На Рівненському військовому полігоні випробували імітатор низьколітаючої повітряної цілі українського виробництва, - Міноборони. ВIДЕО
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Уперше у Збройних Силах України здійснено успішне випробування імітатора низьколітаючої повітряної цілі Flying Target-1 під час етапу навчальної бойової стрільби підрозділів протиповітряної оборони на Рівненському військовому полігоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Імітатор низьколітаючої повітряної цілі FT-1 призначений для імітації одиночних і групових цілей у повітряному просторі для тренування підрозділів (розрахунків) протиповітряної оборони та радіолокаційних підрозділів Збройних Сил України.
Подібні вироби активно використовують в арміях країн-членів НАТО. Це перша вітчизняна продукція такого типу для українського війська, що дає змогу імітувати групову ціль, повітряну атаку двох-трьох ворожих літаків або безпілотних літальних апаратів одночасно.
"Цей комплекс — компактний. Складається з чотирьох захищених кейсів, які вміщують чотири безпілотні літальні апарати — літаки-мішені, переносну станцію управління, стартовий пристрій та антени. Обладнання мобільне та зручне у використанні на будь-якій місцевості та в різних погодних умовах, — розповідає інженер ТОВ "Безпілотні технології" Андрій Олішевський. — Він не потребує злітної смуги та може перевозитися будь-яким видом транспорту, зокрема бойовою та спеціальною технікою, на будь-які відстані".
Зважаючи, що в районі проведення операції Об’єднаних сил противник активно використовує БПЛА різних типів, які, як правило, проводять повітряну розвідку позицій Збройних Сил України на малих висотах, цей комплекс здатний якісно покращити підготовку підрозділів протиповітряної оборони — не тільки під час набуття навичок при відбитті нападу повітряного противника, а й навчити їх розпізнавати повітряні цілі інших типів, включаючи малорозмірні, на різних відстанях і висотах.
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Так что, лучше не мешать)))
В стиле "казнить нельзя помиловать": и непонятно толь сам имитатор укр. производства, то ли имитируется цель укр. производства
Что там можно сделать лучше? Чтоб он сам зарабатывал деньги? Или чтоб он был точной копией того что имитирует?
Всего каких то 36 лет назад. И вот наконец то мы сделали "имитаторы"!!!
Интересно сколько бабла распилили под такую "программу"?
лывая мотопилу в минисамолётик/вертолётик патриотично промолчим....... а если честно раз-
ведптички должны быть на фронте у каждого взвода и как всегда вопрос цены......
ЧТО имититует этот имитатор?
В смысле - какую отражающую поверхность для РЛС он даёт?
Здається це вже стає тенденцією: уявний президент створює уявну оборону уявною зброєю. Проблема тільки в тому, що супротивник не уявний
___________
Зєлю геть. Дострокові.