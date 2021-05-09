Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? ВIДЕО

Сьогодні в "Без цензури" із Богданом Буткевичем хочемо поговорити про те, навіщо в Союзі сконструювали "побєдобєсіє" і як Україна може зруйнувати міф про "велику перемогу".

"Побєдобєсіє" – це продукт брежнєвських часів, коли совок почав явно заходити в ідеологічний глухий кут і жодної віри в комунізм не залишилося. Тоді вирішили створити майже релігійний культ "великой победы".

До реальної м’ясорубки Другої світової, одним із головних винуватців якої був Сталін, цей культ, звісно, не мав жодного стосунку. Просто радянська людина вже не вірила ні в бога, ні в комунізм, тому їй стали прищеплювати віру в "победу".

Цікаво, що це лайно почалося тільки через 20 років після закінчення війни. Чому? Бо до цього часу відбулися вже дві хвилі смертей реальних фронтовиків.

Чому ми не маємо віддавати кремлівським пропагандистам право на те, щоб все, що було пов'язано з радянськими військами, автоматично вважалося б їхнім? Як нам забрати у Росії право на історичну пам'ять про ту страшну й справді братовбивчу для українців війну? Деконструкція "побєдобєсія" – це не тільки про боротьбу з відвертими фейками та брехнею. Це й про те, щоб вибити ідеологічне підґрунтя у РФ, завдяки якому вона вважає себе переможцем. Що думаєте з цього приводу?

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