації щодо євроінтеграції України, - Дещиця - Цензор.НЕТ 4639 Низка країн ЄС підпишуть двосторонні декларації щодо євроінтеграції України, - Дещиця - Цензор.НЕТ 9262
показати весь коментар
06.05.2021 11:51 Відповісти
 
 