Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Події
Український телеведучий, політик і волонтер Сергій Притула показав відеозапис із безпілотника, на якому зафіксовано знищення позицій російських найманців на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео він опублікував у Facebook.
"Міг би зараз сидіти десь у себе під Костромою і праздновать Дєнь Побєди. Але ж ні, вирішив подратувати українців голою сракою!" - написав Притула
На оприлюднених кадрах можна помітити, що під час завдання ударів один з терористів був голим. Точна дата і місце зйомки невідомі.
"Я не так часто бавлю вас фітбеками від наших воїнів, але тут не стримався. Особливо, коли знаєш, що і координація ведення вогню, і це відео були зроблені завдяки коптеру, на який ми скидалися всією країною", - зазначив волонтер.
"Не обіцяю, що подібних відео я виставлятиму на своїй сторінці багато (підозрюю, що ФБ мене і за це забанить, тому буду вдячний за репост), але точно можу гарантувати те, що чую від наших захисників: жодна втрата на фронті не минає без кратної помсти!!!" - додав він, опублікувавши реквізити для допомоги українським захисникам.
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Будь ласка, зачекайте...
А потім скористатися ножем, щоб розрізати і з'їсти смаженого москаля з яблуками.
Трохи стрьомний варіант. Бо якщо москаль перед тим дєрябнул, то таке: два в одному - випивка і закуска. Але якщо він закинувся дідько знає, якою гидотою... хай краще хробаки його жеруть. В разі чого, потім за хробаків і помститися можна буде .
Какой там "ОБСТРЕЛ" ?! ))) мы не стреляем !!
То у ************ пердаки начало рвать когда узнали что представитель США приехал в Украину...!
ну последняя секунда кадра - наверно услышали что то по результатам того приезда... - что ТАК рвануло...
Кацапська лікарня, пологове відділення. Народжується лічінус - і замість кричати, як усі новонароджені, моторошно регоче. Весь персонал у шоці... Пупоріз-піхвознавець, теж обгидившись цеглою, запитує:
- Т... ты чавой ржёшь-та?
Новонароджений (зовсім жахливим голосом):
- Дык ить как не ржать? Меня в реанимации-то на первом этажу откачивают, А Я УЖЕ ЗДЕСЯ!...
На джунгариків...
Хтось знає чому вони голі в атаку бігають ?