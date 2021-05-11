У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 травня, в Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення Києва від більшовиків.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У заході взяли участь представники громадськості, Збройних сил України, Українського інституту національної пам'яті, Міністерства закордонних справ України, Державної служби етнополітики та свободи совісті, Польського інституту в Києві. Присутні вшанували пам'ять українських і польських воїнів.

Також відбулася спільна молитва, покладання квітів і військова сальва на честь українсько-польського союзу зброї біля пам'ятника "Старшинам Армії УНР - уродженцям Києва" (вул. Маршала Малиновського, 6-а).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ять українських жертв нацизму вшанували в Берліні. ФОТОрепортаж







































































Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ