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Всі підрозділи МВС готові до проведення масових заходів 8 і 9 травня, - Яровий. ВIДЕО

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Про забезпечення безпеки громадян і дотримання норм щодо використання забороненої символіки йшлося сьогодні, 7 травня, під час селекторної міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Участь у заході взяли Голова Національної поліції України Ігор Клименко, заступник командувача Національної гвардії України Микола Миколенко, заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич, начальник поліції Києва Андрій Крищенко, представники ДСНС та структурних підрозділів столичного главку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВ.

"Учасники наради обговорили забезпечення публічної безпеки та порядку під час відзначення на території держави Дня пам’яті та примирення, а також 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - зазначається в інформації.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий наголосив на необхідності повної взаємодії всіх підрозділів Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, задіяних до забезпечення безпеки під час вказаних заходів:

"У ці дні в державі заплановано чимало заходів, зокрема покладання квітів, ходи і автопробіги. Тож звертаю увагу на толерантність, витримку, професіоналізм правоохоронців при виконанні завдань на різних локаціях", - підкреслив він.

Сергій Яровий також зауважив, що до несення служби будуть залучені співробітники оперативних служб, груп швидкого реагування патрульної поліції, поліції діалогу, патрульної поліції, кінологи, вибухотехніки і слідчо-оперативні групи.

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"І звертаю увагу: робота ситуаційного штабу повинна бути організована в цілодобовому режимі, аби ми могли швидко приймати рішення у випадку зміни оперативної обстановки", - зауважив Сергій Яровий.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що кожен працівник поліції під час несення служби націлений на проведення превентивної роботи: "Наголошую, що толерантність у нас має бути на першому місці. Ми повинні забезпечити не лише безумовне дотримання законодавства, а й безпеку громадян і кожного поліцейського. Відтак поруч із поліцією діалогу повинні бути інші працівники поліції, які вчасно зможуть нівелювати будь-яку конфліктну ситуацію", - сказав Ігор Клименко.

Водночас Голова Нацполіції зазначив, що зусилля поліцейських будуть направлені і на контроль за використанням забороненої символіки: "Національна поліція попереджатиме учасників заходів про недопустимість використання георгіївської стрічки. Більшість громадян дослухаються до закликів щодо невикористання забороненої символіки та поважають закон. Ті люди, які переступлять через ці права, мають відповідати", - повідомив Ігор Клименко.

Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич зауважив, що 8 травня в державі заплановано 341 захід за участю більше 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад 2 000 поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників ДСНС та курсантів відомчих закладів МВС. А 9 травня очікується проведення 555 заходів, у яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян:
"У кожному регіоні є порозуміння між усіма службами. Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців: 7 300 поліцейських, 3 000 військовослужбовців Національної гвардії та ДСНС, а також курсантів закладів вищої освіти МВС", - повідомив Олександр Фацевич.

Також заступник Голови Нацполіції зазначив, що з 9 по 11 травня відбуватимуться поминальні дні, тож багато громадян виїжджатимуть на кладовища. Тому на дорогах державного і місцевого значення посилено працюватимуть наряди патрульної поліції.

Водночас начальник Головного управління Національної поліції України в місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що поліцейські Києва уже в посиленому режимі несуть службу.

"Сьогодні зранку поліцейські заступили на охорону громадського порядку в місцях, де будуть проходити заходи. Також цілодобові наряди будуть виставлені біля всіх меморіалів, стел, пам’ятників та місць поховань. Окрім того, усі локації, де відбуватимуться заходи, і маршрути слідування обстежать кінологи та вибухотехніки", - сказав Андрій Крищенко.

Керівник столичної поліції зауважив, що зі всіма організаторами заходів проведено роз’яснювальну бесіду про недопустимість порушення законодавств, зокрема щодо використання забороненої символіки.

Також у Києві посилено наряди в метрополітені, на залізничному вокзалі: із громадянами проводять профілактичні бесіди для уникнення конфліктів та попередження провокацій.

Представники Нацгвардії та ДСНС підтвердили готовність особового складу до несення службу у ці дні.
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Топ коментарі
+10
московиты убили на порядок больше Украинцев, чем нацисты. И продолжают убивать.
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07.05.2021 20:45
+10
Не только мне не понять. Для Украинцев один оккупант просто сменил другого. И московитский оккупант был гораздо кровавее, чем нацистский.
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07.05.2021 20:52
+8
Праздник чего? Победы ГуЛага над Освенцимом?
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07.05.2021 20:47
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Давайте звільним Авакова і поставимо Ярового міністром МВС. Аваков нічого не робить, все за нього робить Яровий!
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07.05.2021 20:34 Відповісти
...вперед, ляшенко - как только санитары проведут тебе очередную процедуру Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 2381 У тебя сегодня клистир или заворачивание в мокрую простынь? Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 9218
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07.05.2021 21:06 Відповісти
Главное, 0. Признать импотентность в данном случае недо-органов. 1 компенсировать нанесенный гражданам вред. 2. Разрешить отстрел полицейских неадекватов
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07.05.2021 20:34 Відповісти
Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 685
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07.05.2021 20:36 Відповісти
Больные люди комплексов власти уже во власти, комментарии излишня - правда "правды"
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07.05.2021 20:40 Відповісти
Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 1957
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07.05.2021 20:38 Відповісти
ха..та они должны быть готовы ВСЕГДА - а не только на праздники, та и без пиара о готовности !!! Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 3038
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07.05.2021 20:39 Відповісти
Вы не знаете сколько уходит на пиар поборы с налого-плательщиков , пипл хавает, норм говорят ...
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07.05.2021 20:41 Відповісти
Російського окупанта України змінив німецький, а потім німецького знову російський. І що Україна має святкувати? чим російський окупант кращий за німецького??
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07.05.2021 20:40 Відповісти
московиты убили на порядок больше Украинцев, чем нацисты. И продолжают убивать.
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07.05.2021 20:45 Відповісти
Украинцы в особи полицаев и полиции кончили - уточняйте
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07.05.2021 21:23 Відповісти
З 28 "героїв-панфілівців" 3 служили надалі в німецькій поліції, панфіловці вороги?
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07.05.2021 21:43 Відповісти
победобесие на подходе,вата и малороссы уже наглаживают красные тряпки и колорадские ленты Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 5172
Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 5787
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07.05.2021 20:43 Відповісти
Всі підрозділи МВС готові до проведення масових заходів 8 і 9 травня, - Яровий - Цензор.НЕТ 5829
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08.05.2021 20:16 Відповісти
С наступающим великим праздником вас украинцы!
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07.05.2021 20:44 Відповісти
...ранавата єщьо празнавать пабєду над русскай нєчісьтью...
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07.05.2021 20:47 Відповісти
Праздник чего? Победы ГуЛага над Освенцимом?
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07.05.2021 20:47 Відповісти
Тебе не понять,утебя праздник американского флага,а у нас великой победы!
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07.05.2021 20:50 Відповісти
Не только мне не понять. Для Украинцев один оккупант просто сменил другого. И московитский оккупант был гораздо кровавее, чем нацистский.
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07.05.2021 20:52 Відповісти
Над кем? Или чем?
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07.05.2021 20:53 Відповісти
А ВИ це хто - русскіє?
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07.05.2021 20:53 Відповісти
Победители фашистов
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07.05.2021 20:56 Відповісти
- тоєсьть нєрусскіє...
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07.05.2021 20:58 Відповісти
московиты побеждали в Италии? Расскажи поподробнее, русский Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 2643
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07.05.2021 20:58 Відповісти
Фашисти в Кремлі.
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07.05.2021 21:44 Відповісти
Litve toze projdut masovyje meroprijatija.Kak raz segodnia idiot repeticija pered nim Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 9522 Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 194
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07.05.2021 21:04 Відповісти
Найкращий масовий захід на 8-9 травня - шашлики на природі в колі друзів чи сім'ї . Хоча є люди , які їдуть на дачу , садити картоплю . Ну а наглухо відбиті і без мізків або просто алкаші чи наркомани - ті бігають вулицями з портретами на патиках а потім під'їзди обсикають . Все заригано цими " пабєдітілями "
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07.05.2021 23:20 Відповісти
Замасковані під ветиранів ВВВ і їх спадкоємці продажні кацапські холуї сепаратисти - колаборанти, їх господарі кремлівські фашисти )(уйла змусили зраджувати свою Українську Батьківщину. І хто ці жалюгідні продажні кацапські прихвосні що зрадили за 30 кривавих кремлівських срібняків Іуди свій рідний український народ, свою Україну ? В українського народу така падаль без своєї Батьківщини ось такі брудні кацапські виродки яких використовують кремлівські фашисти - злочинці викликають одну тільки ненависть і презирство. Вони жалюгідні виконавчі шавки і гавкають тільки по команді свого господаря жахливого фашиста )(уйла. Це продажна падаль - гидота. І вони вже давно не українці а недокацапи і люті вороги Українській державі і багатомільйонному волелюбному Українському народу. Який на превеликий жаль поки ще всіх таких як ці тварі що маскуються під ветеранів ВВВ разом з сепаратистами, терористами повністю не добив як продажну кремлівську нечисть, якій немає місця на святій українській землі .....-
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08.05.2021 08:23 Відповісти
Всі підрозділи МВС готові до проведення масових заходів 8 і 9 травня, - Яровий - Цензор.НЕТ 8258
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08.05.2021 20:13 Відповісти
 
 