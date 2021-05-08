"Це ж немислимо!" Пасажири поїзда "Київ-Миколаїв" їхали у вагоні з відрами, бо стеля дуже протікала. ВIДЕО
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Пасажири поїзда "Київ-Миколаїв" під час поїздки змушені були тримати біля себе відра, бо зі стелі капала вода.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відео очевидців у фейсбуці опублікувала Галина Попцова.
На кадрах видно, що дощ рясно заливав підлогу і нижні пасажирські ліжка через лампи у стелі.
Щоб не намокнути, люди мали постійно стежити за речами і підгинати ноги, оскільки в деяких місцях утворилися калюжі. Дехто тримав біля себе відра.
"Боюся, що до ранку в цьому поїзді "Київ-Миколаїв" пасажири почнуть топити дровами", - підписала відео користувачка.
Читайте на Цензор.НЕТ інтерв'ю ексревізора "Укрзалізниці" Олександра Рудоманова: "Ти не можеш звільнити довбой#ба через те, що він довбой#б. Не можеш звільнити провідника, який працює 20 років і не знає, де включати вентиляцію"
Будь ласка, зачекайте...
Рука пород древесных,
Река дорог железных
Бежит к нам из Орла!
Ла-ла, ла-ла, ла-ла...
На тему залізниці згадав ось таку пробираючу копіпасту від майстрів жаху - японців:
Без пяти минут полночь я сел на электричку на окраине Токио. В вагоне были только я и еще несколько людей, когда в него вошел какой-то человек. Он оглядел вагон и, как только двери закрылись, его лицо исказилось от ужаса.
Он подошел к какой-то девушке.
- Простите, вам 28 лет?
- Да! - ответила она, - Как вы угадали?
Он проигнорировал её вопрос и перешел к сидящему рядом мужчине.
- А вам… вам 45?
- Да, точно!
Он посмотрел на меня.
- А вам 35.
- Правильно, но откуда вы знаете?
- А вам, госпожа, вам 50?
- Да, точно, но завтра будет 51…точнее, уже через 5 минут.
Когда она сказала это, лицо мужчины стало бледным как полотно.
- У меня особый дар: я могу видеть, в каком возрасте человек умрет...
Особливо чорною іронією долі був би такий подальший розвиток подій: пасажири починають гидити цеглою, розуміючи, що просто зараз буде катастрофа... хтось рвонув стоп-кран... і саме через цю раптову зупинку катастрофа електрички власне і трапляється - наприклад, зіткнення з іншим швидкісним потягом (а інакше доїхали б нормально)
Однажды солнечным днем Мадока-тян с мамой гуляли в парке. Когда они прогуливались по дорожке, мама заметила свою подругу, которая тоже привела дочку в парк. Женщины начали болтать, а Мадока-тян и вторая девочка побежали играть.
Несколько минут спустя мама Мадоки-тян огляделась и поняла, что ее дочь пропала из виду. Она начала паниковать и подбежала к девочке, с которой Мадока играла.
- Где Мадока-тян? - спросила мама дрожащим голосом.
- Она играла со мной в песочнице, - ответила девочка, - А потом пошла кататься с горки, а я не захотела, так что осталась в песочнице и больше ее не видела.
Мама с подругой обыскали весь парк. Они громко звали Мадоку-тян, но не могли её найти. Мать в слезах позвонила в полицию и сообщила о пропаже дочери. Потом она позвонила мужу и сообщила ему ужасную новость.
Полиция обыскала весь район, но Мадоку так и не нашли. Месяц спустя расследование зашло в тупик. А через год полицейские навестили родителей и сообщили им, что, скорее всего, Мадока-тян мертва.
Дело было признано нераскрытым, и расследование прекратили.
Но родители отказывались сдаваться. И тогда они решили обратиться к медиуму. Эта медиум часто помогала полиции и во многих случаях указывала на точное месторасположение преступника или пропавшего человека.
Когда спустя несколько дней медиум прибыла, она попросила родителей отвести её туда, где они в последний раз видели свою дочь. Мать с отцом отвели медиума в парк и смотрели, как она села на траву, закрыла глаза и вошла в транс.
Затем она внезапно прошептала:
- Мадока-тян жива.
Родители девочки обнялись, полные радости и волнения. Затем дрожащим голосом мать спросила:
- Где Мадока-тян сейчас?
На лице медиума появилась улыбка и она ответила:
- Её сердце бьется, а легкие дышат.
Счастливые родители крепко взялись за руки.
- Я так и знала, так и знала! - восклицала мать. - Но где же она сейчас?
- Перед глазами Мадоки роскошный дом с дорогой мебелью, - продолжила медиум, - А в желудке у нее только самая вкусная еда.
Мама снова вздохнула с облегчением и с мольбой спросила:
- Но где же все-таки Мадока-тян? Пожалуйста, скажите нам!
Некоторое время медиум колебалась. Затем её глаза широко открылись и она закричала:
- Она по всему миру!
Какое-то время родители пропавшей девочки стояли, не шевелясь, широко раскрыв рты. Затем они внезапно поняли, что имела в виду медиум и упали на пол, горько рыдая.
Відносно генерала Ноги Маресуке визначення "самурай" зовсім не метафора. Він дійсно народився в сім'ї нащадного самурая. Про бойовий шлях генерала багато розповідати не будемо. Це досить відомий історичний персонаж, герой російсько-японської війни і підкорювач Порт-Артура.
Повернувшись з перемогою додому, генерал Ноги став воістину національним героєм Японії. Ще б пак: він приніс Японії першу перемогу не просто над європейцями, а над найбільшою імперією того часу. Генералу тут же був наданий графський титул, його ушанували Орденом Вранішнього сонця першого ступеня.
Здавалося б, живи, купайся в променях слави і радій життю. Але перед очима Маресуке стояла страшна цифра в 56 тис. солдатських життів, втрачених ним під час облоги і штурму Порт-Артура (всього в тій війні загинули близько 110 тис. японців). Серед загиблих були і двоє синів генерала. Ноги міг без проблем прилаштувати своїх нащадків в безпечному місці, але такий вчинок він вважав не вартим офіцерської честі. Та й не факт, що ті б погодилися - вони теж були справжніми офіцерами. До речі, скільки спадкоємців наших генералів сьогодні воюють на передовій?
На прийомі у імператора Муцухито (посмертне ім'я - Мейдзі) генерал Ноги, розповідаючи про втрати, розплакався і попросив у свого сюзерена дозвіл на сеппуку (серед гайдзин це ритуальне самогубство найчастіше називають "харакірі"). Таким чином, Маресуке хотів спокутувати свою провину перед людьми і богами за невиправдані втрати. Знову ж цікаво, скільки російських, радянських і, на жаль, українських генералів так само переживали за втрати серед вручених їм під командування людей.
Імператор дозвіл на сеппуку не дав - мовляв, генерал зараз потрібен Батьківщині живим, однак сказав, що після його смерті Ноги вільний чинити, як йому заманеться.
Протягом решти життя генерал Ноги Маресуке віддавав більшу частину свого чималого статку на лікування поранених, утримання інвалідів та на пам'ятники полеглим солдатам.
Імператор Мейдзі помер 30 липня 1912 го і Ноги нарешті отримав право на сеппуку. Як відповідальна людина він не став відразу ж розпорювати собі живіт. Генерал упорядкував усі справи, дав останні розпорядження і тільки 13 вересня того ж року приєднався до синів і своїм полеглих солдат.
Дмитро Полюхович