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СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

У будинку нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука чергують співробітники у формі з нашивками СБУ, стоїть багато машин, працюють і інші силовики.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 01
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 02
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 03
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 04

Також читайте: СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох будинках Медведчука у Києві, - джерело

СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 05
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 06
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 07
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охорона Медведчука не пускає в будинок співробітників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ

СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 09
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 10
Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві проходять обшуки.

Пізніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру нардепам Медведчуку і Козаку. Їх підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
У зв'язку з завершенням робочого дня спроба СБУ попасти в будинок Медведчука переноситься на завтра з 9.00 до 17.00.
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11.05.2021 17:28
+17
Зачем тебя выпустили из дурдома, таварищ?
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11.05.2021 17:28
+16
какого хера они его не задерживает?что за маразм?какие нахрен обыски?!его обвиняют в финансировании терроризма!
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11.05.2021 17:27
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Зелений віслючок скоріш сяде...так що "жді"!
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11.05.2021 21:51 Відповісти
А сам виновник торжества где сейчас находится?
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11.05.2021 18:08 Відповісти
кум дозволив
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11.05.2021 18:34 Відповісти
задля показухи
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11.05.2021 18:35 Відповісти
И так надо друг за дружкой всех ворюг пощёлкать. Иначе эти кровососы уничтожат весь народ.
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11.05.2021 18:43 Відповісти
жечь?
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11.05.2021 18:51 Відповісти
А мы монтажники-высотники, мля! И с высоты вам шльом прэвэт! СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників - Цензор.НЕТ 3725
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11.05.2021 20:50 Відповісти
омерика давит на больной туПинский мозоль........
не збавляем оборотов!!!.....
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11.05.2021 21:07 Відповісти
Вы, это серьёзно.? Обыски, у агента КГБ. ? Наверняка , там ничего не найдут,Искать нужно в Донецкой области в его логове.
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11.05.2021 21:26 Відповісти
жесть просто.гибнут молодые ребята защищая Украину. каждый день. а тут чуваки заняты бизнесом. перерегистрацией заводов параходов. как они с женой ездят по дорогам мімо кладбищ. какие чувства у них возникают. ведь у самих наверное есть дети.
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11.05.2021 22:17 Відповісти
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників - Цензор.НЕТ 4294 Забор у кума путлера - лоховской. Не дотягивает до забора обычного директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Виктора Бондика.
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11.05.2021 22:43 Відповісти
Охрана СБУ в дом не пустила, т.к. хозяина нет, а хозяин со своей самкой на яхте за 200 млн.баксов (санкции, арест майна?) в Хорватии отдыхают)))
Зеленые имитаторы! У баканова будка уже в телевизор не помещается...
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11.05.2021 22:53 Відповісти
Молодці ...нарешті СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників - Цензор.НЕТ 8693
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11.05.2021 22:57 Відповісти
Что то за сильно скромный дом для такого барыги как Медведчук.
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11.05.2021 23:45 Відповісти
он не скромный, он занимает гектар. я там бывал рядом.
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12.05.2021 01:18 Відповісти
Луценко уже на БТР в донецке захватывал офис ахмета, порошок на козаках - корбана, и эти извинятся и подарят очередной нефтепровод....
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12.05.2021 09:02 Відповісти
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