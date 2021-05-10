Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля. ВIДЕО

Цей випуск ми присвячуємо Івану Аникейовичу Залужному - ветерану Другої світової війни. Та його героїчному внуку Івану Гутнику-Залужному, який загинув під Амвросіївкою на Донбасі.

Їхня історія – це символ того, що непокаране зло повертається і забирає найкращих. До речі, Іван Залужний-старший дуже чітко знає, хто убивця зараз. І чому танці в пілотках на кістках антигероїв цього випуску - це плювок в обличчя усім ветеранам.

Моральні почвари на уламках ОПЗЖ-ТБ перетворили Другу світову війну на свій приватний маскарад і витирають ноги уже об ветеранів війни на Донбасі.

Окрім традиційних танців на кістках загиблих на полях Другої світової війни, п'ята колона Кремля влаштувала у своєму лепрозорії ще й караоке жирних вгодованих ватних котів.

До вашої уваги - огляд добірного трешу й знущання над здоровим глуздом. Дійові особи: Михайло Добкін, Ренат Кузьмін, Сніжана Єгорова, "брати кролики" (Данилець і Моісеєнко), а ще - Діана Панченко і В'ячеслав Піховшек у гімнастерках та інші.

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