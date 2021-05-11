На мосту Патона в Києві перекинувся автомобіль, за кермом якого була п'янезна дівчина. Драгер показав 3,4 проміле. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
На мосту Патона в Києві перекинулася машина. Водієм виявилася жінка із зашкальним рівнем алкоголю в крові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на dtp.kiev.ua.
"П'яна як ніч панянка перекинулася в Києві на мосту Патона. Драгер показав 3,4! Ось це я розумію рівень! Це по-українськи, можемо пишається, що такі орлиці серед нас! На щастя, обійшлося без важких травм! Але на ногах кермувальниці стояти було дуже важко! На місці працювала поліція і медики", - пише видання.
Топ коментарі
+36 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар11.05.2021 15:28
+21 YU ST
показати весь коментар11.05.2021 15:50
+7 Палєо Мустьє
показати весь коментар11.05.2021 15:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- А ты знаешь где карбюратор?
- Карбюратор в машине.
- А где машина?
- Машина в реке.
можно было написать что "кивица"(а вдруг она кандидат наук как и Кива?)
а то шо нажралась и ехала - надо бы как в Канаде делать. а потом как в Китае -
У них зарплата сдельная.