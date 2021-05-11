"Доведіть своїми діями, їдьте в Горлівку або Алчевськ", - Казанський прихильникам Росії в Одесі, які скандували 9 травня гасла на підтримку "ДНР". ВIДЕО

Одесити, що скандували 9 травня гасла на підтримку "ДНР", закликають режим ОРДЛО у своє місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку на своєму ютуб-каналі висловив медійник і представник ОРДО в ТКГ Денис Казанський.

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Люди, що скандували 9 травня в Одесі "Донбас, ми з тобою", таким чином підтримали незаконне формування "ДНР", вважає Казанський, і закликали його до Одеси:

"Вони підтримують ситуацію, коли робітники заводів і шахт по пів року сидять без зарплати, підтримують знищення підприємств, підтримують комендантську годину і репресії, підтримують захоплення чужого майна, підтримують зарплати в 7 тисяч рублів. Якщо ці люди все це підтримують, то звідси випливає простий логічний висновок, що вони бажали такого ж свого міста і своїм сусідам. А ось це вже привід одеситам задуматися.

Часто таких людей називають ворогами України. Але, ви знаєте, вони й самі не дуже-то проти, і навіть пишаються, бо дійсно вважають себе ворогами України. Але важливо розуміти, що передовсім ці люди є ворогами для свого міста, своїх сусідів і земляків. Тому що якщо вони, не дай Бог, колись прийдуть до влади, то, в першу чергу від цього постраждають не жителі Полтави, не мешканці Луцька, Рівного або Тернополя. В першу чергу від цього постраждають ті, хто живуть поруч. У їхніх сусідів будуть віджимати машини на блокпостах, це у їхніх сусідів знеціняться квартири, у їхніх сусідів не буде роботи, їхні сусіди будуть сидіти під нічним домашнім арештом через комендантську годину ...".

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