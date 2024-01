Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" ВIДЕО безпілотника

Український телеведучий, політик і волонтер Сергій Притула показав відеозапис із безпілотника, на якому зафіксовано знищення позицій російських найманців на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео він опублікував у Facebook.

"Міг би зараз сидіти десь у себе під Костромою і праздновать Дєнь Побєди. Але ж ні, вирішив подратувати українців голою сракою!" - написав Притула

На оприлюднених кадрах можна помітити, що під час завдання ударів один з терористів був голим. Точна дата і місце зйомки невідомі.

"Я не так часто бавлю вас фітбеками від наших воїнів, але тут не стримався. Особливо, коли знаєш, що і координація ведення вогню, і це відео були зроблені завдяки коптеру, на який ми скидалися всією країною", - зазначив волонтер.

"Не обіцяю, що подібних відео я виставлятиму на своїй сторінці багато (підозрюю, що ФБ мене і за це забанить, тому буду вдячний за репост), але точно можу гарантувати те, що чую від наших захисників: жодна втрата на фронті не минає без кратної помсти!!!" - додав він, опублікувавши реквізити для допомоги українським захисникам.

Гривні

Поповнення картки:

5168742063537207

Одержувач: ПРИТУЛА С.Д.

Рахунок: 26200681993072

IBAN : UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача : 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01