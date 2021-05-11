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ДТП (4211) Київ (13836)

На мосту Патона в Києві перекинувся автомобіль, за кермом якого була п'янезна дівчина. Драгер показав 3,4 проміле. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

На мосту Патона в Києві перекинулася машина. Водієм виявилася жінка із зашкальним рівнем алкоголю в крові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на dtp.kiev.ua.

"П'яна як ніч панянка перекинулася в Києві на мосту Патона. Драгер показав 3,4! Ось це я розумію рівень! Це по-українськи, можемо пишається, що такі орлиці серед нас! На щастя, обійшлося без важких травм! Але на ногах кермувальниці стояти було дуже важко! На місці працювала поліція і медики", - пише видання.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
- Дорогой, у нас машина не заводится. По-моему из-за воды в карбюраторе.
- А ты знаешь где карбюратор?
- Карбюратор в машине.
- А где машина?
- Машина в реке.
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11.05.2021 15:28
+21
На мосту Патона в Києві перекинувся автомобіль, за кермом якого була п'янезна дівчина. Драгер показав 3,4 проміле - Цензор.НЕТ 9774
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11.05.2021 15:50
+7
Хоч не вбила дебілка нікого і то добре.
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11.05.2021 15:41
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- Дорогой, у нас машина не заводится. По-моему из-за воды в карбюраторе.
- А ты знаешь где карбюратор?
- Карбюратор в машине.
- А где машина?
- Машина в реке.
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11.05.2021 15:28 Відповісти
дурацкое описание.
можно было написать что "кивица"(а вдруг она кандидат наук как и Кива?)

а то шо нажралась и ехала - надо бы как в Канаде делать. а потом как в Китае - Пьяная в хлам водитель перевернулась в Киеве на мосту Патона: еле стояла на ногах - Цензор.НЕТ 9536 Пьяная в хлам водитель перевернулась в Киеве на мосту Патона: еле стояла на ногах - Цензор.НЕТ 6151
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11.05.2021 15:29 Відповісти
Статью писал тоже кто-то неплохо взбодрившийся: перевепрнулась, со ссілкой, текст повторяется
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11.05.2021 15:32 Відповісти
текст повторяется

У них зарплата сдельная.
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11.05.2021 15:37 Відповісти
а где сама ОНО?
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11.05.2021 15:33 Відповісти
"...п'яная в хлам...»-рівень української журналістики.
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11.05.2021 15:37 Відповісти
До чого журналістика в цілому?
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11.05.2021 15:50 Відповісти
До цього було «полячка» і ба-а-ато інших факапів. Цензор в лідерах.
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11.05.2021 16:04 Відповісти
Предлагаю ее нещадно анально покарать! )
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11.05.2021 15:40 Відповісти
Хоч не вбила дебілка нікого і то добре.
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11.05.2021 15:41 Відповісти
3,4 промилле,...!!! Лошадь, наверное, уже бы околела...
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11.05.2021 15:43 Відповісти
На мосту Патона в Києві перекинувся автомобіль, за кермом якого була п'янезна дівчина. Драгер показав 3,4 проміле - Цензор.НЕТ 9774
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11.05.2021 15:50 Відповісти
Ні ху собі, так це ж в перерахунку 450 мл. чистого спирту прийняла во "внутрь"!
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11.05.2021 16:20 Відповісти
Нєт, нє пєрєвєлісь єсчьо жєнсчіни в украінскіх сєлєньях ))
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11.05.2021 16:36 Відповісти
вовчиця Вінника рулить?.. самодостатня?
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11.05.2021 16:36 Відповісти
дівчиною вона була років тридцять назад
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11.05.2021 16:39 Відповісти
ДОПОКИ ПЯНЬ БУДЕ ГАНЯТИ ПО КРАЇНІ
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11.05.2021 16:54 Відповісти
Могла убить 8 человек на остановке.
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11.05.2021 16:58 Відповісти
Пока у нетрезвых водителей не будут пожизненно отбирать права и конфисковывать автомобиль, а при ДТП не умножать на 2 срок пребывания в заключении, за усугубление вины ( и это все будет неотвратимо , и одинаково для всех) этому не будет конца. К сожалению но это факт.
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11.05.2021 17:55 Відповісти
 
 