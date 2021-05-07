"Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного. ВIДЕО

Ветеран АТО Андрій Пекельний мав право на самозахист під час нападу на його будинок групи із п'яти осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра МВС Антон Геращенко.

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"Згідно з Конституцією і Кримінально-процесуальним кодексом кожна людина має право на самозахист. Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист. На Тернопільщині кілька днів тому сталася страшна трагедія. 24-річний хлопець, який брав участь в АТО і є ветераном десантно-штурмових військ, зробив на дискотеці зауваження групі хлопців. Ті образилися на нього, прийшли до нього додому. Їх, до речі, було не шість, а п'ять. Вони увірвалися в будинок і почали бити господаря. Пекельний захистив себе - взяв ніж і вдарив одного з нападників. На жаль, він помер", - сказав Геращенко.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Взяв ножа, щоб налякати", - ветеран АТО Пекельний, який смертельно поранив одного з п'яти нападників на його будинок, розповів подробиці конфлікту. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група з 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.