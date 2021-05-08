За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських. ВIДЕО

До охорони громадського порядку 8-9 травня буде залучено близько 1,5 тис. поліцейських і нацгвардійців. Сили правоохоронців спрямовано на забезпечення громадського порядку з нагоди травневих свят і в поминальні дні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Донецької області.

З нагоди Дня пам'яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Донецькій області відбудеться 31 масовий захід. За попередньою інформацією, у них планують взяти участь близько двох тисяч осіб.

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З метою недопущення провокацій та порушень порядку безпосередньо в місцях проведення заходів чергуватимуть близько тисячі поліцейських. Збільшено кількість піших і автопатрулів. Наряди поліції наближені до площ, меморіальних пам'ятників і місць вшанування героїв війни.

Поліція Донеччини застерігає від конфліктних ситуацій і використання забороненої комуністичної та нацистської символіки (георгіївська стрічка, герби і прапори СРСР і УСРС, серп і молот, гімн СРСР, комуністичні гасла тощо), оскільки це тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

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Для охорони громадського порядку на 244 кладовищах задіяно понад 600 правоохоронців. Чергуватимуть посилені патрулі, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з населенням щодо дотримання запроваджених обмежень.

Поліція закликає дотримуватися закону і з розумінням поставитися до заходів безпеки, які спрямовані на збереження спокою у регіоні, життя і здоров'я громадян.