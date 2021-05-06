У питанні "Північного потоку-2" Україна та США єдині, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський наголошує на єдності позицій України та США щодо питання будівництва газопроводу "Північний потік-2" дном Балтійського моря.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Відео Україна 24
"Ми обговорили питання не тільки окупації наших територій і незаконну анексію Криму Російською Федерацією. Ми обговорили питання "Північного потоку-2" - для нас також, для України, дуже чутливе питання. І я знаю, що в цьому питанні є різні позиції, і в Європі, на жаль, вони іноді не збігаються з позицією України. Але в цьому питанні ми єдині зі Сполученими Штатами", - наголосив Зеленський.
Глава Української держави висловив вдячність США за потужну санкційну політику через будівництво газопроводу.
Будь ласка, зачекайте...