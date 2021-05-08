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У Києві наряд поліції охорони пограбував чоловіка, який впав із самоката. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

Вночі в Києві наряд поліції охорони привласнив сумку з грошима, що належала чоловікові, який впав із самоката.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.


Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про пограбування киянина, до якого, ймовірно, причетні співробітники поліції.

36-річний мешканець столиці пояснив, що він повертався вночі додому на самокаті, не втримав рівновагу і впав. Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників забрав його сумку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж



У результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві. 
Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами.

Під час невідкладних обшуків виявлено і вилучено сумку потерпілого, гроші та інші особисті речі. Наразі готується вручення підозри 33-річному поліцейському за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям інших співробітників. Одночасно готуються документи на звільнення поліцейських наряду у повному складі зі служби в поліції та будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до їхнього керівництва.



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Топ коментарі
+36
А шо прокукарекает на эту тему величайший сыщик-на жопе прыщик Антоха Геращенко? С ним-то менты поделились добычей?
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07.05.2021 17:05
+33
какой позор
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07.05.2021 17:01
+27
какой потужный министр, такая и полиция.
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07.05.2021 17:03
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какой позор
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07.05.2021 17:01 Відповісти
Та не оказалось что это были бывшие сотрудники В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 4391.
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07.05.2021 17:03 Відповісти
В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 8800
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07.05.2021 17:10 Відповісти
Це не пограбування, сумка лежала окремо від людини, вони просто її підняли.
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08.05.2021 16:00 Відповісти
Ну в самом деле не самокатчика же поднимать,он сам поднимется,а вот сумка лежала беспомощная и ей нужно было помочь подняться.шо не так?
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08.05.2021 19:56 Відповісти
ЦІКАВО ЯКИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПОТРІБНО ЗІБРАТИ ЩОБ ЗВІЛЬНИТИ БАНДУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ГРАБЕЖАМИ.
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07.05.2021 19:05 Відповісти
хоч петицію зареєструвати для початку
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07.05.2021 21:53 Відповісти
Вони заперечують свої злочини як звичайні злочинці, а судді не менші злочинці щей шкоду їм злочинним рішенням ІМЯМ УКраЇНИ відшкодують
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08.05.2021 18:19 Відповісти
А выпавшего из "Гелендвагена" слабо ограбить???
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07.05.2021 17:10 Відповісти
Ссикотно...Там можуть звільнити пострілом в голову)
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08.05.2021 11:44 Відповісти
тех кто непосредственно был в патруле ПОСАДИТЬ, всех остальных кто знал и не доложил руководству с ПОЗОРОМ уволить
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07.05.2021 17:19 Відповісти
Такая большая сумка что наверное через руль перелетел от перегруза.
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07.05.2021 17:02 Відповісти
Вот именно, с полкило кэша (в том числе в валюте) самокатчик ехал наверное в булочную? У Києві наряд поліції охорони пограбував чоловіка, який впав із самоката - Цензор.НЕТ 2103
Дело нечистое...
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08.05.2021 05:24 Відповісти
Закладчик на самокате
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08.05.2021 19:54 Відповісти
какой потужный министр, такая и полиция.
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07.05.2021 17:03 Відповісти
А шо прокукарекает на эту тему величайший сыщик-на жопе прыщик Антоха Геращенко? С ним-то менты поделились добычей?
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07.05.2021 17:05 Відповісти
Если бы поделились,то мы б и не узнали об этом случае В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 5364
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07.05.2021 17:59 Відповісти
Вот Антоха и обиделся. В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 7517
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07.05.2021 19:10 Відповісти
В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 1895
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07.05.2021 17:07 Відповісти
Тепер їм одна дорога в одну з паралельних структур Авакова.
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07.05.2021 17:07 Відповісти
Уря В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 2105 В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 2105 В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 2105 Як без ,цього,мусорського лайна жити В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 9894
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07.05.2021 17:08 Відповісти
"Хто що охороняє, той на тому і годується....", сказав сторож м"ясокомбінату, коли його піймали при виносі мішка з ковбасою через дірку в паркані...
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07.05.2021 17:09 Відповісти
'Служьба й опасна й трудна' В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 3777
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07.05.2021 17:11 Відповісти
В этой новости прекрасно всё .
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07.05.2021 17:14 Відповісти
Что-то тут не так. Менты явно знали что в сумке.
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07.05.2021 17:16 Відповісти
Если кто-то, кое где, у нас порой ...(с)
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07.05.2021 17:17 Відповісти
Вішенка на тортик реформі Авакова в поліції
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07.05.2021 17:19 Відповісти
реформи були не Авакова, а Згуладзе. Пепсов вона професійно реформувала.
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07.05.2021 19:32 Відповісти
Позорище, а не полицейский
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07.05.2021 17:20 Відповісти
Белые приходют -грабят. Красные приходят- грабят.
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07.05.2021 17:21 Відповісти
оце так поліція, оце так рехворма.
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07.05.2021 17:25 Відповісти
це поліція охорони, реформа до них ніяким боком
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07.05.2021 19:33 Відповісти
Пора статистику выпускать, как 110% населения уже доверяет полицаям
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07.05.2021 17:26 Відповісти
От же ж гнида - мелочь поделил на троих, а пачки забрал себе. Не ошибусь - его выбор в 19 - членограй.
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07.05.2021 17:26 Відповісти
Аваковская полиция во всей красе.
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07.05.2021 17:27 Відповісти
Нічого собі Попандополо!Гроші поділив на троїх,а в пачках?А в пачках,собі забрав!)
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07.05.2021 17:28 Відповісти
Навіть важко визначити ці мєнти більше жадібні чи більше тупі.
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07.05.2021 17:29 Відповісти
І тупі і жадібні !!
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07.05.2021 17:38 Відповісти
Интересно сколько получает патрульный?
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07.05.2021 17:31 Відповісти
А причем здесь вообще патрульный к полиции охраны?
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07.05.2021 19:34 Відповісти
Ставка тарифная все равно одна, звание то сержанское.
Патрульный или вневедомственная охрана без разницы.
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07.05.2021 19:38 Відповісти
зелепатруль
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07.05.2021 17:34 Відповісти
зелеохорона
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07.05.2021 19:35 Відповісти
А это уже бывшие сотрудники. А пущяй не попадаются
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07.05.2021 17:34 Відповісти
Отто Кац (Ванька Иванов). "Пущай" в Україні не катит.
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08.05.2021 11:55 Відповісти
это ж новая полиция...мимо неё на самокате не проскочишь, если с деньгами
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07.05.2021 17:34 Відповісти
"Судді" і прокурвори такі самі.
Тільки грабують не виходячи із кабінетів.
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07.05.2021 17:36 Відповісти
Никогда такого не было, и вот - опять!
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07.05.2021 17:42 Відповісти
Nikolai Chizhevsky, стули пельку дебилушка! В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 654

Андрей Крищенко для Украины стал символом патриотизма, когда весной 2014 г. в числе немногих офицеров МВД в Донбассе встал за защиту конституционного строя в Украине:
- пребывая на должности начальника милиции Горловки в момент захвата города пророссийскими террористами, отклонил ультиматум сепаратистов на сдачу управления МВД в апреле 2014 года, сбросил с крыши здания пророссийского террориста и сорвал флаг Российской Федерации, водруженный им, был захвачен террористами, жестоко избит;
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07.05.2021 18:11 Відповісти
Далее Зе-******* собирается реХформировать СБУ 😂...
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07.05.2021 17:47 Відповісти
они уже не работали в тот день .. задним числом и все ..
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07.05.2021 17:59 Відповісти
положа руку на сердце-соблазн для полицейских был велик: мало кто сможет устоять, увидев огромную сумку с деньгами В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 8677
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07.05.2021 18:02 Відповісти
Охрененная полиция охраны...
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07.05.2021 18:06 Відповісти
Вся страна честнейшая, а вот с полицией неудачно.
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07.05.2021 18:31 Відповісти
Тринадцять років назад в переході на Святошино у охайного чоловіка похилого віку стався напад епілепсії,поки надавав допомогу ментяра старлей прикриваючись папкою вкрав у нього гаманця.На зауваження попробували ричати а потім втекли,знайшов цих чмирів але черговий резонно зауважив що з доказами в мене не густо.
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07.05.2021 18:06 Відповісти
У "честнейшего" министра и подчиненные соответственно. В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 8901
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07.05.2021 18:15 Відповісти
Это каким надо быть отбитым напрочь, чтобы возить наличку в сумках.
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07.05.2021 18:47 Відповісти
видать не то что вы в бронекубиках возите)
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07.05.2021 19:03 Відповісти
Ты бы за дурь карточкой рассчитывался бы?
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07.05.2021 19:05 Відповісти
При чём тут карточка?
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07.05.2021 19:09 Відповісти
Причём тут дурь?
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07.05.2021 19:36 Відповісти
какая дурь?
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07.05.2021 19:38 Відповісти
какая карточка??
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07.05.2021 19:38 Відповісти
а была карточка?
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07.05.2021 19:39 Відповісти
Дурь походу была. у ментов.
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07.05.2021 19:40 Відповісти
Это неточно.
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07.05.2021 19:43 Відповісти
Видать непростой оказался муЗчина упавший с самоката
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07.05.2021 19:01 Відповісти
У Києві наряд поліції охорони пограбував чоловіка, який впав із самоката - Цензор.НЕТ 9310
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08.05.2021 17:14 Відповісти
конченные гандоны...
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07.05.2021 19:42 Відповісти
Сейчас их резко уволят задним числом.
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07.05.2021 19:47 Відповісти
обыкновенные среднестатистические мусора. не самые плохие, кстати. есть такие, что еще и отпи*дили бы хорошенько да самокат забрали в придачу.
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07.05.2021 19:53 Відповісти
Уже объявили,что эти менты-члены "Европейской солидарности" и делились с порошенко??
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07.05.2021 20:38 Відповісти
Ха..Там в сумке еще были золото и бриллианты.Вот их то Порошенко забрал себе. У Києві наряд поліції охорони пограбував чоловіка, який впав із самоката - Цензор.НЕТ 2420
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08.05.2021 14:10 Відповісти
Куда звонить если мусора грабят
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07.05.2021 20:45 Відповісти
Там бы хватило на такси и ещё бы осталось.
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07.05.2021 21:16 Відповісти
Поліціянти заробили собі на статтю Карного Кодексу В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 6151
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07.05.2021 22:31 Відповісти
Куда звонить если мусора грабят
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07.05.2021 22:33 Відповісти
Аваковські мусора у всій красі
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07.05.2021 22:35 Відповісти
ничё се киевские самокатчики! А когда по Киеву едет ВАЗ-2101, представьте сколько там наличных денег!! Про ВАЗ-2108 вообще молчу
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07.05.2021 22:50 Відповісти
Вночі, на самокаті з торбою грошей? Може зарплатню отримав і їхав додому після другої зміни?
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07.05.2021 23:17 Відповісти
не простой какой-то самокатчик, дело тёмное.
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08.05.2021 02:22 Відповісти
мрази в погонах а Закон Украины на стороне мразей , и защищает мразей и ставит мразь ВЫШЕ обычного человека дает превилегии и почести РАЗВЕ НЕ ТАК ???
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08.05.2021 10:54 Відповісти
зеленский с аваковым превратили полицию в преступников
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08.05.2021 12:09 Відповісти
Повезло мужику, что не нарвался на полицейских, которые закапали его где-то, заметая следы.
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08.05.2021 13:51 Відповісти
Это же "охрана", они всегда были более "галантерейными". Попались бы ППСники старой закалки, то всякое могло быть.
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08.05.2021 17:30 Відповісти
Неаби яким досягненням є вже те що ми читаємо цю новину. Десь у 2010 - 2014 таке було б неможливо, хіба що в якомусь блозі.
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08.05.2021 16:26 Відповісти
случайно ехал, случайно с баблом, случайно упал, случайно увидели и случайно подрезали сумку с этим баблом. не знаю как президент, а мы точно не лохи. таких случайностей не бивает. этот ...ондон берет все на себя а это не что иное как организованное, но не продуманное ограбление группой ментов и статья должна быть очень серьезная.
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08.05.2021 20:23 Відповісти
вы все врете,у них чистые руки...после бани.
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08.05.2021 22:09 Відповісти
8 лет это МАЛО. Для должностных лиц срок нужно удвоить. Им бы по 15 лет в самый раз.
ПОЛИЦИЯ ограбила - это в никакие ворота уже не влезает.
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09.05.2021 08:58 Відповісти
 
 