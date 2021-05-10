Фрегат Берегової охорони США Hamilton зайшов у порт Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Американський фрегат Берегової охорони USCGC Hamilton у понеділок вранці 10 травня зайшов до Одеси.
О 8:30 корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.
"Гамільтон" увійшов у чорноморські води ввечері 27 квітня. Наступного дня він провів навчання з турецьким фрегатом "Явуз". З 4 по 6 травня гостював у порту Батумі, провівши до заходу в порт навчання з грузинськими катерами типу "Айленд".
Вранці 8 травня на зустріч із "Гамільтоном" вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 "Григорій Куроп'ятников". За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж за 100 миль від Одеси під час 4-бального шторму. Кораблі окупантів намагалися перешкодитии навчанням. Наступного дня до "Гамільтона" і "Куроп'ятникова" приєднався український патрульний катер "Старобільськ" для проведення вправ типу Passex.
Нагадаємо, американський фрегат на початку квітня вийшов зі США, подолав Атлантику, відвідав американську військово-морську базу Рота, що в Іспанії, і базу в Неаполі. Це перший візит корабля американської Берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).
USCGC Hamilton - четвертий фрегат типу Legend, введений до складу Берегової охорони в грудні 2014 року. Довжина 127 метрів, ширина 16, осадка 6,4 метра. Повна водотоннажність 4180 тонн. Швидкість понад 28 вузлів, екіпаж 111 осіб, включно з 15 офіцерами.
Озброєння - 57-мм гармата Mk110, чотири кулемети Браунінг, система ближнього бою Block 1B Phalanx, різне радіоелектронне обладнання, зокрема система радіоелектронної боротьби (РЕБ), вертоліт MH-65 Dolphin і пара безпілотних літальних апаратів типу VUAV.
Будь ласка, зачекайте...
ЦЕЙ КОРАБЕЛЬ Є ФРЕГАТОМ БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ, відповідно він відноситься до правоохоронних органів, а не до військових, і відповідно цей корабель не підпадає під декларацію Монтрю, яка обмежує перебування в Чорному морі військових кораблів країн не чорноморського регіону терміном у три тижні.
От чого так кацапи бісяться.
А кораблик знатний і озброєння є і потужні системи розвідки та РЕБ присутні.👍👍👍
Хотя лично я ни разу не против!
К сожалению...
Тому так кацапи й бісяться бо там і озброєння є і системи розвідки та РЕБ серйозне
Базами кацапських пердаків задоволений. 😁
У води Чорного моря корабель зайшов 27 квітня. Потім він провів навчання з турецьким фрегатом "Явуз", а з 4 по 6 травня перебував у Батумі.
Вранці 8 травня на зустріч "Гамільтону" випустили флагман української морської охорони корвет "Григорій Куроп'ятников". Наступного дня до них доєднався патрульний катер "Старобільськ" для проведення навчань типу Passex.
ВМС США у Twitter повідомило, що візит "Гамільтона" до Одеси було заплановано після завершення навчань у межах взаємодії з ВМС України.
Оновлено. У МВС розповіли деталі про тренування за участю "Гамільтона". Екіпажі відпрацювали злагоджені дії тактичної групи з припинення провокацій в морі та відбиття нападу з неба за стандартами НАТО.
"Відпрацювання складних елементів маневрування, ухиляння від повітряної атаки та організація протидиверсійної оборони корабля - всі елементи навчань традиційно відбувалися під спостереженням кораблів РФ. Прикордонні кораблі і кораблі ЧФ Рф не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів - оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що два есмінці протиповітряної оборони USS Roosevelt (DDG-80) та USS Donald Cook не здійснюють захід до Чорного моря в обумовлені терміни. Кораблі мали увійти в Чорне море 14 та 15 квітня. Згідно з конвенцією Монтре, вони могли перебувати у Чорному морі до 4 та 5 травня відповідно.
Я ВЖЕ НЕ ПАМЯТАЮ ДЕ ЦЕ ЧИТАВ СТОСОВНО ВІДОМЧОЇ НАЛЕЖНОСТІ КОРАБЛЯ, АЛЕ В ПРИНЦИПІ ПОБАЧИМО КОЛИ ВІН ПОКИНЕ ВОДИ ЧОРНОГО МОРЯ.
ПРОГРАМА ПЕРЕБУВАННЯ ЙОГО ТУТ ДОСИТЬ НАСИЧЕНА, КАЦАПІВ ЦЕ ДУЖЕ БІСИТЬ. 😎
Пиратам понравится.
ТАМ ХОРОШО, ГДЕ ЕГО НЕТ?
Байден и Блинкен присоединятся к виртуальному саммиту восточноевропейских стран НАТО, который состоится сегодня в Бухаресте. Особое внимание на встрече уделят безопасности в Черноморском регионе и Украине.
Саммит Бухарестской девятки - группы европейских стран на восточном краю Европы - организован совместно с президентом Польши Анджеем Дудой и направлен на координацию позиций стран региона в области безопасности.
Заявление, которое "девятка" опубликует после встречи, будет касаться вопросов безопасности в Украине. На встрече, помимо Байдена, ожидаются генсек НАТО, президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии.
И опять об Украине без Украины. Это выражение становится обыденным в период президенства Владимира Зеленского. Я понимаю, что вопрос приглашения его на саммит НАТО в Брюсселе 14 июня довольно сложный из-за позиции тех же Венгрии и Италии, но демонстративное игнорирование даже во время виртуальной встречи восточноевропейских партнёров вызывает мрачные мысли. Нерешительность Зе, его трусливость и амбивалентность заставляют лидеров дружественных государств решать украинский вопрос без него.
* * *
- Вперед, дружище, прыгни со скалы, посмотри в дуло пистолета, помочись против ветра.
- Джо, уверяю тебя, если на меня направят дуло пистолета, я начну мочиться во все стороны.
© Телесериал "Друзья", навеяло...