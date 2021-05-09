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День матері (23) Ухман Михайло (235)

"Вибачте нам наші помилки", - українські воїни до Дня матері передали привітання з передової всім матерям України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

З нагоди Дня матері українські воїни, які захищають Батьківщину від російського агресора на передовій, передали свої вітання всім матерям України.

Відео із захисниками України записав кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

"Україна сьогодні відзначає одне з найкращих свят весни - День матері. Діти їдуть у гості до своїх матерів, дарують квіти, кажуть часом забуті добрі слова.

Не забули про цей яскравий день українські воїни, які захищають нашу країну від російських окупантів.
У бійців, які на цьому відео вітають матерів, була безсонна ніч. Російські окупанти постійно обстрілюють наші позиції, тому хлопці на сторожі щогодини.

Але для такої справи вони знайшли час і можливість, щоб кожна українська мама, подивившись це відео, знала, що кожна її сльоза і молитва не минають безслідно.

Спіть спокійно, наші матусі!"

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Топ коментарі
+20
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3812
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09.05.2021 15:43
+18
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 15 ч. ·

НЕПЕРЕМОЖНІ
Потрясаючу виставку відкрито в Умані:
вдови й сироти вбитих Росією українських воїнів, сфотографовані в народних строях, з військовою формою своїх найдорожчих.
Які обличчя, Господи. Які очі.

(Тільки в осиротілих матерів очі - несила дивитися...)
Дякую послу України в Чехії Євгену Перебийносу за публікацію.

"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3329
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09.05.2021 15:42
+18
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 7261
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09.05.2021 15:43
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Мій доземний уклін синам- Захисникам! Бережи вас, Боже, від ворожих куль! Повертайтесь живими!
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09.05.2021 15:24 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 15 ч. ·

НЕПЕРЕМОЖНІ
Потрясаючу виставку відкрито в Умані:
вдови й сироти вбитих Росією українських воїнів, сфотографовані в народних строях, з військовою формою своїх найдорожчих.
Які обличчя, Господи. Які очі.

(Тільки в осиротілих матерів очі - несила дивитися...)
Дякую послу України в Чехії Євгену Перебийносу за публікацію.

"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3329
показати весь коментар
09.05.2021 15:42 Відповісти
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 7261
показати весь коментар
09.05.2021 15:43 Відповісти
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 8529
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09.05.2021 15:43 Відповісти
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3812
показати весь коментар
09.05.2021 15:43 Відповісти
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3226
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09.05.2021 15:44 Відповісти
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 1164
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09.05.2021 15:44 Відповісти
Хорошие фото и огромная благодарность этим матерям за сыновей-защитников ........, но рука не поднимается для «нравится»=>очень трагичные истории.........
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09.05.2021 15:49 Відповісти
«Бог сам всюди не міг бути, і тому сотворив матерів», - Ольга Кобилянська.
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09.05.2021 15:44 Відповісти
Низкий поклон Вам, хлопцы.......и берегите себя.......
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09.05.2021 15:45 Відповісти
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 4044
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09.05.2021 16:00 Відповісти
мамы наша опора в этой жизни
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09.05.2021 16:46 Відповісти
дякую, благослови вас Господь, наши защитники Украины! здоровья вам до 100 рокiв!
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09.05.2021 21:41 Відповісти
 
 