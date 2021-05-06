Візит Блінкена призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку РФ, - Кулеба. ВIДЕО

Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україні призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, це призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози, це не буде повна деескалація. Більше того, хочу зазначити, що всі ми пам'ятаємо день на позаминулому тижні, коли Росія урочисто оголосила, що "навчання завершилися, починаємо відведення військ, які ми висунули на навчання". Ми дуже уважно стежимо за цим відведенням, і наші американські партнери дуже уважно за ним стежать", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що це відведення російських сил є "показушним".

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"Вся ця армада, яка була зосереджена в окупованому Криму, на Донбасі, уздовж кордону України з РФ мікроскопічно зменшується абсолютно не тими темпами, щоб ми розслаблялися і могли говорити про деескалації цієї ситуації", - підкреслив міністр.

Кулеба додав, що сам візит Держсекретаря США є політичним сигналом і засобом стримування Росії.