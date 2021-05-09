УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10554 відвідувача онлайн
Новини Відео Суспільство
88 363 288
Лещенко (477) Москва (1103) шоу-бізнес (106)

"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, виклала фото і відео в соцмережі, вихваляючись, як вона виступає в московському клубі Mutabor.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з виступу у Москві вона опублікувала в Instagram.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASTIA (@nastia.dj)

Зазначимо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської у столиці РФ 8-9 травня.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от HOROVOD (@horovod.night)

Дружина Лещенка мала стати частиною івенту HOROVOD, у якого досить цікаві правила.

Секс-позитив за згодою: дружина члена наглядової ради Укрзалізниці Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві 01

Читайте також: "Залізничник Лещенко служить родині Кучми, на телеканалі якої виступає президент", - "слуга народу" Дубінський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+137
- Чим відрізняється Топольська від "СєрЛеща"?
- Особливостями публічної поведінки... Вона - звичайна шлюха, А її чоловік - "політична"...
показати весь коментар
09.05.2021 12:34
+111
Значить, Сірьоня і його ватніца впевнені, що з нею на мокшандії все буде гаразд.

"Секс-позитив с согласием": Жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская (Dj Nastia) похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве - Цензор.НЕТ 3100
показати весь коментар
09.05.2021 12:52
+98
"Секс-позитив с согласием": Жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская (Dj Nastia) похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве - Цензор.НЕТ 9524
показати весь коментар
09.05.2021 12:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
і за кого ж треба було голосувати у першому турі виборів президента 2019р...?
показати весь коментар
09.05.2021 22:00 Відповісти
Нюанс в том, что клептоманией Порошенко не страдал, ею страдает ВСЯ зеленая шобла, но мудрому нариду не правда ведь нужна, ему " с три короба наврешь, и делай с ним что хошь")))
показати весь коментар
09.05.2021 22:25 Відповісти
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 4707
показати весь коментар
09.05.2021 22:29 Відповісти
Ну можно принять вашу версию действий Порошенко,но ведь речь идёт о Лещенко. Его мотивы сотрудничества с Порошенко тоже очевидны пролезть во власть тогда, и на критике своего босса пролезть во власть снова.
показати весь коментар
10.05.2021 08:14 Відповісти
Не забывайте, что он ещё и оппонент ахметова. А, ещё вернее, практически единственный его сильный противник и критик
показати весь коментар
09.05.2021 22:58 Відповісти
Да, сэр лещ еще тот ....ну, может сейчас это называется критик, но раньше это называлось - п...ар)))
показати весь коментар
10.05.2021 08:09 Відповісти
Більш на ківу ******,чим на жінку серлєща!!! Дешева,грязна ахметкіна заказуха!!!
показати весь коментар
09.05.2021 20:24 Відповісти
Не удивлюсь, если пид*рок Лещенко, еще и российский шпион на гос службе! "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 8271
показати весь коментар
09.05.2021 20:45 Відповісти
Зебилов ее поездочки в московию никак не напрягают, оно и понятно: их главзебил тоже не брезгует там бизнес иметь и развлекать тупое кацапское быдло)))
показати весь коментар
09.05.2021 21:01 Відповісти
лещенко этот редкая тварь.
агент кремля.
показати весь коментар
09.05.2021 21:04 Відповісти
Он не агент, просто продажная тварь, как и его женушка)))
показати весь коментар
09.05.2021 21:25 Відповісти
Говна кусок он, а не агент кремля. Готовьій принять с любой стороньі в любом количестве.
показати весь коментар
09.05.2021 21:36 Відповісти
Цука люстру на голову натянула осталось в рот дать лампочку ...
показати весь коментар
09.05.2021 21:33 Відповісти
Лучше без лампочки, просто дать. "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 3751
показати весь коментар
10.05.2021 10:13 Відповісти
А Сережа уже высказался, как к этому причастен Порошенко?
показати весь коментар
09.05.2021 21:37 Відповісти
совратили девку шоколадом "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 5866
показати весь коментар
09.05.2021 21:39 Відповісти
Фото порноактрисы.
показати весь коментар
09.05.2021 21:44 Відповісти
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 5894
показати весь коментар
09.05.2021 21:52 Відповісти
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 4629
показати весь коментар
09.05.2021 21:57 Відповісти
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 9989
показати весь коментар
10.05.2021 07:51 Відповісти
На РАБссии своего подобного говна пруд пруди... "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 1418Одна Собчак чего стоит...
показати весь коментар
09.05.2021 22:05 Відповісти
Нужен закон по которому любой госчиновник любой кто работает в госстуктурах в том числе и полицейские и военные лишается должности если он или его ближние родственники посетили РоССию. Поскольку есть большая вероятность что они там сливают разведданные. Очень нужен такой закон. Обычным гражданам можно ездить(хотя я-бы закрыл безвиз с Парашкой),а врот все кто хоть как-то связан с госслужбой-полный запрет на вьезд в Рашку и в РБ
показати весь коментар
09.05.2021 22:11 Відповісти
Россия имеет СТОЛЬКО каналов информации из Украины (хабадники, живущие там и там), что никаких секретов от России у Украины просто нет. Есть рамки приличий, которые приходится держать перед украинским народом и Западом.
показати весь коментар
10.05.2021 12:49 Відповісти
Тут навіть не заради секретов, а заради " імітаціі патріотизму", НЕКУЙ ШАСТАТЬ в країну-агрессор. ТЕМ БОЛЕЕ на ГАСТРОЛЬ.
А то якось не комільфо виходить. Ми вносимо в чорні списки російських артистів що їдуть виступати до Криму, а наші ПРОСТИоспади-люди-***** могут ездить в ОРДУ до мокшів в МАЦКВУ на МКАДЕ виступать чи де там їх "імеют во все дихательние-піхательние щели"... То нехай би там той біомусор і залишався. НЕ ВПУСКАТЬ ОБРАТНО! НАКУЙ! - ЄТО ТУДА!!! ===>
показати весь коментар
10.05.2021 14:22 Відповісти
и че ?????
показати весь коментар
09.05.2021 23:02 Відповісти
И через плечо!
показати весь коментар
10.05.2021 00:34 Відповісти
Зеленскому можно! А чем Лещенко хуже? За новую большую квартиру комуналку нужно платить? Нужно. Вот и послал жену в Москву на заработки...
показати весь коментар
09.05.2021 23:02 Відповісти
обычное развлечение на 8-9 мая у кацапов и одна из важнейших скреп "русского мира" - "паровозик 18+" без педофобии и трансгомопедофобии.
показати весь коментар
09.05.2021 23:06 Відповісти
Ну и что дальше? Лещ тоже в Москву махнет?
показати весь коментар
09.05.2021 23:13 Відповісти
Если посмотреть по новостям, украинцев больше всего интересуют русские и губастые женщины, а лучше и то и другое вместе.
показати весь коментар
10.05.2021 00:01 Відповісти
То-то ты, козломордое, блеешь на украинском сайте! ))))
показати весь коментар
10.05.2021 00:47 Відповісти
Потерялась, губастенькая?😀
показати весь коментар
10.05.2021 07:54 Відповісти
Сережа дает основания полагать, что их брак является фиктивным, ему он нужен отмывать огромные коррупционные деньги, указывая их как авторский гонорар супруги, Насте он нужен скрывать свою лесбийскую (иногда би) составляющую, дополнительно Настя довольна, что Серёжа гей и не пристает по ночам. Конечно, публика раньше думала, что Сергей гей в плохом смысле этого слова, но последний скандал доказал, что Сергей Лещенко гей и в хорошем понимании этого слова. Жаль, что приходится срать на одном гектаре с этим чмом
показати весь коментар
10.05.2021 00:04 Відповісти
Зачем так длинно писать? Просто : Сер гей. "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 2626
показати весь коментар
10.05.2021 10:16 Відповісти
Эту шалаву имели в очко публично во многих забегаловках. У нее есть личный рабочий аккаунт многопрофильной проститутки на всех порносайтах. А муж ее тоже известный в своих кругах пассивный гомосексуалист-извращенец.
показати весь коментар
10.05.2021 05:28 Відповісти
Укрзализныце это не помеха.
показати весь коментар
10.05.2021 07:34 Відповісти
Сосали-сосали, сосали-сосали, и насосали на приличную хатынку почти в центре.
показати весь коментар
10.05.2021 10:17 Відповісти
Специалисты, ёпт.
показати весь коментар
11.05.2021 06:09 Відповісти
Это наши "элитарии"!!! Это ДНО организует досуг" сильным мира нашего". Если
ТАКОЕ пользуется популярностью то кто " серожа" ,как РАЗВРАЩЕНЫ те у кого это ДНО популярно? Ну те,которые пишут нам законы,законопроекты,управляют нашей собственностью,судят нас! Вот эти, с психологией "свободной дырки"наша "ЫЛИТА"!. И мы хотим чтобы у нас была нормальная страна?
показати весь коментар
10.05.2021 07:45 Відповісти
Кинуть бы ее на подвал. Там ополченцЫ бы быстро бы ей бы управу нашли для такого костюмчика. Нифиртити доморощенная ахахаха "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 7196
показати весь коментар
10.05.2021 08:13 Відповісти
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 9954
показати весь коментар
10.05.2021 08:25 Відповісти
щя вона йому як застрапонить, тому бідолазі "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 3457
показати весь коментар
10.05.2021 08:29 Відповісти
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 2025

"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 1853
показати весь коментар
10.05.2021 09:54 Відповісти
На що стрілка вказує ? Якась рука пластикова ...
показати весь коментар
10.05.2021 11:04 Відповісти
це рука Ігар Валерача. Вона по черзі буває в різних місьцях. Вчора вона була в дупі Дубинського, сьогодні в дупі у Лещенка, а завтра буде у дупі найвеличнішого презедента зеленського "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 9521
показати весь коментар
10.05.2021 11:13 Відповісти
Хм ... Мабуть послідовність навпаки.
показати весь коментар
10.05.2021 15:40 Відповісти
Хорошая квартира студия для сьемок , лохи во все должны верить даже не задумываясь ?
И кто верит что со своими доходами он так живет ? )))
показати весь коментар
10.05.2021 12:51 Відповісти
семейка мата-харей
показати весь коментар
10.05.2021 15:39 Відповісти
У них хоть дети есть? Мне непонятен их брак.
показати весь коментар
10.05.2021 09:11 Відповісти
І що ? Сімей без дітей повно.
показати весь коментар
10.05.2021 11:03 Відповісти
какой брак? 2 лесбоса
показати весь коментар
10.05.2021 15:40 Відповісти
а Секс-позитив с согласием це ще коли анал табу чи вже ні??
показати весь коментар
10.05.2021 09:15 Відповісти
Вона займалась сексом по згоді? З кім завгодно? Чи як?
показати весь коментар
10.05.2021 09:24 Відповісти
Единственный известный в мире диджей из Украины Miss K8 Катерина Кремко. Концерт в Москве.

"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 1022
показати весь коментар
10.05.2021 09:34 Відповісти
Это не жена Лещенко. Ей можна.
показати весь коментар
10.05.2021 12:50 Відповісти
У нее тоже муж "патриот-антикорупционер" в Набсовете гос компании с зарплатой в сотни тьісяч грн. за счет налогоплательщиков?
показати весь коментар
10.05.2021 20:47 Відповісти
Всех на кукан одел патриот Лещенко. Ай да сукин сын.
показати весь коментар
10.05.2021 09:56 Відповісти
Похоже, не он а его.
показати весь коментар
10.05.2021 10:20 Відповісти
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 976
показати весь коментар
10.05.2021 11:41 Відповісти
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 45 "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 45 "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 45
показати весь коментар
10.05.2021 11:43 Відповісти
ну, батенька, имейте совесть, это же жесть!
показати весь коментар
10.05.2021 11:48 Відповісти
Вот зачем? Я теперь не усну )
показати весь коментар
10.05.2021 11:59 Відповісти
@лять, тфу жена куколда обыкновенного
показати весь коментар
10.05.2021 12:32 Відповісти
Можно много гавкать, ни никто так не мочит Ахметова, как Лещенко - особенно, в глазах западного истеблишмента и через западные СМИ.
С Настей Серёжа разберётся без чужих советов.
показати весь коментар
10.05.2021 13:05 Відповісти
Ну да, в Укрзалізницю ж його не Ахметка призначив, а Колома через Клоуна. Коли Беня здується, "Борцун" витре хлєбало вологою салфеткою і піде Рінату дупу лизати - така нелегка доля у ***********, спитайтеся наташків-потаскушків влащенко чи мосейчук - вони про це романи можуть писати.
показати весь коментар
10.05.2021 17:06 Відповісти
Посмотрите интервью Лещенка, которое он давал Наталье Влащенко -
она выклёвывала из него печень каждым вопросом.
показати весь коментар
10.05.2021 22:17 Відповісти
тока послушал фоном Лещенко на Ютубе - гля - шото не так - весь чат засрали с этим вопросом и оскорблениями "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 6722
а под самим роликом - только лижут жёппу и сюсюкают - перижифасБок, рабы(короче подосрала деятелю конкретно - и он замалчивает вместо либо развестись - сказать прямо, либо неиллюзорно обосраться, что борец успешно и исполнил)
показати весь коментар
10.05.2021 13:32 Відповісти
МОРИЛКА !!!
показати весь коментар
10.05.2021 15:26 Відповісти
Тю, ну выступила кацапская шлюшка на кацапском пати для шлюшек. Кто она такая и кто такой Лещ - это всем давно было известно.

Тоже мне новость.
показати весь коментар
10.05.2021 16:10 Відповісти
Лещ Манафорта определил в кутузку. Ничё так.
показати весь коментар
10.05.2021 16:36 Відповісти
Ну щодо цього "борцуна" і його жінки-повії вже давно і так все зрозуміло. Але мене більше цікавить реакція Садового, на каналі якого це бородате лайно постійно "умничает".І хто тобі, Андрюха, тепер винен? - спочатку просрав чудову партію "Самопоміч", а тепер спускаєш в унітаз репутацію "24 каналу"?
показати весь коментар
10.05.2021 16:48 Відповісти
До КБ вже не дотягне!- колись був такий вислів: Кремлевская *****!!!
показати весь коментар
10.05.2021 17:41 Відповісти
фу какая блевотина такие в школе спивались первые
показати весь коментар
10.05.2021 18:00 Відповісти
А я нагадаю в 2018 Лещенко виступав проти закриття Порошенком каналів які почав скуповувати мертвечук.
https://youtu.be/5xqgd7KfDT4?t=251
показати весь коментар
10.05.2021 19:20 Відповісти
А как она получила оплату за свою работу? Если с ней официально рассчитались, то она и налоги заплатила? Но тогда же с ее налогов, которые поступят в российский бюджет, могут быть куплены оружие и пули, которыми будут убивать наших воинов. Так это что получается, что жена Лещенко финансирует террористов на Донбассе, а Сережа это покрывает? СБУ, это уже к вам вопрос.

Если же она получила налом, то это уже проблемы России. В любом случае вопросы есть, а ответов нет, и всех, кто задает эти вопросы, наш аморальный авторитет Лещенко называет наемниками Ахметова и банит. И видимо, думает, что он таким образом проблему решил. Нет, не решил.

Кстати, а в Москву жену Лещенко послал Ахметов или все же Сережа ее сам благословил? И ему не получится сказать, что не знал. Ведь Сережа сам отлайкал фоточки жены в Инсте.

Лещенко придется озвучить свою позицию. Да, на свою репутацию ему плевать. Он давно уже репутационный банкрот, но он работает на государство. И нам не плевать, что жена члена стратегического государственного предприятия ездит на заработки в страну-агрессора.

Поэтому или пусть озвучивает, или проваливает на вольные хлеба. Будет бесплатно и на общественных началах оправдывать власть, а не сидя в Набсовете. Хотя без денег он вряд ли это будет делать.

Как говорится в старом анекдоте: Сережа, или крестик сними, или трусики надень. Но в его случае и так все понятно.

Именно про него и ему подобных писал Кобзар: "За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси, то оддасте". И это тот самый случай.
показати весь коментар
10.05.2021 20:24 Відповісти
А что странного, если ахметовские шавки нашли к ней подход
и предложили двойную-тройную оплату ?
Вон сколько воя поднялось, уже Лещенка и геем сделали -
он что, на параде с геями целуется взасос или идёт в розовом трико ?
Он просто стоит с радужным флагом - "Видите, я толерантный к ЛГБТ !
Отъ ********** от меня !"
показати весь коментар
10.05.2021 22:26 Відповісти
Жена члена набсовета- звучит гордо.
показати весь коментар
11.05.2021 06:06 Відповісти
Куколд Сірьожа на повному серйозі (повний серйоз це не чоловік) з високих трибун розповідає українцям що там і як.
показати весь коментар
11.05.2021 06:53 Відповісти
Хтось бачив цього борця з ліпєцкою фабрикою? Кажуть, його дружину десь на московії в шоколад засмоктало "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 984 .

"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 9488 .
показати весь коментар
11.05.2021 10:07 Відповісти
марув намбер ту
показати весь коментар
11.05.2021 11:33 Відповісти
Sheis в переводе с немецкого означает дерьмо! Зачем надо себя так называть?
показати весь коментар
11.05.2021 19:07 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 