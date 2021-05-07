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напад (1013) Тернопільщина (471) вбивство (2874) Геращенко Антон (925)

"Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Ветеран АТО Андрій Пекельний мав право на самозахист під час нападу на його будинок групи із п'яти осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Згідно з Конституцією і Кримінально-процесуальним кодексом кожна людина має право на самозахист. Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист. На Тернопільщині кілька днів тому сталася страшна трагедія. 24-річний хлопець, який брав участь в АТО і є ветераном десантно-штурмових військ, зробив на дискотеці зауваження групі хлопців. Ті образилися на нього, прийшли до нього додому. Їх, до речі, було не шість, а п'ять. Вони увірвалися в будинок і почали бити господаря. Пекельний захистив себе - взяв ніж і вдарив одного з нападників. На жаль, він помер", - сказав Геращенко.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Взяв ножа, щоб налякати", - ветеран АТО Пекельний, який смертельно поранив одного з п'яти нападників на його будинок, розповів подробиці конфлікту. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група з 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+61
Ну со Стерненко у них другая правда, он не дома был и нападающих было не шесть, а всего двое. Поэтому видимо он должен был одеть белые тапочки и копать себе могилу.
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07.05.2021 10:15
+50
Если кто-то ломится в дом, то владелец должен взять его личную помпу и ОБЯЗАН снести голову тому, кто ломится в дом\квартиру\участок. Это должно быть законодательно описано, а не мусорской министр должен чесать "ну обороняться надо, но осторожно". Как блин от 5 человек он должен обороняться? Мусор Аваков и его мордатый подсос, строят мусорскую страну, а не правовое государство
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07.05.2021 10:12
+45
Убивая того, кто врывается в Ваш дом, Вы посягаете на "священную монополию" государства на насилие. Поэтому, наше государство считает убийство обороняющегося менее опасным для себя, чем смерть нападавшего. И поэтому всячески карает за попытки остаться живым до приезда полиции.
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07.05.2021 10:18
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Алелуя, Геращенко нарешті вивчив державну!
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07.05.2021 10:58 Відповісти
Геращенко сказав що іх було п'ятеро. Іх було шестеро, стало п' ятеро.
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07.05.2021 11:01 Відповісти
Что же вы тогда кондомы закон про короткоствол прокатили? Именно мусора были самыми ярыми противниками.
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07.05.2021 11:04 Відповісти
Нуу ... Учасник АТО, навіть з короткостволом, виходить на ганок ... Було б 5-6 постраждалих, або трупів.
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07.05.2021 11:13 Відповісти
А при чём тут короткоствол? Зарегистрированный длинноствол тоже бы прокатил.
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07.05.2021 11:27 Відповісти
ты его попробуй зарегистрируй. это для избранных
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07.05.2021 11:38 Відповісти
Абсолютно никаких проблем. Почти все мои знакомые имеют по стволу. Немного беготни с бумажками (за пару дней всё порешали) и 600+ грн. За цену не ручаюсь, бо это пару лет назад было, щас могло поменяться. Ну и плюс цена пукалки.

Если вы считаете, что 600 грн могут потратить только избранные, тогда да. Это печально.
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07.05.2021 11:43 Відповісти
? про що ви пишете? Жодних проблем мати легальний карабін (гладкоствольний) не має.
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07.05.2021 11:47 Відповісти
1. Справка психиатра
2. Справка нарколога.
3. Справка с курсов об обучении.
4. Справка о несудимости
5. Осморт места хранения (сейфа) участковых и опрос им соседей, о том, когда ты последний раз зарубил вредную соседку.
И усьо! Самая тягомотина ожидание визита участкового.
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08.05.2021 10:45 Відповісти
ну і? У чому з перерахованого проблема? Перші три тобі просто продадуть за хабар, четверту купиш офіційно. П'яте так само вирішується як і перші три. Не жлобись і дільничний сам тебе буде підганяти.
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12.05.2021 13:53 Відповісти
ты его попробуй зарегистрируй. это для избранных
===
Да ты шо? А я и не знал, что...избранный. "Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного - Цензор.НЕТ 7443
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07.05.2021 12:35 Відповісти
Дома то понятно. а на улице?
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07.05.2021 11:12 Відповісти
Будинок приватний. Де вулиця, де приватна територія ??
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07.05.2021 11:14 Відповісти
вопрос в том что если бы это случилось на улице, 6 нападающих а ты один. что, в тюрьму или больницу-могилу при любых раскладах?
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07.05.2021 11:39 Відповісти
Звідки ви взяли, що усі там були нападниками??? А якщо 5 просто стояли і не лізли?
Не треба вигадувати те, про що точно поки що невідомо.
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07.05.2021 11:46 Відповісти
Один зайшов на подвір*я, інші стояли за парканом ??
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07.05.2021 13:57 Відповісти
Звідки я знаю? Нам не дають їх версію. Я там не був, матеріали не бачив (як до речі усі інші дописувачі). Окрім того, просто зайшов на подвір'я у нас не є кримінально караним діянням.
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07.05.2021 14:01 Відповісти
Вот это и плохо, что нахождение на ЧУЖОЙ частной собственности, без разрешения собственника, не является уголовным наказанием...
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07.05.2021 17:24 Відповісти
Процитировать не могу, но помниться что-то типа - пассивное присутствие при правонарушении, не препятствование правонарушению является соучастием. Примерно так как-то.
Потому если остальные были рядом уже находясь на территории домовладения, т.е. зем участке - они соучастники правонарушения.
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07.05.2021 17:39 Відповісти
"Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту"... А якщо мєнти вриваються? "Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного - Цензор.НЕТ 454
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07.05.2021 11:23 Відповісти
Тоже валить, а на суде сказать, что мент не предоставил удостоверение когда вламливался "Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного - Цензор.НЕТ 7545
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07.05.2021 11:37 Відповісти
Пупсик авакяна как всегда в своем репертуаре - меняет риторику в зависимости от пожеланий шэфа....
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07.05.2021 11:23 Відповісти
"Просвітлення" пройшло після звільнення з-під арешту Антоненка.
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07.05.2021 11:48 Відповісти
"Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту" - а потом имеете право сесть на пятнашку за умышленное убийство - замминистра МВД Геращенко
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07.05.2021 11:31 Відповісти
По хорошему, если к вам вломились в дом и вы убили нападающего (щих), то лучше не вызывать жандармов, а вывезти трупы в посадку "Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного - Цензор.НЕТ 9600 (это если частный сектор, в квартире только рассчлененка годиться, к сожалению...
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07.05.2021 11:40 Відповісти
Гєращенко дебіл.
Как его только держут в очистке? (с)

а тепер скажіть мені, ви, простий слідчій районного рівня, Ви, і тільки ви маєте встановити істину у справі, перевірити усі версії, незаангажовано зібрати та оцінити докази.
І тут, по вашій справі, щодня дають коменти, що ваш підозрюваний невинуватий, то міністр МВС, то зам?
Та цю справу вже Генпрокурор має забрати із поліції і доручити іншому органу, або слідству СБУ, або ДБР. Я би на місті батьків загиблого, вже в суд би подав на цих двох дебілів.
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07.05.2021 11:45 Відповісти
Так у КУ чітко написано що як що напад здійснений грцпою осіб то перевищення самозахисту не існує. Що тут розслідувати?
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07.05.2021 11:53 Відповісти
Як мінімум встановити чи був сам напад груповим. Наявність 6, 60 чи 600 осіб не робить їх усіх нападниками і напад груповим. А якщо один усе трощив, бо був самий п'яний, а решта, 5 його заспокоювала і в ніякому нападі участі не приймало?
Ви десь читали їх версію подій?
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07.05.2021 11:58 Відповісти
Точно бігли у п'ятьох "заспокоювати" його... й ніяк не могли заспокоїти... Дядько Ви дурак?
Зайшли на подвір'я - соучасники. Не пишіть маєчню більше. Чи Ви вважаєте хлопець мав взяти розписку з їх що тільки один нападає?.... ні... Ви точно дядьку дурак.
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07.05.2021 12:05 Відповісти
Ні я адвокат з криміналу, а ви, походу просто нездатні усвідомити, хто ж тут дурак.
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07.05.2021 13:42 Відповісти
то есть в ваш дом врывается 5 человек, они уже на вашей частной территории, один из них нападает на них, а остальные смотрят (как минимум соучастие), и вы должны ждать пока вас убьют? Одного факта вторжения в ваш дом достаточно для любой самообороны, а тут еще и группа вломилась....
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07.05.2021 14:41 Відповісти
Ви вже мабуть п'ятдесятий кому я вимушений задати просте запитання:
З ЧОГО ВИ ВИРІШИЛИ що 5 чоловік, чи хоча би загиблий проникли у будинок???

они уже на вашей частной территории - ви для початку розберіться, як наше законодавство захищає приватну власність і чим вторгнення на територію, відрізняється від вторгнення у житло.
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07.05.2021 15:12 Відповісти
А вы уже пятидесятый кому я говорю, что хватит уже искать защиту для групповых преступников. Пьяная группа напала на одного, на его территории... а вы давите на жалость и про то что погибший чей то сын... Тут целое комбо: группа, вломились на частную территорию, пьяные.... отягощяющих столько, что сидеть должны все 5-ро, точнее пятый уже будет всегда лежать и пусть его пример будет другим уроком - не пить и не нападать группой
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07.05.2021 15:38 Відповісти
Тут целое комбо: Тут це де, у статті журналіста, який там навіть не був?

А що блін якщо цей журналіст умисно чи ні бреше? У усе ваше комбо, не має нічого спільного з тим, що там відбулось?
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07.05.2021 15:42 Відповісти
Точно! Журналист врёт! И замминистра у которого есть доступ к информации тоже врёт! Все врут! Возьми пистолет и застрелись, мир для тебя слишком жесток!!!!
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07.05.2021 15:49 Відповісти
Заммінстра дебіл, і це загальновідома інформація.
Журналіст... ну це оціночна категорія. Я не вважаю людину, яка у такий спосіб подає інформацію журналістом. В моєму розумінні потрібно було взяти інтерв'ю у підозрюваного, у іншої сторони та у пресслужби поліції і просто донести її без "власних умовисновків".
Потім, отриману інформацію міг би прокоментувати, якийсь незалежний юрист, її теж можно було би викласти, а те, що ми маємо, це просто дно!
Щось на кшталт - наших б'ють! Він АТОшник, значить невинуватий, а той ні, значить правильно що вбив. Варварство...
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07.05.2021 15:58 Відповісти
Журналист врёт! а що він святий? Ви реально думаєте, що українські журналісти ніколи не брешуть?

И замминистра у которого есть доступ к информации тоже врёт! ну це взагалі нонсенс. Як я міг так подумати про мусора...
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07.05.2021 16:00 Відповісти
Я вот одного только не могу понять. Ты то чего хочешь добиться? Правды или просто повыпендриваться в комментариях? Если первое, то ты не по адресу, так как правда будет известна только после решения суда, а по той информации которую мы имеем люди делают определенные выводы и это всего лишь их мнение. Если по выпендриваться, то я уже выше писал про действия которые ты должен совершить
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07.05.2021 16:14 Відповісти
Ти впевнений, що це їх думка? А може вони ретранслюють чужу думку, яку їм нав'язали? Як можно формувати власну думку, на думці журналіста?
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07.05.2021 16:25 Відповісти
я смотрю с логикой у тебя траблы
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07.05.2021 16:27 Відповісти
Якщо це твоя думка, то скажи но мені, якби загиблий був АТОшник, а підозрюваний сєпар, твоя думка би змінилась?
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07.05.2021 16:28 Відповісти
Это называется подмена понятий! Я ж говорю с логикой беда. Закон один для всех и не важно АТОшник ты или вор рецидивист. Но если на тебя напала группа людей ты имеешь право убивать. По поводу мнения журналиста.... Нац. полиция тоже врет? https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/na-ternopilshhini-atovecz-zaxishhayuchi-sebe-ta-matir-smertelno-travmuvav-odnogo-iz-shesti-napadnikiv/
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07.05.2021 16:31 Відповісти
Це не підміна,це приклад маніпуляції і доказ того, що ти ретранслюєш чужу думку.
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07.05.2021 16:36 Відповісти
Мля.... Ну так назови пожалуйста мысль которую я транслирую. А то как-то интересно выходит. Я беру информацию с сайта нац. полиции, на основании закона делаю вывод, что парень не виноват в убийстве... но я транслирую чью-то мысль... Ты у психиатра не пробовал лечение проходить?
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07.05.2021 16:45 Відповісти
Тобі краще не знати як поліція робить новини. Більш менш адекватні новини подають прокуратури, але вони сухі і не цікаві...
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07.05.2021 16:38 Відповісти
Закон один для всіх? Тобто у сєпара не можно забирати 200 гривень?
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07.05.2021 16:39 Відповісти
"Тобі краще не знати як поліція робить новини." Я тебе уже предлагал застрелится... "Тобто у сєпара не можно забирати 200 гривень?" Милый мой, недочеловек! Что есть сепар? Если ты про тех кто на неподконтрольной территории, то там сейчас вообще законов нет, если про человека который призывает к свержению законной власти, то тут вопрос почему он не сидит. Да и о каких 200 грн ты говоришь? ТЫ совсем *****?
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07.05.2021 16:51 Відповісти
Поганий з Вас адвокат.
За їм гналися, він втікав, потім ломилися у будинок. Що не зорзуміло "адвокат" ?
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07.05.2021 17:01 Відповісти
Й повір мені SergTranscarpathian сам він би не побіг когось здогоняти... бо самому сцикотно.
Горілка й неповага до оточуючих призводить до таких наслідків.
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07.05.2021 12:24 Відповісти
Горілка й неповага до оточуючих призводить до таких наслідків.
До яких таких, до вбивства? Кожного хто випив і не поважає оточуючих слід зарізати? Так у нас відсотків 10 від країни залишиться...
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07.05.2021 15:14 Відповісти
а решта, 5 його заспокоювала і в ніякому нападі участі не приймало?
===
Вони приймали участь в нападі, хоча б тому, що гналися за Пекельним аж до самого дому. Заспокоювати загиблого потрібно було на дискотеці. В чотирьох це цілком можливо. Навіть силою. А якщо прибігли аж до дому, то значить підтримували. І якби хазяїн не штрикнув нападника, то, цілком можливо, і вони доклали б руки, чи ноги.
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07.05.2021 12:43 Відповісти
хоча б тому, що гналися за Пекельним - з чого ви вирішили? Ви бачили матеріали, допитували свідків, підозрюваного? Аааа, вам журналіст сказав... а чим, передбачте, ви тоді від дебілів, яким думку телевізор формує відрізняєтесь?
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07.05.2021 13:41 Відповісти
Аааа, вам журналіст сказав..
===
Ми тут всі виходимо з того, що журналіст нам сказав. Бо там не були. Але є і логіка, і факти. Какого ХЄРА (вибачте за мій французький) вони опинилися в Пекельного на подвір"ї і рвалися в дім. Прийшли мирову розпивати? ДУРНЯ. Наводити тінь на плетінь - ця властивість ДАЄ АДВОКАТАМ МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБЛЯТИ НА ЧУЖОМУ ГОРІ. Я спостерігав одного разу сценку - кондуктор в трамваї запитала респектабельного МЕНА, а чи оплатив ти проїзд? А мен - а я адвокат. Ну то й що, каже кондуктор - дуже літня жінка - адвокатів не возимо безоплатно. А якщо ви не згодні, то давайте поїдемо в диспетчерську. Там розбемося. А ця...****...адвокат - а я скажу, що від вас спиртним пахне. Бляха-муха. Хотілося плюнути в харютакій скотині. Але стримався, а то в мене і наркотики б найшли. Лайно людське. "Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного - Цензор.НЕТ 6316
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07.05.2021 14:12 Відповісти
Ви не думали що загинув молодий хлопець, чий син? Невже життя громадянина України настільки є нікчемним, що суспільство, а тепер вже й міністр, тиснуть на слідчого, на підставі чого? Особистої думки журналіста, який також там не був, нічого толком не знає, ба більше, викладає позицію виключно однієї сторони?
Навіщо мені ваші домисли, хто де і чому опинився? Там є слідчий, прокурор, оперативні працівники. Їм за те, щоби усе це з'ясувати держава зарплати платить. Статті журналістів, інтерв'ю міністрів, не варті "паперу на яких надруковані". Вирок суду, де перераховані докази і дана їм оцінка. Тільки це заслуговує на увагу. І повірте мені, коли читаєш вирок, тільки тоді розумієш весь маразм і абсурд, що влаштовують журналісти довкола конкретної справи.
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07.05.2021 14:20 Відповісти
Навіщо мені ваші домисли, хто де і чому опинився?
===
У меня домыслов нет Только то , что озвучено.....Да и мне наложить кучу на то - нужны ли они вам или нет. Отношение к юристам у меня сформровалось. Эпитет - в конце предыдущего поста.
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07.05.2021 14:38 Відповісти
Да и мне наложить кучу на ... ваше "Отношение к юристам"
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07.05.2021 14:40 Відповісти
Ну вот и ложи... направо и налево, но нфиг ложить здесь фигню из своего ...реппертуара.
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07.05.2021 14:51 Відповісти
"Ви не думали що загинув молодий хлопець, чий син? " то есть факт того, что он чей то сын дает ему право по пьяни врываться в чужой дом и устраивать там драку? Вы в своем уме? Может быть пора уже уважать и выполнять законы страны в которой живете, а не на жалость давить?
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07.05.2021 14:43 Відповісти
Звідки у вас інфа, що він увірвався в чужий будинок? Це навіть автор статті не пише.
Вам подобається вигадувати факти?
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07.05.2021 14:58 Відповісти
А откуда у вас инфа, что все случилось посреди улицы и нападающий был только один?
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07.05.2021 15:02 Відповісти
а з чого ви вирішили, що я обвинувачую підозрюваного чи заперечує можливу самооборону?
Я коментує дії наших журналістів, які лізуть у конкретну справу і намагаються тиснути на слідство, створюючи на власних припущеннях (не фактах та доказах) власну картину подій.
Я звертаю увагу нашого суспільства, що це дикунство. Закликаю думати власної головою, а не дозволяти у неї гадити, журналістам, якими би не були їх наміри.
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07.05.2021 15:09 Відповісти
Какой это сын? Жизненный урод и таким его воспитали его родители. Земля пухом каждому уроду посягнувшемуся на чужую жизнь. Кстати, а Пекельный не есть чей-то сын?
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07.05.2021 15:57 Відповісти
Ви не думали що загинув молодий хлопець, чий син?
===
Він прийшов до Пекельного на подвір"я і в дім ТВОРИТИ СУД. А не ПЕКЕЛЬНИЙ З НОЖЕМ НА ДИСКОТЕКУ. ЦЕ ФАКТ НЕЗАПЕРЕЧНИЙ. І ніякий адвокам і ніяке слідство це не змінить. Всі ми чиїсь діти, але мені ближче ті, що в такі молоді роки захищали Україну ризикуючи і здоров"ям і життям. А не якісь там гультіпаки, хай будуть вони хоч сто раз чиїсь сини. ЗА ЩО БОРОВСЯ, НА ТЕ І НАПОРОВСЯ. І не треба Серьожа мені какать в голову. Я маю іммунітет проти демагогії.
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07.05.2021 14:49 Відповісти
І не треба Серьожа мені какать в голову.

Накакати можуть тільки у порожню голову...

З чого такий висновок, що один гультіпака, а інший ні? Навіть журналісти пишуть, що загиблий був непоганим хлопцем. Ви якось дивно читаєте... тут бачу, тут ні, а по суті, сам вигадаю?
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07.05.2021 15:00 Відповісти
адвокат на трамваї? "Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного - Цензор.НЕТ 4740
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07.05.2021 14:20 Відповісти
адвокат на трамваї
===
ага, именно там... прям небожители? "Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного - Цензор.НЕТ 7034
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07.05.2021 14:39 Відповісти
желаю тебе в такую же ситуацию! чтобы к тебе пришло человек 6 домой!

ко мне 20 лет назад приходило чел 20 на разборки... на улицу звали "поговорить"... я не вышел, батя и сосед подстраховали на лестничной клетке... в атаку они не пошли... побазарили и ушли. там на лестничной клетке когда по ступенькам надо подниматься, теряется их численный перевес. вот они и с сык нули! а так бы я представляю какой фарш из меня бы сделали... Только мочить гнилых стайных шакалов!!!!!!
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07.05.2021 16:04 Відповісти
Це за умови, що все було саме так, як нам написали...
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07.05.2021 16:17 Відповісти
Антошка ти про що?
У конституції чітко написано що при нападу групи осіб перевищення засобів замозахисту НЕ ІСНУЄ. Тут немає про що говорити- знімайте з хлопця обвинувачення п#длюки!
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07.05.2021 11:49 Відповісти
А що до речі з іньшими нападниками? Їх притягли за напад, за спробу вломитися у чужу оселю? Антошка... Антошка.... копав би краще ти кортошку...
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07.05.2021 12:00 Відповісти
Знакомая ситуация. Лезут в жилище, потом их отмазывают. По самым справедливым судам в мире. Они, видите ли, шли как-то мимо, но попали в гости, начали ломиться в дверь. В таких случаях судят судей, прокуроров и тех кто направлял. А нападающих надо уничтожать на месте, как крыс. Если нет фамилий, я подскажу одного типа в прокурорском жупане служит (служил) в Конотопе.
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07.05.2021 12:03 Відповісти
Давай, братан, оголось призвище. Розберемось
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07.05.2021 12:54 Відповісти
"Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить" а как узнать, что именно хотят преступники, наверное для конченых судов и ментов нужно у преступника брать объяснительную в писменном виде. Сам факт незаконного проникновения должен быть достаточным для того, что бы голову снести на законодательном уровне.
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07.05.2021 12:10 Відповісти
Давай, братан, оголось призвище
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07.05.2021 12:51 Відповісти
Як не підтримати? Він же наш
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07.05.2021 12:46 Відповісти
Оправдают, там других вариантов нет, уже были такие прецеденты, когда хозяин дома завалил из ружья разбойников, которые завалились к нему в дом. Оправдали.

Со Стерненко другая история, (ему акцентировано сейчас шьют похищение, а с убийством с превышением самозащиты там дело разваливается) но, думаю, что все закончится и с ним хорошо.
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07.05.2021 12:51 Відповісти
Да, там мотив похищения - вымогательство 300 гривень. Должно развалиться.
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07.05.2021 13:50 Відповісти
которые завалились к нему в дом. Оправдали.
===
Там они были уже в доме и издевались над его женой...
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07.05.2021 14:17 Відповісти
Неплохой парень не мог бежать чтобы бить толпой одного.
К тому же кто из них неплохой парень, можно уже понять кто косил от АТО, а кто служил.
Оставшихся из банды за разбойное нападение необходимо привлечь! Нельзя прощать преступление, чтобы неповадно было другим петухам!
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07.05.2021 13:04 Відповісти
А чо за разбойное нападение? Давай сразу за терроризм.
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07.05.2021 15:17 Відповісти
легко : Кацапская ДРГ состоящая и завербованих граждан України, в колічестве 6 осіб напала на атовца с целью получения секретних данних.
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07.05.2021 18:04 Відповісти
Антошка, зачем тебе пацанячие разборки, ты на все руки мастер как кива, ковидом занимайся
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07.05.2021 13:06 Відповісти
От тільки "судді" і "прокурвори" керуються не думкою якогось геращенка, а живучою совковою каральною практикою.
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07.05.2021 13:36 Відповісти
Интересно понесут ли ответсвенность менты, которые по быстпрому хотели закрыть парня
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07.05.2021 13:51 Відповісти
Мусора ******* статтю про самооборону.
Бо якщо просто вбивство, то доводиться саджати.
А якщо така сумнівна стаття, то можна заробити.
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07.05.2021 14:15 Відповісти
Спасибо, Благодетель ты наш, защитил! Только как это доказать? Доказать, что я вынужден был обороняться? Это пустой разговор слепого с глухим!
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07.05.2021 15:10 Відповісти
Доказывать вину как раз должны полицаи, что кто то совершил преступление!
Обвиняемый имеет право защищаться, но не доказывать свою невиновность!
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07.05.2021 15:59 Відповісти
Самое смешное, что Геращенко даже кодексы путает. Он не различает нормы процессуального и материального права. Так что всему этому комментарию - грош цена.
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07.05.2021 15:15 Відповісти
Леонід Маслов

2 год ·

"Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту"

Ні, нешановний бухгалтер Геращенко, ви своїм ротом як завжди вводите громадян в оману.

А тепер правильна відповідь:

Якщо хтось вдерся в ваш дім (або інше володіння - машину, будку, ділянку) ви маєте право його вбити. Одразу. На місці. Якщо це проти вашої волі і без дозволу суду. Це право виникає незалежно від того, намагається ця людина вас побити чи вбити. Навіть якщо каже, що воно заступник міністра МВС.

Ви маєте право на самозахист а також на захист будь-кого іншого (необхідна оборона) навіть тоді, коли ніхто не намагається вас побити або вбити. Наприклад, ви маєте право нанести середньої тяжкості тілесні ушкодження (зламати руку) злодію, що заліз в трамваї у кишеню вашої сусідки.

Якщо ви перебуваєте поруч з бухгалтером-детективом під час йогго втручання в діяльність судових органів шляхом розповсюдження ним неправдивої інформації про обвинувачених, то з метою негайного припинення цього правопорушення можете несильно вгатити брехуну проміж очей.
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07.05.2021 15:20 Відповісти
Не смотря на єто ему инкриминируют до двух лет за преднамеренное убийство при самообороне, а должна бить только самооборона и кроме всего єтого против нападавших должно бить обьявлена статьи о взломе и т.д. сразу подавать в ЕСПЧ на Украину на МВД
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07.05.2021 15:33 Відповісти
Про целую толпу бандитов (8 нападающих!) уже все забыли? Никто из полицаев не видит в этом групповом нападении на дом состава преступления?! Аваков черт! Стерненко по этому случаю.
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07.05.2021 15:57 Відповісти
Один из толмачей законов, а ещё есть знаток- преЗЕдент.
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07.05.2021 16:38 Відповісти
... а если на вас нападают не в доме, возле подъезда вашего дома и пытаются избить или убить - то вы получаете срок, как Стерненко
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07.05.2021 18:04 Відповісти
всё верно сказал.
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07.05.2021 20:43 Відповісти
шо то похудал антоха. зарплата что ли маленькая?
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07.05.2021 20:56 Відповісти
Убивать можно каждого, кто врывается в твой дом. Его намерения не имеют значения. Лезешь - получи и можешь не расписываться. Никакое предупреждение не нужно. В том числе предупредительный выстрел. Лежит трупак там, где его не должно быть - хозяина жилья нужно похвалить и вручить медаль "За очистку Вселенной от биомусора".
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07.05.2021 23:17 Відповісти
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