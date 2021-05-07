Всі підрозділи МВС готові до проведення масових заходів 8 і 9 травня, - Яровий. ВIДЕО

Про забезпечення безпеки громадян і дотримання норм щодо використання забороненої символіки йшлося сьогодні, 7 травня, під час селекторної міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Участь у заході взяли Голова Національної поліції України Ігор Клименко, заступник командувача Національної гвардії України Микола Миколенко, заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич, начальник поліції Києва Андрій Крищенко, представники ДСНС та структурних підрозділів столичного главку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВ.

"Учасники наради обговорили забезпечення публічної безпеки та порядку під час відзначення на території держави Дня пам’яті та примирення, а також 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - зазначається в інформації.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий наголосив на необхідності повної взаємодії всіх підрозділів Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, задіяних до забезпечення безпеки під час вказаних заходів:

"У ці дні в державі заплановано чимало заходів, зокрема покладання квітів, ходи і автопробіги. Тож звертаю увагу на толерантність, витримку, професіоналізм правоохоронців при виконанні завдань на різних локаціях", - підкреслив він.

Сергій Яровий також зауважив, що до несення служби будуть залучені співробітники оперативних служб, груп швидкого реагування патрульної поліції, поліції діалогу, патрульної поліції, кінологи, вибухотехніки і слідчо-оперативні групи.

Читайте також: 9 травня в Києві не планується проведення масштабних акцій, поліція готова до можливих провокацій, - Крищенко

"І звертаю увагу: робота ситуаційного штабу повинна бути організована в цілодобовому режимі, аби ми могли швидко приймати рішення у випадку зміни оперативної обстановки", - зауважив Сергій Яровий.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що кожен працівник поліції під час несення служби націлений на проведення превентивної роботи: "Наголошую, що толерантність у нас має бути на першому місці. Ми повинні забезпечити не лише безумовне дотримання законодавства, а й безпеку громадян і кожного поліцейського. Відтак поруч із поліцією діалогу повинні бути інші працівники поліції, які вчасно зможуть нівелювати будь-яку конфліктну ситуацію", - сказав Ігор Клименко.

Водночас Голова Нацполіції зазначив, що зусилля поліцейських будуть направлені і на контроль за використанням забороненої символіки: "Національна поліція попереджатиме учасників заходів про недопустимість використання георгіївської стрічки. Більшість громадян дослухаються до закликів щодо невикористання забороненої символіки та поважають закон. Ті люди, які переступлять через ці права, мають відповідати", - повідомив Ігор Клименко.

Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич зауважив, що 8 травня в державі заплановано 341 захід за участю більше 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад 2 000 поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників ДСНС та курсантів відомчих закладів МВС. А 9 травня очікується проведення 555 заходів, у яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян:

"У кожному регіоні є порозуміння між усіма службами. Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців: 7 300 поліцейських, 3 000 військовослужбовців Національної гвардії та ДСНС, а також курсантів закладів вищої освіти МВС", - повідомив Олександр Фацевич.

Також заступник Голови Нацполіції зазначив, що з 9 по 11 травня відбуватимуться поминальні дні, тож багато громадян виїжджатимуть на кладовища. Тому на дорогах державного і місцевого значення посилено працюватимуть наряди патрульної поліції.

Водночас начальник Головного управління Національної поліції України в місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що поліцейські Києва уже в посиленому режимі несуть службу.

"Сьогодні зранку поліцейські заступили на охорону громадського порядку в місцях, де будуть проходити заходи. Також цілодобові наряди будуть виставлені біля всіх меморіалів, стел, пам’ятників та місць поховань. Окрім того, усі локації, де відбуватимуться заходи, і маршрути слідування обстежать кінологи та вибухотехніки", - сказав Андрій Крищенко.

Керівник столичної поліції зауважив, що зі всіма організаторами заходів проведено роз’яснювальну бесіду про недопустимість порушення законодавств, зокрема щодо використання забороненої символіки.

Також у Києві посилено наряди в метрополітені, на залізничному вокзалі: із громадянами проводять профілактичні бесіди для уникнення конфліктів та попередження провокацій.

Представники Нацгвардії та ДСНС підтвердили готовність особового складу до несення службу у ці дні.