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"Доведіть своїми діями, їдьте в Горлівку або Алчевськ", - Казанський прихильникам Росії в Одесі, які скандували 9 травня гасла на підтримку "ДНР". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Одесити, що скандували 9 травня гасла на підтримку "ДНР", закликають режим ОРДЛО у своє місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку на своєму ютуб-каналі висловив медійник і представник ОРДО в ТКГ Денис Казанський.

Люди, що скандували 9 травня в Одесі "Донбас, ми з тобою", таким чином підтримали незаконне формування "ДНР", вважає Казанський, і закликали його до Одеси:

"Вони підтримують ситуацію, коли робітники заводів і шахт по пів року сидять без зарплати, підтримують знищення підприємств, підтримують комендантську годину і репресії, підтримують захоплення чужого майна, підтримують зарплати в 7 тисяч рублів. Якщо ці люди все це підтримують, то звідси випливає простий логічний висновок, що вони бажали такого ж свого міста і своїм сусідам. А ось це вже привід одеситам задуматися.

Часто таких людей називають ворогами України. Але, ви знаєте, вони й самі не дуже-то проти, і навіть пишаються, бо дійсно вважають себе ворогами України. Але важливо розуміти, що передовсім ці люди є ворогами для свого міста, своїх сусідів і земляків. Тому що якщо вони, не дай Бог, колись прийдуть до влади, то, в першу чергу від цього постраждають не жителі Полтави, не мешканці Луцька, Рівного або Тернополя. В першу чергу від цього постраждають ті, хто живуть поруч. У їхніх сусідів будуть віджимати машини на блокпостах, це у їхніх сусідів знеціняться квартири, у їхніх сусідів не буде роботи, їхні сусіди будуть сидіти під нічним домашнім арештом через комендантську годину ...".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Казанський про річницю трагедії в Одесі: В Україні спокійно дозволяють вшанувати пам'ять ворогів, в ОРДЛО таке неможливо уявити. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+57
серьезно скандировали? И сколько уголовных дел заведено за поддержку тероризма?
Или власть волнует только дверь зеленского?
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11.05.2021 13:20
+30
Да уж, в Одессе ещё жечь и жечь вату надо.
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11.05.2021 13:25
+25
Зачинщиков брать надо.
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11.05.2021 13:20
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в Казане учения какие-то проходят
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11.05.2021 13:15 Відповісти
Там доказывают необходимость увеличения личного состава Россгвардии и ФСБ, а текжк повышение им зарплаты.
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11.05.2021 13:23 Відповісти
"незагашені" недопалки Будинку профсоюзів..... "Доведіть своїми діями, їдьте в Горлівку або Алчевськ", - Казанський прихильникам Росії в Одесі, які скандували 9 травня гасла на підтримку "ДНР" - Цензор.НЕТ 4311
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11.05.2021 14:29 Відповісти
а отже, кожну справу треба доводити до кінця
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11.05.2021 14:30 Відповісти
"Докажите своими действиями, поезжайте в Горловку или Алчевск", - Казанский сторонникам России в Одессе, скандировавшим 9 мая лозунги в поддержку "ДНР" - Цензор.НЕТ 9552 "Докажите своими действиями, поезжайте в Горловку или Алчевск", - Казанский сторонникам России в Одессе, скандировавшим 9 мая лозунги в поддержку "ДНР" - Цензор.НЕТ 9552 "Докажите своими действиями, поезжайте в Горловку или Алчевск", - Казанский сторонникам России в Одессе, скандировавшим 9 мая лозунги в поддержку "ДНР" - Цензор.НЕТ 9552
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11.05.2021 13:15 Відповісти
серьезно скандировали? И сколько уголовных дел заведено за поддержку тероризма?
Или власть волнует только дверь зеленского?
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11.05.2021 13:20 Відповісти
Акцентую увагу читачів на чотирьох архіважливих моментах:

А. "Я хочу, щоб усі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект далі носитиме ім'я великого маршала перемоги і харків'яни відзначатимуть це святе свято саме 9 травня"- в.о. мера Харкова Ігор Терехов

Б. ЗАКОН УКРАЇНИ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#n45 Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"

"Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої"

В. Якщо позиція А. не знайде свого втілення в позиції Б. - то це буле об'єктивним, неупередженим підтвердженням того, що нинішня влада в Україні є "СЛУГАМИ ПУТІНА" і відверті, неприховані вороги України та її народу !

А як може називатися територія, на якій не діють українські закони, а діють російські? І як назвати керівників регіону, які закликають, щоб на очолюваній ними території... українські закони не мали юрисдикції? А як з ними має діяти патріотична і адекватна влада України? Мало нам "криму-донбасу", де розпочиналося аналогічно?

Г. В випадку настання події В. і при продовжені свого правління в Україні ЗЕ-банди, громадян України слід називати аморфним словом "населення" і не дивуватися їхньому наступному економічному, соціальному, політичному та етнічному винищенню...

PS: Перед початком форсування Дніпра 1943 році пройшло засідання Військової ради штабу фронту. На цьому засіданні вирішувалося питання, у що одягнути і чим озброїти 300 тисяч насильно відмобілізованих цивільних новобранців -українців зі звільненої від німців Східної України. На ньому розглядалося питання як ї чим їх озброїти, одягнути та хоча б і навчити плавати та стріляти . Кривавий «маршал перемоги» кат і ненависник українців Жуков заявив дослівно: «Как во что? У чом хохли прішлі, в том і воєвать будут!» Автоматічєскім оружієм етіх людєй нє вооружать! У ніх же за спіной заградітєльние отряди із моіх орлов! Дать ім 300 тисяч автоматов - і от заградітєльных отрядов нічего не останєтся. Оні іх всєх перекосят и чкурнут до УПА к бандеровцам - строіть свою нєзалєжную.» «Так зачєм ми с вамі, здесь голови морочім. Наху ... одєвать і вооружать етіх хахлов? Всє оні прєдателі! Чєм больше в Днєпрє іх потопім, тєм мєньшє прідйотся расстрєлівать, і в Сібірь послє войни ссилать ».

І з 300 тисяч насильно відмобілізованих не навчених і майже беззбройних українців, 280 тисяч українців саме зі Східної України, за наказом кремлівського кривавого Жукова, були втоплені в Дніпрі. Їх жертви не оправдані ні з військової, ні з людської точки зору. Це був акт етнічного геноциду...
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11.05.2021 13:50 Відповісти
Продовження геноциду, як і голод 1947-го року.
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11.05.2021 18:14 Відповісти
Зачинщиков брать надо.
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11.05.2021 13:20 Відповісти
в первую очередь нужен закон о колаборации, пока его не будет, с зачинщиками будет то же самое, что и с Ефремовым и с Штепой
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11.05.2021 14:51 Відповісти
Чому з ворогами України, які й самі вважають себе такими, не поводяться, як з ворогами України?!! Вважаю, що в деяких питаннях можна відступати від принципів демократії.
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11.05.2021 13:21 Відповісти
даже и не нужно "відступати від принципів демократії" - по закону это "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" и т.д. просто зе-влада и судебная система имени портнова не выполняет своей главной задачи - защиты державы. а такое явление "кровосiсей" как опзж давно пора на нары.
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11.05.2021 13:32 Відповісти
Живут у меня родственники в Алчевске, хотели перебраться к нам в Полтавскую область, но как продать квартиру и дачу.
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11.05.2021 13:22 Відповісти
Может тех кто желает рускава мирка, свести с теми, что хотят в Украину и обменяться им квартирами.
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11.05.2021 13:24 Відповісти
Ага... "Щас-с-с!...". Як сказала одна бабка в 2014-му: "Я живу на Крещатике и хачу, чтобы у меня из окна была видна Россия!...". Вони бажають принести "русский мир" в Одесу, бо не хочуть їсти "аржануху" і "щі", а борщ і пампушки пшеничні, з салом...
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11.05.2021 13:32 Відповісти
Ти і тут про їжу "Доведіть своїми діями, їдьте в Горлівку або Алчевськ", - Казанський прихильникам Росії в Одесі, які скандували 9 травня гасла на підтримку "ДНР" - Цензор.НЕТ 4320
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11.05.2021 13:40 Відповісти
"Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда...". Пообіцяйте бидлу смачний шматок "на халяву", і він піде за вами в яке-завгодно, лайно...
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11.05.2021 13:44 Відповісти
Не доживёт бабка..
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11.05.2021 14:21 Відповісти
А, може, і "УЖЕ"? З того часу пройшло 7 років... Та й "корона" не дрімає...
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11.05.2021 14:23 Відповісти
А на экскурсию их в Лугандонию отправить в автозаках. Довезти до КВВП и туда, на недельку. Я могу на 10 литров солярки, с целью организации для них экскурсии, МВД и денежку перевести.
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11.05.2021 13:25 Відповісти
я и бак заправлю для такого дела..Только в одну сторону
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11.05.2021 13:29 Відповісти
підтримую..
організувати примусову екскурсію .. для перевиховання..
на тиждень.. кому не попустить, тому повторно на місяць..

як екскурсії до Чорнобилю ..
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11.05.2021 13:43 Відповісти
Да уж, в Одессе ещё жечь и жечь вату надо.
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11.05.2021 13:25 Відповісти
Можем павтарить.
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11.05.2021 18:19 Відповісти
Да кто их жег. Сами дебилы себя спалили с перепуга. Они же под защитой ментов привыкли бить вдесятером одного раненого в спину. А тут дали по сопатке, менты попрятались, а эти со страха и обдристались, вот эта вонь и воспламенилась.
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11.05.2021 21:43 Відповісти
совки престарелые и пэтэушники ушастые , рабановичем на дозу Лэсей подогретые, визжали, там упоротых красноперых средь них -пара десятков обезумевших придурков, не более... "Докажите своими действиями, поезжайте в Горловку или Алчевск", - Казанский сторонникам России в Одессе, скандировавшим 9 мая лозунги в поддержку "ДНР" - Цензор.НЕТ 4795
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11.05.2021 13:26 Відповісти
Пора прекращать эту вакханалию- 9 мая. Пусть сидят дома и мычат со стаканом как дедывоевали пока не вымрут. Последний год призыва в ркка 22 -й, ветеранов почти нет. Никто никого не обидит. У нас седьмой год война.
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11.05.2021 13:32 Відповісти
Яка в біса "пабєда"? Радянська окупація була гірша за німецьку. А тепер Росія напала на Україну, частково окупувала, і вже сім років ранить і вбиває наших захисників. Яка "пабєда?"
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11.05.2021 18:26 Відповісти
Останній рік призову, що був на фронті - 1926. Тобто наймолодшому ветерану - не менше 95 (!) років. Та й справжні фронтовики (не вертухаї) були поранені, контужені, в 25 років сиві. Вони вже десятиліття, як у Престола Господнього.
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11.05.2021 20:05 Відповісти
"на учет я стану, а воевать - шиш с маслом!"
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11.05.2021 13:36 Відповісти
Что тут обсуждать ? Вата заплесневелая .
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11.05.2021 13:39 Відповісти
Желающих одесситов и "псевдоодесситов" можно переселить в ОРДЛО , хоть в Головку, хоть в Макеевку, а можно и за Урал.
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11.05.2021 13:46 Відповісти
Умничка ,добавить нечего 😊
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11.05.2021 13:50 Відповісти
ну так треба було підігнати автобус і пропонувати поїхати - зустріч із рельністю лукує скрєпний мозок.
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11.05.2021 13:55 Відповісти
Скрепный мозг ничего не лечит. Доказано скрепными шахтерами на Донбассе, спрятавшимися под землей и что-то требуя.
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11.05.2021 14:13 Відповісти
Могу поспособствовать обмену квартиры в Донецк на квартиру в Одессе.
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11.05.2021 13:57 Відповісти
Есть вариант 2 в Донецке
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11.05.2021 13:58 Відповісти
Квартира в Донецке и дом в новоазовске люди ни продать ни обменять не могут ,вот этим сепарам и вариант из Одессы в самую народную из народных республик.
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11.05.2021 16:35 Відповісти
Чего ждут люди в Одессе:
1. Экономического подъёма. Пенсионеры должны получать достойные пенсии, а рабочие - достойные зарплаты.
2. Преодоление высокого уровня бандитизма именно в Одессе. Нужны сильные правоохранительные органы.
3. Запрет продажи земли. Не должна продаваться земля без согласия с народом на референдуме. Земля - не товар!
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11.05.2021 14:01 Відповісти
І до чого тут ДиНиРи?
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11.05.2021 14:56 Відповісти
1. Слово "зарплата" - это ЗАРАБОТАННАЯ ПЛАТА. Что мешает адиситам достойно ЗАРАБАТЫВАТЬ?! Тупость, лень, или желание халявы. Так это не зарплата, а ХАЛЯВА.
2. Бандитизм... Так вы сами выбрали в мэры бандита из ПР Труханова!
3. Земля как раз и есть ТОВАР. Для тех, кто хочет и умеет на ней работать. А так, это снова ХАЛЯВА и основа коррупции для чиновников.
И да, лозунги КПСС в Украине запрещены. Вам в Орду, с вашими убеждениями.
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11.05.2021 15:12 Відповісти
В Москве , так у мужика с флагом Украины 9 мая , рашкованские полицаи вырвали флаг и затолкали его в машину. А в Украине никто даже не чешется против ватной сепарни с красными тряпками и колорадскими лентами. Пока не научитесь защищать своё, то ничего у вас не получится. Ни ЕС ни НАТО. Так и будете под шконкой у па Раши сидеть.
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11.05.2021 14:02 Відповісти
наш вождь смотрел в глаз их вождю. Теперь нельзя обидеть
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11.05.2021 15:20 Відповісти
Зачем вообще реагировать на проплаченных опзжешниками для паРаша-TV сумасшедших ?
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11.05.2021 14:13 Відповісти
Это провокаторы,которые работают за российскую денюжку либо просто "полезные идиоты".Таких нужно обнулять по тихому,а не на камеры рашаТВ
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11.05.2021 14:45 Відповісти
Тільки мені смішно, коли частина одеситів і харків'ян, що збуджуються 9 мая і своїми діями і закликами визнають самих себе ворогами України, але для їх засудження потрібен ще якийсь закон????
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11.05.2021 15:40 Відповісти
Без законів буде анархія, так що закон про АНУЛЬОВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА України для сепаратистів потрібен.
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11.05.2021 16:30 Відповісти
Цензор, больше публикуй Казанского. Его шестиминутные ролики важнее часовых выступлений политиков. Очень полезную работу делает.
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11.05.2021 16:24 Відповісти
Люди, скандировавшие 9 мая в Одессе "Донбасс, мы с тобой", таким образом поддержали незаконное формирование "ДНР", считает Казанский, и призвали его в Одессу: Источник: https://censor.net/ru/v3264498

ПИТАННЯ :
У НАС ЩО СБУ ТЕЖ ВАТНЕ ЩО НЕ ЗААРЕШТОВУЄ СЄПАРІВ В МИРНІЙ УКРАЇНІ ?
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11.05.2021 16:29 Відповісти
Дубинками по горбу так что бы усцались .Что бы Слава Украине отлетало от зубов даже в 3 часа ночи.Эту наволочь наказывать нада.
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11.05.2021 16:30 Відповісти
если органы власти не хотят защищать граждан Украини, граждане вправе это сделать сами всеми доступными им способами, включая физическую ликвидацию врагов государства
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11.05.2021 19:53 Відповісти
Никакие аргументы, кроме пистюлин до ваты не доходили, не доходят и не дойдут на 95% никогда. А тем более до вытыранов совкового вохра и разных профкомов/месткомов.
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11.05.2021 19:55 Відповісти
За деньги кричат, которые им ОПЗЖ и российский диверсант Новинский дают. За деньги они вам что хочешь будут кричать и даже мычать и гавкать, если прикажут.
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11.05.2021 20:42 Відповісти
Такое кривое зеркало, празднуют день Победы, а зовут войну к себе в дом.
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11.05.2021 21:11 Відповісти
ничего... 2 мая для ваты и повторить можно....
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11.05.2021 21:40 Відповісти
совковое безмозглое сволочьё, с рабским мышлением,
за этих всегда думала партия и решала партия на своих сраных съездах,

они зовут войну в свой дом, думая что останутся в нём целыми...
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11.05.2021 21:57 Відповісти
треба ввести такий вид покарання як заслання, за деякі категорії злочинів, от тих хто не визнає окупацію, паплюжить Україну, мову, закликає до якихось протиправних дій щодо державності, ну ватани одним словом, у виді покарання відправляти в заслання на окуповані території, це ж Україна, але там є все те, що вони хочуть, мінімально на років 5, на пропускному пункті вилучити українский паспорт, копня під сраку і в заслання.
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12.05.2021 09:05 Відповісти
 
 