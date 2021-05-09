"Вибачте нам наші помилки", - українські воїни до Дня матері передали привітання з передової всім матерям України. ВIДЕО

З нагоди Дня матері українські воїни, які захищають Батьківщину від російського агресора на передовій, передали свої вітання всім матерям України.

Відео із захисниками України записав кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

"Україна сьогодні відзначає одне з найкращих свят весни - День матері. Діти їдуть у гості до своїх матерів, дарують квіти, кажуть часом забуті добрі слова.

Не забули про цей яскравий день українські воїни, які захищають нашу країну від російських окупантів.

У бійців, які на цьому відео вітають матерів, була безсонна ніч. Російські окупанти постійно обстрілюють наші позиції, тому хлопці на сторожі щогодини.

Але для такої справи вони знайшли час і можливість, щоб кожна українська мама, подивившись це відео, знала, що кожна її сльоза і молитва не минають безслідно.

Спіть спокійно, наші матусі!"

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