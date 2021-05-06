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Зеленський (17387) деокупація (926) Блінкен (936)

Зеленський про переговори з Блінкеном: Зустріч змістовна. Це буде фундаментальний рік для відносин зі США. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогоднішня зустріч президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном була змістовною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч змістовна. Ми вважаємо, що це буде рік фундаментальний для відносин зі США, саме в цей рік, фундаментальний для українців, у рік 30-річчя незалежності", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що в поточному році відбудеться саміт "Кримської платформи" - першого майданчика з деокупації Криму.

"Я запросив президента США і віцепрезидента. Ми віримо, що в цей рік США обов'язково будуть з нами і будуть у нас у гостях з офіційними й неофіційними візитами", - додав президент.

Він також уточнив, що американська делегація дуже добре ознайомлена із ситуацією в Україні, особливо із ситуацією на Донбасі.

"Чудово орієнтуються в тому, що в нас відбувається ... Іноді, це навіть мінус", - пожартував Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У питанні "Північного потоку-2" Україна та США єдині, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 6260
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06.05.2021 12:58
+15
А ты слышал, как он говорит без бумажки? Не может внятно закончить ни одного предложения.
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06.05.2021 12:59
+8
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 2858
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06.05.2021 12:59
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Неужели потерпевший вiслюк таки разобрался с какой стороны кнут, а с какой морковка?..
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06.05.2021 12:54 Відповісти
вислюку оманчському содержательно забили гвоздей в дупу))
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06.05.2021 13:13 Відповісти
Подозреваю, что это для вiслюка дело привычное.
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06.05.2021 13:15 Відповісти
вставили морковку и дали кнутом по жопе
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06.05.2021 16:32 Відповісти
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 6260
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06.05.2021 12:58 Відповісти
Цікаво. Виявляється ЗЕ ніхто, але на цьому форумі до нього ставляться як до президента України. Та щей такі великі ресурси витрачають на чорний піар проти нього. А не дешевше його взагалі не помічати? )))
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06.05.2021 13:42 Відповісти
Проще, но тогда ублюдок разумков кловану 55% рейтинга намалюет, и будет вова с охметовым на пару поживляться за счёт лохов втрихари ...
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06.05.2021 15:02 Відповісти


Лесь Подерев'янський Бот@Bot_Les 1 ч

Павлік Морозов. Епічна трагедія :
Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка.
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06.05.2021 13:21 Відповісти
На спільному брифінгу Зе зачитав текст з бомажки
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06.05.2021 12:57 Відповісти
А ты слышал, как он говорит без бумажки? Не может внятно закончить ни одного предложения.
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06.05.2021 12:59 Відповісти
А вроде бы артист, мастер разговорного жанра. Привык только с телетекста все читать.
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06.05.2021 14:00 Відповісти
Не обижайте артистов. потерпевший вiслюк не артист и никакой не мастер. КВН - это фестиваль дилетанщины. потерпевший вiслюк - яркий пример сумевшего пропетлять дилетанта.
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06.05.2021 14:09 Відповісти
Справедливости ради, замечу, что чуть ранее в США был Джордж Буш... младший... 2 срока...
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06.05.2021 14:06 Відповісти
Мы не США и не можем себе такого позволить.
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06.05.2021 14:10 Відповісти
Спору нет.. увы...
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06.05.2021 14:14 Відповісти
Ты перс-конференцию смотришь? Сейчас идёт в прямом эфире.
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06.05.2021 12:59 Відповісти
саме так, я й про цю бомажку і сказав.
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06.05.2021 13:35 Відповісти
Видать таки не смотрел. Не говорил он по бумажке. Зеленський про переговори з Блінкеном: Зустріч змістовна. Це буде фундаментальний рік для відносин зі США - Цензор.НЕТ 1162
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06.05.2021 14:17 Відповісти
характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня. Зебіл Омерзительный не захотів помітити блокнот в руках клована
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06.05.2021 18:13 Відповісти
Фундаментальний дебіл.
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06.05.2021 12:58 Відповісти
Позорище! Виявляється, досі в офісі прЗЕдента існує автоматичний переклад з української на касапську. А переклад на англійську - неякісний. До того неякісний, що іноземні журики змушені користуватися каспським перекладом! Це виявилось щойно під час спільного брифінгу.
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06.05.2021 12:58 Відповісти
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 2858
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06.05.2021 12:59 Відповісти
Шо решили по тёте Бене !?
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06.05.2021 12:59 Відповісти
Ни о чём серьёзном они не говорили. Очевидно серьёзный разговор будет позже.
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06.05.2021 12:59 Відповісти
серьезный разговор будет со старшими, пока малыш будет играться с роялем и запиливать очередной видосик для своего лохтората...
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06.05.2021 13:05 Відповісти
Ти,зелена мавпо,швидко це просреш.Брехнею легко світ перейти,повертатись хрєново,а тебе вже всі побачили.
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06.05.2021 12:59 Відповісти
В мене нехватило нервів дивитися спітчі цього зеленого недоумка. Кого ви вибрали ублюдки????!!!!
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06.05.2021 13:00 Відповісти
а шо так мало коментов ? да не любят на цензоре клоуна
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06.05.2021 13:02 Відповісти
уши надрали недоумку
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 598
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06.05.2021 13:02 Відповісти
Молодец Зеленский! Глаголом жжёт сою....
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06.05.2021 13:08 Відповісти
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 7248
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06.05.2021 13:10 Відповісти
тИ ІДІОТ, кого воно жжжжже????????? Воно двух слів сам не може скласти, воно жжже,!!!!!!!! Обісралося в Польщі, а тут єрмачок рядом сидить і в коліно штовхає!!!!!!!!!Що ти верзеш зелень погана????!!!!!!!
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06.05.2021 14:33 Відповісти
Ти хоч підтерся після зустрічі?
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06.05.2021 13:09 Відповісти
будет.-Больше буратине сказать нечего. Может получить, - Зеленский/ могут экономить, - Зеленский/ должны, - Зеленский/ дает надежду, - Зеленский/ будет, - Зеленский/ создаем, - Зеленский/ обнародует, - Зеленский/ нужна , - Зеленский/ Надеюсь, Зеленский / Прибудет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите, - Зеленский/ Зеленский обещает/ будет продвигаться - Зеленский/ хочет обновить, - Зеленский/ Народу не нужно кукареканье. Народу нужен ре-зуль-тат.
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06.05.2021 13:09 Відповісти
- Ландан ін зе кепітал оф зе грейт брітан, - наголосив препіЗЕдент у своїй промові до держсекретаря США Блінкіна.
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06.05.2021 13:17 Відповісти
Зегнида брехливый, сбрешет недорого ...
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06.05.2021 15:00 Відповісти
 
 