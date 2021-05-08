"Це ж немислимо!" Пасажири поїзда "Київ-Миколаїв" їхали у вагоні з відрами, бо стеля дуже протікала. ВIДЕО

Пасажири поїзда "Київ-Миколаїв" під час поїздки змушені були тримати біля себе відра, бо зі стелі капала вода.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відео очевидців у фейсбуці опублікувала Галина Попцова.

На кадрах видно, що дощ рясно заливав підлогу і нижні пасажирські ліжка через лампи у стелі.

Щоб не намокнути, люди мали постійно стежити за речами і підгинати ноги, оскільки в деяких місцях утворилися калюжі. Дехто тримав біля себе відра.

"Боюся, що до ранку в цьому поїзді "Київ-Миколаїв" пасажири почнуть топити дровами", - підписала відео користувачка.

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