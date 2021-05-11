Затримані у справі про викрадення Чауса воювали на Донбасі, - керівник карного розшуку Молдови Чобонаш. ВIДЕО

Уже затримано двох осіб, яких підозрюють у викраденні судді-втікача Миколи Чауса. Їх пов'язують зі спецслужбами.

Карному розшуку Молдови підтвердили, що затримані у справі про викрадення судді-втікача Миколи Чауса, воювали на Донбасі. Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в розмові з "Головкомом" керівник управління карного розшуку Олександру Чобонаш і тимчасово виконуючий обов'язки Головного прокурора прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливими справами (PCCOCS) Йон Каракуян.

"З приводу затриманого – ми затримали його 9 травня. Наразі ми працюємо. Завтра ми поведемо його в суд, який визначиться щодо запобіжного заходу. Прокурор уже подав клопотання про арешт. На даний момент двоє затриманих", – сказав Чобонаш.



Крім того, Чабанаш підтвердив, що інформація про причетність затриманих до добровольчих батальйонів – правдива.

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"Щось там є. Звісно", – сказав Чобонаш, відповідаючи на питання кореспондента.

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Щодо взаємодії з українськими правоохоронними органами, Йон Каракуян зазначив, що в межах розслідування було направлене звернення в Генеральну прокуратуру Україну.



"Ми направили звернення й чекаємо відповіді", – сказав Каракуян.



Чобонаш додав, що "Україна взагалі не співпрацює з нами в цій справі".

Раніше з’явилась інформація, що у місті Отачь було затримано двоє осіб, які підозрюються у причетності до викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса. Анонімний телеграм канал стверджує, що підозрювані воювали на Донбасі у лавах добровольчого батальйону. Їх пов'язують із спецслужбами. Також було опубліковане відео із затриманням.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".