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Дочка судді Печерського суду Константінової зачитала текст із вибаченнями: "Не була поінформована про політичні погляди Басти". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Дочка судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової Анастасія, яка напередодні назвала бидлом тих, хто проти артистів, які виступають в окупованому Росією Криму, оприлюднила нове відео, в якому назвала вчорашні слова "неправильним висловлюванням".

Як передає Цензор.НЕТ, відео вона опублікувала у себе в Instagram.

Нагадаємо, що 7 травня Анастасія Константінова в образливій формі відгукнулася про українців і з використанням нецензурної лексики закликала їх змиритися з російською окупацією Криму.

В опублікованому 8 травня відео вона вибачилася і заявила, що нібито не була поінформована про політичну позицію російського артиста Басти.

На відео помітно, що Константінова читає написаний заздалегідь нею або для неї текст.

 
 
 
 
 
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Публикация от A N A S T A S I A (@konstanta00)

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"Я хочу зробити заяву: попросити вибачення в українських громадян, у яких висловлена ​​мною інформація викликала обурення і виправданий гнів. Моя емоційна позиція щодо артиста Басти була зумовлена тим, що я є поціновувачкою його творчості і жодним чином не була поінформована про його політичні погляди" , - сказала вона.

Дівчина додала, що якщо Баста справді підтримує анексію Криму, то вона не поділяє його поглядів.

"Також я хочу попросити вибачення за свою грубу форму висловлення щодо наших українських громадян, які захищають свою територію і відстоюють інтереси територіальної цілісності", - додала Анастасія.

Дівчина зазначила, що вона справді з родини юристів і готова нести відповідальність за сказане. "Я визнаю, що зганьбила їхні (батьків. - Ред.) імена", - зазначила дівчина, додавши, що є патріоткою своєї країни і виступає за її цілісність.

Зазначимо, що 20-річна Анастасія Константінова є студенткою юридичного факультету КНУ ім. Шевченка.

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Топ коментарі
+172
Дочь судьи Печерского суда Константиновой зачитала текст с извинениями: "Не была проинформирована о политических взглядах Басты" - Цензор.НЕТ 6960
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08.05.2021 11:34
+128
Мамашка наверное лупила ее до утра,
за то что малину спалила...
Дочь судьи Печерского суда Константиновой зачитала текст с извинениями: "Не была проинформирована о политических взглядах Басты" - Цензор.НЕТ 4733
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08.05.2021 11:35
+119
Не верю! Цыничная и лжиывая тварь!
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08.05.2021 11:31
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Так ЮНЫЙ ОРЕЛ же там кует подростающий шоубизнес уже 20 лет. Откуда она возьмется - наша эстрада с кинематографом???
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09.05.2021 10:05 Відповісти
Ця губка хоча б вибачилась, а коли вибачиться кожен бидляк який голосував за зеленського шута, тобто, за зраду України?
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08.05.2021 23:21 Відповісти
Мамашка-судья испугалась, что из-за разговорчивого губастого гудка дочери семейка лишиться прикормленного судейского бизнеска - вынесение решений суда за деньги. А как потом жить? Поэтому надо срочно оправдываться. Но дочура сама по себе тупая - она всего лишь повторяет то, что слышит дома от мамы-судьи и папы... Вот и думайте, на кого работают наши судьи!
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08.05.2021 23:49 Відповісти
Новый тип животного - "говорящая вагина" 🙄
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09.05.2021 00:26 Відповісти
Ну как можно себя так изуродовать, так надуть себя? Уродка и морально и физически.
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09.05.2021 00:28 Відповісти
Какая хрен разница какие политические взгляды у какого то кацапского репера! Эта суч*а четко определила свои политические взгляды , в которых Крым называет не украинским! И эти же взгляды ,наверняка, у ее родителей , это они ей вдолбили в голову! И у меня возникает вопрос - мы что , должны подчиняться решениям таких недосудей, у которых воспитываются такие вот некачественные дети?Слов нет , гнилье вокруг в верхах , гангрена охватила голову!
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09.05.2021 00:32 Відповісти
ее мамаша из Даунбаса - прибежала сюда, в Киев, - они все такие якобы "переселенцы" и их дети.
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09.05.2021 15:55 Відповісти
Яка ж заразааааа
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09.05.2021 01:19 Відповісти
в любой другой стране -нормальной или не очень её бы привлекли но унас при власти сучья свора исповедующая украиноненавистническую идеологию и поэтому всякая мразь типа вот этой вафельницы накроманской открывают свою помойку будучи абсолютно уверенной в своей безнаказоности
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09.05.2021 01:23 Відповісти
Яблоко от яблони .... ну Вы сами все знаете...
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09.05.2021 01:43 Відповісти
Текстовка "извинений" тщательно сочинена мамусиком-судьихой, а затем речёвка была многократно отрепетирована. Уж слишком гладко и правильно всё говорит эта Настя:
прямо-таки как образцовая юная патриотка Украины.
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09.05.2021 01:56 Відповісти
вот это так стартонула по жизни, через "миротворец", а своим предкам карьеру подпортила... Теперь будет по жизни обиженкой... а значит, минимум неврастеничкой, это с уже зачатками олигофрении, бо бухает...
Дочка судді Печерського суду Константінової зачитала текст із вибаченнями: "Не була поінформована про політичні погляди Басти" - Цензор.НЕТ 6106
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09.05.2021 02:23 Відповісти
Кость там сплошная, как в бильярдном шаре.
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09.05.2021 03:21 Відповісти
печерний суд, і цим все сказано....
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09.05.2021 03:15 Відповісти
какая совестливая, воспитанная, умная и красивая.
медок любит, пчёлы губы покусали, но это пройдёт.
будущая прекрасная судья, возможно даже верховного и конституционного судов.
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09.05.2021 04:08 Відповісти
После миротворца? Дочка судді Печерського суду Константінової зачитала текст із вибаченнями: "Не була поінформована про політичні погляди Басти" - Цензор.НЕТ 5061
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09.05.2021 04:53 Відповісти
Видео уже удалено. Но если кто-то не успел сие чудо с силиконовыми варениками вместо губ посмотреть, то вот:

https://streamable.com/2kdkpo
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09.05.2021 07:49 Відповісти
А вот то видео, за которое этот организм извиняется:

https://streamable.com/qv9ivq
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09.05.2021 07:53 Відповісти
треба аби сам Бубусов підняв ту тему тієї ***** з розвальцованими губами а відео перезалив.
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09.05.2021 14:35 Відповісти
И эта плядота, как и мамаша станет судьей и будет судить украинцев,
Запомните это уйопище
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09.05.2021 08:13 Відповісти
запомним, будет получать отводы
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09.05.2021 15:38 Відповісти
краще некролог нехай отримає !
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09.05.2021 22:06 Відповісти
Оце тьолка пропіарилась, ще й мамку підтягнула
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09.05.2021 09:35 Відповісти
Та так отеє дурне пащеня пропіарилось ,що татунці і мамунця шалено шукають виходу із дурної і вельми пахнучими великими неприємностями для них самих, ситуації,у яку вляпало їх самих їхнє дебільне чудо-чадо із,як ото хтосьі із дописувачів сказав,покусаними бджолами губами. На мою думку, ні в якому разі не потрібно зважати на кроркодилячі сльозки пропаРашіської шльондри,а зробити все, щоби оту тупорилу твар полишили громадянства України,на яку вона "самозабвенно" плює,а українців обзиває бидлом і відправити оную до так обожнюємого нею козломордостану. А у відношенні папунчиків і мамунці,які виховали отоє неземноє чудо, зробити відповідн іоргвисновки.
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09.05.2021 10:24 Відповісти
А где извинения за классический московский диалект?....
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09.05.2021 09:57 Відповісти
Незабаром вона стане суддею та судитиме мудрий нарід.
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09.05.2021 10:15 Відповісти
не станет теперь - будет получать отводы, а мамка будет кормить и одевать ее до 50 лет.
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09.05.2021 15:27 Відповісти
Ватница от мамки писдюлей получила. Дочка судді Печерського суду Константінової зачитала текст із вибаченнями: "Не була поінформована про політичні погляди Басти" - Цензор.НЕТ 3379
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09.05.2021 10:24 Відповісти
Детушки лучше всех вместе взятых троллей не по-детски жёстко "палят" своих родаков, беспощадно вскрывая их потаённую истинную сущность. Стоит только чуть-чуть присмотреться, прислушаться и призадуматься, как сразу всё просто и понятно - "грош цена"© столь старательно и тщательно возводимомому витринному фасаду, когда на заднем дворе - одно сплошное смердящее гавнище.
В любой маломальски вменяемой стране с уважающим себя государством и народом никакие извинения и близко бы не помогли - родаки за подобное палево от возлюбленного чада, не дожидаясь неизбежного в таких случаях гранд-пенделя под сраку, сами подали бы в отставку с государевой службы, тем более, из правоохранителей, и подавно - из судейских. А уже потом чаду и поизвиняться было бы не лишнее, дабы небезразличные граждане не растрамбовали бы губищи на всю харю.
P.s. А с губищами дурында явно переборщила - такие губищи годятся, разве что бомжам геморрой лечить.
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09.05.2021 10:38 Відповісти
Хочется верить, что придёт время, когда можно будет вот так взять и нарисовать себе мозги. Но боюсь, что всё равно рисовать будут брови.
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09.05.2021 10:40 Відповісти
видать тварь до моря не дошла как мамаша и родственники накинулись как псы что бы места хлебные не потерять... этой шалаве в башку даже не приходит что за бабло которое выплачивают украинцы ее родокам перевертышам она свою жопу в морях моет.. видать мозг стек в губы
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09.05.2021 11:49 Відповісти
это точно, ума не больше чем у ракушки
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09.05.2021 14:59 Відповісти
Тупорылая овца с губами как вареник является ценителем творчества наркомана и ватного черта под ником Баста))))...И это тупая про-ватная мразь Настенька будет адвокатом или юристом или судьей в нашем суде). Мамкины гены..

Тотальная проверка всех без исключения судей на детекторе на предмет лояльности своему государству и взяточничества. По результатам проверки увольнение и привлечение к уголовной ответственности.
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09.05.2021 12:58 Відповісти
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