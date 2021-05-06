Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен. ВIДЕО

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе вступити в НАТО, досягнувши певних критеріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За словами Блінкена, двері НАТО відкриті для України, але країна, яка сподівається вступити в Альянс, має бути готова збільшувати потенціал безпеки НАТО і відповідати певним стандартам.

"Я хочу чітко зазначити: двері НАТО відкриті для України. НАТО знову нагадало про свої зобов'язання, взяті на Бухарестському саміті 2008 року. Те, що ми бачимо зараз - Україна дедалі ближче співпрацює з натовськими програмами і найголовніше - здійснює необхідні реформи й інвестиції" , - підкреслив Держсекретар США.

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