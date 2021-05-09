88 363 288
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, виклала фото і відео в соцмережі, вихваляючись, як вона виступає в московському клубі Mutabor.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з виступу у Москві вона опублікувала в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зазначимо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської у столиці РФ 8-9 травня.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дружина Лещенка мала стати частиною івенту HOROVOD, у якого досить цікаві правила.
Топ коментарі
+137 Яр Холодний
показати весь коментар09.05.2021 12:34
+111 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар09.05.2021 12:52
+98 YU ST
показати весь коментар09.05.2021 12:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
агент кремля.
А то якось не комільфо виходить. Ми вносимо в чорні списки російських артистів що їдуть виступати до Криму, а наші ПРОСТИоспади-люди-***** могут ездить в ОРДУ до мокшів в МАЦКВУ на МКАДЕ виступать чи де там їх "імеют во все дихательние-піхательние щели"... То нехай би там той біомусор і залишався. НЕ ВПУСКАТЬ ОБРАТНО! НАКУЙ! - ЄТО ТУДА!!! ===>
ТАКОЕ пользуется популярностью то кто " серожа" ,как РАЗВРАЩЕНЫ те у кого это ДНО популярно? Ну те,которые пишут нам законы,законопроекты,управляют нашей собственностью,судят нас! Вот эти, с психологией "свободной дырки"наша "ЫЛИТА"!. И мы хотим чтобы у нас была нормальная страна?
И кто верит что со своими доходами он так живет ? )))
С Настей Серёжа разберётся без чужих советов.
она выклёвывала из него печень каждым вопросом.
а под самим роликом - только лижут жёппу и сюсюкают - перижифасБок, рабы(короче подосрала деятелю конкретно - и он замалчивает вместо либо развестись - сказать прямо, либо неиллюзорно обосраться, что борец успешно и исполнил)
Тоже мне новость.
https://youtu.be/5xqgd7KfDT4?t=251
Если же она получила налом, то это уже проблемы России. В любом случае вопросы есть, а ответов нет, и всех, кто задает эти вопросы, наш аморальный авторитет Лещенко называет наемниками Ахметова и банит. И видимо, думает, что он таким образом проблему решил. Нет, не решил.
Кстати, а в Москву жену Лещенко послал Ахметов или все же Сережа ее сам благословил? И ему не получится сказать, что не знал. Ведь Сережа сам отлайкал фоточки жены в Инсте.
Лещенко придется озвучить свою позицию. Да, на свою репутацию ему плевать. Он давно уже репутационный банкрот, но он работает на государство. И нам не плевать, что жена члена стратегического государственного предприятия ездит на заработки в страну-агрессора.
Поэтому или пусть озвучивает, или проваливает на вольные хлеба. Будет бесплатно и на общественных началах оправдывать власть, а не сидя в Набсовете. Хотя без денег он вряд ли это будет делать.
Как говорится в старом анекдоте: Сережа, или крестик сними, или трусики надень. Но в его случае и так все понятно.
Именно про него и ему подобных писал Кобзар: "За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси, то оддасте". И это тот самый случай.
и предложили двойную-тройную оплату ?
Вон сколько воя поднялось, уже Лещенка и геем сделали -
он что, на параде с геями целуется взасос или идёт в розовом трико ?
Он просто стоит с радужным флагом - "Видите, я толерантный к ЛГБТ !
Отъ ********** от меня !"
.