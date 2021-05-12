Кива заперечує, що Медведчук залишив Україну. ВIДЕО
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Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа спростував інформацію про те, що його колега по фракції, кум Путіна Віктор Медведчук залишив Україну.
Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS.
Ківа припустив, що Медведчук "зараз посміхається, сидячи у своєму кабінеті". Також нардеп уточнив, що лідер ОПЗЖ не боїться в'язниці, як і він сам.
Також він підкреслив, що "ніхто нікуди тікати не збирається" і зайшов в офіс ОПЗЖ, де зараз проводить обшуки СБУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві проходять обшуки.
Пізніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру нардепам Медведчуку і Козаку. Їх підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.
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