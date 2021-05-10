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безпілотник (2092) найманці РФ (1969) Притула Сергій (84)

Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Події

Український телеведучий, політик і волонтер Сергій Притула показав відеозапис із безпілотника, на якому зафіксовано знищення позицій російських найманців на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео він опублікував у Facebook.

"Міг би зараз сидіти десь у себе під Костромою і праздновать Дєнь Побєди. Але ж ні, вирішив подратувати українців голою сракою!" - написав Притула

На оприлюднених кадрах можна помітити, що під час завдання ударів один з терористів був голим. Точна дата і місце зйомки невідомі.

"Я не так часто бавлю вас фітбеками від наших воїнів, але тут не стримався. Особливо, коли знаєш, що і координація ведення вогню, і це відео були зроблені завдяки коптеру, на який ми скидалися всією країною", - зазначив волонтер.

"Не обіцяю, що подібних відео я виставлятиму на своїй сторінці багато (підозрюю, що ФБ мене і за це забанить, тому буду вдячний за репост), але точно можу гарантувати те, що чую від наших захисників: жодна втрата на фронті не минає без кратної помсти!!!" - додав він, опублікувавши реквізити для допомоги українським захисникам.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+88
і москаля нема, немає москаля...
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10.05.2021 10:32
+79
Да групповуха там у обдроченцев в блиндаже была...один просто выскочил жопу остудить...
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10.05.2021 10:39
+73
отлично. Можем повторить!
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10.05.2021 10:32
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Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 6291
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10.05.2021 12:28 Відповісти
пиховшек уже сдох? он оказывается дед "ученого" кивы...
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10.05.2021 12:30 Відповісти
руссишшвайн визжала аж в кремле было слышно... швайку увидела...
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10.05.2021 12:29 Відповісти
Обдроченцы как раз шпилили друг друга,а тут такое.
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10.05.2021 13:00 Відповісти
Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 6228
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10.05.2021 13:02 Відповісти
Жука заколоть)🐞
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10.05.2021 13:56 Відповісти
Запхати зкріпоносцю яблука в дупу і живцем посадити його у піч.
А потім скористатися ножем, щоб розрізати і з'їсти смаженого москаля з яблуками.
Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 3984
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11.05.2021 02:31 Відповісти
Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 8149

Трохи стрьомний варіант. Бо якщо москаль перед тим дєрябнул, то таке: два в одному - випивка і закуска. Але якщо він закинувся дідько знає, якою гидотою... хай краще хробаки його жеруть. В разі чого, потім за хробаків і помститися можна буде Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 8149 .
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11.05.2021 02:42 Відповісти
Одна нога тут, другая - там ...
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10.05.2021 13:55 Відповісти
и не только. монголоид еще и мозгами подраскинул.
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10.05.2021 13:57 Відповісти
Местным собачкам свежие косточки.
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10.05.2021 16:31 Відповісти
Кацапи мирно їбалися між собою в канаві,а тут таке.
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10.05.2021 14:02 Відповісти
Ахахаха))) Ну що ж ви, хлопці, саме прервали оркам процес розмноження)
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10.05.2021 14:16 Відповісти
Бєндєровци мальчіка без трусіков...бєжал... четвєро нє удєржалі...😭
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10.05.2021 15:11 Відповісти
Виявляється, голодупе вялічіє може лаптєногам вартувати дорого...
Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 5926
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10.05.2021 15:13 Відповісти
ой Притула и шутник... )))
Какой там "ОБСТРЕЛ" ?! ))) мы не стреляем !!
То у ************ пердаки начало рвать когда узнали что представитель США приехал в Украину...!
ну последняя секунда кадра - наверно услышали что то по результатам того приезда... - что ТАК рвануло...
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10.05.2021 15:15 Відповісти
Спасибо, дорогие воины, за защиту родной Украины от кацапской дикой орды!
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10.05.2021 15:25 Відповісти
Хотел напугать минометный снаряд голой сракой
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10.05.2021 15:28 Відповісти
Главное,что бы эта гнида,со всеми своими родственниками и в следующий раз снова родилось на россии. И так по кругу
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10.05.2021 15:45 Відповісти
Колесо Сансари...
Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 4208
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10.05.2021 18:10 Відповісти
Метафізична аномалія: якщо потрапив у локацію - вирватися в інші сфери майже неможливо. Постійна реінкарнація на росії... У цьому власне і полягають борошна Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 5812
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11.05.2021 02:10 Відповісти
Так і є.
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11.05.2021 02:17 Відповісти
Хоррор-анекдот якраз у тему:

Кацапська лікарня, пологове відділення. Народжується лічінус - і замість кричати, як усі новонароджені, моторошно регоче. Весь персонал у шоці... Пупоріз-піхвознавець, теж обгидившись цеглою, запитує:
- Т... ты чавой ржёшь-та?
Новонароджений (зовсім жахливим голосом):
- Дык ить как не ржать? Меня в реанимации-то на первом этажу откачивают, А Я УЖЕ ЗДЕСЯ!...
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11.05.2021 02:50 Відповісти
А-а-а-а!!! Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 3030 Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 3030 Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 3030
На джунгариків...
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11.05.2021 03:03 Відповісти
,,Пупоріз-піхвознавець,, порвало в клочья 🤣👍
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11.05.2021 10:25 Відповісти
Ну, после смерти россияне оказываются в россии. Таков путь.
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10.05.2021 22:14 Відповісти
По новым кацапским правилам их языка,говорю как хочу,,я так привык,,,правильно гаварить-на россии
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11.05.2021 10:39 Відповісти
Из этой статьи совершенно ясно только следующее: ни даты, ни места, ни данных об этой личности тоже нет.
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10.05.2021 15:52 Відповісти
Земля окупантам бетоном Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 2460
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10.05.2021 15:59 Відповісти
Московити ... валіть до своєї московії... БО ПІЗНО БУДЕ !!!
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10.05.2021 16:26 Відповісти
З приводу голих бойовиків. Була історія з часів боїв за Авдіївську промзону, там теж підстрелили голого бойовика, який підкрадався із гранатами до наших позицій. Був вбитий і довгий час лежав на нічийній землі, ще здається бойовик Ходаковський писав, що вони ніяк не можуть забрати його тіло )
Хтось знає чому вони голі в атаку бігають ?
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10.05.2021 16:44 Відповісти
психічні атаки після викуреної трави
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10.05.2021 22:25 Відповісти
Точніше, це типовий ефект від спайсів. Від православного лампового канабісу так не вштирить.
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11.05.2021 02:11 Відповісти
Обісрався та лопухом підтерся. А так, ще й штани треба прати.
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11.05.2021 09:01 Відповісти
Там ще дохолєри персонажів з такими захцянками. Може, влаштувати для них бій на виживання? Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 8811
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10.05.2021 18:13 Відповісти
Кулемети,міномети б"ють,мабуть мене Укри тут приб"ють. Як щось гахне мене в спину, а ще трічі у срачину, де ж ти рідна матінко моя-я-я?!!!
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10.05.2021 18:23 Відповісти
Нужен красивый сюжет кокаины висячие на дереве после обстрела Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 6121
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10.05.2021 20:07 Відповісти
Пирятин Гурт - Арта [ Немає москаля ] - YouTubewww.youtube.com
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10.05.2021 22:17 Відповісти
Здесь качество звука получше будет. Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 5328
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11.05.2021 00:00 Відповісти
Сльози заважають мені говорити...

Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 2626
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11.05.2021 02:04 Відповісти
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