Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор". ВIДЕО
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Ремонт Дороги Єдності - траси М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине триває в Дніпропетровській області. Дорожники працюють на об'єкті цілодобово і без вихідних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".
Зараз роботи проводять на ділянці в П'ятихатському напрямку, Криворізькому напрямку (в м. Дніпро) і на відрізку траси в напрямку Донецька.
Співробітники дорожньої служби фрезерують старе покриття, влаштовують вирівнювальний шар дорожнього покриття, розчищають узбіччя і видаляють поросль. На ділянці км 151 + 930 - км 196 + 816 вже укладають верхній шар щебенево-мастичного асфальтобетону, наносять дорожню розмітку і встановлюють бар'єрні огорожі.
Зазначається, що під час ремонту рух транспорту здійснюється в реверсному режимі. Водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху.
"Будьте уважні в місцях проведення робіт, дотримуйтеся швидкісного режиму і звертайте увагу на попереджувальні знаки", - йдеться в повідомленні.
В межах президентської програми "Велике будівництво" відкриття найдовшої траси області буде приурочено до 30-ї річниці Незалежності України.
Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.
Будь ласка, зачекайте...
- дніпро - кр.ріг - кропивницький - вінниця(жмеринка)
не через київ жеж із фастовим рухатись всім потягам країни
адже не секрет, що проблеми укрзалізниці, до всього іншого, завязані на залізничні маршрути, "заточені" під масштаби конфігурацію рос імперії чи ссср...
для прикладу ділянку гребінка-яготин електифікували, відносно недавно...а це напрямок!!!! - київ-харків!!!
там в срашке Беслан -2 в Казане
2. На счет качества "щебеночно-мастичного асфальтобетона" не единого слова. Симптоматично.
3. Обочины не расширяют, а расчищают. Ну и правильно: мы же не в Германии какой-то вонючей. Зачем нам широкие обочины?
4. Дорожная разметка ваша сотрется через пару лет. Онуру долго и настоятельно рекомендовали покупать смесь для дорожной разметки у определенного поставщика. Но они как-то отбились и используют свою (Турецкую). Теперь только у них дорожная разметка похожа на ту, которая простоит лет 10 и не потеряет свои светоотражающие свойства через год эксплуатации.
5. "Удаляют поросли" - это ярко! Считай новая дорога.
6. А вот оперативная установка "барьерных ограждений" где надо и где не надо - не удивляет. Любимая схема всех откатчиков и коррупционеров. Заработок быстрый и высокомаржинальный.
Вот и вся ваша "Большая
**********стройка"
Так, ми отримали війну, будучи пограбованими, голими, босими. Та фуйло, і одну з найбільших армій світу, зупинили. І воєнним супротивом, і вмілою дипломатією. Я про "Антипутінську коаліцію".
Біло дві істоти, які намагались повернути Україну в мордор.
Овоч, в кінці 2013, та ВАЗеленський, зі своєю фсбшно-коломойською компашкою.
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А не, показалось