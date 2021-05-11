СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ. АУДIО

Служба безпеки України виклала в мережу запис розмови глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука з високопосадовцем Російської Федерації.

Запис опубліковано на ютуб-каналі СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Медведчук і його співрозмовник обговорюють перереєстрацію розташованого в окупованому Криму родовища корисних копалин "Глибоке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.