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Донбас (21733) Сенцов (895) Хливнюк (13) Ухман Михайло (235)

"Окопна війна": "Я розмовляв з українськими бійцями на передовій і вони вдячні, що до них приїжджають з "мирної" частини країни, підтримують і не забувають", - лідер рокгурту "Бумбокс" Хливнюк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні в рубриці "Окопна війна" на Цензор. Нет дивіться інтерв'ю з вокалістом гурту Бумбокс - Андрієм Хливнюком та українським кінорежисером - Олегом Сенцовим.

 Андрій, Олег та їхні друзі приїхали в Донецьку область, щоб зустрітися з українськими воїнами, які захищають нашу землю від російських окупантів, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

 Олег Сенцов уже не вперше приїжджає на фронт. Для Андрія Хливнюка поїздка на війну була, навпаки, першою.

Що вони побачили на передовій, які враження від зустрічі з нашими захисниками?

Чи відбудеться концерт легендарного українського рокгурту Бумбокс на фронті?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни в зоні ООС: Великдень надихає на нове життя після воскресіння Христа і можливість їсти м'ясо після довгого посту. ВIДЕО

Яку правду побачив і озвучив Олег Сенцов?

Про це все і не тільки, дивіться у нашій рубриці "Окопна війна"!

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Хливнюку - респект!
достойна людина і патріот
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11.05.2021 11:40
+9
Респект Андрій ! Дякую за гормадянську позицію!
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11.05.2021 11:44
+8
Фронтвумен украинской группы Go-A, которая представит Украину на "Евровидении 2021", Екатерина Павленко 10 мая в интервью Deutsche Welle рассказала о выступлении перед украинскими солдатами.
"Мне кажется, аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне. А война есть, и там до сих пор жертвы. Когда мы ехали выступать на фронт, задумались, что у нас нет ни одной песни о войне или чего-то патриотического. А потом приехали. И солдат говорит: "А можете народную песню спеть, как мне бабушка пела?". И мы спели. Петь солдатам о войне немного неправильно. Особенно песни, написанные людьми, которые никогда не были на войне", - отметила она.

По словам Павленко, иногда они отказываются от предложений по работе: петь в рамках предвыборной кампании и рекламировать алкоголь.

Солистка Go-A призналась, что у коллектива есть фанаты в РФ.

"Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Это не случайно, там же много украинцев осталось. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину", - отметила она.
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11.05.2021 11:42
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Хливнюку - респект!
достойна людина і патріот
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11.05.2021 11:40 Відповісти
Фронтвумен украинской группы Go-A, которая представит Украину на "Евровидении 2021", Екатерина Павленко 10 мая в интервью Deutsche Welle рассказала о выступлении перед украинскими солдатами.
"Мне кажется, аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне. А война есть, и там до сих пор жертвы. Когда мы ехали выступать на фронт, задумались, что у нас нет ни одной песни о войне или чего-то патриотического. А потом приехали. И солдат говорит: "А можете народную песню спеть, как мне бабушка пела?". И мы спели. Петь солдатам о войне немного неправильно. Особенно песни, написанные людьми, которые никогда не были на войне", - отметила она.

По словам Павленко, иногда они отказываются от предложений по работе: петь в рамках предвыборной кампании и рекламировать алкоголь.

Солистка Go-A призналась, что у коллектива есть фанаты в РФ.

"Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Это не случайно, там же много украинцев осталось. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину", - отметила она.
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11.05.2021 11:42 Відповісти
От і порівняйте її з ватно Марув...
Хливнюку РЕСПЕКТ!
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12.05.2021 08:29 Відповісти
Респект Андрій ! Дякую за гормадянську позицію!
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11.05.2021 11:44 Відповісти
*вибачте громадянську) наслідки ковіду скбл((
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11.05.2021 20:19 Відповісти
Хливнюк - не гівнюк !
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11.05.2021 12:27 Відповісти
А я дякую ВСУ!
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11.05.2021 12:50 Відповісти
Мені подобається його музика ще з часів дисків, котрі тримаю. Молодець.
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11.05.2021 13:17 Відповісти
А от цікаво, переважно громадянську позицію висловлюють, підтримують Майдан чи наших хлопців у АТО, передусім, виконавці року чи альтернативи! А тупі попсовики типу Кароліни Куйок чи потапів всіляких готові і в кацапії виступати! Та й навіть у рашці за Україну висловилися саме рокери Макаревич, Шевчук та БГ...

От і показник того, яка музика є справжньою та щирою!
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11.05.2021 13:25 Відповісти
щось можливо і є, але всі вищезазначені на кацапії вже тихо обісрались, славлять вобломордого(
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11.05.2021 20:36 Відповісти
Могли б уже москалів не згадувати.
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12.05.2021 00:54 Відповісти
Гарна новина - воякам на війні потрібні не тільки снаряди і кулі, а ще і моральний

відпочинок. Хливнюк і Сєнцов гарну справу роблять як і всі хто їзде на фронт до
наших вояків. Колись і кіно бригади на фронт їздили, але не зараз.
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11.05.2021 22:48 Відповісти
 
 