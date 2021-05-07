Українці почнуть отримувати другу дозу вакцини проти COVID-19 вже із 9 травня, - Ляшко. ВIДЕО
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Вакцинація українців проти COVID-19 другою дозою розпочнеться вже 9 травня.
Про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, люди, яких вакцинували препаратом Covishield, почнуть отримувати другу дозу 19 травня.
"Вакциною CoronaVac почали вакцинацію 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення має розпочатися 11 травня. І вакциною Pfizer - почали 18 квітня, інтервал 21 день, тому друге щеплення має початися 9 травня", - зазначив Ляшко.
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+3 Привет
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+2 timurovec
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