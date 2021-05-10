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"Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Хлопець у костюмі Аладдіна і дівчина в костюмі принцеси Жасмін каталися по місту на причепленій до автомобіля конструкції, що нагадує килим-літак. Поліція романтики не оцінила.

Про це повідомляє Патрульна поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Парочка сиділа на вкритій килимом платформі на колесах, яку прикріпили до автомобіля. Конструкція їздила центром міста, двоє пасажирів авто знімали те, що відбувається, на відео. Тривало це недовго: розвагу помітили поліцейські.

"Такі небезпечні забавки неприпустимі на дорогах, адже можуть коштувати життя і здоров'я людей. Тому патрульні негайно подали водієві вимогу про зупинку", - сказано в повідомленні.

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Водія авто оштрафували за порушення правил дорожнього руху і громадського порядку. Аладін і Жасмін були змушені пересісти в салон.

Аладдін і Жасмін проїхалися Харковом на килимі-літаку. Поліція виписала штраф 01
Аладдін і Жасмін проїхалися Харковом на килимі-літаку. Поліція виписала штраф 02
Аладдін і Жасмін проїхалися Харковом на килимі-літаку. Поліція виписала штраф 03
Аладдін і Жасмін проїхалися Харковом на килимі-літаку. Поліція виписала штраф 04
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Топ коментарі
+24
****, апкурились, паходу... "Алладин" и "Жасмин" прокатился по Харькову на "ковре-самолете". Полиция выписала штраф - Цензор.НЕТ 2987
Восток - дело тонкое. "Алладин" и "Жасмин" прокатился по Харькову на "ковре-самолете". Полиция выписала штраф - Цензор.НЕТ 2185
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10.05.2021 21:21
+20
"Их надо сдать в поликлинику, для опытов" (с)
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10.05.2021 21:24
+18
Синдромо даунито
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10.05.2021 21:23
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****, апкурились, паходу... "Алладин" и "Жасмин" прокатился по Харькову на "ковре-самолете". Полиция выписала штраф - Цензор.НЕТ 2987
Восток - дело тонкое. "Алладин" и "Жасмин" прокатился по Харькову на "ковре-самолете". Полиция выписала штраф - Цензор.НЕТ 2185
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10.05.2021 21:21 Відповісти
Синдромо даунито
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10.05.2021 21:23 Відповісти
хромосомъ
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10.05.2021 22:18 Відповісти
"Их надо сдать в поликлинику, для опытов" (с)
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10.05.2021 21:24 Відповісти
може людям треба спілкуванн. фашінг потрібен.
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10.05.2021 22:11 Відповісти
Да ладно, для опытов...
Посмотри на всю эту зебанутую власть, от бубочки, ОП, Кабмина до зьйобнутых депутатов и послушай о чем они кукарекают. Они уже столько дров наломали, что эти идиоты даже для опытов не годятся, сразу в дурку всех до одного.
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11.05.2021 15:04 Відповісти
...а цьому не штраф, а премію і матдопомогу








Highlander Freeman@highlander_free





Юзик зводить свій маєток (площа становить 18 соток) в Бориспільському районі в селищі Процев.
Также у Корявченкова ще є дача в 260 кв. м., яку необхідно теж добудувати.
Ціна за подібну ділянку становить від $ 300 тис. До $ 500 тис.

"Алладин" и "Жасмин" прокатился по Харькову на "ковре-самолете". Полиция выписала штраф - Цензор.НЕТ 3727
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10.05.2021 21:25 Відповісти
У нЄВо жєна очччЄнь талантлівая бізЬнєслєді. ОсобЄнно заталанило останні два роки. Ну прямо бізЬньЄс пАпЬЙор, мля... "Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф - Цензор.НЕТ 5903 "Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф - Цензор.НЕТ 4337
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10.05.2021 21:58 Відповісти
В Киеве злоумышленник с напарником избил бездомного, поджег что тот якобы сделал замечание его пасынку. От полученных ожогов бездомный мужчина скончался в больнице.
Трагедия произошла в недострое на киевском Виноградаре. Именно здесь жил 41-летний мужчина. Сначала принялись его избивать, затем облили горючим веществом, подожгли и сбежали.
В надежде на спасение охваченный пламенем бездомный бросился бежать из здания. Крики о помощи услышали прохожие, они и вызвали чрезвычайников. Когда огонь потушили, мужчину передали медикам. 80 процентов ожогов тела и почти полсуток борьбы за жизнь, но мужчина скончался.
В течение двух часов правоохранители установили личности этих мужчин и задержали их.
Это двое товарищей. Одному - 24, другому - 19. По обоим криминала ранее не фиксировали. Старший на допросе рассказал - накануне бездомный поругался и оскорбил его 11-летнего пасынка, который гулял по коридорам недостроя.
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10.05.2021 21:26 Відповісти
Поймите правильно, но эти тела 24 и 19 лет лучше сразу найти упавшими с высоты недостроя. Так и им в аду меньше мучаться и окружающим тоже...
Может эти тела попытаются сбежать и полисы помогут нам и себе решить эту этическую дилему?
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10.05.2021 21:39 Відповісти
нет ну что у этих существ в голове?пришел малый пожаловался что его прогнал бомж со стройки а эти взяли горючку и пошли его сжигать ...-что это вообще?сжеть заживо -просто вот так вот взять и сжечь человека
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10.05.2021 22:25 Відповісти
Вот и я о чем?!(((
Что в голове нужно иметь, чтоб вот так отреагировать... вместо того, чтоб малому сказать, что нефиг по стройкам лазить (это объект повышенной опасности) и будешь дебилом - глянь на дядю, ты следующий!..
А они взяли бензин... и...
Я же и говорю, что таких НЕлюдей нужно просто держать подальше от людей. Идеально - на дистанции могил нелюдей.
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11.05.2021 00:03 Відповісти
В 24 года 11-летний сын. Это как?
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10.05.2021 22:48 Відповісти
сделал замечание его пасынку
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10.05.2021 23:20 Відповісти
А мы ещё удивляемся что мером там допу могут выбрать. Да ещё после гэпы.
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10.05.2021 21:27 Відповісти
Не, ну чего, креативненько так, прикольно. Опасно - да, тут не поспоришь.
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10.05.2021 21:27 Відповісти
Їм третього на коврі не вистачає - Жукова.
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10.05.2021 21:29 Відповісти
В кальяне живет Джинн - исполнитель желаний. Все есть - анаша, марихуана, кокс, крек в конце концов и можно даже полетать, точнее отлететь. Все было хорошо, пока злой визирь в образе полицейских не тормознул и весь кайф обломил.
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10.05.2021 21:33 Відповісти
Ога. Догнали ифриты окаянные на шайтан-арбе.
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10.05.2021 21:45 Відповісти
Вот он фан и драйв!)))
Почитайте, что-нибудь из истории классического Рима или Спедневековья! Вы увидите что вот такое проявление самореализации золотой молодежи рано или поздно приводят к появлению эпикуров, меценатов!) Главное - чтоб не похрен все!
А полисам респект и хороших праздников, пусть их вызывают только на такие случаи!!! Предотвратили акт самоубийства - респект!
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10.05.2021 21:35 Відповісти
чьи это избиратели и догадываться не надо.. "Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф - Цензор.НЕТ 1332
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10.05.2021 21:40 Відповісти
Только это не помогло ему выиграть выборы, занял почетное второе место "Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф - Цензор.НЕТ 9947
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11.05.2021 07:44 Відповісти
Хлеба нет, давайте зрелищ!!

🤑
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10.05.2021 21:41 Відповісти
А хіба зебоби не обрали видовище замість хліба ? )))
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10.05.2021 21:48 Відповісти
Ага, як і однодурового...))
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10.05.2021 22:00 Відповісти
"Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф - Цензор.НЕТ 7457 Ватний лохторат гепи і допи їде на вибори. "Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф - Цензор.НЕТ 8912
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10.05.2021 21:49 Відповісти
Ну не ловить же им мажоров, ездящих под кайфом 100-180 км/час по городу.
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10.05.2021 21:55 Відповісти
****.. у нас що поліція, що сбу.. всі фото-відео підвердження заритушовані і замиленні.. цікаво знати що вони весь час ховають, яку таку велику державну таємницю?..
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10.05.2021 22:12 Відповісти
Идиоты малолетние. Им бы почитать о том, как погибла Айседора Дункан. Шарф намотался на колесо.
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10.05.2021 22:12 Відповісти
це - вони по новому пр-ту жукова їздили?
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10.05.2021 22:16 Відповісти
Ні то перехрестя проспекта Науки з вулицею Культури 😁
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11.05.2021 16:14 Відповісти
Не, я полагаю: если хочешь рисковать жизнью - бери базуку и мотай на линию фронта мочить кассабов.
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10.05.2021 22:18 Відповісти
.. а не хочешь - мотай в Канаду, там колбаса вкуснее
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11.05.2021 11:19 Відповісти
Забавно придумали. Но вылазить на оживлённую трассу явно не стоило, подставлять и себя, и других. Можно было пофоткаться в спокойном месте.
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10.05.2021 22:18 Відповісти
Могли бы на рояле"Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф - Цензор.НЕТ 1078 "Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф - Цензор.НЕТ 7979
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10.05.2021 22:29 Відповісти
За рулем авто Абу?
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10.05.2021 22:52 Відповісти
Как дешево стать знаменитым. Благодаря журналюгам цель достигнута.
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10.05.2021 22:54 Відповісти
А как недешево стать знаменитым? Поделись рецептом! "Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф - Цензор.НЕТ 1984
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11.05.2021 00:39 Відповісти
Да ничего страшного они не совершили. Никому вреда своим ковром бы не нанесли. Могли сами попасть под машину. Снимали видео явно для лайков. Хуже когда кого-то поджигают или избивают чтобы снять и выложить. А эти рисковали только собой. Прям преступников с них уже сделали.
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11.05.2021 00:22 Відповісти
В Росії, на днях, подібне "тіло" - репер якийсь, теж "подуркувать" вирішив- вибудував півтораметрову піраміду з рулонів туалетного паперу, і став на неї. Товариш повинен був її, на швидкості, підбить автомобілем, а репер збирався ефектно підстрибнуть і стать на асфальт за автомобілем... Став... Головою вниз... Насмерть...

А тут - трохи не так крутнув кермом, "килимок" з"їжджає вбік, і ці два "тіла" - під колесами іншого автомобіля, водію якого такий "екстрім" абсолютно не потрібен...
Мовою закону це іменується - "створення аварійної ситуації на дорозі"...
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11.05.2021 04:59 Відповісти
Тут ще почнеться тема різних елєктросамокатів по пішоходним доражкам......
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11.05.2021 12:47 Відповісти
Час клоунів... Клоуни рулять.
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11.05.2021 09:37 Відповісти
Чё вы такие злые? Ничего плохого чуваки не делали. Нарядились, устроили движ, всё веселее чем про всяких кернесов читать. А вы их поливаете.
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11.05.2021 11:18 Відповісти
они вообще-то правила нарушали..., а правила д.б. одни для всех..., конечно, было бы хуже, если бы на повороте мозги размазались по асфальту, но это, конечно, если есть мозги...
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11.05.2021 12:15 Відповісти
Ну нарушили правила, заплатили штраф. И чё? Ты злишься, что тебя на ковёр в роли Шахерезады никто не берёт? Это их мозги и они без твоих советов разберуться что с ними делать 6)
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11.05.2021 12:22 Відповісти
А якщо їх "мізки" опиняться під колесами ТВОГО автомобіля? Знаєш, скільки тебе слідчі будуть "тягать, як свиня куфайку...", на допити? Воно тобі треба? А, якщо, ухиляючись від наїзду на ті "мізки", ти вріжешся в інший автомобіль (дай бог, без жертв)? Скільки ти по судах попоходиш, доводячи, що твоєї вини немає? Ти з подібним не стикався, а язиком ляпаєш...
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11.05.2021 20:22 Відповісти
Тоесть вариант "соблюдать дистанцию" или вообще объехать по другой дороге ты не рассматриваешь? Ты, как и все украинские быдловодители, будешь подпирать их бампером и бибикать, а потом уворачиваться от выпадающего тела в другие машины? Ну молодец
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12.05.2021 12:13 Відповісти
Я "рассматриваю вариант", коли всі люди дотримуються правил дорожнього руху, бо тоді переходячи дорогу чи рухаючись по ній, як пішки, так і керуючи трагспортним засобом, можна розраховувать на конкретну поведінку будь-якого учасника дорожнього ругу, а не "объезжать по другой дороге" бидло, якому "побикувать" чи "повипендрюваться" захотілося...
Якщо ти з тих "бидловодителей", який дозволяє такому ж "бидлу" створювать аварійні ситуації на дорозі, то будь готовий "разгрєбать последствия" своєї ідіотської філософії... Тобі не допоможе і "объезд по другой дороге", бо і там тобі під колеса може потрапить інше, але таке саме бидло, якому "похрен" правила поведінки на дорозі...
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12.05.2021 13:01 Відповісти
" який дозволяє такому ж "бидлу""
А ты типа не позволяешь? А они у тебя разрешения забыли спросить?
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12.05.2021 13:24 Відповісти
А я роблю зауваження... Пару разів і по голові давав...
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12.05.2021 13:26 Відповісти
Так это тебя в клетку надо. Ты кто такой, чтоб замечания делать и по голове давать? Полицией себя возомнил? У тебя нет никаких прав рассказывать другим что делать, а тем более заниматься рукоприкладством.
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12.05.2021 16:01 Відповісти
Чуєш, "Зміюко", а поясни мені, чим відрізняюсь я від порушника ПДР? Він порушує закон, створюючи небезпеку для учасників дорожного руху. Я порушую закон, бо замість того, щоб його "об"їхать іншою дорогою", як ти пропонуєш, чи стуконуть поліцаям, які або не приїдуть, або приїдуть тоді, коли порушник же давно буде в кілометрах від місця правопорушення, даю йому потиличника? І хто з нас двох діє більш протизаконно? Від того, що я вліпив потиличника оболтусу, що біжить через дорогу на червоний сигнал світлофора, у нього і струсу мозку не буде, але наступного разу буде думать, чи варто вискакувать на дорогу, на заборонний сигнал. Якщо ж цього не зробить, і водій не встигне загальмувать і цього придурка зіб"є, то він буде або трупом, або калікою, а водія кілька місяців будуть дягать на допити, а то і посадять... Де шкоди більше?
У тебе з головою "порядок"?
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12.05.2021 16:17 Відповісти
Если на пальцах (если ты действительно не понимаешь). Чуваки на ковре нарушили закон и заплатили штраф (тоесть перед законом они чисты). Рисковали они только своим здоровьем. Вся та галиматья, которую ты насосал из пальца в предыдущих постах - чисто плод воображения. С таким же успехом ты можешь кидаться на любого, у кого отрос МПХ, потому что он может кого-то изнасиловать.
Далее, касательно раздачи тумаков. Чисто по человечески живитильный киздюль возможно пойдёт телу на пользу (хотя скорее всего нет). А по закону ты не имел права никому вправлять мозги и совершал хулиганские действия, за которые как раз тебя надо привлекать к ответственности.
Раз ты любишь фантазировать, то представь, что у тебя родственнику стало плохо (не дай Б-г конечно) и ты со всех ног бежишь в аптеку, чтобы только успеть, и тут какое-то чмо начитает тебя воспитывать и даёт по шее.
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12.05.2021 16:25 Відповісти
"Зелений", ти і є "зелений"... Одним з напрямів моєї діяльності в судах, коли я працював, було представництво у справах, пов"язаних саме з дорожно-транспортними подіями. Я такого набачився і начувся у судах!!! І ти, "салабон", будеш мені розказувать, що "правильно", а що "неправильно"?!... Соплі підбери, "правознавець"...
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12.05.2021 16:36 Відповісти
Аргументы закончились, пошло хамство. Видно не сильно успешно ты по судам выступал
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12.05.2021 16:39 Відповісти
А які можна висувать аргументи, якщо пише ідіот, що не тямить про наслідки порушень ПДР? Тобі ж "хоч кілок на голові теши...".
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12.05.2021 16:42 Відповісти
Бгг, о зацепило старпёра . Научись сначала аргументированно отстаивать свою точку зрения. Бо пока что идиотом выглядишь только ты
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12.05.2021 17:11 Відповісти
Чуєш, "салага", не знаю, "старпьор" я, чи ні, але не одного такого як ти, сопляка самовпевненого, який думав, що "бога за бороду тримає...", в судах "по столу розмазував...". Був один такий, що татусь йому найняв такого крутого адвоката, який навіть свідчення пробував за підсудного в суді давать... Суддя вже не витримав:
- Я не Вас питаю, а Вашого підзахисного - "Куди Ви так спішили, ще перевищили швидкість і збили людину?"
А я візьми і скажи: "Боявся, що в пеклі казани з смолою закінчаться!...".
Так весь зал сміявся... Само-собою, справу я виграв...
Ти пишеш про "аргументацію"... А де вона у тебе? Одні емоції...
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12.05.2021 17:30 Відповісти
О, то ты там ещё петросяном в суде подрабатывал?
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12.05.2021 17:38 Відповісти
Ну, що ще "розумного" ти ляпнуть здатен? Тільки "висраться"... Бо з тебе такий "аналітег-правознавець", "як з гімна - куля...".
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12.05.2021 17:43 Відповісти
А толку тебе что-то умное писать?
"Не мечи бисер перед свиньями" (С)
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12.05.2021 17:49 Відповісти
Щось я в тебе "умного" не побачив... "Об"їхать порушника іншою дорогою", "дотримуваться дистанції".... А порушник хай "зажигає", як хоче - ОЦЕ ти "розумним" вважаєш?!!! Ну ти і ідіот!!!...
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12.05.2021 18:01 Відповісти
Ты просто слишком тупой, чтоб это понять . Но не расстраивайся. Ты кем был, прокурором? Походу отсутствие мозгов не мешало а только помогало . Опять же искромётный юмор... Ты не за Зелю случайно голосовал?
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12.05.2021 18:10 Відповісти
Од того, що ти мене тупим обзиваєш, ти розумнішим не стаєш...
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12.05.2021 18:13 Відповісти
Так я им уже есть . В отличие от тебя
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12.05.2021 18:17 Відповісти
Телепню, ти навіть не знаєш, що в судовому засіданні сидить не один адвокат, що захищає підсудного!... Є ще і адвокат протилежної сторони - представник потерпілого!... І ти ще себе "розумним" іменуєш? Та ти "дурний, що сало без хліба!...Де ви такі, "пришелепкуваті", беретеся? Правильно мій товариш сказав - "чим тупіше, тим нахабніше і агресивніше...".
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12.05.2021 18:33 Відповісти
Я тебя спросил был ли ты прокурором, а ты уже целую теорию вывел, сам придумал и на меня спроецировал . Дурашка, ты опять увлекаешься фантазиями
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12.05.2021 18:36 Відповісти
Що ти викручуєшся? Я тобі сказав, що був противником обвинуваченого в судовому засіданні, бо представляв потерпілого в судовому засіданні. А ти про прокурора ляпать почав... Баран, що казать... Зав"язуй... В теорії права ти "пеньок", у "віктимології" теж(ти, мабуть, і слова такого не чув...). Що ти кримінального процесу не знаєш - видно неозброєним оком... Одні "понти" і бахвальство...
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12.05.2021 18:44 Відповісти
Ты опять сам с собой поговорил и что-то сам себе придумал . Совсем дедуля в маразм впал
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12.05.2021 18:53 Відповісти
Та йди ти в сраку, балабайка... Теліпаєш язиком, що собака хвостом...
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12.05.2021 18:54 Відповісти
Дедуля, валидол прими
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12.05.2021 18:55 Відповісти
Та тобі і лікарі не допоможуть... Від ідіотизму ліків ще не придумали...
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12.05.2021 19:02 Відповісти
Ну, Жасмин хотелось бы какой-то получше рассмотреть.
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11.05.2021 12:41 Відповісти
ВСЙО ХАРАШО ПРЄКРАСНАЯ МАРКІЗА, А ТО ЩО ХАРКІВ ПО ВУХА У БОРГАХ ЗАВДЯКИ КЕРНЕСУ ПЕРЕД ЄВРОПЕЙСЬКИМИ І КАЦАПСЬКИМИ БАНКАМИ ТО ФІГНЯ "Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф - Цензор.НЕТ 5922

Тєрєхоф, чим будеш борги Харкова за ГЕПОЛЕНД у парку Горькова і нове метро віддавати?
Своєю дупою?
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11.05.2021 17:12 Відповісти
Жасмiн сильно вгодована в порiвняннi з фiльмом... щось не те...
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11.05.2021 18:50 Відповісти
конченые токтокеры
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12.05.2021 13:33 Відповісти
 
 