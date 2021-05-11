Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Під час матчу Нічної хокейної ліги в Сочі 10 травня президент РФ Володимир Путін забив вісім шайб у ворота команди противника. Спортивні вболівальники відзначають дивну поведінку захисників при цьому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, команда "Легенди хокею", за яку грав Путін під час матчу в Сочі, здобула перемогу з рахунком 13:9 над збірною НХЛ
Президент РФ закинув 8 шайб і віддав одну результативну передачу. Однією закинутою шайбою в складі переможців відзначився міністр оборони Сергій Шойгу.
Арбітром на матчі був глава Міжнародної федерації хокею Рене Фазель, який прибув до Росії, щоб проконтролювати підготовку до Чемпіонату світу, який має відбутися в РФ у 2023 році.
Тим часом любителі хокею відзначають безглузду бездіяльність захисників, команди, що програла команді Путіна.
Серед коментарів:
"Я от коли зі своїми внуками граю, намагаюся їм піддатися, щоб у них формувалося почуття переможців, але їм п'ять і чотири роки, а тут ніби дядько дорослий, не противно самому в такий хокей грати, навіть у такому та й то окозамилювання і лицемірство".
"Ще б ворота на радіокеруванні, щоб самі за шайбою їздили".
"Воротарі справжні професіонали! Це ж треба так ухилятися від шайб, які повзуть у ворота!".
"Диктор так завзято коментує кидки Путіна, значить, зібрався в депутати Держдуми".
Будь ласка, зачекайте...
Ни дня без подвига! Барон Мюнхгаузен нервно курит в сторонке.
...
игроки *****, жирик, зесопля, сакашвили, лука мудищев...кто там еще?
🏒👑Вместо пояснения актуальных процессов обществу показывают удобные, формирующие нужные представления муляжи. Экспертами отмечается диссонирующая картина двух последних мероприятий с участием вождя: визуально нездоровое выступление на Параде Победы и гала-матч Ночной хоккейной лиги, где Путин забил 8 шайб в ворота проффесиональных хоккеистов. Утверждается, что сам Президент в силу медицинского фактора не мог принять участие в столь активном виде спорта. Собеседники ссылаются на майские хирургические вмешательства и плохую физическую форму главы государства, продемонстрированную во время зимних катаний с Лукашенко на лыжах.
Ура-яяяяяяя!!!
Отак і зі збирача податків для Золотої Орди зробили легенду - з шістки татар вийшов Александр Нєвскій
Під кокс-айкос собі мурчали,
Як би скоріш програть х@йлу?!
Хокейну тактику вивчали.
Чи то у бульбафюрера чи у туркменбаші....