У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Вінниці загорівся офісний центр, на місці спостерігається масштабна пожежа. Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що загорілася триповерхова офісна будівля на вулиці Бевза, 34. Пожежа виникла на третьому поверсі. Станом на зараз вогнем охоплено третій поверх і дах.
До гасіння залучено 50 осіб та 10 одиниць техніки управління ДСНС у Вінницькій області. Причини пожежі поки невідомі.
Топ коментарі
+9 aquarius580 459c2008
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Это проделки Пороха!
Всё знают что Винница его логово....😂
встречу Блинкера с Порошенко
Так вам фиолетово должно быть с кем он встречается, вы же веруете!
https://photo.unian.info/photo/615744-petro-poroshenko-ta-entoni-blinken
Відбувся робочий сніданок, на якому були присутні Державний секретар США Ентоні Блінкен, заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та голови депутатських фракцій. Це була перша зустріч у насиченій програмі візиту Держсекретаря в Україну.Під час заходу обговорено питання стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, національної безпеки, протидії російській агресії. Також сторони обмінялися думками щодо проведення реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи СБУ. Окремо було піднято питання про виконання Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо призначення голови правління НАК "Нафтогаз".
никакой встречи Блинкера с Порошенко не было !!!
Важно что Порошенко сказал и сделал:
https://censor.net/ru/news/3263790/poroshenko_o_vstreche_blinkena_s_glavami_fraktsiyi_vr_amerikanskaya_storona_podnyala_vopros_dovedeniya