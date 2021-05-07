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"Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової. ВIДЕО
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Дочка судді Печерського суду Крістіни Константинової Настя в образливій формі відгукнулася про українців і в нецензурній формі закликала їх змиритися з російською окупацією Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков та опублікував відеозвернення дочки Костантинової, яке вона зробила перед походом на пляж. Приводом для відеозвернення став інцидент з приїздом російського репера Басти до Києва - "улюбленого виконавця" суддівської дочки.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+149 Ksenia VB
показати весь коментар07.05.2021 16:23
+133 Николай Кравцов e24e447d
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+130 Рома Маестро
показати весь коментар07.05.2021 16:47
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ДУЖЕ НЕВГАМОВНИЙ (розлючений)
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·33 хв
ЕЩЁ БЫ ВИШЕНКОЙ НА ТОРТЕ ,У "БАБИЩЩИ"... "ВЩЕНТ" РАЗБАЛОВАННОЙ, НАДМЕННОЙ ИСТЕРИЧКИ... ПРЯМ НА ГЛАЗАХ У НАС, СДУВАЛИСЬ БЫ "ГУБИЩЩИ"..! ДА И, О ЧУДО(!!!), РАСПЛЕТАЛИСЬ БЫ КОСИЧКИ..!
https://twitter.com/**********/status/1390890991654146048
"Виявляється, що та губата шльондра, що прославилась любов'ю до кац*пського репера не тільки донька судді Печерського суда.
Її батько співробітник ДБР Анатолій Тарасюк.
А відчим - суддя того ж суду Кицюк."
только ЗА !
Спалила дочка свою мать, сдала, как стеклотару!!!
Модератор.пропусти видео 3 мин названия народов от рек https://www.youtube.com/watch?v=24zHAE4QNhE