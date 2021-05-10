Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля. ВIДЕО
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Цей випуск ми присвячуємо Івану Аникейовичу Залужному - ветерану Другої світової війни. Та його героїчному внуку Івану Гутнику-Залужному, який загинув під Амвросіївкою на Донбасі.
Їхня історія – це символ того, що непокаране зло повертається і забирає найкращих. До речі, Іван Залужний-старший дуже чітко знає, хто убивця зараз. І чому танці в пілотках на кістках антигероїв цього випуску - це плювок в обличчя усім ветеранам.
Моральні почвари на уламках ОПЗЖ-ТБ перетворили Другу світову війну на свій приватний маскарад і витирають ноги уже об ветеранів війни на Донбасі.
Окрім традиційних танців на кістках загиблих на полях Другої світової війни, п'ята колона Кремля влаштувала у своєму лепрозорії ще й караоке жирних вгодованих ватних котів.
До вашої уваги - огляд добірного трешу й знущання над здоровим глуздом. Дійові особи: Михайло Добкін, Ренат Кузьмін, Сніжана Єгорова, "брати кролики" (Данилець і Моісеєнко), а ще - Діана Панченко і В'ячеслав Піховшек у гімнастерках та інші.
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шиш..!
ВАВИЛОН''13 заархівував - https://www.youtube.com/watch?v=Z4zrf152R2o&t=5s&ab_channel=%23BABYLON%2713
Во-первых, гибель 70 миллионов людей во время Второй мировой войны, нельзя считать праздником и поводом кого-то поздравлять. В цивилизованных странах, в том числе и в Украине, 8 мая отмечают день окончания войны и памяти погибших - считая этот день не праздником, а самой ужасной в истории человечества трагедией.
Во-вторых, как выяснилось, 9 мая не произошло никакого знаменательного события, которое могло бы послужить основанием для памятной даты в связи с победой над Германией. Так как сегодня известно, что «Акт безоговорочной капитуляции» подписали ночью в 2 часа 40 минут 7-го мая в Реймсе (Франция). Немецкое радио объявило о подписании безоговорочной капитуляции утром 7 мая. Вступила в силу капитуляция одновременно на западном и на восточном фронтах в 2 часа ночи 8 мая, после чего немецкие войска начали дисциплинировано сдавать оружие западным союзникам и красной армии по всей линии фронта. Официально о победе союзников над Германией, объявил Черчилль на митинге в Лондоне в начале дня 8 мая 1945 года. СССР с самого начала признал подписанную в Реймсе капитуляцию - о чем свидетельствуют многочисленные советские листовки, которые РККА 7-8 мая сбрасывала на немецкие позиции с требованием сдачи немецких войск в плен, на основании этой капитуляции.
Советско/российская пропаганда до сих пор внушает всем ложь, что капитуляция была подписана в Берлине ночью, когда в Европе было 8-е мая, а в СССР уже 9-е… но эта ложь сегодня легко опровергается хрониками войны: на самом деле 9-го мая в 9:00 в Карлсхорсте (пригород Берлина), в связи с тем, что 7 мая в Реймсе представитель СССР не имея указаний, испугался подписывать «Акт безоговорочной капитуляции», союзники специально для СССР, собрались для подписания «Дополнительного протокола к Акту безоговорочной капитуляции от 7 мая 1945 года». По этому протоколу, СССР ратифицировал подписанную 7 мая капитуляцию. На подписание дополнительного протокола к капитуляции, со стороны западных союзников отправили второстепенных генералов. Из-за технических проволочек, связанных с приведением русского текста к английскому оригиналу, подписание протокола окончилось 9 мая в 12:20 (в Москве было 14:20 дня). Узнав о завершении процедуры ратификации акта безоговорочной капитуляции - Сталин вечером 9 мая в 21:00, выступил с заявлением о победе над Германией.
В-третьих, с начала нулевых, Россия фактически присвоила дату 9 мая исключительно себе, и превратила ее празднование в какой-то отвратительный фетиш имперского победобессия, с хвастовством перед всем миром своей военной мощью, с обвешиванием населения власовскими георгиевскими ленточками, с бессмысленными некрофильскими маршами «бессмертных» полков (несущих купленные в супермаркетах портреты неизвестно кого). При этом Россия извратила большинство событий той войны, заменив их героизированными фейками - далеко переплюнув даже мастеров этого дела из КНДР.
Один придуманный российскими пропагандистами лозунг «можемповторить» вызывает как минимум недоумение у здравомыслящих людей. Что вы можете повторить? То, как 7-ми миллионная армия бежала до Сталинграда, сдавая в многочисленных котлах от ста тысяч до полмиллиона красноармейцев, десятки тысяч единиц техники и вооружения и миллионы квадратных километров своей территории? Или может быть то, как после Сталинграда, получив по ленд-лизу американские технику, оружие, боеприпасы обмундирование и продовольствие - Жуков гнал в спешке мобилизованных совершенно не подготовленных солдат в мясорубку, лишь бы захватить и оккупировать побольше цивилизованной Европы, при этом теряя в боях своих солдат в 10-15 раз больше чем немцы (бабы еще нарожают)? Или может быть то, как сдали в плен 5,5 миллионов своих солдат - из которых почти 2 миллиона вместе с офицерами, генералами и даже 11 героями советского союза - перешли на сторону фашистов, чтобы воевать против красной армии убивая своих сограждан? Единственное, что россияне сумели повторить - так это через 55 лет после той войны, посадили себе на шею вместо Сталина нового диктатора - который уже 20 лет втягивает Россию в бесконечные и бессмысленные войны против своих соседей и угрожает оружием массового поражения цивилизованному миру.
В общем, не вижу никакого вразумительного повода, хоть как-то реагировать на дату 9 мая - ИМХО, лучше оставить этот день покусанному останкинским телевизором населению страны-агрессора, пусть лишний раз порадуется тому, что в 1945 году их ГУЛАГ победил Бухенвальд…
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настолько я сейчас ненавижку даже его приближение !
и это всё благодаря стараниям ватным гнид и ядовитых жопошников кремля
Спойлер. Там нет ни нацистской символики, ни немецких флагов с крестами. Там есть глубокое почтение и память о погибших. То чего вы не найдете в совкой идеологии "пАбеды".
9 травня 1920 року - день звільнення Києва від більшовиків, доволі незручний історичний факт в радянській історії.
"ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ", " За нашу і вашу свободу" - таким тоді було наше спільне україно-польське гасло. Детальніше про парад Перемоги над більшовиками на Хрещатику 9 травня 1920 року : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3242443-9-travna-vijskovij-parad-na-hresatiku-ukrainskopolskij.html
...А потім 40 днів і 40 ночей тривала злива.
про "атаки в три слоя"- Ион Дегена: «Война никогда не кончается»- Шумилина Александр «Ванька ротный».Это люди, которые прошли
войну на передовой. Всё самое тяжкое, самое страшное и самое опасное, что было
- вот через это они прошли и случайно остались в живых. Там слово «героизм»
вообще не присутствует, там слово «подвиг» вообще нет. Там есть очень тяжелые
невыносимо тяжелые условия. Там есть естественное нежелание людей умирать и
страх идти на смерть. И идут, ну, потому что… ну вот устроено все так, ну, куда
же денешься? Потому что надо, потому что понятно, что…. Этих героических
деклараций «За Родину! За Сталина» - да ни одного намека и близко. Почитайте…Кроме этого:Рабичев Леонид Николаевич
"Война все спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945"Копелев Лев Зиновьевич
"Хранить вечно" - майор.
Мемуары генералов:
Горбатов, Сандалов.
приближают войну будущую. Ничего грязнее, жестче, кровавее, натуралистичнее
прошедшей войны на свете не было. Надо не героическую войну показывать, а
пугать, ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать о ней людям, чтобы
не забывали. Носом, как котят слепых тыкать в нагаженное место, в кровь, в
гной, в слезы, иначе ничего от нашего брата не добьешься.»
«Сколько потеряли народу в
войне-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если
назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День
Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощения за бездарно
выигранную войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови.»
про "атаки в три слоя"- Ион Дегена: «Война никогда не кончается»- Шумилина Александр «Ванька ротный».Это люди, которые прошли
войну на передовой. Всё самое тяжкое, самое страшное и самое опасное, что было
- вот через это они прошли и случайно остались в живых. Там слово «героизм»
вообще не присутствует, там слово «подвиг» вообще нет. Там есть очень тяжелые
невыносимо тяжелые условия. Там есть естественное нежелание людей умирать и
страх идти на смерть. И идут, ну, потому что… ну вот устроено все так, ну, куда
же денешься? Потому что надо, потому что понятно, что…. Этих героических
деклараций «За Родину! За Сталина» - да ни одного намека и близко. Почитайте…Кроме этого:Рабичев Леонид Николаевич
"Война все спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945"Копелев Лев Зиновьевич
"Хранить вечно" - майор.
Мемуары генералов:
Горбатов, Сандалов.
мизги плавятся, кто имеет мизк - пусть ставит диз - это тупо издевательство, а кто без мизгов - пусть купит миск хотя бы куриный