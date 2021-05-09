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"Киво, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

9 травня, в День перемоги над нацизмом, у центрі Києва дискутували представники різних політичних сил.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ  з місця подій.

Активісти праворадикальної С14 на чолі з Євгеном Карасем стояли в місці проходження колони ОПЗЖ.

Побачивши в колоні нарлепу Іллю Киву, Карась заявив: "Киво, покайся за наркоту! Як тобі було не соромно?"

За його словами, наркобариги були причетні до призначення його керівником ВБНОН.

У відповідь з колони зазвучало: "Виродки, виродки".

Відео - Олег Богачук
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Топ коментарі
+64
"Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 1696
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09.05.2021 17:16
+56
"Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 4024
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09.05.2021 17:18
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"Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 5725
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09.05.2021 17:14
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сколько еще мразей живет в нашей стране.
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09.05.2021 17:14 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 5725
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09.05.2021 17:14 Відповісти
Явные замполиты.
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09.05.2021 17:24 Відповісти
«Если статистически примитивных людей среди русских больше - они и вымрут. Так и должно быть. К тому же плакать никто не будет - пусть и сократится этот злобный, примитивный народ, легче дышать будет. Лучшие из русских всегда жили в Европе, и сейчас так же будет. Кстати, гей-культура, как и пропаганда пива с женскими гормонами - это хороший технический ход, чтобы уроды не плодились. Вот в Европе есть VIP отели, куда русских не пускают из-за их крайней злобности. Прямо так официальная реклама идёт - «Отдых без русских». Самое интересное, что если зайти в такой отель - там в ресторане сидят люди, разговаривающие на плохом английском, с паспортами Мальты, Эстонии, ЮАР, Венесуэлы, Бразилии… На поверку это оказываются уроженцы России. Но эти люди приняли правильное решение - не быть русскими, и платят двойную цену отеля только за то, чтобы никогда не слышать русскую речь». - Н. Асмолов, журналист
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09.05.2021 17:32 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 1696
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09.05.2021 17:16 Відповісти
То в ківи таке вихідний отвір, а не вхідний ))
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09.05.2021 17:17 Відповісти
перший раз в житті бачу сраку з очами. "Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 5496
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09.05.2021 17:28 Відповісти
У нас ще не таке побачимо 🤣🤣🤣
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09.05.2021 17:31 Відповісти
Причём ещё и говорящую! "Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3303
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09.05.2021 18:11 Відповісти
Лет за 100 назад, жил некий мсье Пужо, он мог пропукать Марсельезу и марш Радецкого...
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09.05.2021 18:42 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 5320
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09.05.2021 18:32 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 8352
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09.05.2021 17:27 Відповісти
" Пошли в туалет, я всё ######!
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09.05.2021 18:00 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1131
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09.05.2021 18:33 Відповісти
яременко: "кива-табу!" )
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09.05.2021 18:16 Відповісти
Вот лицо кандидата наук. Утончённый интеллектуал. Совесть нации.
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09.05.2021 20:14 Відповісти
Ваше яйцо, сударь!
Зеленский машинально подставил яйцо, Ермак хлопнул по нему своим и дипломатично разбил оба. Дочистив крашанки, друзья торжественно посыпали их колумбийской солью из баночки.Источник: https://censor.net/ru/r3264081
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09.05.2021 20:52 Відповісти
Галубиє ідут "Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 3302
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09.05.2021 17:16 Відповісти
Щось забагато того Ківи в інформаційному просторі.Може він просто хоче отримати тумаків?
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09.05.2021 17:16 Відповісти
за наркоту, хлопцы, сажают. А каются уже в тюрьме. Это показатель того, что такое современная Украина. Если ты при власти, тебе позволено все. И это с приходом клоуна только усугубилось.
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09.05.2021 17:18 Відповісти
всю цю гидоту на паром и вниз по-течению...
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09.05.2021 17:18 Відповісти
зачем? сразу на дно после посадки
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09.05.2021 17:26 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 4024
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09.05.2021 17:18 Відповісти
какого *** в условиях войны с парашей и гибели Украинских военных эта падаль маршерует по улицам Украины???
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09.05.2021 17:20 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 5124
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09.05.2021 17:20 Відповісти
9 мая, в День победы над нацизмом в центре Киева дискутировали представители разных политических сил.

"День Победы над фашисткой Германией", уже не актуален... -- над Депутатом Верховной Рады Украины Кивой, важнее! *)
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09.05.2021 17:23 Відповісти
Сьогодні навіть на офіційній сторінці ООН в твітері бачив поздоровлення.У світі також дуріють від цієї дати.Бо багато у світі паскудних комуняк.
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09.05.2021 17:23 Відповісти
Тут есть ньюансы. В штатах , например война тоже считается 1941-1945, когда они вступили и вышли. Для них окончание самой затратной части войны в Европе тоже праздник. Японию, то они просто бомбанули и через месяц - победа.Так что основные потери были до 07.05.1945. Ну и само по себе окончание военных действий в Европе - это веха второй мировой.
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09.05.2021 19:19 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 1528
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09.05.2021 17:24 Відповісти
Дид на палкє ПШЫКовшык с ГАВНОньюза или мне показалось??? "Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1861
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09.05.2021 17:28 Відповісти
Не показалось... "Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 6011
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09.05.2021 17:31 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 8936
Дайошь дидов и тёток на палках - кужеевых, ленок бондаренок, шухерычей, губатую сепарскую утку, ну.... и....самого главного! мертведчука!!!
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09.05.2021 17:50 Відповісти
Швейк!
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09.05.2021 18:39 Відповісти
блин, возле вуя с микрофоном кива даже не дергается от некамильфо-вопросов.
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09.05.2021 17:30 Відповісти
Цих антиукраінських мерзотників , які марширують центром міста, можна зупинити тільки а₴томатною чергою !!
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09.05.2021 17:28 Відповісти
и куда инересно ковид смотрит?
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09.05.2021 17:29 Відповісти
...а менты , за нарушения (без маски).
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09.05.2021 17:32 Відповісти
Не тільки. Ще є кулеметна - вона довша.
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09.05.2021 20:16 Відповісти
потешное победобесие под триколорной власовской портянкой
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09.05.2021 17:28 Відповісти
Лицо киви излучает интеллект пожарного шланга
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09.05.2021 17:28 Відповісти



Кіт Вчений

@TedTeddycat

·1 год

Людина з мозолястою правицею раз по раз вигукувала: «Фашизм не пройдьот как пєрвая любовь!»
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 5553
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09.05.2021 17:29 Відповісти
Ківа то наший дибіл валуєв "Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 6169
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 6701
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09.05.2021 17:32 Відповісти
із ворогами України потрібно боротися методом ворога - кацапії....- іменованих "лідерів" 5-ї колони , а вони всім відомі, спочатку в буцигарню із конфіскаціею всіх активів нажитих грабежем - як таких що становлять нацбезпеку Україні....- а потім за "поребрік"....- але хто ж і коли це зробить....
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09.05.2021 17:34 Відповісти
не С14 а СІЧ
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09.05.2021 17:48 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 2970
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09.05.2021 18:02 Відповісти
Ешё один ветеран...
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09.05.2021 18:08 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 332
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09.05.2021 18:17 Відповісти
Да у него шрам на лбу - он на колчаковских фронтах раненый. Шо ж вы глумитесь над хероическим Килей?
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09.05.2021 19:24 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1170
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09.05.2021 18:03 Відповісти
Пошёл этот жопоблок и на... и в....!
И этот лысогонятельный кандидат со своим недорасстреляным дедом, и этот Нестор с портретом ката Украины!
И эти 80-илетние аниматоры, нацеплявшие себе медали.
И все эти идиоты, которые поздравляют друг друга с праздником оккупанта Европы!

Совок! Сраный совок! Никак не выдавим из себя этого раба!
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09.05.2021 18:04 Відповісти
Ай-яй-яй! Нелзя так с кандидатом наук!
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09.05.2021 18:07 Відповісти
Сегодня были на концерте возле Родины Мать, обратил внимание на такой интересный момент: бело-голубые флаги жоппоблока имеют такую же расцветку, как и биотуалеты расположенные по всему периметру музея вов. Може это одна и та же контора по сбору говна?
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09.05.2021 18:15 Відповісти
Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил

https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc

Еще один наркоман- нелох по наущению агентов РФ специально ссорит Украину с США, чтобы вернуть страну под РФ!
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09.05.2021 18:21 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 231
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09.05.2021 18:26 Відповісти
Аааааааа.... до слез!!! "Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 8595 "Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 8595 "Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 8595
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09.05.2021 19:13 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 2129
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09.05.2021 19:10 Відповісти
"Кива, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9463
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09.05.2021 19:11 Відповісти
ЄТОТ ДЕНЬ ПЕРДЕДА СКРЕПОЮ ПРОПАХ,
ЄТО ШАБАШ ИЗ ДЕДАМИ НА ПАЛКАХ...
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10.05.2021 00:24 Відповісти
 
 