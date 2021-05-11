УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16551 відвідувач онлайн
Новини Відео Події
27 764 91
Казань (9) стрілянина (1678) школа (1824) масове вбивство (72)

"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Ільназ Галявієв, який влаштував бійню в коледжі в російській Казані, називав себе богом і хотів, щоб про це дізналися всі. УВАГА! Відео містить ненормативну лексику і не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час допиту, відео якого опублікували в мережі.

"Я усвідомив себе богом не відразу, місяці два тому. А влітку в мені почав пробуджуватися монстр, конкретно. Я всіх почав ненавидіти. Я завжди всіх ненавидів і почав ще більше ненавидіти. Не приписуйте мені якусь екстрасенсорну або психологічну херню", - каже затриманий на відео.

Також він зазначив, що зрікся своїх батьків.

"Мені ніхто не говорив, я сам два місяці тому усвідомив, що я бог. Я вперше сказав це своїй мамі, у мене мами немає, я її на "ви" просто називаю. Вона мені не мати. У мене немає батьків, я вас всіх ненавиджу. У мене немає матері, я від усіх відмовився. Жінка, яка мене народила, це не мати. Немає ні мами, ні тата, я їх так ніколи не називав", - зазначає Галявієв.

Джерело: t.me/nexta_live/13811

Разом з тим, як телеграм-канал Mash Iptash після стрілянини в школі Казані Ільназ Галявієв сам здався поліції.

"19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в школі №175, сам здався поліції", - йдеться в повідомленні.

На кадрах ролика видно, як Галявієв виходить з будівлі школи з піднятими руками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ. ВIДЕО

Джерело: ttps://t.me/mash_iptash

Повідомляється, що це сталося 09:34. У будівлі школи він пробув вісім хвилин перед тим, як здатися.

У відділенні поліції Гвардійський, де він зараз перебуває, оголосили план "Фортеця".

Також повідомляється, що в результаті дій казанського стрілка загинули 10 осіб, в лікарні - 21.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудат Файзі сталася стрілянина і вибух.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали.

Також читайте: 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ (оновлено)

В результаті стрілянини загинули десять людей. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр: зявилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+61
реально больной урод как и вся расея.
показати весь коментар
11.05.2021 15:45
+42
Х..ло Путін мабуть його родич, бо теж вважає себе богом.
показати весь коментар
11.05.2021 15:45
+29
но дело его правое. кацапы должны самоуничтожаться и уничтожать себе подобных "Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева - Цензор.НЕТ 4913
показати весь коментар
11.05.2021 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Х..ло Путін мабуть його родич, бо теж вважає себе богом.
показати весь коментар
11.05.2021 15:45 Відповісти
сіндром путіна почав розповсюджуватись на росіян через телевізор. Потрібен новий хрестовий похід щоб знищити цю нечисть!
показати весь коментар
11.05.2021 18:22 Відповісти
игорцю, дрон тобі в руки і благословіння грицацуєва в дорогу.
показати весь коментар
11.05.2021 19:17 Відповісти
путінська влада як завжди гучними терактами відволікає нарід від поточної ситуації. Зараз терактом будуть маскувати відведення військ від кордону з Україною.
показати весь коментар
11.05.2021 19:29 Відповісти
реально больной урод как и вся расея.
показати весь коментар
11.05.2021 15:45 Відповісти
но дело его правое. кацапы должны самоуничтожаться и уничтожать себе подобных "Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева - Цензор.НЕТ 4913
показати весь коментар
11.05.2021 15:58 Відповісти
я сделаю тебе замечание на твоем языке, ты немного не замечаешь что пишешь на русском языке? Замечаешь не логичность твоих же слов? Может с себя начнешь? Реально странно писать о самоуничтожении кацапом на русском языке, заметил абсурдность?
показати весь коментар
12.05.2021 08:37 Відповісти
Никто не имеет право говорить подобное ибо это ужасная трагедия и не важно в какой стране это произошло. Вы либо реально глупец, либо провокатор, который разжигает ненависть между людьми. Разве подобная трагедия в Украине, не вызвала бы у вас горе и сочувствие?

Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.

Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
показати весь коментар
12.05.2021 15:51 Відповісти
± среднестатистический кацап
показати весь коментар
11.05.2021 16:17 Відповісти
если ты бог, то и остальные тоже боги. Чего ж убивать то?
показати весь коментар
11.05.2021 15:45 Відповісти
тому що шизанутий бог.
показати весь коментар
11.05.2021 15:48 Відповісти
Так то у нас все презеденты и це исты на "Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева - Цензор.НЕТ 4290
показати весь коментар
11.05.2021 15:55 Відповісти
Чому ніт? Локі оно Бальдра замочив, наприклад...
показати весь коментар
11.05.2021 16:01 Відповісти
Та й у християнстві Бог опосередковано вбив свого сина руками мавп. А людей скільки він вбив- не злічити))) не те, що злий сотона.
показати весь коментар
11.05.2021 16:03 Відповісти
Та й Кронос своєму батькові Урану дав серпом по яйцях (у буквальному сенсі цих слів), а потім його у власну чергу власний синуля Зевс х*йнув у Тартарос )))
показати весь коментар
11.05.2021 16:17 Відповісти
да и у египетских были междусобойчики))) Сет Осириса тоже в капусту порубил)
показати весь коментар
11.05.2021 19:29 Відповісти
Веселі були часи. Та й ті хлопці з дівчатами вміли і ********* від душі розважитися.
показати весь коментар
11.05.2021 21:07 Відповісти
поехал бы на Донбасс был бы хероем наваросии, а постреляные "штабом правого сектора"...
показати весь коментар
11.05.2021 15:47 Відповісти
та еще поедет, там такие в почете
показати весь коментар
11.05.2021 15:57 Відповісти
Горрбатого лепят на хлопца .На ходу версию лепят каты фсбшные.Убивать детей в любом случае неприемлемо.Но ход событий предопределён самой атмосферой в обществе московского улуса.Бункерная плешивая бабушка допекла всех.Терракт выгоден этой сЪехавшей с катушек бабке,что закрутить болты покрепче лохторату перед выборами.Объединяющая ненависть к убийце .
показати весь коментар
11.05.2021 15:48 Відповісти
коменти в гуглі на 175 казанську школу - напалм...
(скрінилися вранці о 10-30, уже оперативно зачищені)

Wttxrzrxtxcyyccvutx Xtctcrstxycyvu7hihbiif6td

18 хвилин тому

Просто бомба, а не школа!

00nke Renn

18 хвилин тому

Стреляют

qRyzen ezz MnK

19 хвилин тому

Время пострелять)

Dark Game

36 хвилин тому

не рекомендую, чел в кс переиграл

Koteshka TV

48 хвилин тому

Не плохо, но стреляют часто, свинец на завтрак школьникам, обидно, друга больше нет

Аяна Бубеева

56 хвилин тому

хороший тамада и конкурсы интересные. только можно потом в 171 школе устроить?

Da

57 хвилин тому

Отличный шутер от первого лица!!!😁😁😁

Hummel009

годину тому

Схема карты неплохая, но слегка имбалансная: КТ тут вечно сливают, терры легко могут зарашить вход. Если за контров не играет глобал, то это слив. Ну а так карта норм, текстурки реалистичные.

REVENG3

годину тому

Учан, ты не на тот плент заложил, давай беги на Б в 174 школу рашить плент, а то время раунда заканчивается, а ты так терпилоид нам отомстить и не смог.

Satana kwakwa

годину тому

PUBG в реальной жизни, Кто-то поставил бомбу. Хороший симулятор шутеров. Рекомендую, но не всем👍👍👍👍👍

Алина Носкова

годину тому

не очень. прострелили ногу. но пицца зачёт
показати весь коментар
11.05.2021 15:51 Відповісти
Коменти дурдом, там все суспільство хворе, і це коменти з Казані а не з Тернопіля. Самі тішаться, що їх сусідів постріляли.
показати весь коментар
11.05.2021 15:53 Відповісти
А дідько їх знає. Поки що мало даних. Може, то татари тішаться, що москалів на нуль помножили...
показати весь коментар
11.05.2021 16:37 Відповісти
Навіть якщо так, у них дуже дуже дружня інтернаціональна країна. "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 2554
показати весь коментар
11.05.2021 16:44 Відповісти
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 8397

Нагадалося із дитинства: "Дружба народів - не просто слова! Дружба народів - це пам'ять жива!"
При "совку" були гасла одні, а дійсність - діаметрально протилежною. Схоже, на расії совкове "роздвоєння особистості в масштабах большинства насєлєнія" не просто збереглося, а й примножилося.
показати весь коментар
11.05.2021 16:54 Відповісти
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 1072
показати весь коментар
11.05.2021 17:09 Відповісти


дружбу крєпіт ФСБ

deda_igor@DedaIgor





Керчь: эстафету сдал!
Казань: эстафету принял!

"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 3875
показати весь коментар
11.05.2021 17:11 Відповісти
дайте ссылку на ютубчик
показати весь коментар
11.05.2021 15:56 Відповісти
тут https://www.youtube.com/watch?v=Q5zHCHd_I4k&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%94%D0%B0
показати весь коментар
11.05.2021 16:12 Відповісти
Збсь емпатія до співвітчизників... 😶😶😶
показати весь коментар
11.05.2021 16:02 Відповісти
галаперидольчиком поколють серкой взбодрят будет как огурчик покладистый и добрый.
показати весь коментар
11.05.2021 15:52 Відповісти
У даного скрепця все попереду... Невдовзі героєм росєї стане і буде як мільчаков дітям політінформацію щоде скрепних цінностей проводити...
показати весь коментар
11.05.2021 16:04 Відповісти
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 1992
показати весь коментар
11.05.2021 16:06 Відповісти
Наконец-то на Раисе появились свои новости, хоть своими баранами займутся. А то с 1 по 10 мая полный информ провал, сплошные парады, обстановка в мире и "чёже у хахлов там". А теперь оказывается и своя страна живёт полной жизнью и такой же дичью
показати весь коментар
11.05.2021 15:53 Відповісти
Величие заиграл у казламордого?
показати весь коментар
11.05.2021 15:53 Відповісти
Трудно это дело, "быть бохом"...
показати весь коментар
11.05.2021 16:12 Відповісти
Відбулося переродження скрепиша у справжньго дорослого скрепця... Ініціація...
показати весь коментар
11.05.2021 16:02 Відповісти
ну то шо Боком ся ощутил то однозначно не очень хорошо мулла воспитал.
а то шо в семье не так как у людей, так бывает и не такое.
жаль парня, ибо эта ядрень, которую там исповедуют(Рашка-прабослашка?), любого сделать может борцом с кафирами. Да еще и если родаки тупо психи то.
В любом случае, у нас меньше врагов, что в принципе радует и огорчает(жаль.... что **** тут так мало?)
показати весь коментар
11.05.2021 16:02 Відповісти
ОДЕРЖИМИЙ.
показати весь коментар
11.05.2021 16:02 Відповісти
Та ні, це скрепець-звичайний, ініційований...
показати весь коментар
11.05.2021 16:05 Відповісти
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 4900
показати весь коментар
11.05.2021 20:39 Відповісти
У нього вселилися парфуми.
показати весь коментар
11.05.2021 16:03 Відповісти
С другой стороны мы же не можем доказать обратное, что он не может быть Богом. Например Моисею явился Бог и заставил бедных евреев 40 лет тыняться пустыней, или например икона государя Николая замироточила на глазах Поклонской, или например дева Мария явилась маленькому пастушку. В религии много таких примеров. Для чего тогда творец насоздавал кучу не нужного контента в виде галактик и других солнечных систем? Так отож
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 5859
показати весь коментар
11.05.2021 16:07 Відповісти
это шо ,илон маск? "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 9209
показати весь коментар
11.05.2021 16:22 Відповісти
Ну з Моісеєм зрозуміло, там треба довго ходити, аби знайти місцевість без нафти.
показати весь коментар
11.05.2021 16:31 Відповісти
Даже Богу надоест, вечность глазеть на идиотов. Без присмотра остались уже поди давно.
показати весь коментар
11.05.2021 23:33 Відповісти
Та нічого він не створював то процедурна генерація для фону. "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 7200
Шоб Ілону по накурці було про шо розповідати "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 47
показати весь коментар
12.05.2021 13:59 Відповісти
"трудно быть богом". тамошняя версия )
показати весь коментар
11.05.2021 16:15 Відповісти
А вот и папаша.
показати весь коментар
11.05.2021 17:09 Відповісти
шизофренія
показати весь коментар
11.05.2021 16:05 Відповісти
на рефии уже бох есть один
показати весь коментар
11.05.2021 16:08 Відповісти
среднестатистический росиянин...тут нечему удивляться...они через одного такие же.
показати весь коментар
11.05.2021 16:09 Відповісти
Їх душить власна ненависть, вони нею травляться.
показати весь коментар
11.05.2021 16:15 Відповісти
Отличный повод запретить Интернет(откуда ж ещё все зло)И ещё больше закрутить гайки!!!
показати весь коментар
11.05.2021 16:25 Відповісти
Ильназ Галявиев типичный рузький чилавек.
показати весь коментар
11.05.2021 16:29 Відповісти
Судячи по матюкам, московит звичайний.
показати весь коментар
11.05.2021 16:41 Відповісти
Прижали пацана і заставили пострілять.
показати весь коментар
11.05.2021 16:29 Відповісти
Їх там було, як мінімум двоє. Одного наче застрелили. Дуже на Керч схоже.
показати весь коментар
11.05.2021 16:31 Відповісти
"Я осознал себя русским, а летом во мне начал пробуждаться кацап"
показати весь коментар
11.05.2021 16:29 Відповісти
Этот придурок в Телеграме угрожал устроить бойню, после этого пошел купил ствол. Какие там теракты ФСБ предотвращает, по три в месяц в Крыму?
показати весь коментар
11.05.2021 16:30 Відповісти
под дурачка косит,хочет в психбольничку лучше угодить чем на зону
показати весь коментар
11.05.2021 16:36 Відповісти
В спецдиспансері гірше чим в тюрмі. Там не знатиме від кого отримає по голові табуреткою, або хто зубами вчепиться в горло.
Швидше за все закінчить суїцидом.
показати весь коментар
11.05.2021 19:10 Відповісти
Шизофрения на почве наркомании,или алкоголизма.
показати весь коментар
11.05.2021 16:42 Відповісти
РуССофрения.
Симптомы:
- лицевая асимметрия
- слюно-кало-моче истечение и испускание при словах "жыд", "бандера", "хохлы"
- неадекватная истерическая реакция на сочетание синего и желтого цвета, такая же реакция на сочетание красного и коричневого, причем если красный отдельно - проявляется в виде падучей в коленно-локтевую позу и криках "Сталин наше фффсё"
- ступор при просьбе обяснить что такое "хунта"
- странный ответ на вопрос "с какого года стало русским" - "фффсехта"
- алалия звуков "х" и "о" в слове хохол, в результате спазма гортани звучит как "какал"
остальные симпотомы варьируются и изучены меньше
заразно
неизлечимо
рекомендована эвтаназияhttps://politiko.ua/blogpost120301
показати весь коментар
11.05.2021 17:12 Відповісти
Взагалі то, по замовчуванню, таких кадрів пристрілюють одразу як того же Рослякова, аби уникнути самосуда і стихійних спалахів.
показати весь коментар
11.05.2021 16:43 Відповісти
купил ствол, АК с двумя рожками. И я такой хочу, в хозяйстве пригодится.
показати весь коментар
11.05.2021 16:44 Відповісти
Ви серйозно, чи справді треба?
показати весь коментар
11.05.2021 16:46 Відповісти
_Между прочим путлер - вот такое же ипанутое животное. Только с ЯО. Осознали по какому краю мы ходим?
показати весь коментар
11.05.2021 16:56 Відповісти
Так мы ж теперь, взрослые лица, как раз и учимся ненормативной лексике у лиц не достигших 18-летнего возраста.
показати весь коментар
11.05.2021 17:03 Відповісти
Все расяянины точно такие же животные
показати весь коментар
11.05.2021 17:04 Відповісти
классическая ФСБшная муйня - опять один перестрелял полшколы "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 5383
куча видео о том что стреляли одновременно в несколькиx местаx "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 2384
показати весь коментар
11.05.2021 17:09 Відповісти
...теория без практики мертва "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 6384
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 2758
показати весь коментар
11.05.2021 17:10 Відповісти
...в практика без теорії сліпа.
Звідси висновок, теорія і практика сіамські близнюки.
показати весь коментар
11.05.2021 19:05 Відповісти
Это самый обычный среднестатистический расяянин - в Хренлостане все точно такие на 100%
показати весь коментар
11.05.2021 17:11 Відповісти
"а если бы было в свободное обращение оружия, то его бы убили бы сразу же..."
пс. где те кто это раньше кукарекал? чё то не вижу их...
показати весь коментар
11.05.2021 17:18 Відповісти
Культ оголтелой ненависти и злобы который льется со всех пропагандистских щелей неизбежно затронет и сам Мордор, как мы видим уже затрагивает.
показати весь коментар
11.05.2021 17:28 Відповісти
Бог забрал бы всех!
показати весь коментар
11.05.2021 17:34 Відповісти
А вот теперь...вот именно теперь и ...читайте самую первую заповедь Бога!!! Она не спроста первая....и именно в ней написано: Возлюби ближнего как самого себя!!! Без разницы какой он черный, белый, красный. Важно!! Очень важно ...именно он должен быть по образу и подобию. образ может подделываться, а вот подобие человека нет!!!!. Мы люди создаем себя сами( мы рождаемся, мы не восстанавливаемся в зеленом ГОВНЕ!!!), по своему образу и подобию, и первое что мы должны делать любить самих себя!!!!!. Это АПРИОРИ. Это первая заповедь. Это то, что должно быть с детства. Любить таких как мы с вами. Именно нас самих, как один из источников жизни на планете.
показати весь коментар
11.05.2021 17:36 Відповісти
Все правильно сделал
показати весь коментар
11.05.2021 17:55 Відповісти
Є цікаве питання.
На нього зареєстрована вогнепальна зброя і йому 19 років.
При придбанні вогнепальної зброї потрібно надати довідку з психдиспансеру. Йому 19 років і він не в армії. Мабуть в армію не взяли, бо щось з головою. Але як він отримав довідку з психдиспансеру?
показати весь коментар
11.05.2021 19:03 Відповісти
Молодец! Побольше бы подобных"богов" на расейке и побольше трупаков.
показати весь коментар
11.05.2021 19:28 Відповісти
Резьбу начинает срывать на рассее?
показати весь коментар
11.05.2021 19:40 Відповісти
наркотики
показати весь коментар
11.05.2021 20:36 Відповісти
В юнармии научили.
показати весь коментар
11.05.2021 20:44 Відповісти
безродная свинособака.....
показати весь коментар
11.05.2021 21:11 Відповісти
Все по сценарию Керчи.
показати весь коментар
11.05.2021 21:16 Відповісти
какой чистый, русский говор.....
показати весь коментар
11.05.2021 21:38 Відповісти
к нему сначала экзорциста вызвать нужно, а потом пожизненное. смертная казнь это слишком просто.
показати весь коментар
11.05.2021 21:43 Відповісти
19 лет, дебют шизофрении, религиозный бред, оружие легальное.
в любом месте завтра может произойти.
показати весь коментар
12.05.2021 00:19 Відповісти
 
 