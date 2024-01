ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі. ВIДЕО

Ракетний крейсер USS Monterey Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки затримав в Аравійському морі судно без розпізнавальних знаків, на борту якого знайшли російські протитанкові ракети, китайські штурмові гвинтівки, кулемети та гранатомети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері П'ятий флот ВМС США.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV