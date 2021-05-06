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У питанні "Північного потоку-2" Україна та США єдині, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський наголошує на єдності позицій України та США щодо питання будівництва газопроводу "Північний потік-2" дном Балтійського моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Відео Україна 24

"Ми обговорили питання не тільки окупації наших територій і незаконну анексію Криму Російською Федерацією. Ми обговорили питання "Північного потоку-2" - для нас також, для України, дуже чутливе питання. І я знаю, що в цьому питанні є різні позиції, і в Європі, на жаль, вони іноді не збігаються з позицією України. Але в цьому питанні ми єдині зі Сполученими Штатами", - наголосив Зеленський.

Глава Української держави висловив вдячність США за потужну санкційну політику через будівництво газопроводу.

Також читайте: Глава МЗС Німеччини Маас і держсекретар США Блінкен не виробили спільної позиції в питанні "Північного потоку-2"

Автор: Наталя Джума
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За Украину и так понятно. А вот с кем един потерпевший вiслюк - вопрос более интересный и, по большей части, риторический.
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06.05.2021 12:52 Відповісти
Представляю,как бубочка после истерики себя в ручках держал...кокс сто пудов)))
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06.05.2021 12:52 Відповісти
редкий у нас гнус... - жалко времени и топлива потраченого
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06.05.2021 12:53 Відповісти
а теперь вы себе представляете Байдена и щенка криворогатого 3й класс 2я четверть? ....триллер какой то...
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06.05.2021 12:58 Відповісти
А в вопросе покупки ЗЕлюпой электроэнергии на Роисе?
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06.05.2021 14:48 Відповісти
 
 