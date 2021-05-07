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Українці почнуть отримувати другу дозу вакцини проти COVID-19 вже із 9 травня, - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцинація українців проти COVID-19 другою дозою розпочнеться вже 9 травня.

Про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, люди, яких вакцинували препаратом Covishield, почнуть отримувати другу дозу 19 травня.

"Вакциною CoronaVac почали вакцинацію 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення має розпочатися 11 травня. І вакциною Pfizer - почали 18 квітня, інтервал 21 день, тому друге щеплення має початися 9 травня", - зазначив Ляшко.

Також читайте: МОЗ готує подання про виведення Сумщини з "червоної" зони карантину, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А первую когда получат??
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07.05.2021 10:09
+3
Ты её уже получил. Называется прививка в смартфоне.
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07.05.2021 10:36
+2
Я в Дию записался сразу, как дали обьяву. Был в очереди 190000. И где моя прививка?
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07.05.2021 10:31
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А первую когда получат??
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07.05.2021 10:09 Відповісти
А какая разница ?
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07.05.2021 10:11 Відповісти
32 мая Українці почнуть отримувати другу дозу вакцини проти COVID-19 вже із 9 травня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7746
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07.05.2021 10:58 Відповісти
за дидов уколят индийской вакциной, которую Индия не поставит, ибо у самой Индии не оч. хорошо дела идут. Или мона уколоть одну, а потом - иную во второй раз? Или Индия испугалась Ляшко и прогнулась, отгрузив еще пол-млн. доз?
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07.05.2021 10:11 Відповісти
так колотимуть корейською, вони однакові.
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07.05.2021 11:28 Відповісти
И набор масок в придачу.
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07.05.2021 10:24 Відповісти
Я в Дию записался сразу, как дали обьяву. Был в очереди 190000. И где моя прививка?
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07.05.2021 10:31 Відповісти
Ты её уже получил. Называется прививка в смартфоне.
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07.05.2021 10:36 Відповісти
Кто получи, а кто и нет.
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07.05.2021 10:34 Відповісти
Мне 74 года...Первую еще не делали,а тут вторая...А как вообще организуется учет?Есть пенсионный фонд,где пожилые люди на учете-делайте...А то человеку за 70, а он должен сам искать-где,как и когда(
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07.05.2021 10:36 Відповісти
Вам коммунизм обещали и что?
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07.05.2021 10:54 Відповісти
тобі вже повинні були зробити. дзвони своєму лікарю. при чом тут пенсфонд? твій сімейний лікар списки формує, бо ти у нього у картотеці, а не у пенсфонда. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
інфраструктура імунізації населення - пункти щеплення - обираєш своє місто і дзвониш ще їм.
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07.05.2021 11:32 Відповісти
Погодите, а первая доза когда будет?
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07.05.2021 11:05 Відповісти
Цирк продолжается.. О 10 млн.тестов мы уже слышали, о 10. Млн.доз вакцин мы уже слышали...О начале вакцинации второй дозой вакцин мы тоже уже слышим... ну что,
они продолжают ВРАТЬ, а мы продолжаем слушать ...
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07.05.2021 11:10 Відповісти
день па-бедЫ, как он был от нас далек ...
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07.05.2021 11:13 Відповісти
просто припадає так, по розрахунку від першої дози. дедьі воєвалі тут не при чом.
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07.05.2021 11:34 Відповісти
по какому розрахунку, когда в стране вакцинировали менее 3 % населения ? а если бы только степашка напару со своим единоверцем ширнулись, то тоже по розрахунку ? однак згоден з тим, що взагалі діди тут не до чого і навіщо їх згадали. навіяли слова ?
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07.05.2021 11:49 Відповісти
ти не бачиш тему, яку ти сам задав? ти прийшов видать, усе, що тебе мучає?
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07.05.2021 11:53 Відповісти
мабуть мовний бар"єр . ніяких тем не задавав , нікуди не ходив і мене наразі, тьху. тьху, тьху, ніщо не мучає. що вас збентежило ?
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07.05.2021 12:11 Відповісти
не мовний, а у тебе - когнитивний. ти хочеш сказати, що твій стартовий ляп не несе у собі тему? а те, що ти вилив у наступному коменті, як раз те, що тебе мучає, бо не в тему, тобою ж заданої. чи ти папужкой повторюєш за кимось, бо то ходова тема? а, ти на форум не прийшов, ти приперся, уліз, намалювався?
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07.05.2021 12:19 Відповісти
шановний, пригальмуй. вже ляп, вже когнитивний, теми, дисонанси, ходова. маєш розлад ? проблеми у житті, щось сьогодні не склалося ? хто ти, щоб давати оцінки і тлумачити на свій розсуд щось, оцеола чи мр. бин ?! ще цікавіше виглядає тут твоя поява , під чужим проксі зі снобізтичними повчаннями. перепрошую, критичні дні ? та я тут не до чого, навіть якщо і намалювався.
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07.05.2021 12:42 Відповісти
а ти вже видно заторможений із розладом: ляпаєш, а потім " я - не я, і хата не моя". ти написав на всю іванівську, знач кожен може оцінити кашу у твоїй макітрі. щоб не тлумачили на свій розсуд, висловлюйся небагатозначно. хоча що ще може означати твій виплюв "день па-бедЫ, как он был от нас далек ..." під статтею із назвою "вакцинація почнеться 9 мая" - лише те, що ти просто прийшов пукнуть, бо у тебе від дати 9 мая пригоріло. НА проксі, аватарку, фотку, нік (одяг, зачаска, наявність, гаджета, машини)- звертають увагу лише совки, бо вони саме через ці елементи навчені формувати у себе думки. на мене тикаєш, а само так само себе ведеш "зі снобізтичними повчаннями. перепрошую, критичні дні".
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07.05.2021 12:54 Відповісти
це погано, дуже погано, коли людина не зрозуміла з другого разу, але цілком прийнятне, коли посміховисько, накштал тебе, намагається остаточно корчити з себе дятла. якщо тут безсила медицина , то не уявляю чим можу тобі зарадити , кволий. може приспати ? маю сумніви також до рядженого, що згадує 9 мая (замість травня) і пукає... від щастя. не витрачай сили , достатньо тут ти вже начадів, гер чи товарищ прапорщик веретено.
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07.05.2021 13:39 Відповісти
як ти точно про себе, що ти не зрозумів. як раз у твоєму випадку медицина точто безсила. місяць написано як у тебе, бо у тебе ж не від 9 травня підгоріло, а саме від 9 мая.
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07.05.2021 13:51 Відповісти
де ти узяв 3%, ще двох не досягли 1,98%
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07.05.2021 12:06 Відповісти
Зачем вы это себе колите
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07.05.2021 16:28 Відповісти
 
 