У Києві наряд поліції охорони пограбував чоловіка, який впав із самоката. ВIДЕО
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Вночі в Києві наряд поліції охорони привласнив сумку з грошима, що належала чоловікові, який впав із самоката.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.
Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про пограбування киянина, до якого, ймовірно, причетні співробітники поліції.
36-річний мешканець столиці пояснив, що він повертався вночі додому на самокаті, не втримав рівновагу і впав. Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників забрав його сумку.
У результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві.
Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами.
Під час невідкладних обшуків виявлено і вилучено сумку потерпілого, гроші та інші особисті речі. Наразі готується вручення підозри 33-річному поліцейському за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
Також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям інших співробітників. Одночасно готуються документи на звільнення поліцейських наряду у повному складі зі служби в поліції та будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до їхнього керівництва.
Будь ласка, зачекайте...
Дело нечистое...
Патрульный или вневедомственная охрана без разницы.
Тільки грабують не виходячи із кабінетів.
Андрей Крищенко для Украины стал символом патриотизма, когда весной 2014 г. в числе немногих офицеров МВД в Донбассе встал за защиту конституционного строя в Украине:
- пребывая на должности начальника милиции Горловки в момент захвата города пророссийскими террористами, отклонил ультиматум сепаратистов на сдачу управления МВД в апреле 2014 года, сбросил с крыши здания пророссийского террориста и сорвал флаг Российской Федерации, водруженный им, был захвачен террористами, жестоко избит;
ПОЛИЦИЯ ограбила - это в никакие ворота уже не влезает.