Візит Блінкена призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку РФ, - Кулеба. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україні призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Так, це призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози, це не буде повна деескалація. Більше того, хочу зазначити, що всі ми пам'ятаємо день на позаминулому тижні, коли Росія урочисто оголосила, що "навчання завершилися, починаємо відведення військ, які ми висунули на навчання". Ми дуже уважно стежимо за цим відведенням, і наші американські партнери дуже уважно за ним стежать", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що це відведення російських сил є "показушним".
"Вся ця армада, яка була зосереджена в окупованому Криму, на Донбасі, уздовж кордону України з РФ мікроскопічно зменшується абсолютно не тими темпами, щоб ми розслаблялися і могли говорити про деескалації цієї ситуації", - підкреслив міністр.
Кулеба додав, що сам візит Держсекретаря США є політичним сигналом і засобом стримування Росії.
Будь ласка, зачекайте...
John Wick | Gangsta's Paradisehttps://youtu.be/rlEYOcqiyLA
Чуваки пока не уработать, минимум,получим Марсианские детские истории,как было хорошо жить на Земле
"Стоит отметить, что США выстраивает свою "пятую колонну" в ЕС в лице Польши и Прибалтики, что естественно раздражает реальный ЕС - Францию и Германию.
Виден четкий раскол между коалицией США+Британия против ЕС (Германия+Франция). Пешками выступают Украина и Прибалтика, троянским конем - Польша.
В глобальном финансовом измерении идет просто борьба двух проектов - Рокфеллеров против Ротшильдов. Одни видят глобальную Европу от Лиссабона до Сахалина, а вторые играют на Балто-Черноморскую санитарную дугу.
Но и в этом противостоянии роль Украины незавидна... Имперские устремления Польши ничем не лучше аналогичных устремлений РФ и Турции, Румынии и Венгрии. Но при этом Польшу США таки рассматривает колонией, которую будут защищать, а нас - территорией."(с)
я Украинец !!! и что там у параши мне насрать - но ситуация складывается именно так и мне жаль что у тебя нет мозгов сложить этот пазл..