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Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе вступити в НАТО, досягнувши певних критеріїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
За словами Блінкена, двері НАТО відкриті для України, але країна, яка сподівається вступити в Альянс, має бути готова збільшувати потенціал безпеки НАТО і відповідати певним стандартам.
"Я хочу чітко зазначити: двері НАТО відкриті для України. НАТО знову нагадало про свої зобов'язання, взяті на Бухарестському саміті 2008 року. Те, що ми бачимо зараз - Україна дедалі ближче співпрацює з натовськими програмами і найголовніше - здійснює необхідні реформи й інвестиції" , - підкреслив Держсекретар США.
Топ коментарі
+32 18c49ed2
показати весь коментар06.05.2021 21:44
+27 Перехватчик
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+22 саша паламарчук
показати весь коментар06.05.2021 21:47
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Надо, чтобы неповадно было.
Ну от навіщо брехати ? Поважний , здавалося б чоловік , а бреше .
Как только руководство армии и СБУ перестанет быть прозрачным для России,
так всё ускорится на порядки.
Только ослы этого не понимают, фантазируя, как монахини, о морковке.
Нуланд: Не зрозуміла! А чому ви ще не в Ростові?!
Ещё могу с уверенность утверждать, что нынешний визит Госсекретаря станет программным в плане определения внешнеполитического вектора Украины на остаток президентского срока Зе. Грубо говоря, будет озвучена альтернатива: если ты, Вова, с нами - получишь перспективу вступления в НАТО плюс значительную военно-техническую и финансовую помощь. В том числе, по линии МВФ. Если при помощи агента "Козырь" решишь пропетлять между Коломойским и Путиным, Виктория Нуланд снова начнёт раздавать печеньки на Майдане. Но на месте Януковича уже будешь ты, а на твоём - Порошенко.
Как-то так. Май будет интересным, а сентябрь - решающим. Именно в сентябре станет окончательно ясно, досидит Зе до конца президентского срока или нет. Чтобы досидеть, нужно будет хорошо поработать над домашним заданием. В противном случае - волшебный пендель и новые выборы. На которых своё слово опять скажет "мудрый народ". А когда слово берёт "мудрый народ", мои прогнозы перед ним становятся бессильными.
Закрита зустріч американської делегації на чолі з Держсекретарем із лідерами парламентських фракцій та спікера була організована дипломатичною командою Петра Порошенка. Ще вчора її не було в офіційному плані візиту американців.
Чому з лідерами фракцій, а не виключно з Порошенком? П'ятий президент домовився про це навмисно, аби надати зустрічі офіційного статусу! При цьому інші голови фракцій та Разумков зіграли на зустрічі роль масовки.
Зустріч пройшла в закритому режимі, куди навіть перекладачів не пустили. Тому різні Бойки з Тимошенками навіть не зрозуміли, про що говорили дорослі.
Головна мета зустрічі - показати американським союзникам реальний стан справ в Україні епохи Зеленського. Зокрема, Порошенко чітко окреслив, що нинішня влада руйнує усі здобутки та реформи попередньої команди, які втілювались в тому числі за допомогою США. І тут якраз важлива складова - офіційний характер зустрічі.
Несподівана зустріч Блінкена з Порошенком серйозно вибила з колії Зеленського за кілька годин до візиту американців в ОП. Аби помститись за образу, Зеленський навіть притягнув свого «завгоспа» Єрмака на зустріч із американцями, хоча вони прагнули говорити без глави ОП.
Наразі основний медійний ресурс офісу Зеленського спрямований тепер не на висвітлення зустрічі президента України із Блінкеном, а на дискредитації зустрічі Держсекретаря з Порошенком. І той факт, що вся куплена Банковою блогерська братія чіпляється за старе фото, яким проілюстрували комюніке лише доводить - аргументів для дискредитації немає. Навіть попри присутність на зустрічі Арахамії.
Черговий раунд дипломатичної боротьби можна зарахувати Петру Порошенку.
Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Вот не могу понять, где они прячут того умного, прозорливого президента за которого все еще готовы голосовать 31% населения. И нафига нам и всему миру показывают тупого де-ила который не в состоянии без суфлера сказать что то связанное и понятное. Потому, что получается, что Порох, не считая Епифания, был единственным взрослым дядей, который принимал американскую делегацию. Сегодняшние дипломатические встречи делегаций и высоких лиц прошли строго в определенном порядке по значимости лица, с которым встречаются и приоритетности встречи. Образно говоря, от вершины и далее вниз по склону. И это о многом говорит....
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!
Ivan Luti ll
Отдельный разговор - совместный брифинг Зеленского и Блинкена. После которого я окончательно понял: Владимир Александрович уже не станет государственным деятелем в полном понимании этого слова. Путаность мысли, нелепые отмазки, уход от сути вопросов, шутки уровня 95-го квартала, неуместная жестикуляция, мычание, раздражающе-скрипучая артикуляция... И всё это на фоне плавной, логичной и выдержанной речи Блинкена...
https://ibigdan.livejournal.com/26667838.html