ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі. ВIДЕО
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Ракетний крейсер USS Monterey Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки затримав в Аравійському морі судно без розпізнавальних знаків, на борту якого знайшли російські протитанкові ракети, китайські штурмові гвинтівки, кулемети та гранатомети.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері П'ятий флот ВМС США.
Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021
Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV
Зазначається, що серед вилученої зброї - десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.
Екіпаж судна відпустили після допиту. Експерти з'ясовують, звідки було відправлено зброю і кому вона призначалася.
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Теперь все это добро хорошо бы передать нам. Не в море же его топить.
проще говоря китайцы закупили в рф птрк, добавили свое ручное оружие и отправили кому то, может не хотят светить технологии своих птрк
Судно без опознавательных знаков - это типа "зелёного человечка" ?
Вежливый корабль ...