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Пам'ятник Жукову і проспект його імені будуть у Харкові, - в.о. мера Терехов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

В.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті стоятиме пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, і проспект далі носитиме його ім'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт харківської міськради, про це він заявив під час святкування Дня перемоги над нацизмом.

На концерті в парку Квітки-Основ'яненка (Новобаварський район) Терехов заявив таке: "Сьогодні святе свято для кожного істинного харків'янина. Сьогодні ми святкуємо День перемоги. Наші батьки, наші діди ціною свого життя, ціною свого здоров'я здобули нам право під мирним небом працювати в улюбленому місті Харкові. Низький їм уклін за цей подвиг.

Дорогі харків'яни, ми зобов'язані шанувати пам'ять наших героїв. Наш обов'язок - від покоління до покоління передавати всю правду про війну, правду про те, хто здобув цю нелегку перемогу. Я хочу, щоб усі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект далі носитиме ім'я великого маршала перемоги і харків'яни відзначатимуть це святе свято саме 9 травня".

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Відео - Харьковские известия
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Топ коментарі
+148
Харьков не выполняет уже законы Украины??? это они уже начали путь сепаратизма??? Почему этот Терехов еще не в тюрьме???
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10.05.2021 17:27
+116
Бо в Україні немає нормальної влади.
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10.05.2021 17:29
+76
Реванш кремлівських гнид триває!!! Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!))
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10.05.2021 17:51
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и ваще..- к беней маме эту сучью гниду наххххххххххх)))
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11.05.2021 02:04 Відповісти
Правда состоит в том, что жуков, -кровавый мясник, на совести которого больше смертей советских солдат, чем по вине фашистов. Для него, сталина и некоторых других красных генералов,- солдаты были лишь пушечным мясом.
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11.05.2021 02:16 Відповісти
Харьков,- конечно ватный город, почитающий ограбившего его население, бандита кернеса. Надеюсь так будет не всегда.
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11.05.2021 02:20 Відповісти
ЖУКОВ - ВРАГ УКРАИНЫ. СДАЛ ГИТЛЕРОВЦАМ КИЕВ - столицу городов руських, бо отвел от Киева к членинграду все войска .
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11.05.2021 02:22 Відповісти

Перед втечею в 1941 р з раніше захопленої України - УНР окупаційної червоної сталінської Армії, за наказом катів сталіна і жукова спеціальні групи карателів НКВС підірвали в Києві всі вокзали, електростанції, склади продовольства, лікарні .. і ін. Тільки в будівлі катів НКВС на Інститутській було розстріляно тисячі киян. Були знищені всі мости, віадуки, дороги ... Окупаційна кремлівська влада, підірвала одних тільки висотних 940 будівель, в результаті чого загинуло ще понад 2 тисячі киян, 50 тисяч залишилися без даху над головою. І просто приголомшлива вартість цінностей, викрадених і вивезених кремлівськими окупантами комуно - фашистами з Києва до приходу німців. І це на суму $ 500.000.000 (п'ятсот мільйонів дол). в 1941 році, сьогодні це відповідають сумі понад 5 млрд доларів).
Ясна річ, що ці нечувані цінності прокляті кремлівські загарбники після повторної окупації України як своїй колонії в 1944 р назад не повернули.
А для чого сталінські окупанти повністю підривали Київ разом з музеями, банками, палацами, церквами... і Українцями. Вони прокляті сталінські окупанти боялися що Україна після них вже назавжди стане незалежною європейською суверенною державою, і навіть не сподівалися що вона і надалі залишиться їх безправною поневоленою кацапською колонією урср.
А зараз вже злочинна влада Харькова намагається повторити таку жахливу криваву долю Київа своїми злочинними діями закликають кремлівських фашистів окупантів щоб вони загарбали зруйнували Харкiв як і окупований паРашей Донбас і сталінськими окупантами всю Україну і Київ.-
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11.05.2021 02:28 Відповісти
как надоело все это ватное дебильное общество... а может не зря глаза зеленьськага после встречи с Блинкеном были очень округлые и сильно на выкате... наверное, вжарил ему Блинкен не просто по самые некуда, но и еще дальше? может поменяют его однокласника дебильного быканова, соску бенькидиктову и начнется наводиться порядок?
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11.05.2021 07:05 Відповісти
Не надейся, у Зе достаточно ума понять что его оттрахали, но вот кто и зачем это выше его понимания.
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11.05.2021 09:35 Відповісти
напевне і цей утирок випрошує кулю снайпера?
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11.05.2021 07:50 Відповісти
теперь я точно уверен - гепа выучил азбуку морзе и тарабанит по крышке гроба.
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11.05.2021 08:50 Відповісти
Не буде в Харкові ні цієї хервносовської шушери, ні їх пукова.
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11.05.2021 09:46 Відповісти
Харків'яни досить легковажно ставляться до зграї, яка засіла в його міський раді. Добкін і Терехов нічого доброго не обіцяють.
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11.05.2021 11:43 Відповісти
И.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе будет стоять памятник советскому маршалу Георгию Жукову, и проспект продолжит носить его имя. Источник: https://censor.net/ru/v3264364

А ЯК ЖЕ ДЕБІЛ Пам'ятник Жукову і проспект його імені будуть у Харкові, - в.о. мера Терехов - Цензор.НЕТ 1284 Скоріше в Харкові тебе не буде ніж там буде стояти пам ятник цій потворі

Пам'ятник Жукову і проспект його імені будуть у Харкові, - в.о. мера Терехов - Цензор.НЕТ 7350
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11.05.2021 16:59 Відповісти
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