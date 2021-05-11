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Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Під час матчу Нічної хокейної ліги в Сочі 10 травня президент РФ Володимир Путін забив вісім шайб у ворота команди противника. Спортивні вболівальники відзначають дивну поведінку захисників при цьому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, команда "Легенди хокею", за яку грав Путін під час матчу в Сочі, здобула перемогу з рахунком 13:9 над збірною НХЛ

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Президент РФ закинув 8 шайб і віддав одну результативну передачу. Однією закинутою шайбою в складі переможців відзначився міністр оборони Сергій Шойгу.

Арбітром на матчі був глава Міжнародної федерації хокею Рене Фазель, який прибув до Росії, щоб проконтролювати підготовку до Чемпіонату світу, який має відбутися в РФ у 2023 році.

Тим часом любителі хокею відзначають безглузду бездіяльність захисників, команди, що програла команді Путіна.

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Серед коментарів:

"Я от коли зі своїми внуками граю, намагаюся їм піддатися, щоб у них формувалося почуття переможців, але їм п'ять і чотири роки, а тут ніби дядько дорослий, не противно самому в такий хокей грати, навіть у такому та й то окозамилювання і лицемірство".

"Ще б ворота на радіокеруванні, щоб самі за шайбою їздили".

"Воротарі справжні професіонали! Це ж треба так ухилятися від шайб, які повзуть у ворота!".

"Диктор так завзято коментує кидки Путіна, значить, зібрався в депутати Держдуми".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+54
Вратарь уклоняется от шайбы, защитники бездействуют: как Путин забил 8 шайб в гала-матче НХЛ - Цензор.НЕТ 6566. Вратарь уклоняется от шайбы, защитники бездействуют: как Путин забил 8 шайб в гала-матче НХЛ - Цензор.НЕТ 8771 .
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11.05.2021 14:38
+48
Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 2183
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11.05.2021 14:49
+42
Величайших хоккеист всех времён и народов - дед-победун
Вратарь уклоняется от шайбы, защитники бездействуют: как Путин забил 8 шайб в гала-матче НХЛ - Цензор.НЕТ 642
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11.05.2021 14:39
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Хіба це люди? Це скот...
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11.05.2021 19:09 Відповісти
Это уже уровень Сев. Кореи. Дальше некуда.
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11.05.2021 19:22 Відповісти
Хехе ты ещё видосиками аркадага не видел))))
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11.05.2021 20:19 Відповісти
дидываивали
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11.05.2021 19:24 Відповісти
стадиот и трансляция этого позорища... "Он *******" (с)
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11.05.2021 19:25 Відповісти
а на Западе думают - он просто слегка странно.ватый(ну убил 2 млн. человек, подумаешь, Наполеон и не столько убил), но либо не знают шо, цитата - он е*нутый, либо я уже уж поверю во всяких масонов то. Поехавший гном тупо в любой момент может запустить ракеты, он же такое почти и сказал не так давно(говно - ф "рай", а все злые - ф "ат")
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11.05.2021 19:29 Відповісти
Не догадались задо лизы про народно-русский пиар. Надо было х*лу прискакать на коне,прорубить лунку, поймать акулу с водолазом и со всем этим играть.А то только голы?Скучно как то.Не по "державному"
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11.05.2021 19:30 Відповісти
На 28 секунде путин позорно промазал мимо шайбы.
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11.05.2021 19:39 Відповісти
Вчера единолично победил фошиЗдов во 2-й мировой, сегодня 8 шайб из 13-ти забил (кстати, а почему не все? Недоработка!).
Ни дня без подвига! Барон Мюнхгаузен нервно курит в сторонке.
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11.05.2021 22:22 Відповісти
Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 3014
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11.05.2021 20:50 Відповісти
Это шо за трансвестит в пилотке?
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11.05.2021 21:57 Відповісти
***** все больше становиться похож на терешкову ))))
Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 8677 Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 2427

...
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11.05.2021 21:02 Відповісти
От хто скаже що о це обличчя слов,янина ? Типова мордовсько чукотська заточка
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12.05.2021 07:26 Відповісти
Пора создавать сборную мира...
игроки *****, жирик, зесопля, сакашвили, лука мудищев...кто там еще?
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11.05.2021 21:10 Відповісти
Берлускони впишется
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12.05.2021 01:48 Відповісти
клюшкой деда пнуть никто не пробовал?........и ли к бортику прижать ...... вот бы была сенсация, а так это всё не ново..... есть Гурабан-Гулы-Мухамедов или как его там тот тоже всё может и всё умеет.....
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11.05.2021 21:22 Відповісти
надо было замутить драку и отоварить пуйла хорошенько Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 9816
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11.05.2021 21:25 Відповісти
а це не аргентінський кокс чудить?----------------- Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 2598Кремлёвский мамковед6 часов назад

🏒👑Вместо пояснения актуальных процессов обществу показывают удобные, формирующие нужные представления муляжи. Экспертами отмечается диссонирующая картина двух последних мероприятий с участием вождя: визуально нездоровое выступление на Параде Победы и гала-матч Ночной хоккейной лиги, где Путин забил 8 шайб в ворота проффесиональных хоккеистов. Утверждается, что сам Президент в силу медицинского фактора не мог принять участие в столь активном виде спорта. Собеседники ссылаются на майские хирургические вмешательства и плохую физическую форму главы государства, продемонстрированную во время зимних катаний с Лукашенко на лыжах.
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11.05.2021 21:44 Відповісти
Навіть не вмикав це "лайно"! Мені яксоь пх, що там робить терорист №1 у своїй мокшандії! Найголовніше, що мене цікавить щодо цієї істоти - це коли воно здохне!
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11.05.2021 21:54 Відповісти
Наші корупціонери хлопчики в трусиках перед деякими єврогейпідорами.
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11.05.2021 22:09 Відповісти
теперь надо бокс осваивать , профессиональный
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11.05.2021 22:12 Відповісти
красавЕц, красавЕц, альфа-самец, вяликий спортсмен, богатырь, спаситель рассеи, гярой!
Ура-яяяяяяя!!!
Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 7125






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11.05.2021 22:14 Відповісти
Это ********, к хоккею отношения не имеет. В него играют ***********, победителя (*****) ждет кубок *****.
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11.05.2021 22:47 Відповісти
Ага, подарил юному болельщику клюшку и потащил за шиворот в свой кабинет.
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11.05.2021 23:32 Відповісти
Прочитал заголовок про НХЛ, удивился. Прочитал новость - посмеялся. Спионерили у канадцев и название лиги. НБА часом у кацапов нет? Типа Народная Борцовская Академия или что-то вроде того)
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12.05.2021 01:54 Відповісти
Кацапы - генетические воры
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12.05.2021 08:33 Відповісти
а в травей на хоке когда?
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12.05.2021 02:11 Відповісти
https://youtu.be/P31bTVWbO1M
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12.05.2021 02:13 Відповісти
Ну а шо як в той казці - одним ударом сімох мух (вєліканов) вбив Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 6679
Отак і зі збирача податків для Золотої Орди зробили легенду - з шістки татар вийшов Александр Нєвскій Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 3646
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12.05.2021 02:40 Відповісти
Мацковским баранам снимут видосик и не такого планетарного масштаба Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 522Главное чтобы баранам нравилось такое дерьмо,типа Владимирский централ.... Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 522или Мурка....
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12.05.2021 05:18 Відповісти
Психиатрическая клиника "расея".
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12.05.2021 05:30 Відповісти
Вяликий хакаїст. Террі Савчук в гробу перевернувся.
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12.05.2021 08:07 Відповісти
В ОП сиділи тренера.
Під кокс-айкос собі мурчали,
Як би скоріш програть х@йлу?!
Хокейну тактику вивчали.
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12.05.2021 08:17 Відповісти
Канада выиграла юниорский чемпионат мира обыграв Россию.

Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 2783
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12.05.2021 08:25 Відповісти
ла ла ла ла ла ла ла лаааааа.......
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12.05.2021 08:30 Відповісти
Женская сборная Швейцарии выиграла чемпионат мира по керлингу обыграв в финале RCF.

Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 1444
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12.05.2021 08:38 Відповісти
Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ - Цензор.НЕТ 6613
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12.05.2021 09:42 Відповісти
очень даже символично...вв хутин накидывает в очко россии (надпись у вратаря на груди), а она в это время бездействует и делает вид что ничего не происходит)) он так уже 25 лет делает)
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12.05.2021 10:06 Відповісти
Кажуть, з віком приходить мудрість. Але інколи її заміняє маразм...
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12.05.2021 12:09 Відповісти
Вот бы металлической клюшкой ему черепную коробку отрихтовать
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12.05.2021 13:41 Відповісти
Десь це вже було.....
Чи то у бульбафюрера чи у туркменбаші....
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12.05.2021 14:03 Відповісти
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