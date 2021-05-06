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"Загартовані в запеклих боях з російським агресором, ви є гордістю українського війська", - привітання Наєва з Днем піхоти. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав військовослужбовців із Днем піхоти.

"Цей урочистий день - чергова можливість віддати шану мужності й героїзму військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів", - йдеться у вітанні Наєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви є основою Збройних сил України та гордістю українського війська. Загартовані в запеклих боях із російським агресором, Ви впевнено та рішуче щодня виконуєте найскладніші бойові завдання, демонструючи свою стійкість, незламний дух, відвагу та самопожертву", - зазначає Наєв.

"Ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої країни. Вічна їм пам’ять та слава!" - додав він.

"З нагоди професійного свята висловлюю кожному з Вас подяку за самовіддане служіння Батьківщині, за витримку, постійну боєготовність та вірність Військовій присязі. Від імені особового складу Командування Об’єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто, бажаю Вам та Вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя, злагоди та незламної сили духу!" - підсумував Наєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хомчак і Наєв привітали військовослужбовців із Великоднем: ЗСУ забезпечують українцям можливість жити мирним життям. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Зі святом! "Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, вы являетесь гордостью украинского войска", - поздравление Наева с Днем пехоты - Цензор.НЕТ 3481
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06.05.2021 15:05
+18
ОМБери - звірюки. Кацаподави.
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06.05.2021 15:01
+18
Дзякуй Вам хлопцi! Слава Украiне i Жыве Беларусь!!!
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06.05.2021 15:18
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ОМБери - звірюки. Кацаподави.
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06.05.2021 15:01 Відповісти
Найкращим привітанням на день піхоти має стати прийняття на озброєння та початок масового випуску важких БМПВ-64.
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06.05.2021 19:30 Відповісти
Зі святом! "Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, вы являетесь гордостью украинского войска", - поздравление Наева с Днем пехоты - Цензор.НЕТ 3481
показати весь коментар
06.05.2021 15:05 Відповісти
Дзякуй Вам хлопцi! Слава Украiне i Жыве Беларусь!!!
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06.05.2021 15:18 Відповісти
Героям Слава!!! Смерть ворогам!
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06.05.2021 15:24 Відповісти
"Загартовані в запеклих боях з російським агресором, ви є гордістю українського війська", - привітання Наєва з Днем піхоти - Цензор.НЕТ 8866

ГЕПОЯМ СЛАВА !!!
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06.05.2021 15:24 Відповісти
Ми горді за вас, наші любі захисники, щасти вам у боротьбі за нашу незалежність! З святом вас!!!
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06.05.2021 15:36 Відповісти
Слава нащадкам нескорених!...Слава Украини!
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06.05.2021 15:42 Відповісти
Героям Слава!
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06.05.2021 17:41 Відповісти
Сейчас вся наша Армия- одна большая пехотная армада, независимо от рода войск! А посему - УСІХ ВОЯКІВ ЗІ СВЯТОМ!!! ДЯКУЄМО ЗА НАШ СПОКІЙ!!! БУДЬТЕ ЖИВІ!!!
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06.05.2021 16:30 Відповісти
"Загартовані в запеклих боях з російським агресором, ви є гордістю українського війська", - привітання Наєва з Днем піхоти - Цензор.НЕТ 3144

....
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06.05.2021 16:35 Відповісти
благослови вас Господь наші Захисники України!
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06.05.2021 17:43 Відповісти
Поздравляю!!!)
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06.05.2021 19:25 Відповісти
Зі святом, вас, наші захисники! "Загартовані в запеклих боях з російським агресором, ви є гордістю українського війська", - привітання Наєва з Днем піхоти - Цензор.НЕТ 4835
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06.05.2021 21:07 Відповісти
 
 