"Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Хлопець у костюмі Аладдіна і дівчина в костюмі принцеси Жасмін каталися по місту на причепленій до автомобіля конструкції, що нагадує килим-літак. Поліція романтики не оцінила.
Про це повідомляє Патрульна поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Парочка сиділа на вкритій килимом платформі на колесах, яку прикріпили до автомобіля. Конструкція їздила центром міста, двоє пасажирів авто знімали те, що відбувається, на відео. Тривало це недовго: розвагу помітили поліцейські.
"Такі небезпечні забавки неприпустимі на дорогах, адже можуть коштувати життя і здоров'я людей. Тому патрульні негайно подали водієві вимогу про зупинку", - сказано в повідомленні.
Водія авто оштрафували за порушення правил дорожнього руху і громадського порядку. Аладін і Жасмін були змушені пересісти в салон.
Будь ласка, зачекайте...
Восток - дело тонкое.
Посмотри на всю эту зебанутую власть, от бубочки, ОП, Кабмина до зьйобнутых депутатов и послушай о чем они кукарекают. Они уже столько дров наломали, что эти идиоты даже для опытов не годятся, сразу в дурку всех до одного.
Highlander Freeman@highlander_free
Юзик зводить свій маєток (площа становить 18 соток) в Бориспільському районі в селищі Процев.
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Ціна за подібну ділянку становить від $ 300 тис. До $ 500 тис.
Трагедия произошла в недострое на киевском Виноградаре. Именно здесь жил 41-летний мужчина. Сначала принялись его избивать, затем облили горючим веществом, подожгли и сбежали.
В надежде на спасение охваченный пламенем бездомный бросился бежать из здания. Крики о помощи услышали прохожие, они и вызвали чрезвычайников. Когда огонь потушили, мужчину передали медикам. 80 процентов ожогов тела и почти полсуток борьбы за жизнь, но мужчина скончался.
В течение двух часов правоохранители установили личности этих мужчин и задержали их.
Это двое товарищей. Одному - 24, другому - 19. По обоим криминала ранее не фиксировали. Старший на допросе рассказал - накануне бездомный поругался и оскорбил его 11-летнего пасынка, который гулял по коридорам недостроя.
Может эти тела попытаются сбежать и полисы помогут нам и себе решить эту этическую дилему?
Что в голове нужно иметь, чтоб вот так отреагировать... вместо того, чтоб малому сказать, что нефиг по стройкам лазить (это объект повышенной опасности) и будешь дебилом - глянь на дядю, ты следующий!..
А они взяли бензин... и...
Я же и говорю, что таких НЕлюдей нужно просто держать подальше от людей. Идеально - на дистанции могил нелюдей.
Почитайте, что-нибудь из истории классического Рима или Спедневековья! Вы увидите что вот такое проявление самореализации золотой молодежи рано или поздно приводят к появлению эпикуров, меценатов!) Главное - чтоб не похрен все!
А полисам респект и хороших праздников, пусть их вызывают только на такие случаи!!! Предотвратили акт самоубийства - респект!
🤑
А тут - трохи не так крутнув кермом, "килимок" з"їжджає вбік, і ці два "тіла" - під колесами іншого автомобіля, водію якого такий "екстрім" абсолютно не потрібен...
Мовою закону це іменується - "створення аварійної ситуації на дорозі"...
Якщо ти з тих "бидловодителей", який дозволяє такому ж "бидлу" створювать аварійні ситуації на дорозі, то будь готовий "разгрєбать последствия" своєї ідіотської філософії... Тобі не допоможе і "объезд по другой дороге", бо і там тобі під колеса може потрапить інше, але таке саме бидло, якому "похрен" правила поведінки на дорозі...
А ты типа не позволяешь? А они у тебя разрешения забыли спросить?
У тебе з головою "порядок"?
Далее, касательно раздачи тумаков. Чисто по человечески живитильный киздюль возможно пойдёт телу на пользу (хотя скорее всего нет). А по закону ты не имел права никому вправлять мозги и совершал хулиганские действия, за которые как раз тебя надо привлекать к ответственности.
Раз ты любишь фантазировать, то представь, что у тебя родственнику стало плохо (не дай Б-г конечно) и ты со всех ног бежишь в аптеку, чтобы только успеть, и тут какое-то чмо начитает тебя воспитывать и даёт по шее.
- Я не Вас питаю, а Вашого підзахисного - "Куди Ви так спішили, ще перевищили швидкість і збили людину?"
А я візьми і скажи: "Боявся, що в пеклі казани з смолою закінчаться!...".
Так весь зал сміявся... Само-собою, справу я виграв...
Ти пишеш про "аргументацію"... А де вона у тебе? Одні емоції...
"Не мечи бисер перед свиньями" (С)
Тєрєхоф, чим будеш борги Харкова за ГЕПОЛЕНД у парку Горькова і нове метро віддавати?
Своєю дупою?