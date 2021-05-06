Зеленський про переговори з Блінкеном: Зустріч змістовна. Це буде фундаментальний рік для відносин зі США. ВIДЕО

Сьогоднішня зустріч президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном була змістовною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зустріч змістовна. Ми вважаємо, що це буде рік фундаментальний для відносин зі США, саме в цей рік, фундаментальний для українців, у рік 30-річчя незалежності", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що в поточному році відбудеться саміт "Кримської платформи" - першого майданчика з деокупації Криму.

"Я запросив президента США і віцепрезидента. Ми віримо, що в цей рік США обов'язково будуть з нами і будуть у нас у гостях з офіційними й неофіційними візитами", - додав президент.

Він також уточнив, що американська делегація дуже добре ознайомлена із ситуацією в Україні, особливо із ситуацією на Донбасі.

"Чудово орієнтуються в тому, що в нас відбувається ... Іноді, це навіть мінус", - пожартував Зеленський.

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