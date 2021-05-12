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Медведчук (1323) Козак (115) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Терміновий випуск проєкту "Без цензури" з приводу підозри в зраді куму Путіну Віктору Медведчуку.

Богдан Буткевич у проєкті "Без цензури" на Цензор.НЕТ розкладає по поличках свіжі новини, розповідає, як обшуки у Медведчука висвітлювали ЗМІ і міркує, чи є шанси побачити кума Путіна за ґратами.

Сьогодні, 11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку кума Володимира Путіна - Віктора Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Надвечір генпрокурорка Ірина Венедіктова і голова СБУ Іван Баканов дали брифінг. Вони пояснили, що в основу провадження лягли три епізоди.

- У 2016-му Медведчук переоформив належне йому кримське родовище за законами країни-окупанта;

- У серпні 2020 року він передав заступнику адміністрації Путіна Дмитру Козаку дані про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ;

- Також під виглядом громадської організації "Промінь" він намагався створити в Україні мережу російського впливу.

Підозру Медведчуку і Козаку пред'явлено за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - їх підозрюють у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів.
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Топ коментарі
+27
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 1585
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11.05.2021 20:38
+20
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 933
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11.05.2021 20:50
+18
верь в Госдеп!.. остальное приложится)) Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5566
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11.05.2021 20:53
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жадность фраера сгубила
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11.05.2021 20:32 Відповісти
Страшна штука влада. Заради неї Зє готовий опорочити (звісно не посадити) свого ідейного собрата.
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11.05.2021 20:38 Відповісти
Он не собрат -- он реальный конкурент на том-же лекторальном поле. Убирая его он просто устраняет прямого конкурента.
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11.05.2021 20:42 Відповісти
Он не просто наговорил , а конкретно совершил преступления , благодаря попустительству СБУ
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11.05.2021 20:38 Відповісти
скорее всего где то коломойскому гешефт порушил .
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11.05.2021 22:05 Відповісти
Так Надья тоже гаварила. И шо?
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11.05.2021 20:32 Відповісти
получается про вагнероіцев то медведчук слил? Ермак ниче не знал и ни в чем нивиноват.
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11.05.2021 20:36 Відповісти
Блинкин животворящий...!)
Видно про колоборантов ЗЕ говорил в контексте весны!)
Пришло время САЖАНЬ!
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11.05.2021 20:36 Відповісти
божечки!.. Оксанка Марченко щас наверно собрала в катомку все свои драгоценности, ценные бумаги и свидетельства на право собственности, и побрела в Киево-Печерскую Лавру черепа благоухающие лобызать ботоксными губями..
хотя, о чём я?!.. Оксанка уже присмотрела себе молодого стриптизёра и дорогого адвоката по разводам из Офиса перЗедента, и готовится обобрать Витю Медведчука по самые гланды..
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11.05.2021 20:37 Відповісти
Оксана наразі відпочиває в Хорватіі і в ф... й не дує 😀
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11.05.2021 20:53 Відповісти
правильно будет , шифруется.
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12.05.2021 02:25 Відповісти
присмотрела себе молодого стриптизёра ... Тю, Вам такое приверзеться ...Там только один раз взгляни на чахлика невмирущого - самому захочется навсегда уединиться паломнтком в Нестоiтах (село в Одесской Обл).
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12.05.2021 02:47 Відповісти
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 1585
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11.05.2021 20:38 Відповісти
ківак грустіть...... Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 2402

Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 5629
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11.05.2021 20:44 Відповісти
Деду в сраку вставил ПАЛКУ...за пааабэду!)
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11.05.2021 20:46 Відповісти
Кива рекламирует гей страничку Порнохаба!?) Вставив Вите...
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11.05.2021 21:14 Відповісти
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 409
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11.05.2021 20:46 Відповісти
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 8618
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11.05.2021 20:47 Відповісти
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 933
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11.05.2021 20:50 Відповісти
Потоскушница?)
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11.05.2021 21:15 Відповісти
100% Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 4965
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11.05.2021 21:16 Відповісти
Православная бл..юга!) Прости Господи
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11.05.2021 21:19 Відповісти
не, в раздумиях, мол, а тому ли я дала. Бо стопудово напоминает героиню картины "Неравный брак"... Каарочи, приспособленка та й годi... Яка там в дiдька любов...
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12.05.2021 04:12 Відповісти
Якщо дійсно Мертветчука закриють , а не просто бла бла бла , тоді я повірю , що це не клоунада зебанди !
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11.05.2021 20:50 Відповісти
верь в Госдеп!.. остальное приложится)) Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5566
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11.05.2021 20:53 Відповісти
Ок 👍🏼😀
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11.05.2021 20:54 Відповісти
він би не був у Хорватії в день оголошення підозри АЖ 11 ТРАВНЯ!
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11.05.2021 22:47 Відповісти
Прикроет разве что для повышения рейтинга перед ватой, к предстоящим выборам... Можно подумать , шо муйло позволит клоуну паясничать.
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12.05.2021 02:31 Відповісти
понятно , шо имеется ввиду рейтинг Ксюхиного чахлыка.
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12.05.2021 02:32 Відповісти
мертвечук наговорив вже "к стенке"
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11.05.2021 20:53 Відповісти
Ублюдок рыжий, опять во всем виноват Порошенко. Пиндос гребанный
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11.05.2021 20:56 Відповісти
правда глаза колет?)
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12.05.2021 09:14 Відповісти
А якою ж заклопотанною и задоволеною виглядає товарищка прокурорка.. як зворушливо переглядається з товаришем головою служби безпеки... зецирк на дроті!

Дали час три місяці все підмести, а зараз спокійно втекти!

Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 7864
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11.05.2021 20:59 Відповісти
вот что о великий пендель от Байдена творит.......
в очень острых вопросах касающихся государственности нужно митиноговать не под Радой а под Капитолием...... Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5162
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11.05.2021 21:02 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 7825
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11.05.2021 21:08 Відповісти
На Цензоре и такая крамола про Петра.)) Приятно удивлён. Молодец!
Вот только с тезисом, что Медведчук это неформальная часть Минских соглашений трудно согласиться. Медведчук в течение пяти лет получил полный карт-бланш, но минский процесс всё там же, где и был с самого начала. Суровая реальность как раз в том, что Медведчук это ставка именно самого Порошенко в игре с Путиным. Имея не плохие и давние отношения с Медведчуком, Петро надеялся на выгодное посредничество выше упомянутого. Никакая Меркель никому, ничего не навязывала.
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11.05.2021 21:15 Відповісти
Чушь
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11.05.2021 21:25 Відповісти
нужно ли тут писать, что Медведчук сидеть не будет?
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11.05.2021 21:23 Відповісти
не для цього йому дали поїхати у хорватію
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11.05.2021 22:50 Відповісти
Медведчук арестован??? Если нет, то .....
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11.05.2021 21:24 Відповісти
"Обыски у Медведчука | Кто дал уйти куму Путина? | Чем угрожал Блинкен | Как ответит Путин на наезд" https://www.youtube.com/watch?v=b7sZHjf3wsI
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11.05.2021 21:34 Відповісти
Тарас Пороховец? Пасибо, нинада.))
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11.05.2021 22:21 Відповісти
Не проблема. Можете послухати дмітрія гандона.
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11.05.2021 22:25 Відповісти
як Чуса нє? не зможуть у Хорватії?
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11.05.2021 22:49 Відповісти
Медвечук виходячі "з гри" на пенсію вирішив підняті зєлє рейтинг... ну хай хочь так.
Повірю коли обидва будуть за гратами.
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11.05.2021 21:38 Відповісти
Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в измене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму. Источник: https://censor.net/ru/v3264648

КРАЩЕ ПОВНА КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА У МЕДВЕДЧУКА НА КОРИСТЬ УКРАЇНІ І
ПОЗБАВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5464
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11.05.2021 21:39 Відповісти
Проснулись после визита госдепа
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11.05.2021 21:46 Відповісти
Было бы любопытно послушать диалоги ермака с дмитриевым. Вот это было бы любопытно, а не весь этот цирк.
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11.05.2021 21:48 Відповісти
Так что, чем закончилось то? Задержали?
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11.05.2021 21:50 Відповісти
Как в старом анекдоте:"Откройте милиция!--А дома никого нет .-- А кто говорит???--Говорит москва,московское время 12 часов!"
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12.05.2021 01:57 Відповісти
Говоря словами кремлевского зеленого гавноида.......есть такое панятие .....Преееедддатееель...Рроодиинныыыы! И таких надо мочить в сссортире.
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11.05.2021 22:07 Відповісти
УП 26 июня 2014 год

Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5876Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5876Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5876Меркель предложила официально включить Медведчука в "мирные" переговоры
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 58760Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5876Виктора Медведчука посредником для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы, в которую уже входят Кучма, Зурабов и Тальявини.

Об этом она сказала во время четырехстороннего телефонного разговора с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина.

Вгадайте хто Меркель про це попросив?
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11.05.2021 22:29 Відповісти
Безсмертный: Меркель ввела Медведчука в переговоры об обмене по наводке Путина - УП 14 вересня 2019 року
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11.05.2021 22:32 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает и Блинкин, пророк его.
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11.05.2021 22:54 Відповісти
У Буткевича в жизни одна травма-Порошенко. Гавкает на Него чаще и поедсказуемей чем аферистович.
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12.05.2021 01:55 Відповісти
Клоунада триває.

- Я не розумію, що каже цей американець, який відхід назад від реформ? Може перекладач все наплутав?

Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 6223

Вечірній квартал триває:
Козаку спочатку дозволили поїхати з країни, а потім підписали підозру - адвокатка Вікторія Пташник.
"Із Козаком і Медведчуком могли погоджуватися дати вручень їм підозр. Козак вже не в Україні. Що заважало Венедіктовій підписати підозру і вручити в Раді?"
***
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5752
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12.05.2021 09:28 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 3371
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12.05.2021 09:28 Відповісти
щоб Зекоманда так ще й боролась проти калломойського, ахмета і піпчука, як проти ось цих ось двох....
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12.05.2021 09:32 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 9825
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12.05.2021 10:47 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 7317
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12.05.2021 11:09 Відповісти
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відні
і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКАПро це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа

Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
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12.05.2021 12:05 Відповісти
Не верю! Очередная имитация, возможно, согласованная с Путиным. Зеленский пытается удержаться у власти, и этот... Путину выгоден. Так в шахматах жертвуют слона, чтобы выиграть ладью.
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12.05.2021 14:27 Відповісти
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
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12.05.2021 15:56 Відповісти
Коли доберуться до Бойка, Новінського та іншої шобли, викинуть маскальську церкву?
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12.05.2021 20:35 Відповісти
 
 