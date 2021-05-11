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найманці РФ (1969) ПВК "Вагнер" (1476)

Розбір діяльності ПВК "Вагнер": Практично кожне серйозне завдання було бездарно провалено. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Відео про діяльність російських найманців з ПВК "Вагнер". Усупереч поширеній думці про їхній професіоналізм, факти свідчать про протилежне, практично кожне серйозне завдання, за яке вони бралися, було бездарно провалено.

Про це повідомляє канал Volny Belarus, як інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французьке видання RFI опублікувало розслідування про злочини росіян у ЦАР: позасудові страти, катування, групові зґвалтування

Кілька з них:

- Смерть всього підрозділу "Вагнер", коли проводилася провальна компанія, імовірно, проти повстанської групи в Північному Мозамбіку. Уряд Мозамбіку був змушений найняти більш професійних найманців з Південної Африки, щоб вирішити цю кризу.

- Провальна спроба розгортання "Вагнер", щоб не допустити розпаду режиму Омара Аль-Башира в Судані, зазначаючи, що розгортання "Вагнер" (і асоційовані з цим ризики) співвідносилося зі спробами Пригожина отримати доступ до корисних копалин Судану.

- Обставини і небезпека, з якими зіткнувся "Вагнер", який проводить операції в Лівії, протиставляти з марнотратним способом життя і засобами, які мав Пригожин. Ми б запропонували це яскраво змалювати, використовуючи недавню публікацію про спогади оперативника "Вагнер" Марата Габідуліна, в яких згадуються деталі примітивних умов проживання, погане обмундирування і небезпеки, з якими зіткнувся контингент "Вагнер".

"У бойовиків цього підрозділу немає абсолютно ніякого правового статусу, і за міжнародним законодавством вони проходять як найманці, що заборонено в більшості цивілізованих країн світу і навіть в РФ. Абсолютно маргінальний характер особового складу, неповагу до місцевого населення навіть на сході України, куди вони їхали ніби як захищати російськомовне населення. Резюме може бути тільки одне, ПВК "Вагнер" це просто ручні кілери Кремля", - підсумувало видання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
в Казани (Татарстан) - (территория временно оккупирована Россиянской **********), в средней школе 9 трупов - стрельба, взрывы..
Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 7596
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11.05.2021 10:33
+6
То что эти вангеровцы рукожопы не снимает того что Андреел Еладк (позывной Козырь) агент кремля. И зеленскому светит государственная измена!!!
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11.05.2021 10:33
+5
Поховали москаля край дороги
Видно ноги, видно руки, видно роги
Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 1970
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11.05.2021 10:44
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Це матеріал спеціально для тих, хто вважає, що у випадку посадки літака у Борисполі ці "супермени" всраті захопили б екіпаж і пасажирів у заручники... Теж мені найшли Рембо...
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11.05.2021 10:31 Відповісти
Думаю, хлопаки з Мартусівки, через 1 годину наскиртують цих рембаків у полі, а ще через 2 год. розкидають цей гумус по грядкам під бурячки. Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 3951
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11.05.2021 10:34 Відповісти
Наши люди везде.
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11.05.2021 10:32 Відповісти
в Казани (Татарстан) - (территория временно оккупирована Россиянской **********), в средней школе 9 трупов - стрельба, взрывы..
Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 7596
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11.05.2021 10:33 Відповісти
Визитку Яроша уже нашли? 🤣🤣🤣.
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11.05.2021 10:34 Відповісти
Ага, а Кісєльов часто розказував, що такі стрільби в школах можливі лише в бєздуховной омерікє! А це ж уже не перший такий випадок у кацапів за останні роки, а мінімум п'ятий!
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11.05.2021 10:35 Відповісти
Росляков в Керчи красава тогда норм кацапов положил. А до этого в крысму никогда терактов не было))))
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11.05.2021 10:36 Відповісти
раньше взрывали рязанские девятиэтажки "сахаром", а теперь начали расстреливать школы с детьми.. всё это процесс "мумификации режима лилиПутина"..
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11.05.2021 10:37 Відповісти
и раньше школы херачили, вспомнить тот же Беслан
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11.05.2021 10:40 Відповісти
скажут попутали школу с рейхстагом и решили взять, как диды последные дни им напоминали.
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11.05.2021 10:52 Відповісти
опять Чечня ??? или "грузинские снайперы" ???
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11.05.2021 13:57 Відповісти
что, опять стрельба в Канзасе ?

в Казани?
кто бы мог подумать ......!!! Розбір діяльності ПВК "Вагнер": Практично кожне серйозне завдання було бездарно провалено - Цензор.НЕТ 7353
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11.05.2021 15:15 Відповісти
То что эти вангеровцы рукожопы не снимает того что Андреел Еладк (позывной Козырь) агент кремля. И зеленскому светит государственная измена!!!
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11.05.2021 10:33 Відповісти
Ещё не надоело?
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11.05.2021 10:40 Відповісти
Андрей Борисович перелогинься Практично кожне серйозне завдання, за яке бралася ПВК "Вагнер", було бездарно провалено - Цензор.НЕТ 9956
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11.05.2021 10:59 Відповісти
А що там з гучно анонсованим розслідуванням по провалу спецоперації з вагнерівцями, коли вони зіскочили в Білорусі? Вже з ОП домовились, ніякого розслідування не буде?
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11.05.2021 10:39 Відповісти
Как высосали так и всосут....
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11.05.2021 10:42 Відповісти
Ермак и так может?
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11.05.2021 11:09 Відповісти
смертники и не должны ничего выигрывать....
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11.05.2021 10:41 Відповісти
Особенно круто у них получилось захватить у курдов нефтеперерабатывающий заводик в Хишаме. По результатам у них был повод сменить название с Вагнера на Шопена Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 7051
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11.05.2021 10:42 Відповісти
Круто сказано, и главное даже Путин обосрался.
хотя, я если бы напр. чехом был, то сострадал бы боевикам которых тупо как в тире, даже из Б-52 гамселили, но у чехов Рашка почти не набушавала столько сколько у нас то.
ну да, нечестно, а ведь что они тут творили это тоже ведь как бы.... диды докажут - "геройски" убивать мирных - уууу, да это супер. и военнопленных, хотя если наемники захватили регуляров, то это как бы... а кто ты такой и под чьюм флагом тварь шоб что-то делать с солдатами рег. армии, на территории страны где твоя страна "не ведет БД"?
ну твари же и биомусор
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11.05.2021 11:41 Відповісти
Поховали москаля край дороги
Видно ноги, видно руки, видно роги
Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 1970
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11.05.2021 10:44 Відповісти
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно ... носа!
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11.05.2021 10:59 Відповісти
особые приметы: "бегал по позиции с голой жопой" Розбір діяльності ПВК "Вагнер": Практично кожне серйозне завдання було бездарно провалено - Цензор.НЕТ 8033
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11.05.2021 11:51 Відповісти
Желаем им как можно больше таких операций как под Хишамом.
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11.05.2021 10:45 Відповісти
Собакам Вагнера - собачья смерть !
Эти шакалы против безоружных крутые поцы, как и любой лаптекопытный репоед, а когда встречают отпор то разбегаются, как тараканы, и всю эту дорогу устеляют своими трупами.
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11.05.2021 10:56 Відповісти
Все-таки лучше американцев в Дейр-эз-Зоре их никто не пускал в распыл. Во где высокий класс! Надо перенимать методу.
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11.05.2021 11:02 Відповісти
у наследников нквдистов только зверство в пытках и казнях не превзойденное, талант наработанный поколениями душегубов в крови
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11.05.2021 11:06 Відповісти
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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11.05.2021 11:08 Відповісти
Уткін той гусь,Уткін!!!
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11.05.2021 11:31 Відповісти
"Путин и не должен внутренними делами России заниматься. Он внешней политикой занят"

-- рассказывают нам ватаны с "особым генным кодом"©
Ок, давайте посмотрим на успехи внешней политики России на примере парада Победы 9 мая - даты, объединяющей весь цивилизованный мир.
Итак, иностранные делегации на парадах Победы в Москве:
1995 год: 56 глав государств, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Китай, Канаду, Украину, Грузию.
2005 год: 53 главы государств, в том числе США, Франция, Китай, Индия, Италия, Испания, Израиль, Япония, Южная Корея.
2010 год: 24 главы государств, включая Германию, Израиль, Китай, Чехию, Хорватию, Латвию, Эстонию, Казахстан, Польшу.
2020 год: 10 глав государств, в основном партнёры по ОДКБ. Из европейских стран только Сербия, Босния и Герцеговина.
2021 год: единственный иностранный глава государства на параде в Москве - президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Путин. Внешнеполитический победитель международного масштаба".
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11.05.2021 11:50 Відповісти
 
 