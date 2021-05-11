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Проєкт "Без цензури": Росія атакувала США. Що сталося і чого чекати Україні? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США. Країна навіть оголошувала надзвичайний стан. Що саме сталося і чого боятися Україні, адже ми теж не з чуток знаємо про кібератаки росіян? Розкладає по поличках Богдан Буткевич.

Що саме відбулося? У суботу, 8 травня, компанія Colonial Pipeline Company – один із найбільших трубопровідних операторів США – оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

Колишній високопоставлений чиновник зі сфери кібербезпеки повідомив американському телеканалу CNN, що хакерську атаку на комп'ютерні системи Colonial Pipeline Company здійснила злочинна група DarkSide, яку пов'язують з Російською Федерацією.

Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, йдеться про хакерське угруповання, що діє з серпня 2020 року. Хакерська атака паралізувала Colonial Pipeline - великий паливопровід, за яким доставляють пальне з Техасу на східне узбережжя США, - 7 травня 2021 року. Його робота все ще не відновлена.

Автор: Слава Козир
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Что, в США хакеров нет, влупашить по всяким северным и южным потокам да по АЭС? Проєкт "Без цензури": Росія атакувала США. Що сталося і чого чекати Україні? - Цензор.НЕТ 5995
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11.05.2021 16:34 Відповісти
1) Зарубіть кацапам Північний 2 поток НАЗАВЖДИ
2) Відключить Кремляндіє від банковських платежів
3) Зніміть обмеження на видобуток нафти, хай нафта буде по 15 доларів за барель

ЦЕ ВСЕ - КАЦАПИ ПОЧНУТЬ СКАВУЧАТИ ЯК СОВДЕПІЯ У 1991 м І КИТАЙ НЕ ДОПОМОЖЕ Проєкт "Без цензури": Росія атакувала США. Що сталося і чого чекати Україні? - Цензор.НЕТ 5702 Проєкт "Без цензури": Росія атакувала США. Що сталося і чого чекати Україні? - Цензор.НЕТ 7750
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11.05.2021 16:45 Відповісти
Давно пора Хренлостан в очко хакнуть
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11.05.2021 17:25 Відповісти
 
 