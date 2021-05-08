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Маріуполь (2818) Нацполіція (13918) свято (600) Донецька область (5682) День пам'яті та примирення (62) День перемоги над нацизмом (36)

За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

До охорони громадського порядку 8-9 травня буде залучено близько 1,5 тис. поліцейських і нацгвардійців. Сили правоохоронців спрямовано на забезпечення громадського порядку з нагоди травневих свят і в поминальні дні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Донецької області.

З нагоди Дня пам'яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Донецькій області відбудеться 31 масовий захід. За попередньою інформацією, у них планують взяти участь близько двох тисяч осіб.

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З метою недопущення провокацій та порушень порядку безпосередньо в місцях проведення заходів чергуватимуть близько тисячі поліцейських. Збільшено кількість піших і автопатрулів. Наряди поліції наближені до площ, меморіальних пам'ятників і місць вшанування героїв війни.

За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських 01

Поліція Донеччини застерігає від конфліктних ситуацій і використання забороненої комуністичної та нацистської символіки (георгіївська стрічка, герби і прапори СРСР і УСРС, серп і молот, гімн СРСР, комуністичні гасла тощо), оскільки це тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

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Для охорони громадського порядку на 244 кладовищах задіяно понад 600 правоохоронців. Чергуватимуть посилені патрулі, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з населенням щодо дотримання запроваджених обмежень.

Поліція закликає дотримуватися закону і з розумінням поставитися до заходів безпеки, які спрямовані на збереження спокою у регіоні, життя і здоров'я громадян.
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Топ коментарі
+5
За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 4912
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08.05.2021 09:38
+3
Бо я не вбачаю різниці між совєцьким окупантом і німецьким ?
Перелічіть ви переваги комуніздів над нацистами.
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08.05.2021 09:39
+2
Жаль, что мы не услышим больше перлов Мендель.
Она ре-реинкарнировалась в зад. За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 1270

За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 7140
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08.05.2021 09:20
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Сьогодні весь світ відзначає день пам'яті полеглих у другій світовій війні.
А ми разом з кацапами будемо завтра святкувати пірову перемогу.
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08.05.2021 09:08 Відповісти
Вас никто не заставляет праздновать
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08.05.2021 09:19 Відповісти
А чого мені нав'язують ці моторошні події як свято ?
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08.05.2021 09:26 Відповісти
Потому что не могут учесть некоторые ваши особенности
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08.05.2021 09:35 Відповісти
За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 4912
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08.05.2021 09:38 Відповісти
Бо я не вбачаю різниці між совєцьким окупантом і німецьким ?
Перелічіть ви переваги комуніздів над нацистами.
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08.05.2021 09:39 Відповісти
совєцькі окупанты гАвАрили на руSSком. А это у многих совкодрочеров вызывает оргазм. И вообще:
Нет никакого Дня победы 9 мая. Это фейк придуманный Москвой. Нацистская Германия капитулировала 7 мая. Акт был подписан 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени начальником штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-полковником Альфредом Йодель. Капитуляцию приняли от СССР - представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров. Полная капитуляция была 8 мая. Победить капитулировавших на следующий день после капитуляции... Даже Сталин это понимал и не позорился. 9 мая стал праздником "День ПАБЕДЫ" только в 1965 году. Кстати, совкодрочеры почему-то не отмечают окончании 2й мировой в сентябре, которую развязал Сталин в тандеме с Гитлером. Для Москвы 2 сентября это грустный день календаря.
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08.05.2021 09:49 Відповісти
Бо святкувати загибель 28 млн те ж саме що святкувати спалення Хатині.
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08.05.2021 09:52 Відповісти
вообще-то больше, чем 28 миллионов. Там до 40-ка потери доходят, а еще инавлидов миллионы были.
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08.05.2021 09:56 Відповісти
Може й так, всі цифри жахливі.
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08.05.2021 09:59 Відповісти
только не для Москвы. Везде день памяти, а в Москве это праздник на костях. Причем больше половины убитых погибли от рук самой Москвы: голод в Ленинграде сделан Москвой, миллионы солдат расстреляны в спину НКВДшниками, миллионы убитых полководцами Москвы ит.д.ит.п.
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08.05.2021 10:10 Відповісти
За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 8063
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08.05.2021 09:15 Відповісти
Шапошников нарешті розродився новим відео.
Один з найлютіших абинепорошенків визнає, що такої ганьби годі і уявляти було особливо на тлі останніх американских подій.
https://www.youtube.com/watch?v=j2hYkc4VvYY
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08.05.2021 09:16 Відповісти
Жаль, что мы не услышим больше перлов Мендель.
Она ре-реинкарнировалась в зад. За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 1270

За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 7140
показати весь коментар
08.05.2021 09:20 Відповісти
Вспоминается Мариуполь весной 2014 года, после штурма горотдела милиции. В городе не видно ни одного мента, ни единого гаишника. И порядок. Порядок.
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08.05.2021 12:45 Відповісти
 
 