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У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

У Вінниці загорівся офісний центр, на місці спостерігається масштабна пожежа. Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що загорілася триповерхова офісна будівля на вулиці Бевза, 34. Пожежа виникла на третьому поверсі. Станом на зараз вогнем охоплено третій поверх і дах.

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До гасіння залучено 50 осіб та 10 одиниць техніки управління ДСНС у Вінницькій області. Причини пожежі поки невідомі.

У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 01
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 02
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 03
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 04
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 05
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 06
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 07
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 08
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 09
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 10

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Встреча с Порохом была ДО встречи с Зелей. Это - единственный факт, имеющий значение.
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06.05.2021 15:05
+7
Вася, хряпни боярки, и иди спать.
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06.05.2021 16:36
+3
То что на этой встрече были главы остальных фракций - это ни о чём.
Важно что Порошенко сказал и сделал:
https://censor.net/ru/news/3263790/poroshenko_o_vstreche_blinkena_s_glavami_fraktsiyi_vr_amerikanskaya_storona_podnyala_vopros_dovedeniya
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06.05.2021 16:36
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Это шутка ? 🙄
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06.05.2021 14:34 Відповісти
Или "плановые ученья" ? 😂
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06.05.2021 14:35 Відповісти
А когда то там были городские бани с 25 метровым бассейном...
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06.05.2021 14:52 Відповісти
Koму-то сильно не понравился тот факт что Блинкен встретился сначала с Порохом.
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06.05.2021 14:35 Відповісти
Скорее всего да
Это проделки Пороха!
Всё знают что Винница его логово....😂
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06.05.2021 14:40 Відповісти
у тебя тяжело с причинно-следственными связями У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1620
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06.05.2021 14:49 Відповісти
Рукописи не горят! (с)
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06.05.2021 15:19 Відповісти
Встречу Блинкена с главами фракций ВР пЕСики уже пекрутили на
встречу Блинкера с Порошенко
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06.05.2021 15:00 Відповісти
Встреча с Порохом была ДО встречи с Зелей. Это - единственный факт, имеющий значение.
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06.05.2021 15:05 Відповісти
Значение для кого, для секты "Святого Пети"?
Так вам фиолетово должно быть с кем он встречается, вы же веруете!
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06.05.2021 15:23 Відповісти
Вася, хряпни боярки, и иди спать.
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06.05.2021 16:36 Відповісти
Свої уподобання тримай при собі.
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06.05.2021 16:41 Відповісти
План Блинкена на 6 мая в Украине:09:20 - встреча с депутатами Верховной Рады;09:40 - с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой;10:10 - вместе с Кулебой госсекретарь США встретится с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Они возложат цветы к мемориалу памяти о погибших в войне на Донбассе;10:20 - Блинкен с Епифанием посетят Михайловский Златоверхий монастырь;10:45 - глава Госдепа США встретится с президентом Владимиром Зеленским;11:55 - украинский лидер и американский госсекретарь проведут совместную пресс-конференцию;
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06.05.2021 15:29 Відповісти
только та встреча что шоколадные лепят фото была 6 лет назад
https://photo.unian.info/photo/615744-petro-poroshenko-ta-entoni-blinken

Відбувся робочий сніданок, на якому були присутні Державний секретар США Ентоні Блінкен, заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та голови депутатських фракцій. Це була перша зустріч у насиченій програмі візиту Держсекретаря в Україну.Під час заходу обговорено питання стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, національної безпеки, протидії російській агресії. Також сторони обмінялися думками щодо проведення реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи СБУ. Окремо було піднято питання про виконання Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо призначення голови правління НАК "Нафтогаз".
никакой встречи Блинкера с Порошенко не было !!!
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06.05.2021 15:43 Відповісти
То что на этой встрече были главы остальных фракций - это ни о чём.
Важно что Порошенко сказал и сделал:
https://censor.net/ru/news/3263790/poroshenko_o_vstreche_blinkena_s_glavami_fraktsiyi_vr_amerikanskaya_storona_podnyala_vopros_dovedeniya
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06.05.2021 16:36 Відповісти
то что он сказал говорят и другие, только нужно было делать когда был президентом
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06.05.2021 17:38 Відповісти
Порошенко сделал в несколько раз больше чем это было физически возможно, в условиях полного саботажа со стороны олигархата и иностранной агентуры.
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06.05.2021 17:54 Відповісти
согласен что олигарх Порошенко саботировал работу президентом
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06.05.2021 17:59 Відповісти
"никакой встречи Блинкера с Порошенко не было !!!" - "Блинкера"? точно не было У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4355
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06.05.2021 17:30 Відповісти
В смысле в помещении где находился Блинкен был Петя?
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06.05.2021 15:21 Відповісти
я как-то иначе представлял "офисный центр"
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06.05.2021 14:44 Відповісти
Есть офис - нету офиса У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9050
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06.05.2021 14:45 Відповісти
гнойсман следы заметает?
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06.05.2021 16:53 Відповісти
 
 