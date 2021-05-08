На Рівненському військовому полігоні випробували імітатор низьколітаючої повітряної цілі українського виробництва, - Міноборони. ВIДЕО

Уперше у Збройних Силах України здійснено успішне випробування імітатора низьколітаючої повітряної цілі Flying Target-1 під час етапу навчальної бойової стрільби підрозділів протиповітряної оборони на Рівненському військовому полігоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Імітатор низьколітаючої повітряної цілі FT-1 призначений для імітації одиночних і групових цілей у повітряному просторі для тренування підрозділів (розрахунків) протиповітряної оборони та радіолокаційних підрозділів Збройних Сил України.

Подібні вироби активно використовують в арміях країн-членів НАТО. Це перша вітчизняна продукція такого типу для українського війська, що дає змогу імітувати групову ціль, повітряну атаку двох-трьох ворожих літаків або безпілотних літальних апаратів одночасно.

"Цей комплекс — компактний. Складається з чотирьох захищених кейсів, які вміщують чотири безпілотні літальні апарати — літаки-мішені, переносну станцію управління, стартовий пристрій та антени. Обладнання мобільне та зручне у використанні на будь-якій місцевості та в різних погодних умовах, — розповідає інженер ТОВ "Безпілотні технології" Андрій Олішевський. — Він не потребує злітної смуги та може перевозитися будь-яким видом транспорту, зокрема бойовою та спеціальною технікою, на будь-які відстані".

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Зважаючи, що в районі проведення операції Об’єднаних сил противник активно використовує БПЛА різних типів, які, як правило, проводять повітряну розвідку позицій Збройних Сил України на малих висотах, цей комплекс здатний якісно покращити підготовку підрозділів протиповітряної оборони — не тільки під час набуття навичок при відбитті нападу повітряного противника, а й навчити їх розпізнавати повітряні цілі інших типів, включаючи малорозмірні, на різних відстанях і висотах.