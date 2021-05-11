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Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Громадянин Росії 8 травня біля стін Кремля поклав квіти до стел міст-героїв в Олександрівському саду. Однак співробітники поліції затримали його, тому що у нього був прапор України.

Як передає Цензор.НЕТ відповідне відео опублікував журналіст Роман Цимбалюк.

На записі Михайло Маркович Юдін - громадянин Росії. Він вирішив 8 травня покласти гвоздики до стел міст-героїв в Олександрівському саду біля кремлівської стіни.

"Вітаємо українців з Днем Перемоги, з Днем пам'яті і примирення. ... Насправді нас дуже добре виховали, цей день завжди особисто для мене був днем перемоги добра над злом. Попри те, що потім відкривали страшні злочини сталінізму, страшні втрати радянської армії, які були часто невиправдані, але тим не менше перемога радянського солдата над нацизмом, вона незаперечна. ... Є перемога радянського народу, радянського солдата над нацизмом, а Україна найбільш постраждала територія і найбільш постраждалий народ - це народ України. Друзі, ми з вами, дуже сподіваємося, що закінчаться ці божевільні часи, які зараз у Росії. Скажу більше, я ніколи не думав, що буде народжуватися в Росії фашизм", - сказав Юдін.

За словами чоловіка, в Росії розпалювання ненависті і тотальна брехня.

До Юдіна підійшли співробітники поліції, у ході діалогу з ними чоловік заявив: "У нас іде ненависть до України на всіх каналах. Мені сумно, 9 травня ховають чотирьох українських пацанів від снайперських куль, на жаль".

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Після тривалого діалогу, співробітники російської поліції вирвали з рук Юдіна прапор України і силою заштовхали в поліцейську машину.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Перемогли Гітлера! Переможемо і Путлєра! Слава Україні!
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11.05.2021 10:22
+16
А жона СерЛєща виступає із тризубом в мацкві на секс-вечірках і ніхто її не затримує.
Своїх спецагентів не чіпають.
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11.05.2021 10:23
+7
є ще такі одинаки на касапії. Але - їх небагато.
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11.05.2021 10:22
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Перемогли Гітлера! Переможемо і Путлєра! Слава Україні!
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11.05.2021 10:22 Відповісти
НЕУЖТО ТЕБЕ МАЛО40 миллионов жертв в прошлой войне????? кстати а что ты делал в перид с 2014 по 2021 год??? был на фронте или на диване воевал??? и что ты лично сделал -кроме юзанья по клаве- для победы над агрессором? ты хоть одну гривну потратил на помощь ВСУ
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11.05.2021 11:06 Відповісти
Не істеризуй, рюзьгє.
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11.05.2021 13:25 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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11.05.2021 15:38 Відповісти
є ще такі одинаки на касапії. Але - їх небагато.
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11.05.2021 10:22 Відповісти
А жона СерЛєща виступає із тризубом в мацкві на секс-вечірках і ніхто її не затримує.
Своїх спецагентів не чіпають.
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11.05.2021 10:23 Відповісти
"Муж и жена - одна сатана". Теперь ясно чей заказ отрабатывал Лєщ, "разоблачая" прошлую власть.
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11.05.2021 10:29 Відповісти
Вагінастя не спецагент. Вона звичайна потаскушка з амбіціями.
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11.05.2021 10:42 Відповісти
Як мінімум, агент впливу, який просуває потрібні кремлю ідеї "росія - не ворог".
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11.05.2021 10:53 Відповісти
Так и Ротару не вылазит из РФ
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11.05.2021 11:08 Відповісти
Це теж її відповідно характеризує.
Але її близькі родичі НЕ займають високооплачуваних посад в держ. структурах і не корчать з себе принципових, чесних, виливаючи тонни лайна на інших.
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11.05.2021 11:16 Відповісти
Украина самая пострадавшая территория во второй мировой войне: Россиянина с флагом Украины задержали у стен Кремля - Цензор.НЕТ 169
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11.05.2021 10:27 Відповісти
это не изменит систему
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11.05.2021 10:30 Відповісти
Однако... надо иметь крепкие яйца, чтоб на такое решиться...
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11.05.2021 11:08 Відповісти
Мелкая дурацкая провокация. Уверен, картинка для **********.
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11.05.2021 11:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XxO4rKY2y4o
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11.05.2021 11:13 Відповісти
Провокация с чьей стороны? Выгодоприобретатель от этой провокации кто?
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11.05.2021 12:35 Відповісти
у нас бы гнида с власовским флагом с курицей и минуты не простояла - смешали бы с дерьмом !
потому что правда - на нашей стороне и кацапские вертухаи в мацкве- прекрасно это панимают...
одно непонятно и удивительно, почему Цымбалюк снимал это беспрепятственно и хорошей камерой, как -будто .. по договоренности?
его оправдывает только то, что и другие снимали, на телефоны
хотя вертухаи любят пропагандистские постановки
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11.05.2021 11:19 Відповісти
Что то среди "нормальныx русскиx" одни только евреи Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля - Цензор.НЕТ 4697 Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля - Цензор.НЕТ 7707
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11.05.2021 11:49 Відповісти
ну таки да! "Михаил Маркович Юдин" - русский, есть например немецкий, я украинский Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля - Цензор.НЕТ 1638
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11.05.2021 13:15 Відповісти
Это какой-то кошмар. У него хоть есть адвокат, что ли, кто-нибудь ему поможет выбраться из этого логова?
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11.05.2021 12:26 Відповісти
Зачем ему выбираться из этого логова? Он его гражданин Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля - Цензор.НЕТ 251
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11.05.2021 12:35 Відповісти
Вы мыслите глобально. Я больше ментовку имел в виду. Уже выяснил, что его типа отпустили пока. Из "того" логова никому не выбраться уже, согласен.
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11.05.2021 12:39 Відповісти
Вообще-то, если есть на это средства, то пока еще - пожалуйста, выбирайся себе на здоровье. Им вменяемые не нужны, им нужны больные на всю голову православные сэсэсэрофилы и таджики прибывающие на территории не совсем законно и потому тихие и послушные.
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11.05.2021 13:07 Відповісти
Если Вы не заметили его зовут "Михаил Маркович Юдин", он таки сможет выбраться если захочет)
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11.05.2021 13:13 Відповісти
Уже выпустили продержав кажется до следующего утра
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11.05.2021 14:14 Відповісти
он проводил уже в прошлом году таку акцию.....- тогда его тоже остановили...- "пробивали" - связались с вышестоящими .... и через несколько десятка минут разрешили возложить цветы....- сегодня уже все по - другому- фашист пУтлер не церемонится....
да- Гражданский ПОСТУПОК...


2020- год...- тогда прошло...
https://tsn.ua/ru/svit/v-moskve-aktivist-s-ukrainskim-flagom-ustroil-akciyu-u-sten-kremlya-1578871.html

Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля - Цензор.НЕТ 5628
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11.05.2021 13:16 Відповісти
Рашиссти- фашисти **********.
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11.05.2021 13:22 Відповісти
Чи буде відео про хунту на каналі петуШарія про цей випадок...
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11.05.2021 13:23 Відповісти
"Безумству храбрых поем мы славу!"
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11.05.2021 15:41 Відповісти
Это очень смелый поступок на самом деле. Дело в том что путинские вертухаи только и думают как выслужиться. И готовы на все, отыгрываясь на таких людях, которые не побоялись.
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06.11.2021 14:14 Відповісти
 
 