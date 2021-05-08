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На Рівненському військовому полігоні випробували імітатор низьколітаючої повітряної цілі українського виробництва, - Міноборони. ВIДЕО

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Уперше у Збройних Силах України здійснено успішне випробування імітатора низьколітаючої повітряної цілі Flying Target-1 під час етапу навчальної бойової стрільби підрозділів протиповітряної оборони на Рівненському військовому полігоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Імітатор низьколітаючої повітряної цілі FT-1 призначений для імітації одиночних і групових цілей у повітряному просторі для тренування підрозділів (розрахунків) протиповітряної оборони та радіолокаційних підрозділів Збройних Сил України.

Подібні вироби активно використовують в арміях країн-членів НАТО. Це перша вітчизняна продукція такого типу для українського війська, що дає змогу імітувати групову ціль, повітряну атаку двох-трьох ворожих літаків або безпілотних літальних апаратів одночасно.

"Цей комплекс — компактний. Складається з чотирьох захищених кейсів, які вміщують чотири безпілотні літальні апарати — літаки-мішені, переносну станцію управління, стартовий пристрій та антени. Обладнання мобільне та зручне у використанні на будь-якій місцевості та в різних погодних умовах, — розповідає інженер ТОВ "Безпілотні технології" Андрій Олішевський. — Він не потребує злітної смуги та може перевозитися будь-яким видом транспорту, зокрема бойовою та спеціальною технікою, на будь-які відстані".

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Зважаючи, що в районі проведення операції Об’єднаних сил противник активно використовує БПЛА різних типів, які, як правило, проводять повітряну розвідку позицій Збройних Сил України на малих висотах, цей комплекс здатний якісно покращити підготовку підрозділів протиповітряної оборони — не тільки під час набуття навичок при відбитті нападу повітряного противника, а й навчити їх розпізнавати повітряні цілі інших типів, включаючи малорозмірні, на різних відстанях і висотах. 
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Топ коментарі
+4
А не лучше подразделениям проводить тренировки на реальных целях в зоне ООС сколько бы средств секономили да и была бы польза.
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08.05.2021 18:11
+3
Так справа в тому, що це непогана штука для іншої мети - для виявлення вогневих позицій ЗРК противника... І ********** витратять - потрібен підвоз, перезарядка, і себе розкриють...
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08.05.2021 19:31
+3
Турецкий изобретатель боевых дронов Сельчук Байрактар начинал вы не поверите,слажывал из школьных листов простой тетради и запускал типа бумажных голубей разного калибра...,а уже учась в Массачуссетском Технологическом институте соорудил модель первого боевого дрона....,на сегодня этот вундеркинд перевернул полностью систему легких вооружений во всем Мире... На Рівненському військовому полігоні випробували імітатор низьколітаючої повітряної цілі українського виробництва, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3970как говорят мал Золотник да дорог...
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08.05.2021 20:24
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А не лучше подразделениям проводить тренировки на реальных целях в зоне ООС сколько бы средств секономили да и была бы польза.
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08.05.2021 18:11 Відповісти
Коли бандформування нададуть графік запуску БПЛА, то мона і тренуватись.
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08.05.2021 18:23 Відповісти
Та і мокшене не будуть повідомляти де і коли,ось і будуть тренуватись на швидкість реагування.
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08.05.2021 18:33 Відповісти
Так справа в тому, що це непогана штука для іншої мети - для виявлення вогневих позицій ЗРК противника... І ********** витратять - потрібен підвоз, перезарядка, і себе розкриють...
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08.05.2021 19:31 Відповісти
Они и без тренировок, сбивают)))
Так что, лучше не мешать)))
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08.05.2021 18:49 Відповісти
Ну это типо для радаров противника много целей одновременно , но с настоящей целью идёт один . И непонятно , что где и куда упадёт . Кацапам в поздравление .
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08.05.2021 18:18 Відповісти
Пишатися вже можна чи ще ні?
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08.05.2021 18:20 Відповісти
Касьянов плаче. На Ривненском военном полигоне испытали имитатор низколетящей воздушной цели украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5431
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08.05.2021 18:22 Відповісти
Це його звичний стан.
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08.05.2021 18:39 Відповісти
"На Ривненском военном полигоне испытали имитатор низколетящей воздушной цели украинского производства"
В стиле "казнить нельзя помиловать": и непонятно толь сам имитатор укр. производства, то ли имитируется цель укр. производства
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08.05.2021 18:27 Відповісти
Имитатор цели - это единое понятие.
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09.05.2021 12:13 Відповісти
против рогатки нет приема
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08.05.2021 18:52 Відповісти
Папин ремень.
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08.05.2021 19:31 Відповісти
детский лепет на уровне авиамодельного кружка
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08.05.2021 19:34 Відповісти
От имитатора надо только 2 вещи: чтоб он был максимально дешёвым, и чтоб он был похож на цель какую имитирует. (ну может ещё чтоб между этими требованиями был соблюдён баланс).
Что там можно сделать лучше? Чтоб он сам зарабатывал деньги? Или чтоб он был точной копией того что имитирует?
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09.05.2021 16:17 Відповісти
О цэ диво! Ще бы по москоляке бахнуты!
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08.05.2021 20:17 Відповісти
Турецкий изобретатель боевых дронов Сельчук Байрактар начинал вы не поверите,слажывал из школьных листов простой тетради и запускал типа бумажных голубей разного калибра...,а уже учась в Массачуссетском Технологическом институте соорудил модель первого боевого дрона....,на сегодня этот вундеркинд перевернул полностью систему легких вооружений во всем Мире... На Рівненському військовому полігоні випробували імітатор низьколітаючої повітряної цілі українського виробництва, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3970как говорят мал Золотник да дорог...
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08.05.2021 20:24 Відповісти
Вот именно "..,а уже учась в Массачуссетском Технологическом институте...", біда що наші універи та академії випускаюють осіб памятаючих на кілька тисяч формул більше ніж випускники західних вузів. Проте креативу "0" - український випускник під час чистого експерименту (ізольований кабінет, без мобілок, книжок і компів, тільки аркуш чистого паперу і олівець) за 8год не сконструює НАВІТЬ МИШОЛОВКИ. А те що робиться, це так на хлопський розум, природня кмітливість, винахідливість, - щось таке просте і примітивне, сирець.
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09.05.2021 07:30 Відповісти
ХА! Я такие имитаторы собирал еще в школьном кружке авиамоделирования в 1985м году.
Всего каких то 36 лет назад. И вот наконец то мы сделали "имитаторы"!!!
Интересно сколько бабла распилили под такую "программу"?
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09.05.2021 07:14 Відповісти
спасибо что так лиха беда начало.... ну то шо ещё в совке побеги с зоны устраивали переде-
лывая мотопилу в минисамолётик/вертолётик патриотично промолчим....... а если честно раз-
ведптички должны быть на фронте у каждого взвода и как всегда вопрос цены......
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09.05.2021 11:49 Відповісти
Минуточку!
ЧТО имититует этот имитатор?
В смысле - какую отражающую поверхность для РЛС он даёт?
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09.05.2021 12:16 Відповісти
он имитирует полёт дрона-неевидимк.
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09.05.2021 13:31 Відповісти
Понравился не сколько "имитатор", а боевой расчет ЗСУ "ШИЛКИ", красовцы, выстрелили несколько сот патронов по "гандону" и одно попадание.
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09.05.2021 12:21 Відповісти
Спочатку макети Нептуна поставили на бойове чергування, тепер цей імітатор...
Здається це вже стає тенденцією: уявний президент створює уявну оборону уявною зброєю. Проблема тільки в тому, що супротивник не уявний На Рівненському військовому полігоні випробували імітатор низьколітаючої повітряної цілі українського виробництва, - Міноборони - Цензор.НЕТ 53
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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09.05.2021 15:41 Відповісти
 
 