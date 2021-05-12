СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У будинку нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука чергують співробітники у формі з нашивками СБУ, стоїть багато машин, працюють і інші силовики.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві проходять обшуки.
Пізніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру нардепам Медведчуку і Козаку. Їх підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.
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