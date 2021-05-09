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"Киво, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
9 травня, в День перемоги над нацизмом, у центрі Києва дискутували представники різних політичних сил.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Активісти праворадикальної С14 на чолі з Євгеном Карасем стояли в місці проходження колони ОПЗЖ.
Побачивши в колоні нарлепу Іллю Киву, Карась заявив: "Киво, покайся за наркоту! Як тобі було не соромно?"
За його словами, наркобариги були причетні до призначення його керівником ВБНОН.
У відповідь з колони зазвучало: "Виродки, виродки".
Відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+64 саша паламарчук
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+56 Шрек Баблокат
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Зеленский машинально подставил яйцо, Ермак хлопнул по нему своим и дипломатично разбил оба. Дочистив крашанки, друзья торжественно посыпали их колумбийской солью из баночки.Источник: https://censor.net/ru/r3264081
"День Победы над фашисткой Германией", уже не актуален... -- над Депутатом Верховной Рады Украины Кивой, важнее! *)
Дайошь дидов и тёток на палках - кужеевых, ленок бондаренок, шухерычей, губатую сепарскую утку, ну.... и....самого главного! мертведчука!!!
Кіт Вчений
@TedTeddycat
·1 год
Людина з мозолястою правицею раз по раз вигукувала: «Фашизм не пройдьот как пєрвая любовь!»
И этот лысогонятельный кандидат со своим недорасстреляным дедом, и этот Нестор с портретом ката Украины!
И эти 80-илетние аниматоры, нацеплявшие себе медали.
И все эти идиоты, которые поздравляют друг друга с праздником оккупанта Европы!
Совок! Сраный совок! Никак не выдавим из себя этого раба!
https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
Еще один наркоман- нелох по наущению агентов РФ специально ссорит Украину с США, чтобы вернуть страну под РФ!
ЄТО ШАБАШ ИЗ ДЕДАМИ НА ПАЛКАХ...