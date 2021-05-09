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Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? ВIДЕО

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Сьогодні в "Без цензури" із Богданом Буткевичем хочемо поговорити про те, навіщо в Союзі сконструювали "побєдобєсіє" і як Україна може зруйнувати міф про "велику перемогу".

"Побєдобєсіє" – це продукт брежнєвських часів, коли совок почав явно заходити в ідеологічний глухий кут і жодної віри в комунізм не залишилося. Тоді вирішили створити майже релігійний культ "великой победы".

До реальної м’ясорубки Другої світової, одним із головних винуватців якої був Сталін, цей культ, звісно, не мав жодного стосунку. Просто радянська людина вже не вірила ні в бога, ні в комунізм, тому їй стали прищеплювати віру в "победу".

Цікаво, що це лайно почалося тільки через 20 років після закінчення війни. Чому? Бо до цього часу відбулися вже дві хвилі смертей реальних фронтовиків.

Чому ми не маємо віддавати кремлівським пропагандистам право на те, щоб все, що було пов'язано з радянськими військами, автоматично вважалося б їхнім?  Як нам забрати у Росії право на історичну пам'ять про ту страшну й справді братовбивчу для українців війну? Деконструкція "побєдобєсія" – це не тільки про боротьбу з відвертими фейками та брехнею. Це й про те, щоб вибити ідеологічне підґрунтя у РФ, завдяки якому вона вважає себе переможцем. Що думаєте з цього приводу?

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Топ коментарі
+35
Побєдобєсіє: як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 3300
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09.05.2021 13:13
+28
Кто-то гордится уровнем жизни своих граждан, гордится техническим прогрессом. А кто-то кончает от парадов и носит дедов на палке. Хорошо хоть не на бутылке Победобесие: как разрушить советско-российский миф о "великой победе"? - Цензор.НЕТ 3883 Про нас просто помолчим. У нас през. кокоинозависимый гнусавый гном, так шо от параши мы не далеко отползли, но это пока Победобесие: как разрушить советско-российский миф о "великой победе"? - Цензор.НЕТ 1188
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09.05.2021 13:03
+24
Побєдобєсіє: як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 1153
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09.05.2021 13:18
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я уже на все твои вопросы ответил, причем достаточно подробно, удачного тебе "собирания земель"Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 6675 Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 9020 только вот тут загвоздочка у вас, китаезам уже Сибирь вашу путин отдал де-юре на 50 лет, а де-факто навсегда ... в том числе и остров Даманский, за который в 1969 "отцы ваевале" с китайцами... причем тихонько так отдали, без шумихи в СМИ, чтобы "скрепы" не заляпать Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 9124
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09.05.2021 23:23 Відповісти
Роман Летун 2661554f сначала пусть ваша Московия вернет все земли и вернется в границы своего исконно чухонского "золотого кольца" Ростово-Суздальского княжества (Залешанской земли), а уж потом про все остальное поговорим...
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09.05.2021 22:57 Відповісти
а какие земли по твоему должна вернуть Украина и с хера ли? про Московию погугли, это нечто среднее между ордой и чухней Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 8798
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09.05.2021 23:14 Відповісти
да, примерно как Республика Башкирия одна из республик РФ Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 9166
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09.05.2021 23:31 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 8026
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09.05.2021 17:07 Відповісти
Це ті, хто на Донбасі молодогвардійців катував. І тепер Донбас мордують.
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09.05.2021 18:17 Відповісти
Фу ты мля! Что это такое?!)
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14.05.2021 15:27 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 1707
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09.05.2021 18:24 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 3313
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09.05.2021 18:25 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 7271
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09.05.2021 18:27 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 6921
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09.05.2021 18:28 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 6442
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09.05.2021 18:30 Відповісти
Не, ребята, стоит признать, шо мы хоть и очень медленно, но соскребаем с себя всю эту старую царско-большевистско-комуняцко-москальскую коросту. Включая их еще шевелящихся кпу-шных,опзж-шных, рыговских и прочих медведчуковских отпрысков. Воду они нам еще трохи поварят, конечно. Но свежий смачный украинский борщ готовится уже точно без этих отходов. Слава УкраЇні !
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09.05.2021 18:50 Відповісти
Ваши слова та до Бога. АМИНЬ !
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10.05.2021 01:28 Відповісти
Б.Буткевич - очень умный человек с глубоким системным пониманием важных историческо-политических проблем, которые надо срочно решать Украине. Респект ему за передачу.
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10.05.2021 03:19 Відповісти
Буткевич невежда и довольно глупое существо.
Понимания хоть чего-нибудь там нет от слова "совсем"
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10.05.2021 07:10 Відповісти
А просто запретить этот "праздник" нельзя?
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10.05.2021 04:38 Відповісти
Запретить следовало бьі тебе под прокси сюда заходить
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10.05.2021 07:13 Відповісти
Буткевич теж херню несе...Яке в хріна " воювали за Україну в різних арміях"?!Ну да ...в сталінській армії за Україну і воювали....чи в дивізії сс галичина..

Ні за яку Україну в минулій війні українці не воювали! Українці воювали за українську губернію в складі окупантської імперії.Одні за нацистський рейх,а більшість за совєцький рейх.В цьому - наша біда і наша ганьба.
Далі.Що за дебілізм "ми будемо змагатися з Рашкою за перемогу"?Ідіотство чистої води.Україні ,щоб вийти з побєдобєсного дискурсу треба взагалі чітко сказати: ТО - НЕ НАША ВІЙНА,І НАМ НАЧХАТИ НА ТУ "ПАБЄДУ".ГАНЯЙТЕ ТАНКИ ПО КРАСНІЙ ПЛОЩІ,А МИ ТОГО ЗНАТИ НЕ ХОЧЕМО.
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10.05.2021 09:48 Відповісти
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