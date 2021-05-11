Розбір діяльності ПВК "Вагнер": Практично кожне серйозне завдання було бездарно провалено. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Відео про діяльність російських найманців з ПВК "Вагнер". Усупереч поширеній думці про їхній професіоналізм, факти свідчать про протилежне, практично кожне серйозне завдання, за яке вони бралися, було бездарно провалено.
Про це повідомляє канал Volny Belarus, як інформує Цензор.НЕТ.
Кілька з них:
- Смерть всього підрозділу "Вагнер", коли проводилася провальна компанія, імовірно, проти повстанської групи в Північному Мозамбіку. Уряд Мозамбіку був змушений найняти більш професійних найманців з Південної Африки, щоб вирішити цю кризу.
- Провальна спроба розгортання "Вагнер", щоб не допустити розпаду режиму Омара Аль-Башира в Судані, зазначаючи, що розгортання "Вагнер" (і асоційовані з цим ризики) співвідносилося зі спробами Пригожина отримати доступ до корисних копалин Судану.
- Обставини і небезпека, з якими зіткнувся "Вагнер", який проводить операції в Лівії, протиставляти з марнотратним способом життя і засобами, які мав Пригожин. Ми б запропонували це яскраво змалювати, використовуючи недавню публікацію про спогади оперативника "Вагнер" Марата Габідуліна, в яких згадуються деталі примітивних умов проживання, погане обмундирування і небезпеки, з якими зіткнувся контингент "Вагнер".
"У бойовиків цього підрозділу немає абсолютно ніякого правового статусу, і за міжнародним законодавством вони проходять як найманці, що заборонено в більшості цивілізованих країн світу і навіть в РФ. Абсолютно маргінальний характер особового складу, неповагу до місцевого населення навіть на сході України, куди вони їхали ніби як захищати російськомовне населення. Резюме може бути тільки одне, ПВК "Вагнер" це просто ручні кілери Кремля", - підсумувало видання.
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в Казани?
кто бы мог подумать ......!!!
хотя, я если бы напр. чехом был, то сострадал бы боевикам которых тупо как в тире, даже из Б-52 гамселили, но у чехов Рашка почти не набушавала столько сколько у нас то.
ну да, нечестно, а ведь что они тут творили это тоже ведь как бы.... диды докажут - "геройски" убивать мирных - уууу, да это супер. и военнопленных, хотя если наемники захватили регуляров, то это как бы... а кто ты такой и под чьюм флагом тварь шоб что-то делать с солдатами рег. армии, на территории страны где твоя страна "не ведет БД"?
ну твари же и биомусор
Видно ноги, видно руки, видно роги
Видно руки, видно ноги, видно ... носа!
Эти шакалы против безоружных крутые поцы, как и любой лаптекопытный репоед, а когда встречают отпор то разбегаются, как тараканы, и всю эту дорогу устеляют своими трупами.
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
-- рассказывают нам ватаны с "особым генным кодом"©
Ок, давайте посмотрим на успехи внешней политики России на примере парада Победы 9 мая - даты, объединяющей весь цивилизованный мир.
Итак, иностранные делегации на парадах Победы в Москве:
1995 год: 56 глав государств, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Китай, Канаду, Украину, Грузию.
2005 год: 53 главы государств, в том числе США, Франция, Китай, Индия, Италия, Испания, Израиль, Япония, Южная Корея.
2010 год: 24 главы государств, включая Германию, Израиль, Китай, Чехию, Хорватию, Латвию, Эстонию, Казахстан, Польшу.
2020 год: 10 глав государств, в основном партнёры по ОДКБ. Из европейских стран только Сербия, Босния и Герцеговина.
2021 год: единственный иностранный глава государства на параде в Москве - президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Путин. Внешнеполитический победитель международного масштаба".