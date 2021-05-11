Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ. ВIДЕО

Під час матчу Нічної хокейної ліги в Сочі 10 травня президент РФ Володимир Путін забив вісім шайб у ворота команди противника. Спортивні вболівальники відзначають дивну поведінку захисників при цьому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, команда "Легенди хокею", за яку грав Путін під час матчу в Сочі, здобула перемогу з рахунком 13:9 над збірною НХЛ

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Президент РФ закинув 8 шайб і віддав одну результативну передачу. Однією закинутою шайбою в складі переможців відзначився міністр оборони Сергій Шойгу.

Арбітром на матчі був глава Міжнародної федерації хокею Рене Фазель, який прибув до Росії, щоб проконтролювати підготовку до Чемпіонату світу, який має відбутися в РФ у 2023 році.

Тим часом любителі хокею відзначають безглузду бездіяльність захисників, команди, що програла команді Путіна.

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Серед коментарів:

"Я от коли зі своїми внуками граю, намагаюся їм піддатися, щоб у них формувалося почуття переможців, але їм п'ять і чотири роки, а тут ніби дядько дорослий, не противно самому в такий хокей грати, навіть у такому та й то окозамилювання і лицемірство".

"Ще б ворота на радіокеруванні, щоб самі за шайбою їздили".

"Воротарі справжні професіонали! Це ж треба так ухилятися від шайб, які повзуть у ворота!".

"Диктор так завзято коментує кидки Путіна, значить, зібрався в депутати Держдуми".