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Росія (47208) стрілянина (1678) школа (1824)

У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У мережі з'явилося відео, як із казанської гімназії №175, де 19-річний хлопець влаштував стрілянину, вивозять тіла загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний запис опублікував Telegram-канал Mash.

"Зі 175-ї гімназії в Казані вивозять тіла загиблих. 10 осіб. Зараз у лікарнях перебуває 21 потерпілий, серед них один у вкрай важкому стані, 7 - у важкому, інші в стані середньої тяжкості. Шістьох оперують", - йдеться в повідомленні.

У той же час Telegram-канал "Life-Shot" опублікував аудіоповідомлення однієї з учениць, яка на момент стрілянини перебувала в школі.

"Ми закрилися в кабінетах і сидимо під партою", - говорить учениця. На тлі лунають звуки стрілянини.

Раніше повідомлялося, що 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл.

Також читайте: 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ (оновлено)

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+84
После такого воспитания - они ждали другого
В сети опубликовали видео, на котором из казанской школы вывозят тела погибших в результате стрельбы учеников, - СМИ - Цензор.НЕТ 7113
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11.05.2021 15:11
+50
Отрыжки победобесия
У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3584
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11.05.2021 15:19
+34
У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7201
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11.05.2021 15:19
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А помните как в рейхе приняли "закон Яровой" призванный защитить поребриков от терроризма? Работает закон, ога!!!
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11.05.2021 15:08 Відповісти
После такого воспитания - они ждали другого
В сети опубликовали видео, на котором из казанской школы вывозят тела погибших в результате стрельбы учеников, - СМИ - Цензор.НЕТ 7113
показати весь коментар
11.05.2021 15:11 Відповісти
Отрыжки победобесия
У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3584
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11.05.2021 15:19 Відповісти
дарю идею для российского стартапа к следующему победобесию:

соска в виде лимонки У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5571
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11.05.2021 15:23 Відповісти
Terrorussia
У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7504
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11.05.2021 15:21 Відповісти
У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5292
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11.05.2021 19:18 Відповісти
опять стрельба в Канзасе ?

в Казани?
кто бы мог подумать ......!!! В сети опубликовали видео, на котором из казанской школы вывозят тела погибших в результате стрельбы учеников, - СМИ - Цензор.НЕТ 7933
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11.05.2021 15:16 Відповісти
Кстати, Яровая из Макеевки.
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11.05.2021 15:34 Відповісти
черноротая бандаренка тоже оттуда.. У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8058 У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5214
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11.05.2021 15:44 Відповісти
Щось русня планує. Аби не знайшли ,,український след".
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11.05.2021 15:09 Відповісти
уже, нашли!

10 биологических лабораторий НАТО в Украине травят мозги российских подростков...... У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7984
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11.05.2021 15:19 Відповісти
ой, да нет там мозгов
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11.05.2021 15:32 Відповісти
У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9786
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11.05.2021 15:38 Відповісти
НАТО при делах или кацапы на Правый Сектор свалят !?
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11.05.2021 15:09 Відповісти
СМОГ ПОВТОРИТЬ!!!
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11.05.2021 15:10 Відповісти
Пацан пришёл к успеху...
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11.05.2021 16:56 Відповісти
скажет всем кремлёвский вова -
живо дело рослякова ?
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11.05.2021 15:10 Відповісти
А во всем этом виноват Абама, ой простите, Байден и украинцы!!!!!!
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11.05.2021 15:11 Відповісти
Ну во первых Обама,а во вторых указал свою фамилию и имя в нике с маленькой буквы У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9781
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11.05.2021 15:32 Відповісти
Это в нормальных странах-Обама. В Балалайне-Абама!
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11.05.2021 18:04 Відповісти
У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7201
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11.05.2021 15:19 Відповісти
это марш сторонников ношения оружия в Пиндосии... ?

что, не Канзас, а Казань ? У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9756
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11.05.2021 15:21 Відповісти
ну шо,кацапы...расскажите ,что в казани все произошло случайно.

У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2652
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11.05.2021 15:22 Відповісти
Krychek

Так вот оно чо! Во всём виновата проклятая анонимность.

А говорят этот шизик под своей фамилией в соцсетях сидел и предупреждал о теракте. Предлагаю перекрасить кремль в зелёный цвет и нарисовать Пыне хер на лбу. Точно поможет.
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11.05.2021 15:24 Відповісти
Кому поможет? Кабаевой, или Пыне? У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5439
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11.05.2021 18:06 Відповісти
Там не з анонімностю треба закінчувати, а з розповсюдженням культу ворогів навколо, це результат роботи ********** в Соловйових.
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11.05.2021 15:39 Відповісти
вот для чего фсб и устроило буйню в казани.. без шуток
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11.05.2021 16:20 Відповісти
так и я про то У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5861
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11.05.2021 16:23 Відповісти
а ведь их могли расстрелять солдаты НАТО...
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11.05.2021 15:23 Відповісти
То был переодетый бендеровец из НАТА...
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11.05.2021 15:45 Відповісти
У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5340
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11.05.2021 15:24 Відповісти
Многолетнее упорное вдалбливание в головы культа смерти дает свой результат в своем же населении. То, что страдают дети - это просто сигнал тем, кто еще как то дружит с головой. Может пора вспомнить о созидательной природе человека.
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11.05.2021 15:25 Відповісти
Рашисты-неофашисты не способны созидать ,развиваться,они заточены только на войну, разрушение, слепая ветвь эволюции должна почить в бозе...
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11.05.2021 15:41 Відповісти
опять Вадик-терминатор бушует с обрезом? одновременно левой рукой закладывает бомбы зубами активирует детонаторы левой ногой ведёт перекрестный огонь на правой ноге у него планшет с датчиком движения а на спине 4 ствола-шмеля, на подвесе лимонки с рожками а на шее калаш, одновременно с карманов сыпался рязанский сахар, Вадик -терминатор вошел в историю вяликой расее, покойся с миром Вадик, ГРУ тебя никогда не забудет.
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11.05.2021 15:27 Відповісти
А вот и видео допроса этого утырка. Зовут его Ильназ Галявиев:

https://streamable.com/bku41y
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11.05.2021 15:30 Відповісти
Вау, как скрепно, просто афигеть
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11.05.2021 15:38 Відповісти
Хтось ще проти заборони російської "мови" в Україні? До когось ще не дійшло, що мова формує світогляд та норми поведінки?
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11.05.2021 15:40 Відповісти
Як можна взагалі забороняти мову, просто припинити нею викладати достатньо.
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11.05.2021 15:42 Відповісти
Нікого не дивує, що матюки, як невід'ємна частина російської мови є заборонені...Россія багато разів цілком офіційно забороняла українську мову не просто у Россії, а в Україні! Указ Президента України про Заборону російської мови у Російській Федерації - ...для рівноваги, так би мовити.
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11.05.2021 16:00 Відповісти
Матюк через слово, він вже не татарин, він росіянин.
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11.05.2021 15:41 Відповісти
Какая прекрасная руССССкая речь!
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11.05.2021 15:54 Відповісти
ненависть порождает ненависть. Злорадства нет, но и с сочувствием проблема: эти школьники через пару-тройку лет в российскую армеечку пойдут, и с большой вероятностью припрутся в Украину
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11.05.2021 15:44 Відповісти
культ силы подогреваемый московитами, плохо закончится..травить как собак население на соседей, иностранцев и иноверцев, приведет при определенных обстоятествах к еще много худшим событиям и последствиям..но винторогим муфлонам такой прогноз не по мозгам, лишняя хромосома поди мешает или победобесие, х.з.... У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6764
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11.05.2021 15:52 Відповісти
Давайте чесно : кого "взрастили на рашке "цілком зрозуміло , але чи набагато кращу молодь виховали ми у себе вдома ? Майже кожного тижня якісь косяки і запари з малолєтніми ******* з губами варениками та їх антиукраїнськими висерами ; то "Тік Токери" голосують за Terrorussia ... то "Вайни нет-расия ни при чем"! Як сказав Малкович в інтервью " На превеликий жаль більшість молоді виросла не на українській культурі ,а на "95 кварталі"-хоча 73 % відсотки й дорослих виборців обрали телевізор і гумор нижче пояса! "Хліба та видовищ" спрацовує у нас раз позраз- на жаль!
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11.05.2021 16:01 Відповісти
Не нада всё и вся валить в кучу.Если в голове насрано и не работают законы не нада валить на молодняк.Молодняк в 90 х такое творил что на голову не налазит.Это поколение другое и оно более продвинутое и прогрессивное.Оно другое!Это мы пердуны!
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11.05.2021 16:27 Відповісти
Я себя из твоего "мы"-исключая. Если ты себя считаешь пердуном- твоя проблема, всех в эту "группу счастья" тащить-не надо. И насчет"продвинутое и прогрессивное"- тоже можно поспорить. Трудно спорить только стем, что оно-другое.
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11.05.2021 18:19 Відповісти
В Госдуме захотели вернуть смертную казнь после стрельбы в казанской школе. Соответствующее предложение озвучил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает REGNUM.
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11.05.2021 16:03 Відповісти
Возити вам їх - не перевозити.
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11.05.2021 16:05 Відповісти
Так бы каждый день козлостан радовали!
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11.05.2021 16:23 Відповісти
Минус анонимность в сетях сразу возобновить смертную казнь и запрет на оружие.Русские террористы в думе прям на выдохе работают.
Карму никто не отменял.Русские прям стрелой мчаться в 37-39 год,Прям пулей.
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11.05.2021 16:25 Відповісти
"Чьо ви такіє нєлюді? Чьо радуєтєсь? Люді пагіблі!" - чути крики з Запоребрику.

А дійсно, чого б це, га?
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11.05.2021 18:22 Відповісти
Оккупант це не людина
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11.05.2021 18:53 Відповісти
Вбил в ютубе -новости россии-! , ни одного сова. Вбил -россия сегодня-ничего.Зато у них всё "шок и срочно" какой х*ло мудрый и кака он "ставит на колени всех" Есть тролли,соловьёвы,киселёвы всякие прыщавые блогеры. Любая идейная накачка террористов с поясами шахидов, детский сад по промывке мозгов русни. А кто еще сохранил хоть крупицу сопротивления и ковыряния в его мозгу, называют "либераснёй"
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11.05.2021 19:07 Відповісти
шизофреник, религиозный бред, дебют болезни в 19 лет, оружие легальное.
ничего смешного.
завтра может произойти в любом месте.
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11.05.2021 23:51 Відповісти
 
 