У Києві наряд поліції охорони пограбував чоловіка, який впав із самоката. ВIДЕО

Вночі в Києві наряд поліції охорони привласнив сумку з грошима, що належала чоловікові, який впав із самоката.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео



Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про пограбування киянина, до якого, ймовірно, причетні співробітники поліції.



36-річний мешканець столиці пояснив, що він повертався вночі додому на самокаті, не втримав рівновагу і впав. Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників забрав його сумку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





У результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві.

Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами.

Під час невідкладних обшуків виявлено і вилучено сумку потерпілого, гроші та інші особисті речі. Наразі готується вручення підозри 33-річному поліцейському за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.



Також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям інших співробітників. Одночасно готуються документи на звільнення поліцейських наряду у повному складі зі служби в поліції та будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до їхнього керівництва.