"Доведіть своїми діями, їдьте в Горлівку або Алчевськ", - Казанський прихильникам Росії в Одесі, які скандували 9 травня гасла на підтримку "ДНР". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Одесити, що скандували 9 травня гасла на підтримку "ДНР", закликають режим ОРДЛО у своє місто.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку на своєму ютуб-каналі висловив медійник і представник ОРДО в ТКГ Денис Казанський.
Люди, що скандували 9 травня в Одесі "Донбас, ми з тобою", таким чином підтримали незаконне формування "ДНР", вважає Казанський, і закликали його до Одеси:
"Вони підтримують ситуацію, коли робітники заводів і шахт по пів року сидять без зарплати, підтримують знищення підприємств, підтримують комендантську годину і репресії, підтримують захоплення чужого майна, підтримують зарплати в 7 тисяч рублів. Якщо ці люди все це підтримують, то звідси випливає простий логічний висновок, що вони бажали такого ж свого міста і своїм сусідам. А ось це вже привід одеситам задуматися.
Часто таких людей називають ворогами України. Але, ви знаєте, вони й самі не дуже-то проти, і навіть пишаються, бо дійсно вважають себе ворогами України. Але важливо розуміти, що передовсім ці люди є ворогами для свого міста, своїх сусідів і земляків. Тому що якщо вони, не дай Бог, колись прийдуть до влади, то, в першу чергу від цього постраждають не жителі Полтави, не мешканці Луцька, Рівного або Тернополя. В першу чергу від цього постраждають ті, хто живуть поруч. У їхніх сусідів будуть віджимати машини на блокпостах, це у їхніх сусідів знеціняться квартири, у їхніх сусідів не буде роботи, їхні сусіди будуть сидіти під нічним домашнім арештом через комендантську годину ...".
Будь ласка, зачекайте...
Или власть волнует только дверь зеленского?
А. "Я хочу, щоб усі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект далі носитиме ім'я великого маршала перемоги і харків'яни відзначатимуть це святе свято саме 9 травня"- в.о. мера Харкова Ігор Терехов
Б. ЗАКОН УКРАЇНИ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#n45 Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"
"Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої"
В. Якщо позиція А. не знайде свого втілення в позиції Б. - то це буле об'єктивним, неупередженим підтвердженням того, що нинішня влада в Україні є "СЛУГАМИ ПУТІНА" і відверті, неприховані вороги України та її народу !
А як може називатися територія, на якій не діють українські закони, а діють російські? І як назвати керівників регіону, які закликають, щоб на очолюваній ними території... українські закони не мали юрисдикції? А як з ними має діяти патріотична і адекватна влада України? Мало нам "криму-донбасу", де розпочиналося аналогічно?
Г. В випадку настання події В. і при продовжені свого правління в Україні ЗЕ-банди, громадян України слід називати аморфним словом "населення" і не дивуватися їхньому наступному економічному, соціальному, політичному та етнічному винищенню...
PS: Перед початком форсування Дніпра 1943 році пройшло засідання Військової ради штабу фронту. На цьому засіданні вирішувалося питання, у що одягнути і чим озброїти 300 тисяч насильно відмобілізованих цивільних новобранців -українців зі звільненої від німців Східної України. На ньому розглядалося питання як ї чим їх озброїти, одягнути та хоча б і навчити плавати та стріляти . Кривавий «маршал перемоги» кат і ненависник українців Жуков заявив дослівно: «Как во что? У чом хохли прішлі, в том і воєвать будут!» Автоматічєскім оружієм етіх людєй нє вооружать! У ніх же за спіной заградітєльние отряди із моіх орлов! Дать ім 300 тисяч автоматов - і от заградітєльных отрядов нічего не останєтся. Оні іх всєх перекосят и чкурнут до УПА к бандеровцам - строіть свою нєзалєжную.» «Так зачєм ми с вамі, здесь голови морочім. Наху ... одєвать і вооружать етіх хахлов? Всє оні прєдателі! Чєм больше в Днєпрє іх потопім, тєм мєньшє прідйотся расстрєлівать, і в Сібірь послє войни ссилать ».
І з 300 тисяч насильно відмобілізованих не навчених і майже беззбройних українців, 280 тисяч українців саме зі Східної України, за наказом кремлівського кривавого Жукова, були втоплені в Дніпрі. Їх жертви не оправдані ні з військової, ні з людської точки зору. Це був акт етнічного геноциду...
організувати примусову екскурсію .. для перевиховання..
на тиждень.. кому не попустить, тому повторно на місяць..
як екскурсії до Чорнобилю ..
1. Экономического подъёма. Пенсионеры должны получать достойные пенсии, а рабочие - достойные зарплаты.
2. Преодоление высокого уровня бандитизма именно в Одессе. Нужны сильные правоохранительные органы.
3. Запрет продажи земли. Не должна продаваться земля без согласия с народом на референдуме. Земля - не товар!
2. Бандитизм... Так вы сами выбрали в мэры бандита из ПР Труханова!
3. Земля как раз и есть ТОВАР. Для тех, кто хочет и умеет на ней работать. А так, это снова ХАЛЯВА и основа коррупции для чиновников.
И да, лозунги КПСС в Украине запрещены. Вам в Орду, с вашими убеждениями.
ПИТАННЯ :
У НАС ЩО СБУ ТЕЖ ВАТНЕ ЩО НЕ ЗААРЕШТОВУЄ СЄПАРІВ В МИРНІЙ УКРАЇНІ ?
за этих всегда думала партия и решала партия на своих сраных съездах,
они зовут войну в свой дом, думая что останутся в нём целыми...