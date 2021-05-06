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Візит Блінкена призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку РФ, - Кулеба. ВIДЕО

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Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україні призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, це призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози, це не буде повна деескалація. Більше того, хочу зазначити, що всі ми пам'ятаємо день на позаминулому тижні, коли Росія урочисто оголосила, що "навчання завершилися, починаємо відведення військ, які ми висунули на навчання". Ми дуже уважно стежимо за цим відведенням, і наші американські партнери дуже уважно за ним стежать", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що це відведення російських сил є "показушним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США з партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії, - Блінкен

"Вся ця армада, яка була зосереджена в окупованому Криму, на Донбасі, уздовж кордону України з РФ мікроскопічно зменшується абсолютно не тими темпами, щоб ми розслаблялися і могли говорити про деескалації цієї ситуації", - підкреслив міністр.

Кулеба додав, що сам візит Держсекретаря США є політичним сигналом і засобом стримування Росії.
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Ну шо потанцуем спустя........
John Wick | Gangsta's Paradisehttps://youtu.be/rlEYOcqiyLA Візит Блінкена призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7562

Чуваки пока не уработать, минимум,получим Марсианские детские истории,как было хорошо жить на Земле Візит Блінкена призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4324
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07.05.2021 00:03 Відповісти
Імперські амбіціі РФіі щодо України зникнуть лише разом з РФією !!!)))
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07.05.2021 00:03 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!))
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07.05.2021 00:05 Відповісти
Немного итоговой аналитики этого визита .. Візит Блінкена призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2153

"Стоит отметить, что США выстраивает свою "пятую колонну" в ЕС в лице Польши и Прибалтики, что естественно раздражает реальный ЕС - Францию и Германию.
Виден четкий раскол между коалицией США+Британия против ЕС (Германия+Франция). Пешками выступают Украина и Прибалтика, троянским конем - Польша.
В глобальном финансовом измерении идет просто борьба двух проектов - Рокфеллеров против Ротшильдов. Одни видят глобальную Европу от Лиссабона до Сахалина, а вторые играют на Балто-Черноморскую санитарную дугу.
Но и в этом противостоянии роль Украины незавидна... Имперские устремления Польши ничем не лучше аналогичных устремлений РФ и Турции, Румынии и Венгрии. Но при этом Польшу США таки рассматривает колонией, которую будут защищать, а нас - территорией."(с)
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07.05.2021 00:05 Відповісти
Дурачек, свою аналитику засунь в гебешные трусы! Аналитика тут только одна, роССийская империя видит колониями все соседние страны а США и Европа, где Украина в центре, пытаются этому противостоять! Я понимаю что лапти и кокошники на голове тебе роднее но это в Украине уже не когда не сработает, минталитет абсолютно разный! Осталось пройти путь Прибалтики до конца, отказаться на 100% от мокшанины, и вступать в европейские институции!!! А что там за "паребриком" всем насрать, абы к нам не лезли тварыны🤬
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07.05.2021 09:26 Відповісти
Слышь ты упырь *** обосцанный аналитиГ- ты с кем говоришь чучело ты косорылое !!!

я Украинец !!! и что там у параши мне насрать - но ситуация складывается именно так и мне жаль что у тебя нет мозгов сложить этот пазл..
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07.05.2021 13:00 Відповісти
 
 