Відео про діяльність російських найманців з ПВК "Вагнер". Усупереч поширеній думці про їхній професіоналізм, факти свідчать про протилежне, практично кожне серйозне завдання, за яке вони бралися, було бездарно провалено.

Про це повідомляє канал Volny Belarus, як інформує Цензор.НЕТ.

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Кілька з них:

- Смерть всього підрозділу "Вагнер", коли проводилася провальна компанія, імовірно, проти повстанської групи в Північному Мозамбіку. Уряд Мозамбіку був змушений найняти більш професійних найманців з Південної Африки, щоб вирішити цю кризу.

- Провальна спроба розгортання "Вагнер", щоб не допустити розпаду режиму Омара Аль-Башира в Судані, зазначаючи, що розгортання "Вагнер" (і асоційовані з цим ризики) співвідносилося зі спробами Пригожина отримати доступ до корисних копалин Судану.

- Обставини і небезпека, з якими зіткнувся "Вагнер", який проводить операції в Лівії, протиставляти з марнотратним способом життя і засобами, які мав Пригожин. Ми б запропонували це яскраво змалювати, використовуючи недавню публікацію про спогади оперативника "Вагнер" Марата Габідуліна, в яких згадуються деталі примітивних умов проживання, погане обмундирування і небезпеки, з якими зіткнувся контингент "Вагнер".

"У бойовиків цього підрозділу немає абсолютно ніякого правового статусу, і за міжнародним законодавством вони проходять як найманці, що заборонено в більшості цивілізованих країн світу і навіть в РФ. Абсолютно маргінальний характер особового складу, неповагу до місцевого населення навіть на сході України, куди вони їхали ніби як захищати російськомовне населення. Резюме може бути тільки одне, ПВК "Вагнер" це просто ручні кілери Кремля", - підсумувало видання.