Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Терміновий випуск проєкту "Без цензури" з приводу підозри в зраді куму Путіну Віктору Медведчуку.
Богдан Буткевич у проєкті "Без цензури" на Цензор.НЕТ розкладає по поличках свіжі новини, розповідає, як обшуки у Медведчука висвітлювали ЗМІ і міркує, чи є шанси побачити кума Путіна за ґратами.
Сьогодні, 11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку кума Володимира Путіна - Віктора Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.
Надвечір генпрокурорка Ірина Венедіктова і голова СБУ Іван Баканов дали брифінг. Вони пояснили, що в основу провадження лягли три епізоди.
- У 2016-му Медведчук переоформив належне йому кримське родовище за законами країни-окупанта;
- У серпні 2020 року він передав заступнику адміністрації Путіна Дмитру Козаку дані про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ;
- Також під виглядом громадської організації "Промінь" він намагався створити в Україні мережу російського впливу.
Підозру Медведчуку і Козаку пред'явлено за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - їх підозрюють у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів.
Будь ласка, зачекайте...
Видно про колоборантов ЗЕ говорил в контексте весны!)
Пришло время САЖАНЬ!
хотя, о чём я?!.. Оксанка уже присмотрела себе молодого стриптизёра и дорогого адвоката по разводам из Офиса перЗедента, и готовится обобрать Витю Медведчука по самые гланды..
Дали час три місяці все підмести, а зараз спокійно втекти!
в очень острых вопросах касающихся государственности нужно митиноговать не под Радой а под Капитолием......
Вот только с тезисом, что Медведчук это неформальная часть Минских соглашений трудно согласиться. Медведчук в течение пяти лет получил полный карт-бланш, но минский процесс всё там же, где и был с самого начала. Суровая реальность как раз в том, что Медведчук это ставка именно самого Порошенко в игре с Путиным. Имея не плохие и давние отношения с Медведчуком, Петро надеялся на выгодное посредничество выше упомянутого. Никакая Меркель никому, ничего не навязывала.
Повірю коли обидва будуть за гратами.
КРАЩЕ ПОВНА КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА У МЕДВЕДЧУКА НА КОРИСТЬ УКРАЇНІ І
ПОЗБАВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
Меркель предложила официально включить Медведчука в "мирные" переговоры
0Виктора Медведчука посредником для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы, в которую уже входят Кучма, Зурабов и Тальявини.
Об этом она сказала во время четырехстороннего телефонного разговора с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина.
Вгадайте хто Меркель про це попросив?
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
- Я не розумію, що каже цей американець, який відхід назад від реформ? Може перекладач все наплутав?
Вечірній квартал триває:
Козаку спочатку дозволили поїхати з країни, а потім підписали підозру - адвокатка Вікторія Пташник.
"Із Козаком і Медведчуком могли погоджуватися дати вручень їм підозр. Козак вже не в Україні. Що заважало Венедіктовій підписати підозру і вручити в Раді?"
***
і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКАПро це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/