За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських. ВIДЕО
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До охорони громадського порядку 8-9 травня буде залучено близько 1,5 тис. поліцейських і нацгвардійців. Сили правоохоронців спрямовано на забезпечення громадського порядку з нагоди травневих свят і в поминальні дні.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Донецької області.
З нагоди Дня пам'яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Донецькій області відбудеться 31 масовий захід. За попередньою інформацією, у них планують взяти участь близько двох тисяч осіб.
З метою недопущення провокацій та порушень порядку безпосередньо в місцях проведення заходів чергуватимуть близько тисячі поліцейських. Збільшено кількість піших і автопатрулів. Наряди поліції наближені до площ, меморіальних пам'ятників і місць вшанування героїв війни.
Поліція Донеччини застерігає від конфліктних ситуацій і використання забороненої комуністичної та нацистської символіки (георгіївська стрічка, герби і прапори СРСР і УСРС, серп і молот, гімн СРСР, комуністичні гасла тощо), оскільки це тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.
Для охорони громадського порядку на 244 кладовищах задіяно понад 600 правоохоронців. Чергуватимуть посилені патрулі, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з населенням щодо дотримання запроваджених обмежень.
Поліція закликає дотримуватися закону і з розумінням поставитися до заходів безпеки, які спрямовані на збереження спокою у регіоні, життя і здоров'я громадян.
Будь ласка, зачекайте...
А ми разом з кацапами будемо завтра святкувати пірову перемогу.
Перелічіть ви переваги комуніздів над нацистами.
Нет никакого Дня победы 9 мая. Это фейк придуманный Москвой. Нацистская Германия капитулировала 7 мая. Акт был подписан 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени начальником штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-полковником Альфредом Йодель. Капитуляцию приняли от СССР - представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров. Полная капитуляция была 8 мая. Победить капитулировавших на следующий день после капитуляции... Даже Сталин это понимал и не позорился. 9 мая стал праздником "День ПАБЕДЫ" только в 1965 году. Кстати, совкодрочеры почему-то не отмечают окончании 2й мировой в сентябре, которую развязал Сталин в тандеме с Гитлером. Для Москвы 2 сентября это грустный день календаря.
Один з найлютіших абинепорошенків визнає, що такої ганьби годі і уявляти було особливо на тлі останніх американских подій.
https://www.youtube.com/watch?v=j2hYkc4VvYY
Она ре-реинкарнировалась в зад.