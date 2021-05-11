"Окопна війна": "Я розмовляв з українськими бійцями на передовій і вони вдячні, що до них приїжджають з "мирної" частини країни, підтримують і не забувають", - лідер рокгурту "Бумбокс" Хливнюк. ВIДЕО
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Сьогодні в рубриці "Окопна війна" на Цензор. Нет дивіться інтерв'ю з вокалістом гурту Бумбокс - Андрієм Хливнюком та українським кінорежисером - Олегом Сенцовим.
Андрій, Олег та їхні друзі приїхали в Донецьку область, щоб зустрітися з українськими воїнами, які захищають нашу землю від російських окупантів, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Олег Сенцов уже не вперше приїжджає на фронт. Для Андрія Хливнюка поїздка на війну була, навпаки, першою.
Що вони побачили на передовій, які враження від зустрічі з нашими захисниками?
Чи відбудеться концерт легендарного українського рокгурту Бумбокс на фронті?
Яку правду побачив і озвучив Олег Сенцов?
Про це все і не тільки, дивіться у нашій рубриці "Окопна війна"!
Топ коментарі
+15 Гундяй Крестовоздвиженский
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+9 Палиця Василь
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+8 Vitaliy Mauler
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достойна людина і патріот
"Мне кажется, аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне. А война есть, и там до сих пор жертвы. Когда мы ехали выступать на фронт, задумались, что у нас нет ни одной песни о войне или чего-то патриотического. А потом приехали. И солдат говорит: "А можете народную песню спеть, как мне бабушка пела?". И мы спели. Петь солдатам о войне немного неправильно. Особенно песни, написанные людьми, которые никогда не были на войне", - отметила она.
По словам Павленко, иногда они отказываются от предложений по работе: петь в рамках предвыборной кампании и рекламировать алкоголь.
Солистка Go-A призналась, что у коллектива есть фанаты в РФ.
"Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Это не случайно, там же много украинцев осталось. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину", - отметила она.
Хливнюку РЕСПЕКТ!
От і показник того, яка музика є справжньою та щирою!
відпочинок. Хливнюк і Сєнцов гарну справу роблять як і всі хто їзде на фронт до
наших вояків. Колись і кіно бригади на фронт їздили, але не зараз.