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Медведчук (1323) Кива (367)

Кива заперечує, що Медведчук залишив Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа спростував інформацію про те, що його колега по фракції, кум Путіна Віктор Медведчук залишив Україну.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS.

Ківа припустив, що Медведчук "зараз посміхається, сидячи у своєму кабінеті". Також нардеп уточнив, що лідер ОПЗЖ не боїться в'язниці, як і він сам.

Також він підкреслив, що "ніхто нікуди тікати не збирається" і зайшов в офіс ОПЗЖ, де зараз проводить обшуки СБУ.

Дивіться також: СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві проходять обшуки.

Пізніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру нардепам Медведчуку і Козаку. Їх підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ
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Топ коментарі
+22
Как не верить! Партнёры же!
Кива отрицает, что Медведчук покинул Украину - Цензор.НЕТ 8843
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11.05.2021 18:12
+16
прффессор кивонауковец сказал, а не бык пернул
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11.05.2021 18:12
+12
Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 8592

...
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11.05.2021 18:45
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Как не верить! Партнёры же!
Кива отрицает, что Медведчук покинул Украину - Цензор.НЕТ 8843
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11.05.2021 18:12 Відповісти
"Шестьорка", який нафіг партнер зі своєю жомовою ямою!
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11.05.2021 19:20 Відповісти
прффессор кивонауковец сказал, а не бык пернул
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11.05.2021 18:12 Відповісти
The Show Must Go On !
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11.05.2021 18:12 Відповісти
Тепереча прафесар Кива будет руководить ОПезже?
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11.05.2021 18:13 Відповісти
прафесар кива может рулить только членом, на заседаниях рады, а шоб скучно не было, все равно не понимает, о чем говорят
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11.05.2021 18:34 Відповісти
прафесар аваков, который сейчас руководит кивой
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11.05.2021 19:17 Відповісти
Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 9994
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11.05.2021 21:35 Відповісти
Кива пускай вазелин готов
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11.05.2021 18:14 Відповісти
Права рука не знає що робить ліва! 😁
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11.05.2021 18:14 Відповісти
а кива такой, провой может себе, а левой соседу
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11.05.2021 18:34 Відповісти
Поки що все схоже на кіно. Кіно від "создатєлєй сватів").
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11.05.2021 18:17 Відповісти
Это продолжение сериала для умственно отсталых наивноидов - слуга урода.
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11.05.2021 18:20 Відповісти
Кива еще не упомянул из вещей личный ершик.. и мыло
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11.05.2021 18:21 Відповісти
Если не посадят, то будет понятно, что власть с Медведчуком за одно! А это кино для овец!
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11.05.2021 18:22 Відповісти
ну садить многих обещали
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11.05.2021 18:35 Відповісти
Мєдмєдь нє із пуглівих. Но , коли Майдан іногда хворає одноімьонной болячкою.
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11.05.2021 18:23 Відповісти
Воно не з пуглівих, допоки за сраку не взяли.
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11.05.2021 20:01 Відповісти
Кажется в начале 15 года перед дебальцевским котлом не помню на каком телеканале показывали киву , где он почти на коленях умолял местных жителей садиться в ПАЗик и эвакуироваться . ... .
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11.05.2021 18:25 Відповісти
От в какую сторону , я не запомнил , но кажется в Украину .
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11.05.2021 18:27 Відповісти
Воно, ківа, й само не пам*ятає в який бік воно на наркоті пхалося. Ну дибіл, шо з нього взяти, крім аналізів. Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 7467
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11.05.2021 21:28 Відповісти
Ківа, який воював у АТО, руйнує всю ідеологію опзж, які типу виступають проти "каратєлєй"... Так чого вони тоді "каратєля" у список взяли?
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11.05.2021 18:59 Відповісти
Засланий казачок. Все дуже просто.
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11.05.2021 20:02 Відповісти
Ківа осуждений. за вимагання взятки. і фейс контроль проходить. ОПЗЖ - це його партія. Батальон "Полтавщина" через місяць з початку його командування підняв бунт і рушив на Киів. ВЗа що був розформований. В зоні АТО великий воін командував батальоном пять днів від сили. Тому генералом Ківа не став, він поки полковник.
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11.05.2021 20:50 Відповісти
Ну тіпо арахамія. Де воно воювало... Може там, де академік ківо?! Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 4770
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11.05.2021 21:34 Відповісти
Арахамія не воювало, воно тіпа волонтерило))
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11.05.2021 23:03 Відповісти
Ну так, це абхазське чмо зельоне волонтьорило десь проміж сосєн... І тепер я маю усілієм волі утримуватися від ригачки, дивлячись на цього стрьомного нєдодєланого абхазського зебіла! Чіпаліна, пшлонах ! Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 7661
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11.05.2021 23:24 Відповісти
100% сбежал
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11.05.2021 18:26 Відповісти
"Страха нет. Носки шерстяные, зубную щётку и пасту я вожу с собой, чтобы ноги были в тепле и зубы были в чистоте".
Кива отрицает, что Медведчук покинул Украину - Цензор.НЕТ 4277
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11.05.2021 18:28 Відповісти
Ну, а также и зад надо ему держать, тоже в чистоте...
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11.05.2021 18:48 Відповісти
да понятно что уже покинул Украину (и будем надеется что навсегда), потому что такой срачь поднялся и все службы резко так заработали!!! А что мешало им раньше в ВР его арестовать и т.д. Кива отрицает, что Медведчук покинул Украину - Цензор.НЕТ 4883
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11.05.2021 18:29 Відповісти
от киве...верю )))) никому не верю....а от киве.... (*****....поужинать жеж хотел!!!)))
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11.05.2021 18:33 Відповісти
Якось Кива домовився з чортом, щоб він став відомим вченим. Ну от тепер він відомий вчений. Всім відомо, що він дурний. Із званням кандидата наук. Про кандидатів українських наук можна писати саги. Як вони отримують нікому непотрібне звання, *********** перед суспільством. Але у Киви за лообовою кісткою черепа знаходиться ще грубіша кістка головного мозку. Такими головами раніше кам'яні стіни кріпосних замків пробивали наскрізь. Так що йому ніяке суспільство не страшне.
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11.05.2021 18:38 Відповісти
абырвалг, палытические репрессии, еще парочку.
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11.05.2021 18:39 Відповісти
а от зубы в чистоте это правильно.
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11.05.2021 18:40 Відповісти
Чтоб этому киве верить - себя не уважать. Если правда, что кум путина покинул Украину, то и кива может дрыснуть вслед за ним.
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11.05.2021 18:43 Відповісти
Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 8592

...
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11.05.2021 18:45 Відповісти
А що нам скаже товариш Рабінович? ))
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11.05.2021 18:52 Відповісти
вишенкой на торте должна быть разбитая харя Шуфрича .... знаю повода нет но а он разве нужен ?
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11.05.2021 19:01 Відповісти
ківі, як і іншим адептам руSSкого міра повірити....себе обманути!!
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11.05.2021 19:08 Відповісти
Верьте внуку Героя Советского Союза - остепенённый Лысый Жбан знает, что говорит.
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11.05.2021 19:25 Відповісти
А "кулю в лоб" Кива не боится? А ведь уже давно пора.
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11.05.2021 19:41 Відповісти
кива, кандиду тока не занеси https://storage2.censor.net/video/3/070521_sos.mp4
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11.05.2021 19:48 Відповісти
Якого біса ці тендітні журналісточки бігають за цим кроманьйонцем ? Заглядують йому в рот і переляканим голоском першокласниць перед директором щось там питають цього довбо@ба? Цей примат щось вирішує чи вартий уваги ?
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11.05.2021 21:26 Відповісти
Потрібно повністю ігнорити цю бібізяну а не бігати за ним по вулицям на потіху дурачку!
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11.05.2021 21:28 Відповісти
Он должен был покидать Украину по частям Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 3016
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11.05.2021 21:37 Відповісти
Вопрос к СБУ и властям как эта падаль КИВА ещё не топчет нары?
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11.05.2021 22:31 Відповісти
"верьте мне люди" - Ілля Ківа, ще поки кандидат наук, науково-фантастичних.
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11.05.2021 23:19 Відповісти
Интересно, а что будет с Кивой.
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11.05.2021 23:39 Відповісти
 
 