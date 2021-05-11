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Дніпропетровщина (2359) Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор". ВIДЕО

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Ремонт Дороги Єдності - траси М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине триває в Дніпропетровській області. Дорожники працюють на об'єкті цілодобово і без вихідних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Зараз роботи проводять на ділянці в П'ятихатському напрямку, Криворізькому напрямку (в м. Дніпро) і на відрізку траси в напрямку Донецька.

Співробітники дорожньої служби фрезерують старе покриття, влаштовують вирівнювальний шар дорожнього покриття, розчищають узбіччя і видаляють поросль. На ділянці км 151 + 930 - км 196 + 816 вже укладають верхній шар щебенево-мастичного асфальтобетону, наносять дорожню розмітку і встановлюють бар'єрні огорожі.

Зазначається, що під час ремонту рух транспорту здійснюється в реверсному режимі. Водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху.

"Будьте уважні в місцях проведення робіт, дотримуйтеся швидкісного режиму і звертайте увагу на попереджувальні знаки", - йдеться в повідомленні.

В межах президентської програми "Велике будівництво" відкриття найдовшої траси області буде приурочено до 30-ї річниці Незалежності України.

Також читайте: У 2020 році "Укравтодор" пропустив через себе 85 млрд грн, а його власна компанія "Автомобільні дороги України" хронічно збиткова, - глава StateWatch Канєвський

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Це щоб лапті їхали на танках по асфальтованій та освітленій дорозі?
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11.05.2021 13:01
+6
Отличная бизнес-модель: Большая стройка, медленно перетекающая в Вечный ремонт, с соответствующими Бесконечными откатами из бюджета.
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11.05.2021 13:01
+6
та ні , це щоб зебіли їхали з комфортом ...їм назустріч
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11.05.2021 13:03
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Це щоб лапті їхали на танках по асфальтованій та освітленій дорозі?
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11.05.2021 13:01 Відповісти
та ні , це щоб зебіли їхали з комфортом ...їм назустріч
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11.05.2021 13:03 Відповісти
Представляю как глубоко шмаркля им кланятся будет!
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11.05.2021 13:06 Відповісти
Так. І взагалі треба всі існуючі дороги в Україні знищити, особливо навколо Києва. А то ***** нападе. З 14 року ця фраза виправдовує розкрадання України.
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11.05.2021 13:14 Відповісти
А як тут верещали ЗЕлохи атопутіннападьоть до виборів! Ууууу
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11.05.2021 13:29 Відповісти
фугаси одразу закладайте під асфальт..... Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3632
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11.05.2021 14:32 Відповісти
Отличная бизнес-модель: Большая стройка, медленно перетекающая в Вечный ремонт, с соответствующими Бесконечными откатами из бюджета.
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11.05.2021 13:01 Відповісти
однак, ця дорога конче необхідна, як і паралельна залізниця:
- дніпро - кр.ріг - кропивницький - вінниця(жмеринка)
не через київ жеж із фастовим рухатись всім потягам країни
адже не секрет, що проблеми укрзалізниці, до всього іншого, завязані на залізничні маршрути, "заточені" під масштаби конфігурацію рос імперії чи ссср...
для прикладу ділянку гребінка-яготин електифікували, відносно недавно...а це напрямок!!!! - київ-харків!!!
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11.05.2021 13:17 Відповісти
Имхо
там в срашке Беслан -2 в Казане
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11.05.2021 13:03 Відповісти
Та хрен з ними. Менше вати в майбутньому припхнеться до нас воювати.
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11.05.2021 13:08 Відповісти
Если хорошие дороги к границе с Московией не построить, то все Арматы позастревают и до Днепра не дойдут !
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11.05.2021 13:05 Відповісти
1. Подушку не усиливают. Как был СССРовский расчет на 20-и тонные грузовики - так и остался. Результат прогнозируемый: волны, наплывы, колея через пару лет эксплуатации
2. На счет качества "щебеночно-мастичного асфальтобетона" не единого слова. Симптоматично.
3. Обочины не расширяют, а расчищают. Ну и правильно: мы же не в Германии какой-то вонючей. Зачем нам широкие обочины?
4. Дорожная разметка ваша сотрется через пару лет. Онуру долго и настоятельно рекомендовали покупать смесь для дорожной разметки у определенного поставщика. Но они как-то отбились и используют свою (Турецкую). Теперь только у них дорожная разметка похожа на ту, которая простоит лет 10 и не потеряет свои светоотражающие свойства через год эксплуатации.
5. "Удаляют поросли" - это ярко! Считай новая дорога.
6. А вот оперативная установка "барьерных ограждений" где надо и где не надо - не удивляет. Любимая схема всех откатчиков и коррупционеров. Заработок быстрый и высокомаржинальный.
Вот и вся ваша "Большая ********** стройка"
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11.05.2021 13:27 Відповісти
Единство с кем? С сепарами и оккупационными войсками и российской оккупационной администрацией?!
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11.05.2021 13:51 Відповісти
от не придерайтесь ))) у сивошки тамнашилюди...
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11.05.2021 13:57 Відповісти
"открытие будет приурочено к 30-й годовщине Независимости Украины"-похоже,что мы в ближайшее время с саветского саюза не выберемся Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1160
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11.05.2021 14:01 Відповісти
Нас туди старанно намагаються повернути, починаючи з 2019 року.
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11.05.2021 14:33 Відповісти
А чому з 2019? Я знаю тільки про одну спробу вийти з срср-це кінець 2013-початок 2014,і отримали війну І до тих пір,поки до влади не прийде команда у якої на першому місці буде Держава Україна-нічого не вийде!
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11.05.2021 15:50 Відповісти
Яка команда? Кого ви маєте на увазі? Чи це гіпотетично?
Так, ми отримали війну, будучи пограбованими, голими, босими. Та фуйло, і одну з найбільших армій світу, зупинили. І воєнним супротивом, і вмілою дипломатією. Я про "Антипутінську коаліцію".
Біло дві істоти, які намагались повернути Україну в мордор.
Овоч, в кінці 2013, та ВАЗеленський, зі своєю фсбшно-коломойською компашкою.
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11.05.2021 19:37 Відповісти
Я понимаю,что Вы сильно "любите" зелёное шобло Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5101,но я о другом:мы до сих пор выходим из СНГ,а это означает,что Украина никогда не была НЕЗАЛЕЖНОЮ! До тих пір,поки ми не збудуємо стіну до неба на кордоні з козломордими(або вони всі вони там виздихають)-нічого не вийде.Незалежність сама не прийде-за неї треба воювати,і втратити мільйони життів Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6549 Сьогодні Україна цього зробити не готова,а раша нас просто так не відпустить
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11.05.2021 22:33 Відповісти
Дорожники пилят деньги на Великом Крадивництве на объекте круглосуточно и без выходных.

.....
А не, показалось
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11.05.2021 14:18 Відповісти
Совок довбаний.


Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6994
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11.05.2021 14:31 Відповісти
ГДЕ ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ???? Ублюдки с перегрузом к осени всё превратят в проселок. Клоуны они такие - "деньги ваши - будут наши". Фокусники! Мать их...
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11.05.2021 14:52 Відповісти
 
 