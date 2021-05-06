Проєкт "Без цензури": Хто воює проти Майдану? Чому в Іспанії заарештували Героя Революції Гідності. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Хто такий Дмитро Липовий? За що Липового затримали в Іспанії і чому це незаконно? До чого тут соратник Януковича Андрій Портнов, його колишній адвокат і нинішній заступник голови Офісу Президента Олег Татаров?
Та як ДБР і Офіс Генпрокурора на чолі з Іриною Венедіктовою допомагають цим двом і далі воювати з Євромайданом? Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич пояснюють, що й до чого в цій справі.
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Детальніше про ситуацію із затриманням і незаконним переслідуванням майданівця Дмитра Липового можна ознайомитися в матеріалі головного редактора видання Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Якщо майданівця Дмитра Липового буде екстрадовано як злочинця - це зганьбить Україну" за посиланням тут.
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Того Вовочки которого посадили в кресло с посильной помощью "Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич" Источник: https://censor.net/ru/v3263806
Статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.
Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.
Статки Ахметова зросли у 2,7 рази з 2,8 млрд доларів до 7,6 млрд доларів. Активи Пінчука збільшились з 1,4 млрд доларів до 2,5 млрд доларів, Жеваго - з 1,1 млрд доларів до 2,4 млрд доларів.
Статки Ігоря Коломойського оцінили в 1,8 млрд доларів (+0,8 млрд доларів в порівнянні з 2020 роком), Геннадія Боголюбова - в 1,7 млрд доларів (+0,5 млрд доларів), Олександра та Галини Герег - у 1,7 млрд доларів (+0,4 млрд доларів).
Петро Порошенко став багатшим на 0,2 млрд доларів, його активи оцінюються в 1,6 млрд. Проте експрезидент України опустився у рейтингу Forbes з третього на сьоме місце.
хотя Муссолини был себе вполне ничего, умный и мужественный, правда верожопый, но то таке