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Білоруська влада провела "театралізовану реконструкцію" на місці спаленого нацистами села Шуневка. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
У Вітебській області 6 травня на місці спаленої під час нацистської окупації села Шуневка влада влаштувала "театралізовану історичну реконструкцію" під назвою "Пам'ятайте, люди".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету, вистава була організована для учнів гімназії міста Полоцька та організацій Докшицького району.
На відео, яким поділився очевидець Аляксандр Цвірка на своїй сторінці у фейсбуці, можна побачити, як під звуки пострілів і крики люди у військовій формі Третього рейху ведуть жінок до меморіалу. Після чого до них із укриття виходять інші учасники вистави в червоних костюмах (мабуть, вони символізують вогонь) з червоними стрічками в обох руках і починають бігати навколо жінок.
Топ коментарі
+31 Рома Маестро
показати весь коментар06.05.2021 16:52
+21 Рома Маестро
показати весь коментар06.05.2021 16:53
+20 olele
показати весь коментар06.05.2021 17:09
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Пра гэта Свабодзе паведаміў муж Паліны Андрэй Шарэнда, які называе такія дзеяньні адміністрацыі СІЗА катаваньнямі.
Паводле яго, Паліна Шарэнда-Панасюк праз адваката перадала, што ў Берасьцейскім СІЗА на яе псыхалягічна і фізычна ціснуць:
«Зь яе мінулага адбываньня арышту ў карцары прайшло каля 10 дзён. Адвакат паведаміў, што цяпер ёй, магчыма, далі нават ня 10 дзён карцару, а ўдвая больш, - кажа Андрэй Шарэнда. - Колькі часу яна там будзе, невядома. Могуць наступныя 10 дзён троху адтэрмінаваць, а можа, адразу 20 будзе сядзець». - https://svabod1.azureedge.net/a/31239184.html
а тут сябрушки дали гари.
Погибли почти все жители села.
Но погибли не только несчастные жители. В оцепленную войсками НКВД деревню загоняли всех, кто случайно оказывался на дороге. Даже детей. Эта операция была больше похожа на карательную акцию.
Вспоминают выжившие свидетели:
- Эти энкавэдисты задерживали всех, кто шел или в костел, или в магазин. Вот тут бабушка на конце деревни жила. И задержали парня, который шел к ней. Погиб. Шел, нес бабушки лучину. Ведь не было же ни керосина, ничего в войну. Задержали, как шел, днем! И сгорел тоже.
- То же самое, что и Хатынь.
Сейчас о страшной трагедии напоминают два памятных знака, установленные посередине поля недалеко от литовской границы. Один - на белорусском языке, второй - на польском
Сколько еще таких деревень по б.ссср.......
В г. Лихославле Тверской области проведут парад малышковых войск.
Как указано на сайте администрации, в параде примут участие больше ста воспитанников детских садов вместе с педагогами. Дети - или «маленькие патриоты», как их называет сайт администрации - будут представлять разные рода войск. На параде также будет боевая техника, созданная «мастеровыми руками сотрудников учреждений и родителей», и колонна «Бессмертного полка».
А в Мурманске, поди, будет парад оленей, чьи деды тоже воевали, "Рогатый полк"
https://shapito.d3.ru/v-tverskoi-oblasti-na-9-maia-proidet-parad-malyshkovykh-voisk-iz-vospitannikov-detskikh-sadov-2148217/?sorting=rating
два краснопузых фюрера, убийцы ЛУ и ПУ