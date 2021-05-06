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армія РФ (13443) Зеленський (17387) Росія (47133) Блінкен (936)

На окупованих територіях і вздовж кордонів України перебувають 75 тис. російських військових, їхня кількість зменшується повільно, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський наголошує на вкрай повільному зменшенні російського військового контингенту уздовж кордонів з Україною і на окупованих територіях Криму та Донбасу і в зв'язку з цим зберігається загроза військової ескалації з боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент заявив на спільній з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції.

"Ми бачимо поки що, попри те, що було збільшення і контингенту, і техніки в тимчасово окупованому Криму і на тимчасово окупованих частинах Донбасу... а також було збільшення військових і техніки вздовж лінії кордону між Росією і Україною - з цього всього ми бачимо поки що 75 тисяч людей і техніки, яких ми спостерігаємо на сьогодні", - сказав Зеленський.

За словами президента, українська розвідка повідомила, що лише 3,5 тисячі військових почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим.

"Більше ніде ми поки що зменшення не бачимо. Вважаємо, що зменшення це повільне і тому ймовірна загроза може бути", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми цінуємо дружбу і партнерство з Україною, - Блінкен

Автор: Наталя Джума
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Зазирни ***** вглаз і вони зникнуть.
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06.05.2021 13:20 Відповісти
в очко
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06.05.2021 13:22 Відповісти
как может очко в очко смотреть ?
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06.05.2021 13:33 Відповісти
тебе видней, но если что, спроси у шлимаЗЕла
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06.05.2021 13:35 Відповісти
Шо ''Байрактарів'' нема , шоб колічєство рогато-копитних на кордоні зменшить бистро? Вова шо дурачьок , чилішолі?
Ах да... Вова ж дурачьок.
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06.05.2021 13:33 Відповісти
воно геть дурне На окупованих територіях і вздовж кордонів України перебувають 75 тис. російських військових, їхня кількість зменшується повільно, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4713 зебильё вы кого выбрали оно 3 х слов связать не может На окупованих територіях і вздовж кордонів України перебувають 75 тис. російських військових, їхня кількість зменшується повільно, - Зеленський - Цензор.НЕТ 455
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06.05.2021 13:51 Відповісти
Деж ми їх ховати будемо?
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06.05.2021 13:56 Відповісти
Вовик, а шо Вован тебе отвод войск пообещал? В Сибири уже знают, что в сентябре наступление начнется. Мне когда это сказали, я видео толковое выложила-Як нам повернути наш Крим без бою. Та воно тебе надо?? я тебе до выборов эту идею посылала Как вернуть Крым, а ты носик в инстаграмме прикладывал. и писал -Я клоун, я клоун. Кто бы сомневался
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06.05.2021 16:50 Відповісти
путин настроен оккупировать юг Украины... Азов будет рос... ***** ждет момента...
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17.05.2021 22:40 Відповісти
 
 