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Молдова (1294) викрадення (772) Донбас (21733) добровольці (779) Чаус (344)

Затримані у справі про викрадення Чауса воювали на Донбасі, - керівник карного розшуку Молдови Чобонаш. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Уже затримано двох осіб, яких підозрюють у викраденні судді-втікача Миколи Чауса. Їх пов'язують зі спецслужбами.

Карному розшуку Молдови підтвердили, що затримані у справі про викрадення судді-втікача Миколи Чауса, воювали на Донбасі. Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в розмові з "Головкомом" керівник управління карного розшуку Олександру Чобонаш і тимчасово виконуючий обов'язки Головного прокурора прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливими справами (PCCOCS) Йон Каракуян.

"З приводу затриманого – ми затримали його 9 травня. Наразі ми працюємо. Завтра ми поведемо його в суд, який визначиться щодо запобіжного заходу. Прокурор уже подав клопотання про арешт. На даний момент двоє затриманих", – сказав Чобонаш.

Крім того, Чабанаш підтвердив, що інформація про причетність затриманих до добровольчих батальйонів – правдива.

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"Щось там є. Звісно", – сказав Чобонаш, відповідаючи на питання кореспондента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом викрадення Чауса в Молдові СБУ почала кримінальне провадження, - ЗМІ

Щодо взаємодії з українськими правоохоронними органами, Йон Каракуян зазначив, що в межах розслідування було направлене звернення в Генеральну прокуратуру Україну.

"Ми направили звернення й чекаємо відповіді", – сказав Каракуян.

Чобонаш додав, що "Україна взагалі не співпрацює з нами в цій справі".

Раніше з’явилась інформація, що у місті Отачь було затримано двоє осіб, які підозрюються у причетності до викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса. Анонімний телеграм канал стверджує, що підозрювані воювали на Донбасі у лавах добровольчого батальйону. Їх пов'язують із спецслужбами. Також було опубліковане відео із затриманням.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Операция по решению вопроса с Чаусом, разработанная совместными усилиями ОПУ, ГУР и СБУ начала реализовываться. В руки молдавской полиции фактически сдался один из фигурантов этого дела, специально приехав для этого из Украины. Там он собирается сообщить , что похищение Чауса - это чисто криминальное действие для получения выкупа и сообщит место его нахождения. Потом грянет операция "по освобождению заложника", кто - то будет убит, кто то арестован, а заявитель депортирован в Украину и получит определенную сумму и мягкий приговор.
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11.05.2021 15:53
+15
Понятно шо добровольцы с добробата. Надо же на кого-то свалить. Решили помочь Бубочке.
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11.05.2021 16:42
+8
Квартал 95 продолжается, дальше будет...
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11.05.2021 18:38
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Операция по решению вопроса с Чаусом, разработанная совместными усилиями ОПУ, ГУР и СБУ начала реализовываться. В руки молдавской полиции фактически сдался один из фигурантов этого дела, специально приехав для этого из Украины. Там он собирается сообщить , что похищение Чауса - это чисто криминальное действие для получения выкупа и сообщит место его нахождения. Потом грянет операция "по освобождению заложника", кто - то будет убит, кто то арестован, а заявитель депортирован в Украину и получит определенную сумму и мягкий приговор.
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11.05.2021 15:53 Відповісти
Интересно он еще живой это Чавус или его уже свиньи обглодали?)))
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11.05.2021 15:54 Відповісти
Свиньи такое не едят... Затримані у справі про викрадення Чауса воювали на Донбасі, - керівник карного розшуку Молдови Чобонаш - Цензор.НЕТ 6696
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11.05.2021 16:18 Відповісти
Затримані у справі про викрадення Чауса воювали на Донбасі, - керівник карного розшуку Молдови Чобонаш - Цензор.НЕТ 5893
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11.05.2021 16:47 Відповісти
В ортопедії, челюсть рихтують і руку.
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11.05.2021 19:56 Відповісти
Отачь це Атаки, осередок контрабасу, через міст навпроти Могилів-Подільского.
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11.05.2021 15:56 Відповісти
Лихая легенда, ничего не скажешь
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11.05.2021 16:34 Відповісти
Понятно шо добровольцы с добробата. Надо же на кого-то свалить. Решили помочь Бубочке.
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11.05.2021 16:42 Відповісти
Сигуранца ставит патриотов на колени! Доколе?
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11.05.2021 17:56 Відповісти
Квартал 95 продолжается, дальше будет...
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11.05.2021 18:38 Відповісти
Цирк по Чаусу зашевелился
Операция по решению вопроса с Чаусом, разработанная совместными усилиями ОПУ, ГУР и СБУ, начала реализовываться. В руки молдавской полиции фактически сдался один из фигурантов этого дела, специально приехав для этого из Украины. Там он собирается сообщить, что похищение Чауса - это чисто криминальное действие для получения выкупа, и сообщит место его нахождения.
Потом грянет операция "по освобождению заложника": кто - то будет убит, кто то арестован, а заявитель - депортирован в Украину и получит определенную сумму и мягкий приговор.
tZE
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11.05.2021 19:20 Відповісти
Дерьмак, на вихід. Підставили хлопців і поховались в Києві. Чи сподіваєтесь танцями з мертвечуком перекрити міжнародний скандал?
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11.05.2021 19:58 Відповісти
Молдавани обіс.алися по повній програмі і гарячково пробують "перевести стрілки" на Україну. Спочатку - на наші спецслужби, а як не вийшло - зараз - на добробатівців. Спочатку надали прихисток судді-хабарнику, потім (за "наколядоване" бабло) жували соплі з видачею і, врешті "прої.али" і розкудахтались. "Проффесіонально" так - "Что-то там есть. Конечно."
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11.05.2021 20:59 Відповісти
 
 