Дочка судді Печерського суду Константінової зачитала текст із вибаченнями: "Не була поінформована про політичні погляди Басти". ВIДЕО

Дочка судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової Анастасія, яка напередодні назвала бидлом тих, хто проти артистів, які виступають в окупованому Росією Криму, оприлюднила нове відео, в якому назвала вчорашні слова "неправильним висловлюванням".

Як передає Цензор.НЕТ, відео вона опублікувала у себе в Instagram.

Нагадаємо, що 7 травня Анастасія Константінова в образливій формі відгукнулася про українців і з використанням нецензурної лексики закликала їх змиритися з російською окупацією Криму.

В опублікованому 8 травня відео вона вибачилася і заявила, що нібито не була поінформована про політичну позицію російського артиста Басти.

На відео помітно, що Константінова читає написаний заздалегідь нею або для неї текст.

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"Я хочу зробити заяву: попросити вибачення в українських громадян, у яких висловлена ​​мною інформація викликала обурення і виправданий гнів. Моя емоційна позиція щодо артиста Басти була зумовлена тим, що я є поціновувачкою його творчості і жодним чином не була поінформована про його політичні погляди" , - сказала вона.

Дівчина додала, що якщо Баста справді підтримує анексію Криму, то вона не поділяє його поглядів.

"Також я хочу попросити вибачення за свою грубу форму висловлення щодо наших українських громадян, які захищають свою територію і відстоюють інтереси територіальної цілісності", - додала Анастасія.

Дівчина зазначила, що вона справді з родини юристів і готова нести відповідальність за сказане. "Я визнаю, що зганьбила їхні (батьків. - Ред.) імена", - зазначила дівчина, додавши, що є патріоткою своєї країни і виступає за її цілісність.

Зазначимо, що 20-річна Анастасія Константінова є студенткою юридичного факультету КНУ ім. Шевченка.

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