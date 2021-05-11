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СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Служба безпеки України виклала в мережу запис розмови глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука з високопосадовцем Російської Федерації.
Запис опубліковано на ютуб-каналі СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Медведчук і його співрозмовник обговорюють перереєстрацію розташованого в окупованому Криму родовища корисних копалин "Глибоке".
11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.
Топ коментарі
+34 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар11.05.2021 19:12
+27 Геракл Платонович
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+19 Mora Zfayfer
показати весь коментар11.05.2021 19:15
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Будь ласка, зачекайте...
И у мокшанской агентуры будет подгорать коптилка)
Теперь он ЩИРИЙ ПАТРИОТ) А мокшанской агентуре будет бо бо...
А если им не будет бо бо...то у ЗЕ и БА исчезнуть деньги за бугром)
Где тело этого поца Мертвечука?
Вы **** в своей стране хоть шото контролируете? Кроме денежных потоков до нарколыги...
жалкий, убогий халдей у рашистской срани...
мертвечук, выслуживаясь у своих кремлевских хозяев, наверняка и маму родную бы продал...
тьфу, какая же он мразь и гнида.
сейчас: Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020.
раньше: Заместитель председателя правительства Российской Федерации.
манкурт. ворог України.
саме з ним мертвечук i розмовляє.
звісно, що не фігня
Общаются как с рядовым просителем где-нибудь в Шепетовке?
И это человеку, за которого РЕАЛЬНО вписывался не раз *****?
Кто то в это может поверить?
PS. Медведчук = госизменник и надо его к высшей мере приговаривать без вопросов.
Но эту то залипуху зачем так топорно ваять?!
Который (ролик), естественно, будет признан смешным фейком.
Но скакнувший рейтинг "борца" то останется.
22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
Не Интерпол, так ФБР.