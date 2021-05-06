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Білоруська влада провела "театралізовану реконструкцію" на місці спаленого нацистами села Шуневка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У Вітебській області 6 травня на місці спаленої під час нацистської окупації села Шуневка влада влаштувала "театралізовану історичну реконструкцію" під назвою "Пам'ятайте, люди".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету, вистава була організована для учнів гімназії міста Полоцька та організацій Докшицького району.

На відео, яким поділився очевидець Аляксандр Цвірка на своїй сторінці у фейсбуці, можна побачити, як під звуки пострілів і крики люди у військовій формі Третього рейху ведуть жінок до меморіалу. Після чого до них із укриття виходять інші учасники вистави в червоних костюмах (мабуть, вони символізують вогонь) з червоними стрічками в обох руках і починають бігати навколо жінок.

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Топ коментарі
+31
78 лет прошло, а фашисты до сих пор из Беларуси не выбиты....
Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 8428
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06.05.2021 16:52
+21
Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 9388
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06.05.2021 16:53
+20
трєніруюцца... бо русскій мір ідьот...

Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 8455
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06.05.2021 17:09
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06.05.2021 16:48 Відповісти
Удивлен, что бацька еще свой памятник не заказал, и не начал репетировать хороводы вокруг него. Наверно очкует, что ***** за эту идею будет завистью обливаться.
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06.05.2021 16:52 Відповісти
78 лет прошло, а фашисты до сих пор из Беларуси не выбиты....
Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 8428
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06.05.2021 16:52 Відповісти
Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 9388
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06.05.2021 16:53 Відповісти
Берасьцейскую актывістку Паліну Шарэнда-Панасюк трэці раз цягам 1,5 месяца зьмясьцілі ў карцар Берасьцейскага сьледчага ізалятару.
Пра гэта Свабодзе паведаміў муж Паліны Андрэй Шарэнда, які называе такія дзеяньні адміністрацыі СІЗА катаваньнямі.
Паводле яго, Паліна Шарэнда-Панасюк праз адваката перадала, што ў Берасьцейскім СІЗА на яе псыхалягічна і фізычна ціснуць:
«Зь яе мінулага адбываньня арышту ў карцары прайшло каля 10 дзён. Адвакат паведаміў, што цяпер ёй, магчыма, далі нават ня 10 дзён карцару, а ўдвая больш, - кажа Андрэй Шарэнда. - Колькі часу яна там будзе, невядома. Могуць наступныя 10 дзён троху адтэрмінаваць, а можа, адразу 20 будзе сядзець». - https://svabod1.azureedge.net/a/31239184.html
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06.05.2021 17:07 Відповісти
Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 2926
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06.05.2021 19:01 Відповісти
Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 8669
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06.05.2021 16:53 Відповісти
Это там где хотели " посадить в подвал" Лукашенко после "переворота".
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06.05.2021 16:54 Відповісти
Партизаны, а паровозы с фашистами из московии под откос пускать не пробовали?
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06.05.2021 16:58 Відповісти
Я то понимаю, силовкам усатого бульбофюрера нужно постоянно тренировать свои навыки карателя. Только зачем же переодеваться в немецких фашистов? Форма омоновца и современнее и патриотичнее будет. Нужно поддерживать отечественные карательные традиции а не обезянничать у Адика.
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06.05.2021 17:06 Відповісти
я думал раха в победобесии все днища пробивает...
а тут сябрушки дали гари.
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06.05.2021 17:07 Відповісти
трєніруюцца... бо русскій мір ідьот...

Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 8455
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06.05.2021 17:09 Відповісти
Шёл 2021 год... где-то на марсе тоскливо летал никому не интересный вертолетик, а в это время в Беларуси... ) Ох блин... они и через 100 лет будут с ленточками бегать
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06.05.2021 17:10 Відповісти
В ночь с 23 на 24 февраля 1945 года войска НКВД сожгли белорусскую деревню Лавжи.

Погибли почти все жители села.

Но погибли не только несчастные жители. В оцепленную войсками НКВД деревню загоняли всех, кто случайно оказывался на дороге. Даже детей. Эта операция была больше похожа на карательную акцию.
Вспоминают выжившие свидетели:
- Эти энкавэдисты задерживали всех, кто шел или в костел, или в магазин. Вот тут бабушка на конце деревни жила. И задержали парня, который шел к ней. Погиб. Шел, нес бабушки лучину. Ведь не было же ни керосина, ничего в войну. Задержали, как шел, днем! И сгорел тоже.
- То же самое, что и Хатынь.
Сейчас о страшной трагедии напоминают два памятных знака, установленные посередине поля недалеко от литовской границы. Один - на белорусском языке, второй - на польском
Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 2310
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06.05.2021 17:11 Відповісти
(Не могу нажать Нравится)
Сколько еще таких деревень по б.ссср.......
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06.05.2021 17:26 Відповісти
Вспоминается фраза: можем повторить.
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06.05.2021 18:49 Відповісти
Т.е. они там снова сожгли деревню? Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 7745 Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 6009
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06.05.2021 17:11 Відповісти
колхоз
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06.05.2021 17:11 Відповісти
Парад... малышковых войск

Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 5440

В г. Лихославле Тверской области проведут парад малышковых войск.
Как указано на сайте администрации, в параде примут участие больше ста воспитанников детских садов вместе с педагогами. Дети - или «маленькие патриоты», как их называет сайт администрации - будут представлять разные рода войск. На параде также будет боевая техника, созданная «мастеровыми руками сотрудников учреждений и родителей», и колонна «Бессмертного полка».
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06.05.2021 17:12 Відповісти
"За веру, за отечество, за вождя".

Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 689
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06.05.2021 17:21 Відповісти
Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 5292
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06.05.2021 17:22 Відповісти
их деды тоже воевали.
А в Мурманске, поди, будет парад оленей, чьи деды тоже воевали, "Рогатый полк"
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06.05.2021 17:23 Відповісти
Горбатый полк - верблюды. Им даже памятник поставлен.

Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 4160

https://shapito.d3.ru/v-tverskoi-oblasti-na-9-maia-proidet-parad-malyshkovykh-voisk-iz-vospitannikov-detskikh-sadov-2148217/?sorting=rating
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06.05.2021 17:24 Відповісти
Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 879
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06.05.2021 17:15 Відповісти
Какая интересная программа, живут же люди.
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06.05.2021 17:22 Відповісти
******* Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 3366
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06.05.2021 17:16 Відповісти
таракан трагедию переделал на клоунаду Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 8656
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06.05.2021 17:20 Відповісти
зомбируют войной свою безликую толпу

два краснопузых фюрера, убийцы ЛУ и ПУ
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06.05.2021 17:20 Відповісти
Такі театралізовані вистави з серпня в Білорусі майже кожен день
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06.05.2021 17:25 Відповісти
Помню нас при совке всем классом водили на фильм "Иди и смотри". Жесть. Запомнилось.
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06.05.2021 17:35 Відповісти
Можно ещё реконструировать, как фашисты гонят впереди себя на пулемёты стариков, женщин и детей, а предводителями фашистов поставить ***** и лукашило.
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06.05.2021 17:42 Відповісти
Що це було? А ролики когда росгвардия метелит всех подря?
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06.05.2021 18:02 Відповісти
ипанутым нет покоя...
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06.05.2021 18:47 Відповісти
Верх кощунства Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 3251
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06.05.2021 19:56 Відповісти
Білоруська влада провела "театралізовану реконструкцію" на місці спаленого нацистами села Шуневка - Цензор.НЕТ 321
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07.05.2021 07:47 Відповісти
 
 