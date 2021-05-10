Пам'ятник Жукову і проспект його імені будуть у Харкові, - в.о. мера Терехов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
В.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті стоятиме пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, і проспект далі носитиме його ім'я.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт харківської міськради, про це він заявив під час святкування Дня перемоги над нацизмом.
На концерті в парку Квітки-Основ'яненка (Новобаварський район) Терехов заявив таке: "Сьогодні святе свято для кожного істинного харків'янина. Сьогодні ми святкуємо День перемоги. Наші батьки, наші діди ціною свого життя, ціною свого здоров'я здобули нам право під мирним небом працювати в улюбленому місті Харкові. Низький їм уклін за цей подвиг.
Дорогі харків'яни, ми зобов'язані шанувати пам'ять наших героїв. Наш обов'язок - від покоління до покоління передавати всю правду про війну, правду про те, хто здобув цю нелегку перемогу. Я хочу, щоб усі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект далі носитиме ім'я великого маршала перемоги і харків'яни відзначатимуть це святе свято саме 9 травня".
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Будь ласка, зачекайте...
Перед втечею в 1941 р з раніше захопленої України - УНР окупаційної червоної сталінської Армії, за наказом катів сталіна і жукова спеціальні групи карателів НКВС підірвали в Києві всі вокзали, електростанції, склади продовольства, лікарні .. і ін. Тільки в будівлі катів НКВС на Інститутській було розстріляно тисячі киян. Були знищені всі мости, віадуки, дороги ... Окупаційна кремлівська влада, підірвала одних тільки висотних 940 будівель, в результаті чого загинуло ще понад 2 тисячі киян, 50 тисяч залишилися без даху над головою. І просто приголомшлива вартість цінностей, викрадених і вивезених кремлівськими окупантами комуно - фашистами з Києва до приходу німців. І це на суму $ 500.000.000 (п'ятсот мільйонів дол). в 1941 році, сьогодні це відповідають сумі понад 5 млрд доларів).
Ясна річ, що ці нечувані цінності прокляті кремлівські загарбники після повторної окупації України як своїй колонії в 1944 р назад не повернули.
А для чого сталінські окупанти повністю підривали Київ разом з музеями, банками, палацами, церквами... і Українцями. Вони прокляті сталінські окупанти боялися що Україна після них вже назавжди стане незалежною європейською суверенною державою, і навіть не сподівалися що вона і надалі залишиться їх безправною поневоленою кацапською колонією урср.
А зараз вже злочинна влада Харькова намагається повторити таку жахливу криваву долю Київа своїми злочинними діями закликають кремлівських фашистів окупантів щоб вони загарбали зруйнували Харкiв як і окупований паРашей Донбас і сталінськими окупантами всю Україну і Київ.-
А ЯК ЖЕ ДЕБІЛ Скоріше в Харкові тебе не буде ніж там буде стояти пам ятник цій потворі