На окупованих територіях і вздовж кордонів України перебувають 75 тис. російських військових, їхня кількість зменшується повільно, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголошує на вкрай повільному зменшенні російського військового контингенту уздовж кордонів з Україною і на окупованих територіях Криму та Донбасу і в зв'язку з цим зберігається загроза військової ескалації з боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент заявив на спільній з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції.

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"Ми бачимо поки що, попри те, що було збільшення і контингенту, і техніки в тимчасово окупованому Криму і на тимчасово окупованих частинах Донбасу... а також було збільшення військових і техніки вздовж лінії кордону між Росією і Україною - з цього всього ми бачимо поки що 75 тисяч людей і техніки, яких ми спостерігаємо на сьогодні", - сказав Зеленський.

За словами президента, українська розвідка повідомила, що лише 3,5 тисячі військових почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим.

"Більше ніде ми поки що зменшення не бачимо. Вважаємо, що зменшення це повільне і тому ймовірна загроза може бути", - додав Зеленський.

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