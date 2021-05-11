"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Ільназ Галявієв, який влаштував бійню в коледжі в російській Казані, називав себе богом і хотів, щоб про це дізналися всі. УВАГА! Відео містить ненормативну лексику і не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час допиту, відео якого опублікували в мережі.
"Я усвідомив себе богом не відразу, місяці два тому. А влітку в мені почав пробуджуватися монстр, конкретно. Я всіх почав ненавидіти. Я завжди всіх ненавидів і почав ще більше ненавидіти. Не приписуйте мені якусь екстрасенсорну або психологічну херню", - каже затриманий на відео.
Також він зазначив, що зрікся своїх батьків.
"Мені ніхто не говорив, я сам два місяці тому усвідомив, що я бог. Я вперше сказав це своїй мамі, у мене мами немає, я її на "ви" просто називаю. Вона мені не мати. У мене немає батьків, я вас всіх ненавиджу. У мене немає матері, я від усіх відмовився. Жінка, яка мене народила, це не мати. Немає ні мами, ні тата, я їх так ніколи не називав", - зазначає Галявієв.
Джерело: t.me/nexta_live/13811
Разом з тим, як телеграм-канал Mash Iptash після стрілянини в школі Казані Ільназ Галявієв сам здався поліції.
"19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в школі №175, сам здався поліції", - йдеться в повідомленні.
На кадрах ролика видно, як Галявієв виходить з будівлі школи з піднятими руками.
Джерело: ttps://t.me/mash_iptash
Повідомляється, що це сталося 09:34. У будівлі школи він пробув вісім хвилин перед тим, як здатися.
У відділенні поліції Гвардійський, де він зараз перебуває, оголосили план "Фортеця".
Також повідомляється, що в результаті дій казанського стрілка загинули 10 осіб, в лікарні - 21.
Нагадаємо, вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудат Файзі сталася стрілянина і вибух.
Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали.
В результаті стрілянини загинули десять людей. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.
Будь ласка, зачекайте...
Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.
Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
(скрінилися вранці о 10-30, уже оперативно зачищені)
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18 хвилин тому
Просто бомба, а не школа!
00nke Renn
18 хвилин тому
Стреляют
qRyzen ezz MnK
19 хвилин тому
Время пострелять)
Dark Game
36 хвилин тому
не рекомендую, чел в кс переиграл
Koteshka TV
48 хвилин тому
Не плохо, но стреляют часто, свинец на завтрак школьникам, обидно, друга больше нет
Аяна Бубеева
56 хвилин тому
хороший тамада и конкурсы интересные. только можно потом в 171 школе устроить?
Da
57 хвилин тому
Отличный шутер от первого лица!!!😁😁😁
Hummel009
годину тому
Схема карты неплохая, но слегка имбалансная: КТ тут вечно сливают, терры легко могут зарашить вход. Если за контров не играет глобал, то это слив. Ну а так карта норм, текстурки реалистичные.
REVENG3
годину тому
Учан, ты не на тот плент заложил, давай беги на Б в 174 школу рашить плент, а то время раунда заканчивается, а ты так терпилоид нам отомстить и не смог.
Satana kwakwa
годину тому
PUBG в реальной жизни, Кто-то поставил бомбу. Хороший симулятор шутеров. Рекомендую, но не всем👍👍👍👍👍
Алина Носкова
годину тому
не очень. прострелили ногу. но пицца зачёт
Нагадалося із дитинства: "Дружба народів - не просто слова! Дружба народів - це пам'ять жива!"
При "совку" були гасла одні, а дійсність - діаметрально протилежною. Схоже, на расії совкове "роздвоєння особистості в масштабах большинства насєлєнія" не просто збереглося, а й примножилося.
дружбу крєпіт ФСБ
deda_igor@DedaIgor
Керчь: эстафету сдал!
Казань: эстафету принял!
а то шо в семье не так как у людей, так бывает и не такое.
жаль парня, ибо эта ядрень, которую там исповедуют(Рашка-прабослашка?), любого сделать может борцом с кафирами. Да еще и если родаки тупо психи то.
В любом случае, у нас меньше врагов, что в принципе радует и огорчает(жаль.... что **** тут так мало?)
Шоб Ілону по накурці було про шо розповідати
Швидше за все закінчить суїцидом.
Симптомы:
- лицевая асимметрия
- слюно-кало-моче истечение и испускание при словах "жыд", "бандера", "хохлы"
- неадекватная истерическая реакция на сочетание синего и желтого цвета, такая же реакция на сочетание красного и коричневого, причем если красный отдельно - проявляется в виде падучей в коленно-локтевую позу и криках "Сталин наше фффсё"
- ступор при просьбе обяснить что такое "хунта"
- странный ответ на вопрос "с какого года стало русским" - "фффсехта"
- алалия звуков "х" и "о" в слове хохол, в результате спазма гортани звучит как "какал"
остальные симпотомы варьируются и изучены меньше
заразно
неизлечимо
рекомендована эвтаназияhttps://politiko.ua/blogpost120301
куча видео о том что стреляли одновременно в несколькиx местаx
Звідси висновок, теорія і практика сіамські близнюки.
пс. где те кто это раньше кукарекал? чё то не вижу их...
На нього зареєстрована вогнепальна зброя і йому 19 років.
При придбанні вогнепальної зброї потрібно надати довідку з психдиспансеру. Йому 19 років і він не в армії. Мабуть в армію не взяли, бо щось з головою. Але як він отримав довідку з психдиспансеру?
в любом месте завтра может произойти.