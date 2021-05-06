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Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе вступити в НАТО, досягнувши певних критеріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За словами Блінкена, двері НАТО відкриті для України, але країна, яка сподівається вступити в Альянс, має бути готова збільшувати потенціал безпеки НАТО і відповідати певним стандартам.

"Я хочу чітко зазначити: двері НАТО відкриті для України. НАТО знову нагадало про свої зобов'язання, взяті на Бухарестському саміті 2008 року. Те, що ми бачимо зараз - Україна дедалі ближче співпрацює з натовськими програмами і найголовніше - здійснює необхідні реформи й інвестиції" , - підкреслив Держсекретар США.

Читайте також: США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак
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Топ коментарі
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Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 9816
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06.05.2021 21:44
+27
Двери НАТО открыты для Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2068
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06.05.2021 21:34
+22
Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 3511
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06.05.2021 21:47
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Україна ,це країна безвідповідальної вседозволеності,країна безлічи підозр !!!)))
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06.05.2021 22:16 Відповісти
Убийство? А с чего вы взяли, что от этого рачка можно умереть?
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06.05.2021 22:18 Відповісти
Суд решит - можно или не можно.
Надо, чтобы неповадно было.
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06.05.2021 22:27 Відповісти
"Фундаментальная идея" , про которую многозначительными намеками рассказывал Зеленский - это размещение на украинской территории военно-морской базы США в районе Очакова. В принципе правильная и нужная идея при одном условии - наличии взаимного доверия двух сторон. Ни Салливан, ни Остин, ни сам Блинкен не видят возможностей реализации этого при нынешней власти Украины. Вряд ли она получит одобрение и у Байдена. Первая реакция Блинкена была сдержанной. Он посоветовал начать "... большой путь с первого шага" - восстановления отношений с МВФ.
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06.05.2021 22:15 Відповісти
США,ЄС,НАТО, це не лохторат і імітаційна локшина не прокатує !!!))
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06.05.2021 22:19 Відповісти
Ватні пердаки, плі!!!
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06.05.2021 22:39 Відповісти
Головне, що НАТО вже в Україні.Літаки Б-52 вже літають над Україною, кораблі НАТО вже в Одесі, зброя НАТО в Україні, інструктори НАТО в Україні.Непогано булоби ядерні ракети НАТО на кордоні з Ростовом.
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06.05.2021 22:45 Відповісти
А шо там, Зеля запитував Блінкена чому ми досі не в НАТО?
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06.05.2021 22:46 Відповісти
И что неправильно он спросил? Украина ради мира и деэскалации гонки вооружений пожертвовала своим ядерным потенциалом. А после всего мы сами должны сдерживать огромную армию рашки на своих границах. Прошлым летом Украина уже стала партнером расширенных возможностей НАТО, что дало уже определенные преференции и надежду , что мы не останемся один на один с неадекватным соседом при прямом вторжении, если ***** на это пойдет. Весь мир уже показал консолидацию против рашки при концентрации войск нарассеи. Мало того, посмотрите / почитайте Майкл Тэлэн Два удара по россии. Там очень интересная информация о создании кибер НАТО со штаб квартирой в Германии, где уже есть Эстония , и где точно должны быть мы.
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07.05.2021 06:38 Відповісти
Так Блінкен відповідь дав: двері відчинено. Нехай запитує у себе, чому Татаров, Єрмак, Ахметов, Коломойський та ін. агенти москви, досі рулять Україною.
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07.05.2021 10:19 Відповісти
Я двома руками за вступ України в НАТО , але це ж підла і блюзнірська брехня . Погодьтесь . Просто уявіть собі , як виглядають ВІДКРИТІ ДВЕРІ і погодьтесь .
Ну от навіщо брехати ? Поважний , здавалося б чоловік , а бреше .
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06.05.2021 22:52 Відповісти
Да кому нужна страна населенная скотами?. Когда у нас будут избирателями умственно полноценные люди-членство в НАТО станет абсолютно реально..
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06.05.2021 23:05 Відповісти
"Мудрий нарід" ,це Чахлик Невмирущий ,за майже 30 років Незалежності жодних позитивних зрушень ,лохторат на рівні понад 60% !!!)))
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06.05.2021 23:14 Відповісти
Это вы и есть скот, если относитесь подобным образом к своим согражданам.
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07.05.2021 06:40 Відповісти
А в чём брехня? Вот конкретно - в чём ???
Как только руководство армии и СБУ перестанет быть прозрачным для России,
так всё ускорится на порядки.
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07.05.2021 00:59 Відповісти
"Певні критерії" - гнила відмазка, яка маскує небажання глобалістів з нинішньої американської адмінісракції брати Україну до НАТО.
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07.05.2021 09:42 Відповісти
Эта вся история с НАТО и Украиной напоминает осла идущего за морковкой.
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06.05.2021 23:00 Відповісти
Надо что бы ослу эту морковку под хвост вставили . Сегодня ишак почувствовал посторонний предмет .....
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06.05.2021 23:08 Відповісти
Віслючок ще в гіршому становищі ,він знаходиться між молотом(США) та ковадлом(РФія), ось і крутиться як ********** на склі !!!)))
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06.05.2021 23:12 Відповісти
Украина - это и есть молот, которым США лупит по Козляндии.
Только ослы этого не понимают, фантазируя, как монахини, о морковке.
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07.05.2021 03:31 Відповісти
А кацапы это понимают?
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07.05.2021 08:46 Відповісти
Зеленський: пані Нуланд, чоми ми ще не в НАТО?
Нуланд: Не зрозуміла! А чому ви ще не в Ростові?!
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07.05.2021 01:10 Відповісти
Helgi Sharp

Ещё могу с уверенность утверждать, что нынешний визит Госсекретаря станет программным в плане определения внешнеполитического вектора Украины на остаток президентского срока Зе. Грубо говоря, будет озвучена альтернатива: если ты, Вова, с нами - получишь перспективу вступления в НАТО плюс значительную военно-техническую и финансовую помощь. В том числе, по линии МВФ. Если при помощи агента "Козырь" решишь пропетлять между Коломойским и Путиным, Виктория Нуланд снова начнёт раздавать печеньки на Майдане. Но на месте Януковича уже будешь ты, а на твоём - Порошенко.
Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1868Как-то так. Май будет интересным, а сентябрь - решающим. Именно в сентябре станет окончательно ясно, досидит Зе до конца президентского срока или нет. Чтобы досидеть, нужно будет хорошо поработать над домашним заданием. В противном случае - волшебный пендель и новые выборы. На которых своё слово опять скажет "мудрый народ". А когда слово берёт "мудрый народ", мои прогнозы перед ним становятся бессильными.
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07.05.2021 01:17 Відповісти
Инна Рогоза

Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6086Закрита зустріч американської делегації на чолі з Держсекретарем із лідерами парламентських фракцій та спікера була організована дипломатичною командою Петра Порошенка. Ще вчора її не було в офіційному плані візиту американців.
Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6086Чому з лідерами фракцій, а не виключно з Порошенком? П'ятий президент домовився про це навмисно, аби надати зустрічі офіційного статусу! При цьому інші голови фракцій та Разумков зіграли на зустрічі роль масовки.
Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6086Зустріч пройшла в закритому режимі, куди навіть перекладачів не пустили. Тому різні Бойки з Тимошенками навіть не зрозуміли, про що говорили дорослі.
Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6086Головна мета зустрічі - показати американським союзникам реальний стан справ в Україні епохи Зеленського. Зокрема, Порошенко чітко окреслив, що нинішня влада руйнує усі здобутки та реформи попередньої команди, які втілювались в тому числі за допомогою США. І тут якраз важлива складова - офіційний характер зустрічі.
Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6086Несподівана зустріч Блінкена з Порошенком серйозно вибила з колії Зеленського за кілька годин до візиту американців в ОП. Аби помститись за образу, Зеленський навіть притягнув свого «завгоспа» Єрмака на зустріч із американцями, хоча вони прагнули говорити без глави ОП.
Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6086Наразі основний медійний ресурс офісу Зеленського спрямований тепер не на висвітлення зустрічі президента України із Блінкеном, а на дискредитації зустрічі Держсекретаря з Порошенком. І той факт, що вся куплена Банковою блогерська братія чіпляється за старе фото, яким проілюстрували комюніке лише доводить - аргументів для дискредитації немає. Навіть попри присутність на зустрічі Арахамії.
Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6086Черговий раунд дипломатичної боротьби можна зарахувати Петру Порошенку.
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07.05.2021 01:22 Відповісти
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется - дипломатическая хитрость. Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.

Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Вот не могу понять, где они прячут того умного, прозорливого президента за которого все еще готовы голосовать 31% населения. И нафига нам и всему миру показывают тупого де-ила который не в состоянии без суфлера сказать что то связанное и понятное. Потому, что получается, что Порох, не считая Епифания, был единственным взрослым дядей, который принимал американскую делегацию. Сегодняшние дипломатические встречи делегаций и высоких лиц прошли строго в определенном порядке по значимости лица, с которым встречаются и приоритетности встречи. Образно говоря, от вершины и далее вниз по склону. И это о многом говорит....
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!

Ivan Luti ll
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07.05.2021 01:23 Відповісти
Зоб ти з"їв, щоб не 3,14здів.
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07.05.2021 17:03 Відповісти
Я вчера откровенно наслаждался истерикой ОПУ в связи с опубликованной фотографией Порошенко с Блинкеном. Если бы "зелёные" считали Пятого президента "хромой уткой", они бы просто прошли мимо и не создавали бы ему лишнего пиара. Но их просто разрывало от бешенства и пердолило от злости. Почему? Ответ очевиден: на сегодняшний день он - их единственный идеологический антагонист и политический соперник. Это и так всем понятно, но не лучше бы иногда держать себя в руках?

Отдельный разговор - совместный брифинг Зеленского и Блинкена. После которого я окончательно понял: Владимир Александрович уже не станет государственным деятелем в полном понимании этого слова. Путаность мысли, нелепые отмазки, уход от сути вопросов, шутки уровня 95-го квартала, неуместная жестикуляция, мычание, раздражающе-скрипучая артикуляция... И всё это на фоне плавной, логичной и выдержанной речи Блинкена...

https://ibigdan.livejournal.com/26667838.html
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07.05.2021 19:03 Відповісти
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