Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор". ВIДЕО

Ремонт Дороги Єдності - траси М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине триває в Дніпропетровській області. Дорожники працюють на об'єкті цілодобово і без вихідних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

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Зараз роботи проводять на ділянці в П'ятихатському напрямку, Криворізькому напрямку (в м. Дніпро) і на відрізку траси в напрямку Донецька.

Співробітники дорожньої служби фрезерують старе покриття, влаштовують вирівнювальний шар дорожнього покриття, розчищають узбіччя і видаляють поросль. На ділянці км 151 + 930 - км 196 + 816 вже укладають верхній шар щебенево-мастичного асфальтобетону, наносять дорожню розмітку і встановлюють бар'єрні огорожі.

Зазначається, що під час ремонту рух транспорту здійснюється в реверсному режимі. Водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху.

"Будьте уважні в місцях проведення робіт, дотримуйтеся швидкісного режиму і звертайте увагу на попереджувальні знаки", - йдеться в повідомленні.

В межах президентської програми "Велике будівництво" відкриття найдовшої траси області буде приурочено до 30-ї річниці Незалежності України.

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Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.